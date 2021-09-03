Замминистра обороны Маляр: Рамочное соглашение с США дает нам возможность заключать контракты

Подписанное в Соединенных Штатах соглашение о военном сотрудничестве определяет рамку оборонной политики и направления ее развития.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"заявил заместитель министерства обороны Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ.

"Договорились о том, что у нас есть общая оборонная политика и то, что называют Рамочное соглашение, и люди думают, что это делает его меньше по весу, это не так", - пояснила Маляр.

"Рамочное - это означает, что оно определяет рамку оборонной политики и направления, по которым она будет реализовываться. Это соглашение дает нам возможность заключать контракты. Точность вся будет потом", - добавила замминистра.

Также читайте: Рада попросит США предоставить Украине статус военного союзника, - Гончаренко

Именно на Рамочном соглашении будет основано дальнейшее сотрудничество с США.

"По этому соглашению мы имеем право на тренировки, на сотрудничество в обороне и технологических сферах", - отметила Маляр.