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Замминистра обороны Маляр: Рамочное соглашение с США дает нам возможность заключать контракты

Замминистра обороны Маляр: Рамочное соглашение с США дает нам возможность заключать контракты

Подписанное в Соединенных Штатах соглашение о военном сотрудничестве определяет рамку оборонной политики и направления ее развития.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"заявил заместитель министерства обороны Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ.

"Договорились о том, что у нас есть общая оборонная политика и то, что называют Рамочное соглашение, и люди думают, что это делает его меньше по весу, это не так", - пояснила Маляр.

"Рамочное - это означает, что оно определяет рамку оборонной политики и направления, по которым она будет реализовываться. Это соглашение дает нам возможность заключать контракты. Точность вся будет потом", - добавила замминистра.

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Именно на Рамочном соглашении будет основано дальнейшее сотрудничество с США.

"По этому соглашению мы имеем право на тренировки, на сотрудничество в обороне и технологических сферах", - отметила Маляр.

Автор: 

Минобороны (9291) соглашение (1305) США (26439) шоу Шустера (315) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+6
Брехня - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів. Що дав Україні Будапештський меморандум? Оця "рамка" і "меморандум"- одне і теж, тільки в різних сферах
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03.09.2021 23:49
+4
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!)))
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03.09.2021 23:57
+4
Якщо зебілоїдів локшиною не годувати ,то вони вимрут ,як мамонти !!)))
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03.09.2021 23:58
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Брехня - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів. Що дав Україні Будапештський меморандум? Оця "рамка" і "меморандум"- одне і теж, тільки в різних сферах
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03.09.2021 23:49 Ответить
Якщо зебілоїдів локшиною не годувати ,то вони вимрут ,як мамонти !!)))
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03.09.2021 23:58 Ответить
Не киздите, просто купите хотя бы нужные для ракетной программы станки! Для начала.
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03.09.2021 23:50 Ответить
Зелена сосна.
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03.09.2021 23:51 Ответить
Вічнозелена !!!))))
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03.09.2021 23:56 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!)))
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03.09.2021 23:57 Ответить
Да?
Так может, что бы плюнуть в морду таким скептикам как я, закупите в США штук сто прицелов Trigicon ACOG 4х32?
Представниця Міноборони Маляр: рамкова угода зі США дає нам можливість укладати контракти - Цензор.НЕТ 2208

Для снайперов действующих в составе пехотных подразделений, отличный вариант!
А то появились в нашей армии винтовки Z-15, так как то не удобно ставить на них китайскую срань в шутку именуемую прицелами...
Или такие мелочи не для ас и сразу начнем авианосец строить?
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04.09.2021 00:02 Ответить
Не для нас.
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04.09.2021 00:03 Ответить
З прицілами буде зручніше виконувати наказ-"Не стріляти" ???)))
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04.09.2021 00:05 Ответить
Если ты подумаешь что эта хреновина не транклюкатор...
©
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04.09.2021 00:39 Ответить
Байден и Зеленский опустили РАБссию.Была на РАБссии Аракчеещина,сего дня ************
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04.09.2021 00:16 Ответить
Представниця Міноборони Маляр: рамкова угода зі США дає нам можливість укладати контракти - Цензор.НЕТ 3375Представниця Міноборони Маляр: рамкова угода зі США дає нам можливість укладати контракти - Цензор.НЕТ 9090
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04.09.2021 00:21 Ответить
Фрау Меркель разбудила Зеленского,когда была в Киеве.....
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04.09.2021 00:27 Ответить
Мама мила раму..
По розуму- скло...
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04.09.2021 00:31 Ответить
Рамочное соглашение - документ, который определяет договорённость сторон о том, как будет происходить сотрудничество. Впоследствии эти договоренности должны (вероятно, с некоторыми изменениями) воплотиться в контракте. Условия рамочного соглашения не являются окончательными и детализированными. (что это на самом деле)

"Рамочное - это означает, что оно определяет рамку оборонной политики и направления, по которым она будет реализовываться. Это соглашение дает нам возможность заключать контракты. Точность вся будет потом", - добавила замминистра. (версия зебуинов)
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04.09.2021 00:33 Ответить
Был врагом РАБссии Порошенко,сегодня Зеленский....а завтра знаете кто будет? Розумков....вам это дойдет....позже...когда поумнеете... и перестанете жить в 1945 году...
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04.09.2021 00:38 Ответить
Мне эту мысль подсказала Мымра РАБссии Ольга *********...
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04.09.2021 00:41 Ответить
пуййло-*****!
Крим-УКРАЇНА
Слава-УКРАЇНІ!!
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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04.09.2021 00:53 Ответить
Когда эта зелёная замминистра обороны сообщила, что в рамках этих рамок якобы заключён контракт на 2,5 млрд.долларов, её конкретно спросили: мы покупаем или продаем? Дурочка вместо ответа, который бы помог развеять сомнения в навешивания на уши лапши, начала изображать из себя патриотку и вместо ответа дурацки спрашивать, а кто напал на Украину. Типа чей Крым, но на вопрос о якобы контракте на 2,5 миллиарда так и не ответила. Знакомо, очень смахивает на оманские инвестиции.
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04.09.2021 02:54 Ответить
********* и Путлер сказали правду,Украина под внешним управлением Госдепа и Пентагона,вам не нравится? Чемодан-вокзал Якутия тушить пожары...
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04.09.2021 05:04 Ответить
 
 