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Новости Политика Украины
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4 сентября украинский воин получил огнестрельное ранение в результате российского обстрела. Состояние его здоровья - тяжелое, - ОТУ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

4 сентября украинский воин получил огнестрельное ранение в результате российского обстрела. Состояние его здоровья - тяжелое, - ОТУ "Схід"

Сегодня, 4 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Схід"

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое", - следует из сообщения. 

Также отмечается, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин ранен в результате российских обстрелов на Донбассе. Враг 5 раз нарушили режим "тишины", применив 120-мм минометы и 100-мм артиллерию, - штаб ООС

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и где грёбаные байрактары!? по парадам катаются!
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04.09.2021 08:08 Ответить
Будь проклята кремлёвская нечисть. Путин, сдохни шизоидная мразь!
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04.09.2021 08:15 Ответить
4 сентября украинский воин получил огнестрельное ранение в результате российского обстрела. Состояние его здоровья - тяжелое, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 7297
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04.09.2021 08:26 Ответить
Это очевидно опять снайпер…
Желаю выздороветь!
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04.09.2021 08:28 Ответить
4 вересня український воїн дістав вогнепальне поранення в результаті російського обстрілу. Стан його здоров'я - тяжкий, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 50834 вересня український воїн дістав вогнепальне поранення в результаті російського обстрілу. Стан його здоров'я - тяжкий, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 50834 вересня український воїн дістав вогнепальне поранення в результаті російського обстрілу. Стан його здоров'я - тяжкий, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 508312 Путін ...***** ... 4 вересня український воїн дістав вогнепальне поранення в результаті російського обстрілу. Стан його здоров'я - тяжкий, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 8642
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04.09.2021 08:45 Ответить
Одужання всім пораненим військовим.
Питання, чому знову їх немає чим лікувати ?
Чому не чутно про реабілітацію наших поранених за кордоном ? Раніше постійно їздили.
І ще. Військові і досі мають отримати шість дозволів, щоб зробити вистріл у відповідь і вбити сепара ?
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04.09.2021 08:58 Ответить
а что кацапы получили от ВСУ? или только они завтра получат разрешение на ответку?
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04.09.2021 09:22 Ответить
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!
Смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!4 вересня український воїн дістав вогнепальне поранення в результаті російського обстрілу. Стан його здоров'я - тяжкий, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 8449
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04.09.2021 11:25 Ответить
 
 