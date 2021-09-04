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4 сентября украинский воин получил огнестрельное ранение в результате российского обстрела. Состояние его здоровья - тяжелое, - ОТУ "Схід"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 4 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Схід"
"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое", - следует из сообщения.
Также отмечается, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
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Желаю выздороветь!
Питання, чому знову їх немає чим лікувати ?
Чому не чутно про реабілітацію наших поранених за кордоном ? Раніше постійно їздили.
І ще. Військові і досі мають отримати шість дозволів, щоб зробити вистріл у відповідь і вбити сепара ?
Смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!