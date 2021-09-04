За минувшие сутки 1 нарушение, без потерь. Сегодня украинский воин ранен вследствие российского обстрела из стрелкового оружия в направлении Старогнатовки, - ООС
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За минувшие сутки, 3 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. У Катериновки противник применял автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. За минувшие сутки боевых потерь среди наших защитников нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
При этом отмечается, что по состоянию на 7:00 4 сентября зафиксирован 1 обстрел позиций украинских сил.
"В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия. В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое", - следует из сообщения.
"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Слава Украине!", - добавили в штабе.
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А потом пришел сруССкий мир. ЧеПушило старается.
Посреди полигона поставить списаный т-64 и даже з динамической броней. Канечна, сверху, вы правильно догадались,с должна быть сетчатая раскладушка, как у *************. А внутри танка, нук канечна, канистры с бензином и списанные боеприпасы.
И далее....аккуратный выстрел джавелином!!!!!!......показать надо на всех каналах. Со всех ракурсов!!!!....покадрово. внутряк можно еще и банки с красной краской.
Ну ..на танке можно нарисовать, там кантемировская дивизия или усть вилюйский дшб. Пофиг, главное ************, отдельная копия ...Скабеевой.
А Зебільне чмо, яке займає пост президента, побоялось сказати про це у штатах.
Воно ще і досі відпочиває за наш рахунок. Сидить у Голівуді, жере устриці, відвідує казино..
А тяжкопораненим бійцям не вистачає грошей на лікування. Отака , ***, малята.