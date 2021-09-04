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Новости Политика Украины
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обстрел (6734) ранение (1890) Донбасс (18021) наемники РФ (1624) операция Объединенных сил (3469)

За минувшие сутки 1 нарушение, без потерь. Сегодня украинский воин ранен вследствие российского обстрела из стрелкового оружия в направлении Старогнатовки, - ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За минувшие сутки 1 нарушение, без потерь. Сегодня украинский воин ранен вследствие российского обстрела из стрелкового оружия в направлении Старогнатовки, - ООС

За минувшие сутки, 3 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. У Катериновки противник применял автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. За минувшие сутки боевых потерь среди наших защитников нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

При этом отмечается, что по состоянию на 7:00 4 сентября зафиксирован 1 обстрел позиций украинских сил.

"В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия. В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое", - следует из сообщения. 

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Слава Украине!", - добавили в штабе.

Читайте также: 4 сентября украинский воин получил огнестрельное ранение в результате российского обстрела. Состояние его здоровья - тяжелое, - ОТУ "Схід"

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Топ комментарии
+8
Ординці повинні виглядати тільки так
За минувшие сутки 1 нарушение, без потерь. Сегодня украинский воин ранен вследствие российского обстрела из стрелкового оружия в направлении Старогнатовки, - ООС - Цензор.НЕТ 3755
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04.09.2021 08:28
+5
Особенности "гражданской" войны на Донбассе
За минувшие сутки 1 нарушение, без потерь. Сегодня украинский воин ранен вследствие российского обстрела из стрелкового оружия в направлении Старогнатовки, - ООС - Цензор.НЕТ 6571
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04.09.2021 08:39
+4
За минувшие сутки 1 нарушение, без потерь. Сегодня украинский воин ранен вследствие российского обстрела из стрелкового оружия в направлении Старогнатовки, - ООС - Цензор.НЕТ 3822
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04.09.2021 08:27
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За минувшие сутки 1 нарушение, без потерь. Сегодня украинский воин ранен вследствие российского обстрела из стрелкового оружия в направлении Старогнатовки, - ООС - Цензор.НЕТ 3822
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04.09.2021 08:27 Ответить
Ординці повинні виглядати тільки так
За минувшие сутки 1 нарушение, без потерь. Сегодня украинский воин ранен вследствие российского обстрела из стрелкового оружия в направлении Старогнатовки, - ООС - Цензор.НЕТ 3755
показать весь комментарий
04.09.2021 08:28 Ответить
За минувшие сутки 1 нарушение, без потерь. Сегодня украинский воин ранен вследствие российского обстрела из стрелкового оружия в направлении Старогнатовки, - ООС - Цензор.НЕТ 8061
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04.09.2021 08:30 Ответить
Некогда процветающая шахта им.Засядько. Было всё, даже большое свое с/х производство со своими магазинами. Фима старался.
А потом пришел сруССкий мир. ЧеПушило старается.
За минувшие сутки 1 нарушение, без потерь. Сегодня украинский воин ранен вследствие российского обстрела из стрелкового оружия в направлении Старогнатовки, - ООС - Цензор.НЕТ 4171
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04.09.2021 08:36 Ответить
Особенности "гражданской" войны на Донбассе
За минувшие сутки 1 нарушение, без потерь. Сегодня украинский воин ранен вследствие российского обстрела из стрелкового оружия в направлении Старогнатовки, - ООС - Цензор.НЕТ 6571
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04.09.2021 08:39 Ответить
За минулу добу 1 порушення, без втрат. Сьогодні українського воїна поранено через російський обстріл зі стрілецької зброї в напрямку Старогнатівки, - ООС - Цензор.НЕТ 6827 За минулу добу 1 порушення, без втрат. Сьогодні українського воїна поранено через російський обстріл зі стрілецької зброї в напрямку Старогнатівки, - ООС - Цензор.НЕТ 62
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04.09.2021 08:51 Ответить
Мммм.....там кацапня раскладушки на Т-80 ставит. Так вот, надо пригласить 1+1,2+2, 3+3, 4÷4 и расставить их з разных ракурсов на полигоне!!! Не спешите, до них очередь дойдет.
Посреди полигона поставить списаный т-64 и даже з динамической броней. Канечна, сверху, вы правильно догадались,с должна быть сетчатая раскладушка, как у *************. А внутри танка, нук канечна, канистры с бензином и списанные боеприпасы.
И далее....аккуратный выстрел джавелином!!!!!!......показать надо на всех каналах. Со всех ракурсов!!!!....покадрово. внутряк можно еще и банки с красной краской.
Ну ..на танке можно нарисовать, там кантемировская дивизия или усть вилюйский дшб. Пофиг, главное ************, отдельная копия ...Скабеевой.
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04.09.2021 09:03 Ответить
Тільки от в госпіталях повно поранених.
А Зебільне чмо, яке займає пост президента, побоялось сказати про це у штатах.
Воно ще і досі відпочиває за наш рахунок. Сидить у Голівуді, жере устриці, відвідує казино..
А тяжкопораненим бійцям не вистачає грошей на лікування. Отака , ***, малята.
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04.09.2021 09:19 Ответить
За минулу добу 1 порушення, без втрат. Сьогодні українського воїна поранено через російський обстріл зі стрілецької зброї в напрямку Старогнатівки, - ООС - Цензор.НЕТ 339
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04.09.2021 09:24 Ответить
пораненому воїну якнайскорішого одужання і повного відновлення...
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04.09.2021 10:21 Ответить
 
 