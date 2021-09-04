В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 614 новых случаев заражения, 1 447 человек выздоровели
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
За минувшие сутки, 3 сентября 2021 года, в Украине зафиксированы 2614 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 196 медработников - 46).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Также за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 824 человека;
◾ летальных случаев - 44;
◾ выздоровели - 1447 человек.
Кроме этого, по данным Минздрава, за сутки протестированы:
◾ методом ПЦР - 25637 человек,
◾ методом ИФА - 7979 человек,
◾ экспресс-тестами - 23234 человека.
За все время пандемии в Украине:
◾ заболели - 2 296 155 человек;
◾ выздоровели - 2 212 313 человек;
◾ летальных случаев - 53 966;
◾ проведено ПЦР-тестов - 12081160.
Также подчеркивается, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.
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https://www.thegatewaypundit.com/2021/09/cdc-admits-covid-lethality-rate-overstated-twice-many-americans-covid-previously-thought/
The Gateway Pundit, транскрипция «гейтуэй пандит» (в переводе с англ. - «место встречи журналистов») - американская ультраправая блог-платформа и новостной сайт. Основана Джимом Хофтом. Ресурс известен своими конспирологическими теориями о демократах и искажением фактов. Президент США Дональд Трамп цитировал и продвигал ресурс в своём Twitter не менее 15 раз, а его семья - не менее 50. The Gateway Pundit относится к так называемым «альтернативным правым» вместе с такими информационными порталами, как InfoWars, Breitbart News и другими[1][2][3][4].
А это перевод отрывка из англоязычной статьи
The Gateway Pundit известен как источник вирусной лжи и мистификаций. [15] [25] [43] Он был описан Гарвардским журналом права и технологий как один из веб-сайтов, «распространяющих в основном фейковые новости » [17] , Newsweek - фальшивым новостным сайтом , [44] и CNN как веб-сайт, «склонный к распространению теорий заговора ». [45] В августе 2019 года профессора журналистики Эрик П. Бьюси и Джон Э. Ньюхаген отметили, что «самые агрессивные сайты фейковых новостей и связанные с ними каналы YouTube , такие как InfoWars, The Gateway Pundit и The Daily Stormer обычно предъявляют иски жертвами этих опубликованных отчетов за клевету и клевету » . [16] В марте было опубликовано несколько судебных исков против The Gateway Pundit по поводу его ложных историй. В 2018 году Джим Хофт посоветовал своим писателям быть более осторожными: «Я не хочу больше никаких судебных исков, поэтому мы должны быть очень осторожны с тем, что мы предъявляем». [46] Хофт заявил, что, по его мнению, судебные иски «являются частью многосторонняя попытка атаковать СМИ справа " [46].
В ноябре 2019 г.The Gateway Pundit осуждался в сообществе Википедии как ненадежный источник информации. [47]
Я хочу, чтобы новости с заглавием типа "CDC визнає, що ..." ссылались на сайт CDC.
Логично?
https://www.thegatewaypundit.com/2021/09/cdc-now-listing-vaccinated-covid-19-deaths-unvaccinated-deaths-die-within-14-days-vaccine-dr-simone-gold/
PS Но вообще это логично, за две недели устойчивый иммунитет не образуется, что от вакцины, что от вируса, если человек заболел. Недаром для справок на въезд в другие страны часто встречается требование двух недель после вакцинации или после подтвержденного выздоровления.
И борьба ведется много лет
От любой болячки есть вакцина,
А от глупости все небыло и нет...