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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 614 новых случаев заражения, 1 447 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 614 новых случаев заражения, 1 447 человек выздоровели

За минувшие сутки, 3 сентября 2021 года, в Украине зафиксированы 2614 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 196 медработников - 46).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 824 человека;

◾ летальных случаев - 44;

◾ выздоровели - 1447 человек.

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Кроме этого, по данным Минздрава, за сутки протестированы:

◾ методом ПЦР - 25637 человек,

◾ методом ИФА - 7979 человек,

◾ экспресс-тестами - 23234 человека.

За все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 296 155 человек;

◾ выздоровели - 2 212 313 человек;

◾ летальных случаев - 53 966;

◾ проведено ПЦР-тестов - 12081160.

Также подчеркивается, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.

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главное шо Стебанову тепло в куртке. уколоть его бы Свиноваком еще бы....
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04.09.2021 08:40 Ответить
Пару слов о сайте, на который Вы ссылаетесь
The Gateway Pundit, транскрипция «гейтуэй пандит» (в переводе с англ. - «место встречи журналистов») - американская ультраправая блог-платформа и новостной сайт. Основана Джимом Хофтом. Ресурс известен своими конспирологическими теориями о демократах и искажением фактов. Президент США Дональд Трамп цитировал и продвигал ресурс в своём Twitter не менее 15 раз, а его семья - не менее 50. The Gateway Pundit относится к так называемым «альтернативным правым» вместе с такими информационными порталами, как InfoWars, Breitbart News и другими[1][2][3][4].

А это перевод отрывка из англоязычной статьи

The Gateway Pundit известен как источник вирусной лжи и мистификаций. [15] [25] [43] Он был описан Гарвардским журналом права и технологий как один из веб-сайтов, «распространяющих в основном фейковые новости » [17] , Newsweek - фальшивым новостным сайтом , [44] и CNN как веб-сайт, «склонный к распространению теорий заговора ». [45] В августе 2019 года профессора журналистики Эрик П. Бьюси и Джон Э. Ньюхаген отметили, что «самые агрессивные сайты фейковых новостей и связанные с ними каналы YouTube , такие как InfoWars, The Gateway Pundit и The Daily Stormer обычно предъявляют иски жертвами этих опубликованных отчетов за клевету и клевету » . [16] В марте было опубликовано несколько судебных исков против The Gateway Pundit по поводу его ложных историй. В 2018 году Джим Хофт посоветовал своим писателям быть более осторожными: «Я не хочу больше никаких судебных исков, поэтому мы должны быть очень осторожны с тем, что мы предъявляем». [46] Хофт заявил, что, по его мнению, судебные иски «являются частью многосторонняя попытка атаковать СМИ справа " [46].
В ноябре 2019 г.The Gateway Pundit осуждался в сообществе Википедии как ненадежный источник информации. [47]
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04.09.2021 23:41 Ответить
А вы хотели бы чтобы я цитировала "честные" ультралевые BBC и CNN?
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06.09.2021 11:37 Ответить
"ультралевые BBC и CNN" В Україні за добу від COVID-19 померли 44 людини, зафіксовано 2 614 нових випадків зараження, 1 447 осіб одужали - Цензор.НЕТ 8040
Я хочу, чтобы новости с заглавием типа "CDC визнає, що ..." ссылались на сайт CDC.

Логично?
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06.09.2021 13:59 Ответить
"CDC зараз зараховує вакциновані смерті від COVID-19 як невакциновані, якщо вони помруть протягом 14 днів після вакцини"-доктор Симона Голд

https://www.thegatewaypundit.com/2021/09/cdc-now-listing-vaccinated-covid-19-deaths-unvaccinated-deaths-die-within-14-days-vaccine-dr-simone-gold/
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04.09.2021 09:58 Ответить
И? И что?
PS Но вообще это логично, за две недели устойчивый иммунитет не образуется, что от вакцины, что от вируса, если человек заболел. Недаром для справок на въезд в другие страны часто встречается требование двух недель после вакцинации или после подтвержденного выздоровления.
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04.09.2021 11:33 Ответить
Не стоит на месте медицина ,
И борьба ведется много лет
От любой болячки есть вакцина,
А от глупости все небыло и нет...
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04.09.2021 16:05 Ответить
 
 