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Я хотел продлить контракт с УАФ и дальше тренировать сборную по футболу, но мне не предложили, - Шевченко. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Я хотел продлить контракт с УАФ и дальше тренировать сборную по футболу, но мне не предложили, - Шевченко. ВИДЕО

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что не хотел покидать пост, но с ним и его штабом не продлили контракт и даже не обсудили этот вопрос.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание football.ua.

"Контракт закончился, и я об этом сообщил в соцсетях. Я ни в коем случае не говорил о том, что ухожу. Контракт был подписан именно таким образом, потому что я хотел подвести итоги после Евро-2020 и понять, стоит ли продлевать контракт. Мы со своей стороны хотели продолжать работать со сборной", - цитирует Шевченко. 

"Я констатирую факты. Я за две недели слышал очень много разговоров и считаю, что болельщики, журналисты и вся общественность должны знать, как все происходило. Сейчас с Павелко у нас нет контактов. За пять лет наши контракты не менялись. В контрактах были всегда одни и те же цифры. Еще раз. Мы не хотели уходить, мы хотели работать дальше и продлить контракт", - отметил он.

Шевченко стал главным тренером сборной Украины в 2016 году. На Евро-2020, прошедшем этим летом, команда под его руководством дошла до четвертьфинала. В начале августа Шевченко объявил, что его контракт со сборной Украины закончился. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что исполняющим обязанности главного тренера стал Александр Петраков.

Читайте также: Уход Шевченко подтвердила УАФ, имя нового тренера назовут через неделю

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Топ комментарии
+18
Шевченко дал свою версию произошедшего. И я скорее поверю ему, чем Павелко. Шевченко хоть что то полезное сделал для украинской сборной, впервые в истории нэзалэжной вывел сборную в плэй-офф ЧЕ по футболу , где довел команду до четверть финала. А чем может похвалиться Павелко??? Тем, что оставил сборную без тренера в период отбора на ЧМ? Или своей дружбой с авторитетом Нариком? Шевченко , это ИМЯ в украинском футболе. В отличии от тебя. И если ты считаешь сборную Украины уборной, то ... ,что тут сказать? Кто на что учился , тот там и арбайтен.😁
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04.09.2021 09:44
+14
Как оказался ненужным никаким миланам, то готов уже и вернуться.
Иди лесом!
У срулькиса таких фахивцив - пруд пруди.
На всех должностей не хватает.
Как гласит плакат в уборной - сделал своедело, уходи
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04.09.2021 08:36
+14
Если ты, Юрик, не смотришь футбол, то и не тебе о нём говорить.
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04.09.2021 08:56
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Тренер також може набирати гравців.І замінювати.На тих,хто може й хоче бігати.Можливо,й не таких зіркових.
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04.09.2021 10:21 Ответить
може тренер - вiн все може.
але коли на полi вiд Динамо Киiв i вiд Кротiв на поли загалом 3 украинця?
йди вибирай на сбiрну... тренер...
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04.09.2021 10:45 Ответить
Андрюша заломил цену,потому не предложили.
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04.09.2021 09:26 Ответить
Іноді краще мовчати. Шева як тренер незрілий, недосвічений, слабенький, його з поваги не стали ображати зняттям, дали можливість піти з честю, але він цього навіть не зрозумів, самозакоханість завадила.
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04.09.2021 09:28 Ответить
Шева як тренер модюже і слабенький, але в нього був гарний тренерський штаб, і проблема не стільки в Шеві, скільки в тім, що українська збірна слабенька, і лава запасних коротенька, і з будь яким іншим тренером краще виступати не стане.
Взагалі система українського футболу поступово розвалюється, бо була збудована на великих грошах декількох клубів, при чому джерелом цих грошей була і є корупція, запит на боротьбу з якою в суспільстві лише зростатиме.
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04.09.2021 09:46 Ответить
Цей міфічний "розвал" з Німеччини видно, чи що? НАВПАКИ, дитячий футбол квітне, є досить тренувальних шкіл, баз, полів, на яких вчаться іграють купа дітей. Батьки ведуть дітлахів безкінечно, платять за це гроші, і не кожному вдається пристроїти дитину. Саме цим пояснюються останні успіхи українського футболу. А великі клюби це інше, вони справді потребують великих грошей, в наших реаліях це виключно забавка олігархів, в Европах інколи клюби можуть утримувати і великі міста.
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04.09.2021 10:07 Ответить
І ще мене особисто бісить, коли, наприклад, Ви написали відверту брехню про "розвал", що не має жодного стосунку до реальності, і під Вашою брехнею відразу три (!!!) лайки, то виникає питання, ВИ САМІ СОБЕ ЛАЙКАЄТЕ, чи що? Бо миттєво, за хвилину, знайти трьох кретинів, що абсолютно не знають українських реалій, неможливо навіть на цьому, засміченому кацапами, форумі.
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04.09.2021 10:12 Ответить
Так, у світі дорослих завжди є протилежні думки і люди які дотримуються однієї чи іншої сторони, і деякі з цих людей і ваші твердження можуть вважати "кретинськими", тому намагайтесь спілкуватись коректно та поважайте право на протилежну точку зору, звісно не по всіх питаннях, але в цій темі точно.
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04.09.2021 14:04 Ответить
Так видно, навіть з космосу. Ще пару років тому в українській прем'єр лізі було лише 12 команд (на країну з 40 мільйонів жителів), їм доводилось по декілька разів один з одним грати. Зараз до 16-ти розширили, що є добрє, але рівень тих команд доволі низький.
І якщо вдасться позбутися олігархічної присутності в українському футболі, то він буде на рівні чемпіонату польщі чи чехії. Успіхи шахтаря та динамо будуються виключно за рахунок великих грошей та легіонерів. Так, в Європі дій той самий принцип, усі успішні клуби витрачають багато коштів, але вони заробляють їх всередині своїх країн, квитками, правами на трансляцію, сувенірною атрибутикою, спонсорською підтримкою тощо. Тобто, за деякими виключеннями, є пряма залежність між економічним станом країни та футбольними успіхами.
В Європі, до речі, у більшості клубів інша структура власності, накшталт акціонерних товариств з декількома / багатьма власниками.
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04.09.2021 14:06 Ответить
Та чому збірна слабенька? У нас є гравці з чемпіонатів Англії, Італії, Бельгії, Португалії...
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04.09.2021 10:22 Ответить
Гравці є, гри немає. Це до тренера.
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04.09.2021 10:34 Ответить
Скільки тих гравців, 4 чи 5? Недостатньо
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04.09.2021 13:34 Ответить
так а к чему он привел сборную? к пустоте... получают миллионы, а играют хуже пастухов в Ирландии...
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04.09.2021 09:30 Ответить
Его сборная показала на Евро-2020 результат лучше чем сборная Великой Орды.
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04.09.2021 09:33 Ответить
По-перше відверто пощастило нам, по-друге з ЧИМ порівнюємо, з ЛАЙНОМ, яким є кацапська збірна? Давайте порівнювати з більш-менш пристойними збірними, і бажано по грі, і отут все не дуже гарно, прямо скажемо, поганенько.
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04.09.2021 09:45 Ответить
Давай порівнюй з тими хто не дійшов до чвертьфіналу.
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04.09.2021 09:59 Ответить
Дійсно, і там є декілька збірних, які грали сильніше від нашої, але обставини і вдача були проти них.
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04.09.2021 10:02 Ответить
с большим сожалением надо признать, шо играть в футбол - ето бегать и бегать как лошади....
а если мы не умеем бегать или там не можем не хочем?
а тупо гоняем шарик поперек поля?

то не всегда шведы спасут..
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04.09.2021 09:37 Ответить
Тренер из Шевченка нулевой-всем рулили приглашенные им итальянцы,пусть и высокого уровня.Но особого эффекта это не дало-игры НЕ БЫЛО.Так зачем выбрасывать кучу денег?Был такой же Блохин с довольно низким уровнем интеллекта(человеческого) и таким же оказался Шевченко с набором словесных штампов.Почему-то не поставили Маркевича,а он действительно ТРЕНЕР.Но всем этим Сюркисам,Павелкам нужны не Тренеры,а послушные исполнители,которыми бы они рулили.
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04.09.2021 09:38 Ответить
Та бьіл маркевич тренером сборной уже, ничего не показал и сам же ушел с поста тренера, потому что должность тренера харьковского металлиста ему милее бьіла
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04.09.2021 09:50 Ответить
Маркечи - ЄДИНИЙ тренер, при якому збірна не програла жодного матчу!
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04.09.2021 10:25 Ответить
Так, але провівши всього 4 товариські матчі, три виграла (литва, румунія, норвегія) один зіграла внічию (нідерланди). Головне в цій історії, що він суміщав тоді обов'язки головного тренера збірної та клубу харківський металіст, і коли виникла конфліктна ситуація між ффу та клубом, він послав збірну куди подалі.

Доречі, найкращий кпд у заварова, на посаді виконуючого обов'язки головного тренера, 1 матч - 1 перемога
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04.09.2021 14:22 Ответить
Зачем писать откровенную чушь, если вы не разбираетесь или не помните или вообще не знаете, какая была ситуация? Конфликта между ФФУ и клубом никакого не было, а личный конфликт между Суркисом и Ярославским начался намного раньше. А ничего, что Маркевичу всего на 2 года контракт тогда предложили без вариантов продления, как бы намекая, что он всего лишь временный тренер до конца Евро? И то, только потому Маркевича позвали, что других вариантов особо не было, кроме Калитвинцева с нулевым опытом? Даже Андрею Шевченко (тоже с нулевым опытом) сразу на 5 лет контракт дали.

Маркевич был тренером Металлиста много лет до того, как его захотели назначить тренером сборной, и уходить никуда не собирался. Федерацию футбола тогда возглавлял Гриша Суркис, по совместительству один из владельцев, бывший президент и родной брат теперешнего президента клуба Динамо (Киев). Тут вас такое совмещение не смущало, да?
Когда дошло до назначения тренера сборной, выбирали по сути между двумя кандидатурами - Маркевичем и Калитвинцевым (у которого тогда опыта было ровно ноль, как сейчас у нас принято в сборной). Маркевичу же не было смысла уходить из успешного на то время Металлиста. Ему предложили, чтобы он стал тренером сборной вместе с Калитвинцевым, т.е. было бы как бы два главных тренера (такое случалось и раньше). Маркевич отказался от такого варианта (зачем оно ему?), Калитвинцева перед домашним Евро-2012 комитет ФФУ назначить побоялся (не было голосов).
Тогда Суркис предложил Маркевичу контракт на 1 год совместительства (сборная + Металлист), после чего он должен был покинуть Металлист и тренировать только сборную. Суркис плёл интригу будь здоров, чтобы убить сразу двух зайцев - и Маркевича в сборную назначить и заодно тогдашнего конкурента своему Динамо ослабить. Но Маркевич от этого варианта тоже отказался (разница была небольшая).

Так как других кандидатур у ФФУ не нашлось, то предложили Маркевичу на условиях совместительства, при этом навязав ему Калитвинцева как первого помощника, при этом дав контракт всего на 2 года без прописанных условий продления. Но при этом Суркис всячески ставил Маркевичу палки в колёса - то не давал набрать своих помощников (помимо уже навязаного Калитвинцева), то не выделял денег на врачей (которых Маркевич звал частично из Металлиста вместо тех, которые до этого приходили в сборную из Динамо).
А вишенкой на торте стало дело Суркиса и подконтрольной ему ФФУ о так называемом договорном матче с Карпатами, которое было направлено непосредственно против Металлиста и Маркевича (дело мутное, до конца так и не понятное, с отсутствющими мотивами; не говоря уже о том, сколько других договорных матчей ФФУ успешно не заметило, в т.ч. с участием Динамо Киев). Маркевичу это всё, что президент ФФУ откровенно ненавидит главного тренера, надоело (и так ему постоянно ставили неудобные условия и палки в колёса), и он покинул пост тренера сборной, об этом прямо заявив. Маркевич изначально видел, что долго тренером сборной всё равно ему работать не даст Суркис, при этом с самого начала он создавал невыносимые условия работы в сборной для главного тренера.
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04.09.2021 18:15 Ответить
Дурня чухонсько-мордовська.
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06.09.2021 08:29 Ответить
Та знаємо ми хто ти, не представляйся
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06.09.2021 11:16 Ответить
Спочатку сказав що йде зі збірноі остаточно ,потім ніби буде тренером європейського топ клубу- тільки кому ти потрібний ? а тепер виявляєтся він дуже хотів залишитись але погано попросили ,не набивай собі ціну. І друге коли цей украінський тренер вивчить украінську мову ?адже рашиські пропогандисти присвятили цілу передачу на рос. тв." он наш "мовою не володіє.
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04.09.2021 09:49 Ответить
один какой то коментатор тогда брякнул - "Ukrainian team is ok but physically not ready and no "stars" - I will be surprised if they make it out of group..."
и етот казел почти оказался прав...

но тут пришли шведы и сделали все за нас...
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04.09.2021 10:00 Ответить
В отличии от предыдущих тренеров у Шевченко хоть на это мозгов хватило
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04.09.2021 10:07 Ответить
хватило на шо? - на шведов?
вспоминается матч чемпионата мира когда немцы Бразилию просто уничтожили 6:2 вроде?
могу ошибататься, но в матче был такой момемнт, который не все заметили - немчук какой то вышел за кромку поля и рыгал как кот.... - выложился....
6:2 - казалось бы и зачем до рыгачки?
а он выложился и потом вернулся на поле и рысачил еще.....
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04.09.2021 10:17 Ответить
То у вас претензии до Шевченка или до сборной миллионеров?
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04.09.2021 10:19 Ответить
В Україні ніколи і ніде не використовують вислів "зборная міліанєрав", бо ніколи у нас не було збірних з гравців-міліонерів. Це чисто кацапський вислів, отак ви, кацапи, і "палитесь".
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04.09.2021 10:24 Ответить
не вижу никакой заслуги Шевченко как тренера - у сборной Украины нет своей игры - суета поперек поля, вратарю +.
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04.09.2021 10:27 Ответить
Германия - Бразилия 7:1, ЧМ-2014
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04.09.2021 18:26 Ответить
Сьогодні гра з Францією. Ото й порівняємо старого та нового тренера.
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04.09.2021 10:04 Ответить
Це кретинизм, бо новий тренер не те що має право, зобов'язаний (!) перебудувати відверто слабку гру збірної, а на це потрібен час, інколи цілий відбірковий цикл, і лише тоді можна робити висновки.
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04.09.2021 10:15 Ответить
Старий свого часу 1:7 французам програв...
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04.09.2021 10:33 Ответить
В останній відбірковій грі з французами було 1:1.
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04.09.2021 11:15 Ответить
А за кілька місяців до того - 1:7...
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04.09.2021 11:17 Ответить
В каком отборе лучше скажи? А то месяц, декада, день, минута.
С каким составом?
Сколько основных игроков не играло по разным прчинам?
Помнится в 2014 в полуфинале ЧМ Бразилия Германии влетела 1-7. Вот это точно была ганьба.
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04.09.2021 12:49 Ответить
Неважно каким составом, не важно какой матч, 1:7 сливать - это в любом случае позор и ошибки главного тренера. Это же не любительская команда какой-нибудь Андорры, да и Андорра не всегда так проигрывает.
Главная проблема при Шевченко-тренере - отсутствие борьбы и желания футболистов. Проигранный четвертьфинал с Англией прекрасно это показал. Проигрывать с 4-ой минуты и по итогу проиграть аж 4:0 (могло быть и больше, просто англичане остановились после этого, берегли силы), при этом за весь матч получить ноль жёлтых карточек - это отличный показатель того, что никакой борьбы от Украины не было от слова совсем. По остальным матчам примерно такая же картина.
Есть ещё много вопросов по организации, физическим кондициям, тактике и т.д. С выходом из группы очень повезло, прошли шведов тоже чудом благодаря довольно случайному удалению и сложившимся обстоятельствам (Довбика выпустили только потому, что больше было некого, после чего шансов сыграть ему снова не дали).
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04.09.2021 18:38 Ответить
А кто сливал? Дали шанс в тренировочном матче шести или семи игрокам второго эшелона. Попробовали с французами схему игры в атакующий футбол. Отгребли. Сделали выводы правильные, и в отборе с теми же французами была уже другая игра, и другие цифры на табло.
И вообще. Руководство ффу какие то притензии Шеве предьявляли? Да нет. Все признали выступление на ЧЕ успешным. Награду дали, при всем народе. И тут бабах, в деньгах не сошлись, жадный Шева очень. Или языком родным плохо владеет? Вы тут боты можете целыми днями свою песню петь.С вас спрос , как ... , ну в общем ты понял. А официальная версия увольнения Шевы какая?
Дашь ответ, продолжим разговор. Нет. Разговаривай сам с собой.
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04.09.2021 19:04 Ответить
"А официальная версия увольнения Шевы какая?"
------------------------------------------
Я смотрю, ты специаист и вообще в курсе что происходит. Я хотів продовжити контракт з УАФ і далі тренувати збірну з футболу, але мені не запропонували, - Шевченко - Цензор.НЕТ 1313
Вообще-то его никто не увольнял, если не понял до сих пор. У него закончился контракт.
Продлевать обе стороны или одна из сторон, по всей видимости, желания или возможности не имели.Ну и не мешает тебе сходить к офтальмологу на всякий случай. Я про деньги, жадность между Шевченко и УАФ вообще ни слова не писал, как и про язык. Я хотів продовжити контракт з УАФ і далі тренувати збірну з футболу, але мені не запропонували, - Шевченко - Цензор.НЕТ 993
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04.09.2021 19:49 Ответить
"Его ни кто не увольнял". Приехали. Дальше о чем то говорить смысла не вижу.
Теперь тихо сам с собой. Без меня.😁
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04.09.2021 20:06 Ответить
Да ты прав. Если ты не понимаешь, что значит "уволить", то смысла с тобой говорить действительно не о чем. Я хотів продовжити контракт з УАФ і далі тренувати збірну з футболу, але мені не запропонували, - Шевченко - Цензор.НЕТ 9917
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04.09.2021 20:25 Ответить
Кстати, я вообще-то УАФ и Павелко не защищаю. Моё мнение: Павелко - нах, Шевченко - спасибо, но досвидания. Нужен состоявшйся тренер с опытом. Но таких у нас нет. Значит, нужен зарубежный специалист, но у нас это невозможно. Пока всех старых динамовцев по очереди не перепробуют, а там их ещё ой как много... Вместо Павелка, кстати, тоже ещё кого похуже вполне могут назначить.
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04.09.2021 19:58 Ответить
Хуже только Маркевич
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04.09.2021 20:31 Ответить
Хуже чем кто? Чем Павелко? Да-да, хуже Маркевича в Украине человека нет. Даже Янукович получше будет. Я хотів продовжити контракт з УАФ і далі тренувати збірну з футболу, але мені не запропонували, - Шевченко - Цензор.НЕТ 3780

Да и Маркевич, вообще-то, на президента УАФ не претендует.
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04.09.2021 20:46 Ответить
Та уже хоть Надю Савченко тренером ставьте. С такой игрой сегодня прои-ем Франции и адьйос.
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04.09.2021 10:12 Ответить
А еще лучше Ляшко - он на тренировке будет бегать за футболистами голым -а они будут убегать от него
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04.09.2021 20:35 Ответить
Yes)
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04.09.2021 22:26 Ответить
В самой бедной стране в Европе,тренер хотел одну из самых больших запрплат.Андрюша оттрвался от реальности, а ведь не бедный.
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04.09.2021 10:28 Ответить
А как в самой бедной стране Европы -бездельник и алкаш Маркевич который слил молодежку и матч со Швейцарией мог в УАФ получать зарплату-300000 баксов в год?(у Шевченко было 700000)
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04.09.2021 20:43 Ответить
Страну на запчасти разбирают, а дебилам футбол в голове.
Футбол и в СССР был, чтобы отвлечь быдло от политики.
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04.09.2021 10:34 Ответить
Дебильнее комментария ещё не видел. Я хотів продовжити контракт з УАФ і далі тренувати збірну з футболу, але мені не запропонували, - Шевченко - Цензор.НЕТ 3943
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04.09.2021 18:43 Ответить
ось і все. Пішов шевченко на поводу у братів, власними руками розвалив збірну упор на динамівських розкаряк та інвалідів. Що там було нечисто, було видно як питання тренера вирішували "краса та гордість футболу" з будинку футболу. Маркавич пішов взагалі із федерації, коли побачив шабаш навколо грошей. тут і горе специ Блохін та Льоха почали загадково посміхатись. На всяк випадок припасли Реброва, так, для відводу очей. Там ще циган "напрягався", Петраков почав добирати. і добрав- із 11 тільки три нединамівці, як в 1/8 та 1/4 Європиі знову те ж саме . Петраков від братів, так і весь тренерський штаб. Збірна з французами буде як з Фоменко Забарного, Сидорчука, Шапаренка, Ярмоленка,Буяльського будуть "возити" по полю як команду з "пивзаводу". Щасти Вам,хлопці
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04.09.2021 11:24 Ответить
Шото все забыли, как политическая шлюха королевсвая возила рускоговорящего шевченко по всей Украине в качестве обезьянки, так что без работы наш клиент не останется, скоро будут очередные выборы.
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04.09.2021 11:38 Ответить
Надо лишь пожелать нашей сборной успехов в сегодняшней игре. Петракова критиковать еще рано. Шевченко уже поздно. Он сделал благое дело для нашей страны на Евро и не только.
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04.09.2021 11:41 Ответить
ну не умеем мы играть в футбол - ходим по полю, не бегаем....
шоб тока ета была наша самая большая проблема....))))
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04.09.2021 11:59 Ответить
А чому він про це лише через місяць після того як пішов розказує, чому не одразу? Я нагадаю що Шева та Павелко куми. Якщо чесно то можна згадати лише перемогу над Португалією, поразку від Мальти, та "рекордну" від французів 7-1. Євро я до уваги не беру, з такими командами як Швеція та Македонія ми завжди на рівні грали, але і там нам дуже пощастило.
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04.09.2021 13:56 Ответить
В четвертьфинал сборная попала не так по таланту Шевы как вопреки ему .Попала благодаря стечению обстоятельств Далеко не всегда хороший футболист становится хорошим тренером Что и продемонстрировал Шева .Креатива, смеклки у него нет Он, тупо, видя что игра не идёт всё равно продолжал играть в ту же игру А надо было перестраиватся...по ходу игры Он это никогда не делал А теперь ноет - Я, мы, не хотели уходить Конешно что не хотели Проявил себя бездарем вот никто и не приглашает на пост тренера....
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04.09.2021 15:00 Ответить
Таке враження, що всі коменти не по темі. Шевченко: "Мене не запросили." А Ви самі могли себе запропонувати? От якби Вам, шановний, відмовили, тоді б варто було говорити.
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04.09.2021 15:15 Ответить
Так что Кум с Кумом не смогли договориться?-Ну и семейка-типа Кум Кумом -а денежки врозь
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04.09.2021 20:29 Ответить
Хлопче, іди паси свиней, а вже потім людей. Ти не тренер, а фізрук. Навіть психлогічно не здатний налаштувати гравців на бій. Так, як твої підлеглі грали у 1/4 фіналу з англійцями, нормльні команди не грають. Безхребетним хробакам треба ЩОДНЯ дивитися як з англійцями грали шотландці - БИЛИСЯ
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04.09.2021 23:49 Ответить
ЛУЧШЕ Б РЕБРОВ БЫЛ ТРЕНЕР А ТЫ ЕГО ФАРТОВЫЙ ПОМОЩНИК !)
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05.09.2021 01:00 Ответить
Мутно. Не приємні такі ситуації. І не потрібні.
Петраков - теж дуже тимчасово, поки не звільниться Ребров ...
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05.09.2021 06:50 Ответить
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