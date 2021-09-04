За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 167 489 человек, всего - 5 548 621, - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
167 489 человек были вакцинированы от COVID-19 за минувшие сутки, 3 сентября 2021 года. Одну дозу получили 49 670 человек, полностью иммунизированы - 117 819 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Подчеркивается, что в течение минувших суток работали:
- 996 мобильных бригад;
- 2928 пунктов прививки;
- 338 центров вакцинации.
"С начала прививочной кампании привитф 5 548 621 человек, из них получили одну дозу - 5 548 619 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 129 835 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 9 678 454 прививки", - уточнили в Минздраве.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Компания Pfizer и штраф в $2.3млрд долл, заплаченный в 2009 за враньё на счёт противовоспалительного лекарства и способов его применения… лекарство сняли с рынка в 2005, расследования и штраф заплатили только в 2009…
Самый большой штраф в истории заплатил Bank of America. Банк был вынужден заплатить рекордно высокую сумму в 16,65 миллиардов долларов в 2014 году. Эти деньги пошли на выплаты по судебным искам, в рамках которых банк обвиняли в том, что он ввел в заблуждение инвесторов, вынудив их купить субстандартные ценные бумаги. Банк приобрел Merrill Lynch и Countrywide Financial во время финансового кризиса 2008 года.
А более мелкие - далее.
В феврале 2012 года Департамент жилищного и городского развития США и 49 штатов подписали соглашение, которое получило название National Mortgage Settlement. Пять крупнейших банков страны были оштрафованы в общей сложности на 25 миллиардов долларов. На долю JPMorgan Chase пришлось $5.29 миллиардов. Все пять банков были обвинены в том, что до наступления кризиса 2008 года они подписывали и нотариально заверяли документы без проверки.
Bank of American вошел в рейтинг три раза, когда ему пришлось выплатить крупнейшие в истории штрафы. Это один из крупнейших в мире банков по объему активов, что и помогло ему выплатить все штрафы, которые требовали регуляторы. Так, в 2008 году Bank of America приобрел компанию Countrywide, которая продала субстандартные ипотечные долги на сумму $174 миллиардов. В 2011 году Bank of America согласился выплатить $8.5 миллиардов за правонарушения Countrywide.
В рамках документа National Mortgage Settlement от 2012 года Bank of America должен был выплатить $11.8 миллиардов по субстандартным ипотечным кредитам, проданным Fannie Mae. Около $1 миллиарда пошло Федеральному управлению жилищного строительства.
JPMorgan Chase JPMorgan Chase достиг соглашение с Министерством юстиции США о выплате $13 миллиардов в октябре 2013 года. Эти деньги были направлены на выплаты по многочисленным судебным разбирательствам. Почти все они были связаны с продажей субстандартных ипотечных долгов инвесторам. JPMorgan приобрел Washington Mutual и Bear Stearns во время кризиса 2008 года. Кроме того, он получил и их обязательства.