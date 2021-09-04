За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 167 489 человек, всего - 5 548 621, - Минздрав

167 489 человек были вакцинированы от COVID-19 за минувшие сутки, 3 сентября 2021 года. Одну дозу получили 49 670 человек, полностью иммунизированы - 117 819 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Подчеркивается, что в течение минувших суток работали:

- 996 мобильных бригад;

- 2928 пунктов прививки;

- 338 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании привитф 5 548 621 человек, из них получили одну дозу - 5 548 619 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 129 835 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 9 678 454 прививки", - уточнили в Минздраве.

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