В отопительном сезоне цена на газ для населения составит 7,4 грн. Это в 3 раза меньше, чем спотовая, - Витренко
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Глава правления НАК "Нафтгаз Украины" Юрий Витренко заявил, что цена на газ для населения в отопительном сезоне составит 7,4 гривны. По его словам, это в три раза ниже, чем текущая стоимость на спотовых рынках.
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Для нужд населения цена (на газ. - Ред.) будет 7,4 гривны. Это в три раза меньше, чем текущая спотовая рыночная цена", - сказал Витренко.
Он добавил, что если предприятия теплокоммунэнерго будут брать газ для нужд бюджетных организаций, то они могут использовать этот объем по цене 7,4 гривны.
Напомним, 3 сентября ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" вернулось из отпуска. В новом выпуске гости студии, среди которых вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин, заместитель министра обороны Анна Маляр и другие, обсуждают встречу Зеленского и Байдена в США, путь Украины в НАТО и другие актуальные темы.
Пожалуйста, подождите...
Вот с газом такая же ситуация как и с колбасой.
И разницу между тарифом для населения и спотом покрыть можно только за счет налогоплательщиков.
нет никакой связи
Готуйте грошикі, українці.
І нехай добряча гикавка наздожене лохів, які в 2019 це обрали.
Нашу котельню перевели на інше паливо, місцевого добування. Сума, яку ми платили, стала дійсно нижчою. А зараз таке враження, ніби ми знову газом опалюємось. Подяка зебілушкам, куди ж без них..
Не однакові вони.
Минус 5 000 000 Кармы или минус 4 999 999 Кармы?
А как там умеют жонглировать и фокусничать с цифрами мы давно знаем.
...
Кстати, сколько там был "рейтинг" у Кадафи, Хусейна, Чаушеку за месяц до смерти - где-то 90%+ ?!
перечитай мой пост выше еще три раза и попытайся его понять.
снижении комуналки в 2 раза ?
кидалово
Дайош дешёвый газ для народа на заводы Фирташа?
Накатана схема ще за часів свиночолого гетьмана цвіте та пахне!
Коли розказують про "спотову ціну" зжатого під тиском рідкого газу, котрий при зменшенні тиску збільшується в об'ємі в десяток разів та ще й з додаванням повітря. Тиск в квартирі кінцевого споживача - 0, 005 атмосфери.
Ще раз браво!!!
Лічильники в споживачів на це розраховані.
Тиск в газопроводах низького тиску у кінцевого споживача має бути 1500-1200 Па (0,015-0,012 атм), саме на такий тиск розраховане абонентське газове обладнання (пальники котлів, газові плити тощо). Якщо буде більше, обладнання не буде правильно та безпечно працювати.
Газопроводи низького тиску - це 0,0007 - 0,005 МПа (саме цю цифру я писав, але написав "атмосфери", що також дурня, бо це всього лиш 0,5 атм) згідно ДБН.
Я на ДБН "Газопостачання" не тільки дивився, але й неодноразово виконував за ним розрахунки газопостачання районів міста та житлових будинків, бо теплогазопостачання та вентиляція - моя спеціальність
Газопроводи низького тиску згідно п. 5.2 зазначених ДБН - це газопроводи з робочим тиском газу до 0,005 МПа (і це 0,05 атм, а не 0,5 атм). Нижня межа в цьому пункті не нормується.
Максимально допустимий тиск газу на вводі в житловий будинок згідно п. 5.5 (табл. 1) ДБН - 0,003 МПа (це 0,03 атм). Робочий тиск на вводі в газовий прилад (плиту, водонагрівач, котел) вказано в паспорті завода-виробника, це, як правило, 1200-1300 Па. Якщо тиск буде значно меншим, може статися проскок полум'я всередину пальника плити чи котла, якщо більшим - відрив полум'я.
На практиці тиск на виході з ГРП приймають на рівні 3000 Па. Але поки газ дійде до споживача, його тиск знизиться через втрати на тертя та в місцевих опорах газопроводу.
Далі, згідно з Дод. Г (Гідравлічний розрахунок газопроводів) нормуються максимальні втрати газу від джерела газопостачання (ГРП) до найбільш віддаленого приладу споживача на рівні 1800 Па. 3000-1800=1200 Па. Це й є найменший допустимий тиск у кінцевого споживача.
Фірштейн? )
Я ще не торкався теми "додавання повітря в газ", але то вже зовсім для хворих людей)
Купили дорого, а продают населению в 3 раза дешевле?
А кто разницу оплачивает?
Слова ж такі повидумували-українску мову забули...
Європеоїди...мля..
як раз те саме, що ви думали..)))
Відволікання уваги...
[Сеня 2013 vs Сеня 2015 д - YouTube]: Посмотри! https://m.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iMtqFh606Kk
))
Кто из вас 3,14здун, Витренко? А?
Украина ДОБЫВАЕТ газ и проадет своим же УКРАИНЦАМ. Может тогда и хлеб считать как в Лондоне?
Другое дело ПОЧЕМУ всякие ублюдки с кипра и прочих офшорных клоак добывают НАШ газ и нам же продают как хотят.