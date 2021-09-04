Украинский легкоатлет Цветов вновь отказался фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения Паралимпиады
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Сегодня, 4 сентября, на Паралимпийских играх в Токио состоялись соревнования по бегу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Победу на дистанции 200 метров одержал россиянин Дмитрий Сафронов, преодолевший дистанцию за 23,00 секунды. Украинец Игорь Цветов занял второе место в этом забеге (23,25). Третьим стал россиянин Артем Калашян (23,75).
После церемонии награждения украинский спортсмен вновь отказался фотографироваться с россиянами на пьедестале.
Напомним, 30 августа украинский легкоатлет Игорь Цветов на церемонии награждения после завоевания серебряной медали Паралимпиады отказался сфотографироваться с представителями Паралимпийского комитета России.
В России заявили, что отказ украинца от снимка с россиянами на Паралимпиаде может быть связан с карантинными ограничениями.
Пожалуйста, подождите...
А вообще ты и есть моральный КАЛЕКА.
Урод, одним словом.
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.Н.А. Зиновьев
Коли Бог хоче покарати ,лишає розуму.Кацапа лишати не треба,його бог карає при народженні.
Да это ж Родина! От пыли
Седая, в струпьях и с клюкой...
Да если б мы ее любили,
Могла бы стать она такой?!.
Нахмурив пальто.
Неоглядные дали
Я меряю взглядом.
Я бы Родину продал,
Да не купит никто,
Никому моей Родины
На *** не надо
Николай Боровский
Иди в бан дебилка
ноги б їм поперебивав !
никто не выбирал, если ты не в курсе - ставать калекой или нет.
а просто ты тролль вот и иди на Путина
))))) ЗАЧЁТ !!!
" русс Ифан сдафайся! ты получишь банка тушонки!"
а с той стороны слышали в ответ вопли: "нацики,фошизды!"
(***ло пишу з великої літери, бо це прізвище)
це лайно тупо он, ролик є - у Францію приїхало і з літака броне як там, ну напівкругля фігня над виродком. а ше плюс - за собою параші возить - відходи збирають за ним
Не розумію, нащо ви витрачаєте на це свій час? Життя таке короткоплинне.
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Хотя не дадут, он же не депутат от СН"
Отак і має поводитись українець, якщо він не проститутка.
Эль классико - как отмазаться от того шо ты убил 15 тысяч людей и гражданин страны куда ты назападлил отказался от фото с гражданами страны-агрессора.
дебилы ватные, но хотя бы грамотно объяснили сославшись на вирус.
Они искренне не понимают своего уродства. Я же не хожу на выборы, я ничего не сделал - это типа их оправдывает в их уродстве. Нет, не оправдывает.
Надо хоть что то делать, если ты человек! А если ты моральный урод, то живи, как жил, имфузорией.
просто - осінь ...і кацапи - летять на йух !
- Что он сказал?
- Он говорит, что если вы сфотографируетесь, они вас... Зарежут... Шутка.
- Шутка!
...
А про карантинні обмеження, так дійсно. Москотостан треба обвити колючим дротом по периметру і нікого звідти не випускати, бо там в орків загострення епідемії сказу що розповсюджується різним солов'їним послідом, скапецкімі, та іншим непотребом блюючим та скажено тявкаячим несуразну брехню москотським оркам в телевізори.
Мої вітання спортсмену, українцю!
Молодец! Настоящий мужчина!!!
Путин и Зедебил - *****!! Оба!!!
Могучих, горуні, гуцайту й іншим "дєвочкам і мальчікам - мишєбратьям" вже не навчитися. Дивно, що вони до сих пір гнівно не засудили Ігоря.
Общая святыня - мать-земля сырая.
То́пи да болота, степи да чащобы,
Храмов позолота, а вокруг - трущобы,
Завывает вьюга, гонит снег по кругу…
Коротка кольчуга на спине у друга!
Глушь да буераки, воровство да драки,
Да срамные враки вечером в бараке.
Прём с мольбой о чуде прямиком в трясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиру возжигаем свечки,
Да грозимся миру встать с холодной печки:
Вот подымем знамя да пройдём с боями,
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем дорогу к вашему порогу,
Пусть идём не в ногу, но зато нас много.
Пыл наш не умерить, рвёмся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Всё кругом поруша, перед образа́ми
Изливаем душу пьяными слезами.
Нас видать по роже, выросших без нянек,
Нам свой кнут дороже, чем заморский пряник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и дале в клетке, как и предки.
Нам все́ перемены - как седло корове,
Грязи по колено, да по пояс крови.
Завывает вьюга, свирипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
На таком морозе к чёрту все́ приличья!
По уши в навозе веруем в величье.
Кто кого замучит на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом…
Юрий Нестеренко (1995)
Он с ними не фотографируется и точка !