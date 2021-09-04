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Украина направила Польше ноту из-за гибели украинца Никифоренко во Вроцлаве, - посол Дещица

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Украина направила Польше ноту из-за гибели украинца Никифоренко во Вроцлаве, - посол Дещица

Посольство Украины направило МИД Польши ноту из-за гибели 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко во Вроцлаве после задержания его полицией.

Об этом посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Посольство Украины направило МИД Польши ноту из-за гибели украинца во Вроцлаве", - отметил он.

Ранее Дещица заявлял, что посольство Украины готовит и в ближайшее время отправит МИД Польши ноту из-за смерти во Вроцлаве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после задержания его полицией.

"Мы готовим и в ближайшее время направим ноту с просьбой о проведении беспристрастного и быстрого следствия, привлечения причастных лиц к ответственности и информировании украинской стороны об этом происшествии", - заявил Дещица.

Ранее Gazeta Wyborcza сообщила о смерти гражданина Украины, 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе во Вроцлаве. По данным издания, к нему применили газ, били кулаками и дубинками, а позже он был задушен полицейскими и сотрудником центра.

Читайте: Смерть украинца в Польше: МИД взаимодействует с польской полицией

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Это не гибель, это убийство парня ляхами!
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04.09.2021 10:54
+4
Це не "превышение" Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця - Цензор.НЕТ 2048 , а садистське вбивство:
"у витверезнику поліцейські і співробітники установи били Никифоренка кийками, кулаками і ногами, душили на підлозі, а пізніше на ліжку, куди його перенесли. Це тривало приблизно пів години."
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04.09.2021 11:11
+3
тебе видать просто повезло с добрым хозяином и его соседями... Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця - Цензор.НЕТ 775
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04.09.2021 12:30
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Ну, этот хоть был слегка выпимши.
А одна сильноумная потеряла сына в католическом университете.
Решила, что она католичка и сын ее должен там учиться.
Забили до смерти, как украинца будущие епископы.
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04.09.2021 10:37 Ответить
Это не гибель, это убийство парня ляхами!
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04.09.2021 10:54 Ответить
Польща це - Європа Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця - Цензор.НЕТ 7009
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04.09.2021 11:01 Ответить
Садисты бывают в любой стране.
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04.09.2021 12:00 Ответить
Польша будет последней страной, которая откроет границы （если вообще откроет!） для украинцев. Польше нужны рабы, а не украинские туристы. Кулеба и Дещица - не обманывайтесь, Польша - очень плохой и подлый "союзник".
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04.09.2021 12:08 Ответить
Куда Польше до Израиля - да ?
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04.09.2021 12:16 Ответить
як все ж таки добре що жевемо у 21 сторіччі .
ще у 19 замість ноти просто б вбили поляка навзаєм
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04.09.2021 10:57 Ответить
бред - ибо менто посадят а не так как писал кто то - вливали в водилу водку на капоте типо шоб сказать шо он бухой был.
и да - чо нас в Европу не берут?
я удивляюсь просто. вот реально - чо не берут то?
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04.09.2021 11:00 Ответить
"менто посадят"

до 5 років позбавлення волі, це адекватно? Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця - Цензор.НЕТ 2295 https://censor.net/ua/n3286022
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04.09.2021 11:05 Ответить
да, адекватно.
превышение.
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04.09.2021 11:08 Ответить
Це не "превышение" Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця - Цензор.НЕТ 2048 , а садистське вбивство:
"у витверезнику поліцейські і співробітники установи били Никифоренка кийками, кулаками і ногами, душили на підлозі, а пізніше на ліжку, куди його перенесли. Це тривало приблизно пів години."
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04.09.2021 11:11 Ответить
ЧО-ЧО,ТО Тебя,дрянь козломордую легко вычислить.
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04.09.2021 11:43 Ответить
та фальш огонь, я не ватник.
правда чуть выпил но то таке, бывает Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця - Цензор.НЕТ 6847
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04.09.2021 12:01 Ответить
В Украине так не говорят,как ты пишешь-дешевый тролль.
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04.09.2021 11:46 Ответить
ну шо тут сказать то. просто таких случаев много у нас, а там мусоров посадят
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04.09.2021 10:57 Ответить
Яка ж це "загибель", це - вбивство представниками влади Польщі!

Полі́ція (фр. Police, від дав.-гр. ἡ πολιτεία - «держава») - орган державної влади (система державних органів) https://uk.wikipedia.org/wiki/Поліція
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04.09.2021 10:59 Ответить
их посадят, а у нас шо бы сделали? типо напишут, напасали бы шо мужик сам напал. Вот например как сто раз застрелили хулиганов, правда щас команда щемить полицию, так шо не так шо.
что тут спорить то?
там - посадят мусоров и кстати - непонятно еще шо наш гражданин вытворял то. может там просто реально было правонарушение и угроза ментам то.
ибо когда то ролик видел - амеры 11 пуль всадили в мексиканца. или вроде в чорнокожего.

и правильно сделали - кидается нарк на мужиков.
может и тут так же.
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04.09.2021 11:07 Ответить
Украина мы с тобой.
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04.09.2021 11:03 Ответить
ноту? одним словом пукнула в лужу
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04.09.2021 11:14 Ответить
Вытрезвитель где связывают и пытают. Как то не вяжется с образом Европы, о который украинцы каждый день рассказывают друг другу с придыханием. Когда заходишь сюда как будто оказываешься в 90-х.
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04.09.2021 11:21 Ответить
И чем же невяжется? Или у вас образ Европы это нажраться до усирачки и подъезды обсыкать как у вас дома на росийи?
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04.09.2021 11:29 Ответить
Барин прав что задушил, нечяво было пить?
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04.09.2021 11:41 Ответить
"...каждый день...с придыханием"
русский не соврал - день не задался? Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця - Цензор.НЕТ 6006
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04.09.2021 11:49 Ответить
Что кацап забыл на Украинском форуме ?
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04.09.2021 11:51 Ответить
Ну у вас так а в Европе будут разбираться кто и в чем виноват. И будьте уверены виновные понесут наказание. А вы у себя при барине не пейте, хочя честно говоря на вас пох.
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04.09.2021 12:05 Ответить
Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця - Цензор.НЕТ 3093Aleksey Vlasenko

Nikogo on ne materil.....

Як раз замовчують. Після констатації смерті годину не викликали слідчих. Родині сказали, що помер від зупинки серця на роботі. Смерть була місяць тому. І тільки завдяки якомусь поліцейському піднявся скандал. Він написав журналістам, що замовчується відверте вбивство і катування. За місяць немає результатів розтину, як і немає причини смерті. До статті всі 9 людей, які на ньому сиділи працювали ніби нічого й не було. І тільки після розголосу двох відсторонили від роботи. Це і є замовчування.
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04.09.2021 12:23 Ответить
Самое печальное что в Украине об этом никто не напишет. Вот чем совки действительно отличаются от европейцев. Любят кого прикажут.
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04.09.2021 12:44 Ответить
Ну и кого вам приказали любить? Конечно понятно что у вас в совке нужно все читать между строк и верить только слухам, а не официальным расследованиям. Но у людей все не так, не применяйте свои звериные привычки для нормальных людей. Будет следствие и будет наказание виновных. Но как то даже непонятна ваша озабоченность убийствами украинских граждан. Выж с каждого утюга к этому призывает и сами постоянно это делаете, а тут так разволновались? Лучше перестаньте убивать и убедитесь с территории Украины.
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04.09.2021 13:04 Ответить
Ты плачешься в жилетку не по адресу.
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04.09.2021 13:38 Ответить
Ну сопли пока только от вас, все эту ситуацию воспринимают адекватно. Без визгов адзин нарот, братья, дыды воевали и тд. Только закон и порядок.
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04.09.2021 15:18 Ответить
Да Бог с ним с этим кацапом. Расскажи еще раз про сказочную Польшу. Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця - Цензор.НЕТ 5438
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04.09.2021 13:42 Ответить
Рассказываю: миллионы украинских, белорусских, российских граждан едут туда на заработки.
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04.09.2021 15:19 Ответить
Мусора не люди.Мусорів посадять.
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04.09.2021 11:27 Ответить
Не ходите дети в Африку гулять.
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04.09.2021 11:34 Ответить
Уже четыре года в Польше гуляем.Еще есть вопросы ?
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04.09.2021 11:52 Ответить
тебе видать просто повезло с добрым хозяином и его соседями... Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця - Цензор.НЕТ 775
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04.09.2021 12:30 Ответить
немца, или американа так бы уж точно не отмудохали...укрепленный столетиями комплекс господина по отношению к украинцам, чо...
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04.09.2021 12:33 Ответить
Уважаю поляков. Молодцы.
И в ЕС со всеми вытекающими плюшками, и не сгеились.
Правильное понимание миграционного вопроса.
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04.09.2021 21:35 Ответить
 
 