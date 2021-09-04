Украина направила Польше ноту из-за гибели украинца Никифоренко во Вроцлаве, - посол Дещица
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Посольство Украины направило МИД Польши ноту из-за гибели 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко во Вроцлаве после задержания его полицией.
Об этом посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Посольство Украины направило МИД Польши ноту из-за гибели украинца во Вроцлаве", - отметил он.
Ранее Дещица заявлял, что посольство Украины готовит и в ближайшее время отправит МИД Польши ноту из-за смерти во Вроцлаве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после задержания его полицией.
"Мы готовим и в ближайшее время направим ноту с просьбой о проведении беспристрастного и быстрого следствия, привлечения причастных лиц к ответственности и информировании украинской стороны об этом происшествии", - заявил Дещица.
Ранее Gazeta Wyborcza сообщила о смерти гражданина Украины, 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе во Вроцлаве. По данным издания, к нему применили газ, били кулаками и дубинками, а позже он был задушен полицейскими и сотрудником центра.
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А одна сильноумная потеряла сына в католическом университете.
Решила, что она католичка и сын ее должен там учиться.
Забили до смерти, как украинца будущие епископы.
ще у 19 замість ноти просто б вбили поляка навзаєм
и да - чо нас в Европу не берут?
я удивляюсь просто. вот реально - чо не берут то?
до 5 років позбавлення волі, це адекватно? https://censor.net/ua/n3286022
превышение.
"у витверезнику поліцейські і співробітники установи били Никифоренка кийками, кулаками і ногами, душили на підлозі, а пізніше на ліжку, куди його перенесли. Це тривало приблизно пів години."
правда чуть выпил но то таке, бывает
Полі́ція (фр. Police, від дав.-гр. ἡ πολιτεία - «держава») - орган державної влади (система державних органів) https://uk.wikipedia.org/wiki/Поліція
что тут спорить то?
там - посадят мусоров и кстати - непонятно еще шо наш гражданин вытворял то. может там просто реально было правонарушение и угроза ментам то.
ибо когда то ролик видел - амеры 11 пуль всадили в мексиканца. или вроде в чорнокожего.
и правильно сделали - кидается нарк на мужиков.
может и тут так же.
русский не соврал - день не задался?
Nikogo on ne materil.....
Як раз замовчують. Після констатації смерті годину не викликали слідчих. Родині сказали, що помер від зупинки серця на роботі. Смерть була місяць тому. І тільки завдяки якомусь поліцейському піднявся скандал. Він написав журналістам, що замовчується відверте вбивство і катування. За місяць немає результатів розтину, як і немає причини смерті. До статті всі 9 людей, які на ньому сиділи працювали ніби нічого й не було. І тільки після розголосу двох відсторонили від роботи. Це і є замовчування.
И в ЕС со всеми вытекающими плюшками, и не сгеились.
Правильное понимание миграционного вопроса.