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Предварительная причина пожара в киевском костеле святого Николая - короткое замыкание в органе, - Монастырский
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Согласно предварительным выводам, возгорание в органе стало причиной пожара в костеле Святого Николая в Киеве.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Предварительный вывод, что причиной возгорания было короткое замыкание в органе, потому что возгорание было во время репетиции, которая проводилась после 21.00", - сказал он журналистам в субботу возле костела.
Глава МВД сообщил, что открыто уголовное производство по факту нарушения правил пожарной безопасности. Взяты образцы для экспертизы.
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+4 Lumos UA
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+2 Владимир fd08a616
показать весь комментарий04.09.2021 12:12
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Пожалуйста, подождите...
Мотори припендюрили....
треба частіше грати на органі щоб там у трубах щури та миші не відпочивали як у Карлових Варах
Там компрессор электрический...и наверняка клапана на трубах электрические...
Там мураева обещали сжечь вместе со зданием.
где и у кого ?
Не дуже поважаю І.Луценка.але тут він правий:
"А знаєте, що спільного між палаючим Костелом Святого Миколая, київським цирком на площі Перемоги та розруйнованим Гостинним двором на Контрактовій?
Всі вони знаходяться на балансі Міністерства культури.
За все, що відбувається всередині цих будівель (а там відбуваються жахливі речі, і пожежа - лише яскрава вершина айсбергу), відповідало і відповідає саме це міністерство.
Я тут постійно критикую бездіяльність Ткаченка, але сьогодні, мабуть, не буду. Надто все печально і очевидно. Просто висловлю йому співчуття, і хочу надати кілька порад, що робити далі.
1. Костел Святого Миколая, очевидно потрібно рятувати від «управління» Вашого міністерства. Ось що пише про ситуацію Ганна Путова
«Пожежа сталася, як я і думала, через коротке замикання. Ха! Дивно, що це сталося лише зараз! Ще 6 років тому там вода від талого снігу та дощу стікала у навах по колонам просто по проводці і стукала об паркет, ритмічно супроводжуючи концерти та Святі Меси.
Це - результат дикої халатності держави.
Reqiescat in pace, орган Rieger-Kloss!»
Тож мабуть, досить! Варто передати католицкій громаді столиці, котра бореться за нього десятиліттями. Саботаж Мінкульту має закінчитися, бо приводить до того, що відповідальна за збереження пам'ятки держава в особі міністерства не може його зберегти.
2. Напівмертвий цирк потрібно передати Києву. Та нарешті об'єднати в одну концепцію з Київською муніципальною академією естрадного та циркового мистецтва.
3. Мій улюблений Гостиний двір. Або негайно виділити кошти на його відновлення, або піти назустріч вимогам УСІХ фракцій Київради, котрі представляють громаду міста (в тому числі і вимогам фракції Слуги Народу в КМР). І, врешті, передати стражденну будівлю на баланс міста, щоб почалась її довгождана реставрація, з урахуванням бачення громади міста та Подолу.
Паралельно раджу також подумати, чи не варто звільнити місце міністра культури для більш компетентного та рішучого керівника. А то у нас в Києві скоро заклади культури під управлінням міністерства закінчаться."
Или курение ладана на алтаре...