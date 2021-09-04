Боевой медик Юлия Крымцева и солдат Дмитрий Рубашевский награждены отличиями СНБО за спасение жизни побратима. ФОТО
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По поручению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова двоих военнослужащих отдельной механизированной бригады имени короля Даниила наградили отличиями СНБО Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
"За весомый вклад в дело обеспечения национальной безопасности и обороны Украины, добросовестную военную службу и профессионализм медалями "Отличие Совета национальной безопасности и обороны Украины" III степени награжден боевой медик 2 механизированного взвода 2 механизированной роты 1 механизированного батальона младший сержант Юлия Крымцева и стрелок-помощник гранатометчика 1 механизированного взвода 2 механизированной роты 1 механизированного батальона солдат Дмитрий Рубашевский", - следует из сообщения.
Также подчеркивается, что своими удачными и профессиональными действиями при ведении боевых действий, эвакуации и оказании медицинской помощи Дмитрий и Юлия спасли жизнь своего побратима - главного сержанта Андрея Дячишина, который получил тяжелое сквозное пулевое ранение головы во время вражеского обстрела позиций наших войск.
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или, как в анекдоте
https://censor.net/ru/news/3286292/tyajelo_ranenomu_ukrainskomu_voinu_andreyu_dyachishinu_nujna_pomosch_foto
и вспомнят всех , кто спасал, вывози, эвакуировал... (и мучительно погибал, спасая)
например Ярослав Журавель
никогда не забывать....
и я хорошо шо не ходил на выборы, ибо чувствовал бы ся петухом за то шо Зеля просто оставила парня погибать. блин - просто прикинуть - на жаре от кровопотери три дня умирал мужик... зараза, надеюсь Байден припомнил нашему презу это. тупо скотина "взяла под контроль"
меня аж трясет. это как будто ритуал был, я кстати тут и написал - ну вот как же так можно? ..... тьху, .... ну "существо" поехало ку да то с визитом, а его подчиненный, солдат - медленно погибал... гнида же - да я бы постарался даже Путина попросить шоб дал оркам приказ не стрелять и шоб наши вывели солдата то. тьху на эту коЗелю!
у войны нет заслуг...
кацапию спасали всем колхозом в 41-45м....
сегодня спасаем Украину от кацапии - и вот у етих бойцов есть заслуги!
Та з яких пір секретар рнбо дає дорученння нагороджувати?
І це не говорячи про те, що Юля та Дмитро стали героями, рятуючи Андрія, якого поранив кацапський снайпер. Андрій у комі, через відсутність контрснайперських груп, які мають захищати наших бійців і які Вава прибрав з передової.
я парад не смотрел тоже но просто из-за того шоб это хрипатое не слышать. - текст написали и оно чет там говорило вроде