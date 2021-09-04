Пограничники не пустили в Украину топ-менеджера одного из российских холдингов, посещавшего оккупированный Крым
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Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" не пустили на территорию Украины гражданина РФ, топ-менеджера одного из российских холдингов, незаконно посещавшего временно оккупированный Крым. Россиянину на 3 года запретили въезд в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"Россиянин прилетел на столичный аэродром рейсом из Варшавы, однако попасть в Украину ему не удалось. Во время проверки пограничники установили, что иностранец 1997 года рождения летом 2017 года незаконно посещал территорию АР Крым.
Сам иностранец оказался топ-менеджером одного из холдингов, который объединяет бизнес, инвесторов и менеджеров, и планировал попасть в нашу страну с частной целью, якобы для встречи с друзьями", - говорится в сообщении.
Нарушителю запрещен въезд в Украину на 3 года, он отправлен обратным рейсом в Варшаву.
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имена,явки, адреса, пароли "друзей"
а лучше -вообще не брать в руки !
тому що це - вонюче дерьмо !
Либо сынок олигарха, либр Ц. напутал с датой рожденья
Ужесточить законодательство, при незаконном пересечении границы в Крыму - 15 лет строгача.
Вот это была бы реальная политика по деокупации Крыма.
"Талантливый" сынок олигарха?
А чи не краще було спочатку повісити москаля, а вже потім заборонити в'їзд на 3 роки і відправити в Варшаву?