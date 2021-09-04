Пограничники не пустили в Украину топ-менеджера одного из российских холдингов, посещавшего оккупированный Крым

Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" не пустили на территорию Украины гражданина РФ, топ-менеджера одного из российских холдингов, незаконно посещавшего временно оккупированный Крым. Россиянину на 3 года запретили въезд в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"Россиянин прилетел на столичный аэродром рейсом из Варшавы, однако попасть в Украину ему не удалось. Во время проверки пограничники установили, что иностранец 1997 года рождения летом 2017 года незаконно посещал территорию АР Крым.

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Сам иностранец оказался топ-менеджером одного из холдингов, который объединяет бизнес, инвесторов и менеджеров, и планировал попасть в нашу страну с частной целью, якобы для встречи с друзьями", - говорится в сообщении.

Нарушителю запрещен въезд в Украину на 3 года, он отправлен обратным рейсом в Варшаву.