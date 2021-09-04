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Новости Политика Украины
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Украина настаивает на привлечении США к переговорам по Донбассу. Формат прорабатывается, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина настаивает на привлечении США к переговорам по Донбассу. Формат прорабатывается, - Кулеба

США должны присоединиться к урегулированию ситуации на Донбассе. Сейчас прорабатывается вопрос, каким будет формат такого привлечения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина".

Он отметил, что Украина настаивает на привлечении США к переговорам по Донбассу.

"Наша позиция заключается в том, что без активного привлечения США к переговорному процессу существенно улучшить ситуацию с безопасностью на востоке будет крайне сложной задачей. Какой это может быть формат? Этот вопрос сейчас как раз прорабатывается", - сказал Кулеба.

Читайте также: Вопросы Донбасса будут обсуждаться при участии США, - Стефанишина

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Нафіга Штатам нарід який обирає кловунів і каже хуженібудіт?
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04.09.2021 12:22
+7
А амери про це в курсах ???)))
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04.09.2021 12:18
+6
Украина настаивает на привлечении США к переговорам по Донбассу. Формат прорабатывается, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8356

Ответ Байдена
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04.09.2021 12:27
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А амери про це в курсах ???)))
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04.09.2021 12:18 Ответить
А ***** повідомили про це?
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04.09.2021 12:18 Ответить
хватит уже болтовни. если не обсуждается освобождение заложников, то говорить с рашкованией не о чем
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04.09.2021 12:19 Ответить
Дак звіздіти ,не мішки тягати і на язиці мозолей не буває !!!)))
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04.09.2021 12:23 Ответить
Читаю я ваши гневные упрёки и иронию, но почему то всё время у меня на первый план выходит то , что главная беда в том, что минских соглашениях написано сначала выборы, потом контроль над границей(на чём упорно настаивает кремль), а мы требуем наоборот(нельзя проводить выборы под дулом автоматов).
Как бы был не плох Зеленский, "но то ,что написано пером не вырубишь и топором".
Почему то все старательно обходят этот нюанс мирного плана. а Россия стоит на этом пункте непоколебимо, да Германия ей подыгрывает. Отсюда хоть какая то надежда на США. Хотя Байден ненадёжен, зато сенаторы в США имеют достаточно законных средств ,чтобы заставить президенте. Может быть это шанс.
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04.09.2021 13:18 Ответить
хватит методичек.
первый пункт там прекращение огня. чего нет и не было никогда.
поэтому все это болтовня
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04.09.2021 13:40 Ответить
Пусть США сделают Украину своим штатом. Это решило бы все )) - Правительство Украины и даром не нужно. Не говоря уже о разных жопоблоков с олигархами.
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04.09.2021 12:19 Ответить
Нафіга Штатам нарід який обирає кловунів і каже хуженібудіт?
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04.09.2021 12:22 Ответить
Нарид нормальный. Но дезориентированный сми олигархов. Понимающих реальную ситуацию - единицы. Кто анализирует и недоверчив по природе. Ну и кому есть с чем сравнивать - остальными успешными странами.
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04.09.2021 12:25 Ответить
На жаль,за 30 років Незалежності .жодних змін !!! Вибори 1991 р. ,Кравчук-понад 60% ,В.Чорновол-23% !!!)))
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04.09.2021 12:28 Ответить
Ну так все тоже самое и тогда. - Пропаганда кгб несла чушь,что Чорновил это фашист. Наивные верили. Я и говорю - нужно анализировать,думать и быть недоверчивым. Пока сам не разберешься. Литовцы,латышит ,эстонцы тогщда за счет Украины освободились. Потому,что кацапы бросили на ее удержание все силы.
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04.09.2021 12:42 Ответить
В історіі все повторюється ,Росія в черговий раз розпочала війну за Україну !!)))
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04.09.2021 12:49 Ответить
А Ви не народ Неньки??))
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04.09.2021 12:26 Ответить
Нарід ,але не з 73-охвідсоткового лохтората !!!)))
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04.09.2021 12:30 Ответить
Кремлівські гниди теж вважають ,що вони народ України ,в них навіть громадянство України є !!!)))
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04.09.2021 12:51 Ответить
Війну об'явити USA!
І зразу здатися!!
ВЄРНЯК!!
😁
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04.09.2021 12:38 Ответить
Как вариант ))
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04.09.2021 12:44 Ответить
И словоблудие,при должном упорстве, может подняться до более высокого уровня интеллектуальной мастурбации - мудроблудия...
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04.09.2021 12:21 Ответить
Байден в америці вирішує ще меньше ніж наш бубочка, ляльководи вже і не шифруються, призначають відвертих ніщо. Скоро і за голограму будуть голосувать і таки вибируть.(с)
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04.09.2021 12:26 Ответить
Украина настаивает на привлечении США к переговорам по Донбассу. Формат прорабатывается, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8356

Ответ Байдена
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04.09.2021 12:27 Ответить
Давай референдум до вступу в USA
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04.09.2021 12:28 Ответить
Правильно.
А не примут, отключим ЕС газ!
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04.09.2021 12:32 Ответить
🤑
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04.09.2021 12:36 Ответить
Украина настаивает на привлечении США к переговорам по Донбассу. Формат прорабатывается, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1637
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04.09.2021 12:29 Ответить
А они шо?
Согласие - есть непротивление сторон.
Так шо, кулеба, сильно не настаивай.
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04.09.2021 12:31 Ответить
Нє "настаивать" нада!!
А на горлянку давити!!
Вооо чудовий приклад політичної імпотенції влади...за 30-ть років..
🤣🤣
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04.09.2021 12:31 Ответить
Кого давить за "горлянку"?
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04.09.2021 12:33 Ответить
Кого ж ще??
USA!!
🤣🤣
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04.09.2021 12:47 Ответить
Понял. Украина настаивает на привлечении США к переговорам по Донбассу. Формат прорабатывается, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7419
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04.09.2021 12:52 Ответить
Таки да, настаивать водку на калгане, употреблять и опять давить и настаивать.
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04.09.2021 17:40 Ответить
Идея хорошая. "Минский процесс" давно сдох и теперь это лишь имитация деятельности ,обмен разночтениями. Надо искать новый путь! Лучший вариант-это привлечь США и Великобританию,но орда на это не поведется.....тупик!
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04.09.2021 13:45 Ответить
ні в одній країні світу немає такого правопису,щоб кожну сторінку читати з кінця. Однак слуги таки читають мінськ з кінця на початок. Два роки топили з вибори без кордонів і без виведення військ. Єрмаку був приємний меморандум Штана. Предки Єрмака також стояли "стіною" на Донбассі і постійно вимагали данини і кочували від Сталінграда до Бухареста.А потім розбіглися в гори Азербайджану, в Чебоксари, в Болгарію. І зараз хочуть жити без кордонів але з виборами під грізним оком Путіна.
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04.09.2021 14:49 Ответить
 
 