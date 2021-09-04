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Украина настаивает на привлечении США к переговорам по Донбассу. Формат прорабатывается, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
США должны присоединиться к урегулированию ситуации на Донбассе. Сейчас прорабатывается вопрос, каким будет формат такого привлечения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина".
Он отметил, что Украина настаивает на привлечении США к переговорам по Донбассу.
"Наша позиция заключается в том, что без активного привлечения США к переговорному процессу существенно улучшить ситуацию с безопасностью на востоке будет крайне сложной задачей. Какой это может быть формат? Этот вопрос сейчас как раз прорабатывается", - сказал Кулеба.
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показать весь комментарий04.09.2021 12:22
+7 Дмитро Черних 794bd8a2
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+6 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
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Как бы был не плох Зеленский, "но то ,что написано пером не вырубишь и топором".
Почему то все старательно обходят этот нюанс мирного плана. а Россия стоит на этом пункте непоколебимо, да Германия ей подыгрывает. Отсюда хоть какая то надежда на США. Хотя Байден ненадёжен, зато сенаторы в США имеют достаточно законных средств ,чтобы заставить президенте. Может быть это шанс.
первый пункт там прекращение огня. чего нет и не было никогда.
поэтому все это болтовня
І зразу здатися!!
ВЄРНЯК!!
😁
Ответ Байдена
А не примут, отключим ЕС газ!
Согласие - есть непротивление сторон.
Так шо, кулеба, сильно не настаивай.
А на горлянку давити!!
Вооо чудовий приклад політичної імпотенції влади...за 30-ть років..
🤣🤣
USA!!
🤣🤣