В "ЕС" поддерживают требование Денисовой передать законопроект об олигархах на экспертизу Венецианской комиссии

В "ЕС" поддерживают требование омбудсмена Людмилы Денисовой передать законопроект об олигархах на экспертизу Венецианской комиссии.

Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook нардеп Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы снять все вопросы, я уверен, что этот закон (№5599. – Ред.) необходимо направить на проверку в Венецианскую комиссию. Диктатура и нарушения прав человека - это не то, что усилит Украину. Жаль, что Зеленский так не думает", - написал он.

"Вместо того, чтобы реально бороться с олигархами, Зеленский решил прямо нарушить Конституцию и кошмарить медиа. …Есть такой законопроект президента №5599. И вот там под якобы правильными вещами, скрывается банальное нарушение Конституции. Это касается наделения президента и СНБО новыми непредусмотренными ранее полномочиями, ограничения прав человека в зависимости от имущественного положения, опосредованное введение цензуры в СМИ. Предлагается, чтобы решение о признании лица олигархом принималось Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета Министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета Украины. При этом, кто конкретно подпадает под новое довольно размытое определение - до сих пор непонятно. Получается, что даже обычные бизнесмены в опасности, это факт", - считает Гончаренко.

Особую озабоченность народного депутата вызывают последствия принятия законопроекта для свободы слова и СМИ.

Читайте также: Нардеп Власенко также призвал парламент направить законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию

"Особенно здесь досталось сфере медиа, которую очевидно будут жестко цензурировать. Этот закон нужен власти, чтобы зачистить медиапространство под свои нужды, давить на бизнес, шантажировать СМИ и диктовать свои условия, но пока это все красиво прикрывается громкой борьбой с болезненной проблемой украинского общества", - утверждает парламентарий.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" на внеочередном заседании 1 июля 2021 года 275 голосами.

3 августа стало известно, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отмечает несоответствия Конституции Украины законопроекта №5599 об олигархах и просит направить его в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

Читайте также: Уполномоченный ВР по правам человека: законопроект об олигархах нарушает Конституцию, перед голосованием его необходимо направить в Венецианскую комиссию