В "ЕС" поддерживают требование Денисовой передать законопроект об олигархах на экспертизу Венецианской комиссии
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В "ЕС" поддерживают требование омбудсмена Людмилы Денисовой передать законопроект об олигархах на экспертизу Венецианской комиссии.
Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook нардеп Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), информирует Цензор.НЕТ.
"Чтобы снять все вопросы, я уверен, что этот закон (№5599. – Ред.) необходимо направить на проверку в Венецианскую комиссию. Диктатура и нарушения прав человека - это не то, что усилит Украину. Жаль, что Зеленский так не думает", - написал он.
"Вместо того, чтобы реально бороться с олигархами, Зеленский решил прямо нарушить Конституцию и кошмарить медиа. …Есть такой законопроект президента №5599. И вот там под якобы правильными вещами, скрывается банальное нарушение Конституции. Это касается наделения президента и СНБО новыми непредусмотренными ранее полномочиями, ограничения прав человека в зависимости от имущественного положения, опосредованное введение цензуры в СМИ. Предлагается, чтобы решение о признании лица олигархом принималось Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета Министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета Украины. При этом, кто конкретно подпадает под новое довольно размытое определение - до сих пор непонятно. Получается, что даже обычные бизнесмены в опасности, это факт", - считает Гончаренко.
Особую озабоченность народного депутата вызывают последствия принятия законопроекта для свободы слова и СМИ.
"Особенно здесь досталось сфере медиа, которую очевидно будут жестко цензурировать. Этот закон нужен власти, чтобы зачистить медиапространство под свои нужды, давить на бизнес, шантажировать СМИ и диктовать свои условия, но пока это все красиво прикрывается громкой борьбой с болезненной проблемой украинского общества", - утверждает парламентарий.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" на внеочередном заседании 1 июля 2021 года 275 голосами.
3 августа стало известно, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отмечает несоответствия Конституции Украины законопроекта №5599 об олигархах и просит направить его в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианская комиссия).
Пожалуйста, подождите...
и зебоба,типа борец с олигархами, опять "не виноват") так что венецианская комиссия -это правильно
"ЄС", як і державний омбудсмен Денисова, звертаються з вимогою перевірки цього закону незалежною еврокомісією.
Щоб він не був таким же популістським і мервородженим, як закон про "імпічмент" та "зняття" депутатської недоторканості. За якими Бубу не притягнеш до відповідальності за держзраду, а "слуг" за корупцію, аварії, збочення і т.п.
Ото й уся боротьба з олігархами...
Жодний олігарх не постраждав...🤣
Борги на десятки лярдів їм списали, також і впопуредники списали...
А народу-🍌 та 🥕!
🤣
"этот закон (№5599. - Ред.) необходимо направить на проверку в Венецианскую комиссию" Источник: https://censor.net/ru/n3286342
Ви десь в статті побачили щось інше?
Абсолютное большинство граждан Украины даже не подозревают, что страна уже как 20 лет не принадлежит гражданам Украины
Мы расскажем вам то о чем молчат все телеканалы страны, поскольку все телеканалы страны принадлежат этим кланам.
Знали ли вы, что 20 семей в Украине богаче чем вся страна вместе взятая и все они между собой кумовья и сваты.
Знали ли вы, что эти семьи контролируют все земли и все ресурсы страны?
Власть передается из рук в руки и народ абсолютно ничего не решал до появляения несистемного Владимира Зеленского.
27 лет власть циркулярно передавалась из рук в руки, но на деле кланы просто на время подменяли друг друга.
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Так кто кому кум-брат-сват в украинской политике, или кто сегодня являются «хозяевами» страны? Полный список семей и кланов, которые управляют Украиной.
Клан Порошенко:
1. Петр Порошенко, экс-президент Украины
2. Алексей Порошенко, отец Петра Алексеевича, бывший депутат Винницкого облсовета, управляющий кланом Порошенко.
3. Алексей Порошенко, сын Петра Алексеевича, экс-народный депутат Украины, управляющий Рошеном.
Клан Балоги
1. Виктор Балога, народный депутат Украины
2. Оксана Балога, жена В. Балоги, депутат Закарпатского облсовета
3. Иван Балога, родной брат Балоги, народный депутат Украины
4. Павел Балога, родной брат Балоги, народный депутат Украины
5. Василий Петевка, двоюродный брат Балоги, народный депутат Украины
6. Андрей Балога, сын В. Балоги, мэр Мукачево
Клан Королевских:
1. Наталья Королевская, народный депутат Украины
2. Юрий Солод, муж Королевской, народный депутат Украины
Клан Левочкиных:
1. Сергей Левочкин, бывший глава администрации президента Януковича, народный депутат Украины.
2. Юлия Левочкина, народный депутат Украины.
Клан Литвинов:
1. Владимир Литвин, экс-народный депутат Украины, бывший председатель Верховной Рады Украины
2. Николай Литвин, брат В. Литвина, бывший председатель Государственной пограничной службы Украины, генерал армии Украины;
3. Петр Литвин, командир 8 армейского корпуса.
4. Иван Литвин, сын В. Литвина, был кандидатом в народные депутаты Украины
Клан Луценко:
1. Юрий Луценко, экс- Генеральный прокурор Украины
2. Ирина Луценко, экс-жена Луценко, народный депутат Украины
Клан Матвиенко:
1. Анатолий Матвиенко, народный депутат Украины
2. Сергей Березенко, племянник А. Матвиенко, экс-народный депутат Украины, экс-глава ГУД
Клан Добкиных
1. Михаил Добкин, экс-народный депутат Украины
2. Дмитрий Добкин, родной брат Добкина, экс-народный депутат Украины
Клан Богословских:
1. Инна Богословская, экс-народный депутат Украины
2. Владимир Мельниченко, муж И. Богословской, экс-народный депутат Украины
Клан Калетников
1. Оксана Калетник, экс-народный депутат Украины
2. Игорь Калетник, двоюродный брат А. Калетник, экс-вице-спикер парламента
3. Григорий Калетник, отец И. Калетника, экс-народный депутат Украины
Клан Дубневичей
1. Ярослав Дубневич, народный депутат Украины
2. Богдан Дубневич, родной брат Я. Дубневича, экс-народный депутат Украины
Клан Ющенко
1. Виктор Ющенко, экс-президент Украины
2. Петр Ющенко, брат Ющенко, экс-народный депутат Украины
3. Ярослав Ющенко, сын П. Ющенко, экс-заместитель председателя Харьковской ОГА
Клан Матиос
1. Анатолий Матиос - экс-Главный военный прокурор Украины
2. Мария Матиос - экс-народный депутат Украины
Клан Долгих-Гориных
1. Станислав Довгий, экс-народный депутат Украины
2. Тарас Довгий, экс-народный депутат Украины
3. Олесь Довгий, сын С. Довгого, народный депутат Украины
4. Ирина Горина, теща А. Довгого, экс-народный депутат Украины
Клан Тягнибок
1. Олег Тягнибок, лидер ВО «Свобода»
2. Андрей Тягнибок, брат Тягнибока, экс-народный депутат Украины
Клан Герег
1. Александр Герега, экс-народный депутат Украины
2. Галина Герега, жена А. Гереги, экс-секретарь Киевсовета, бывший народный депутат Украины
Семейсво Барн
1. Степан Барна, председатель Тернопольской ОГА
2. Олег Барна, брат С.БАРНА, экс-народный депутат Украины
Семейство Онопенко
1. Василий Онопенко, судья гражданской палаты Верховного Суда Украины, экс-председатель Верховного Суда Украины
2. Евгений Корнийчук, зять В. Онопенко, экс-замминистра юстиции
Семейство Костусева
1. Алексей Костусев, экс-мэр Одессы
2. Алексей Гончаренко, сын А. Костусева, народный депутат Украины
Семейство Билозиров
1. Оксана Билозир, экс-министр культуры, экс-народный депутат Украины
2. Роман Недзельский, гендиректор дворца Украины - человек Билозир
3. Андрей Билозир, сын О. Билозир, депутат Киевсовета
Семейство Васюников
1. Иван Васюник, экс-вице-премьер-министр Украины
2. Игорь Васюник, родной брат И. Васюника, народный депутат Украины
Семейство Васильевых
1. Александр Васильев, экс-народный депутат Украины
2. Геннадий Васильев, родной брат А. Васильева, бывший и.о. Генерального прокурора Украины
Семейство Буряков
1. Сергей Буряк, экс-народный депутат Украины, бывший председатель Государственной налоговой администрации Украины
2. Александр Буряк, экс-народный депутат Украины, банкир
Семейство Вилкул
1. Юрий Вилкул, мэр Кривого Рога
2. Александр Вилкул, сын Ю. Вилкула, экс-вице-премьер-министр Украины, экс-народный депутат Украины
Семейство Франчуков
1. Анатолий Франчук, бывший председатель Совета АРК
3. Игорь Франчук, сын А. Франчук и бывший муж Елены Франчук, дочери Леонида Кучмы
Клан Кучмы
1. Леонид Кучма, экс-президент Украины, переговорщик от Украины от Украины
2. Елена Пинчук, дочь Л. Кучмы
3. Виктор Пинчук, зять Леонида Кучмы и муж А. Пинчук
Cемейство ЗБИТНЕВ
1. Рена Назарова, экс-депутат Киевсовета
2. Юрий Збитнев, муж Г. Назаровой, экс-народный депутат Украины
Семейство Пилипенко
1. Филипп Пилипенко, депутат Львовского областного совета, отец
2. Владимир Пилипенко, представитель Украины в Венецианской комиссии, экс-депутат Верховной Рады, сын
Семейство Парубия
1. Владимир Парубий, экс-заместитель председателя Львовского областного совета, отец
2. Андрей Парубий, председатель Верховной Рады, сын В. Парубия
Семейство Панькевич
1. Олег Панькевич, экс-народный депутат Украины, экс-председатель Львовского областного совета
2. Ирина Сех, экс-народный депутат Украины, экс-председатель Львовской ОГА, сестра Олега Панькевича
Знали ли вы, что все вышеперечисленные семьи и кланы на самом деле кумовья и родственники между собой? Знали ли вы, что они формируют общий общак на правое дело и вместе делят награбленное по сферам влияния? Не знали? Ну тогда читайте дальше…
СВАТЫ
1. Петр Симоненко (КПУ) и Екатерина Ващук, экс-народный депутат Украины
2. Андрей Деркач, экс-народный депутат Украины и Владимир Литвин, экс-народный депутат Украины
3. Виктор Пилипишин и Владимир Яловой
4. Борис Тарасюк и Николай Жулинский
КУМЫ
Порошенко Петр, экс-президент Украины
Его кумы:
Виктор Ющенко, экс-президент Украины
Оксана Билозир, певица
Юрий Стець, министр информационной политики
Юрий Луценко
Ирина Луценко
Сергей Левочкин
Леонид Кучма
Виталий Кличко
Ирина Геращенко
Бойко Юрий, народный депутат Украины
Его кумы:
Дмитрий Фирташ, совладелец компании RosUkrEnergo
Анна Герман, экс-народный депутат Украины
Ирина Луценко
Юрий Луценко
Деркач Андрей, экс- народный депутат Украины
кумы:
Давид Жвания, экс-народный депутат Украины.
Кличко Виталий, мэр Киева
кумы:
Палатный Артур, народный депутат Украины
Кучма Леонид, экс-президент Украины
кумы:
Сергей Левочкин, народный депутат Украины
Юрий Павленко, народный депутат Украины
Иво Бобул, певец
Оксана Хант (Мороз), владелица магазина «Санахант»
Левочкин Сергей, народный депутат Украины
кумы:
Эдуард Прутник, экс-народный депутат
Виктор Янукович
Луценко Юрий, Генеральный прокурор Украины
кумы:
Юрий Стець, министр информационной политики
Петр Порошенко, экс-президент Украины
Марина Порошенко, жена Петра Порошенко
Давид Жвания, олигарх
Юрий Бойко, депутат Верховной Рады Украины
Медведчук Виктор, народный депутат Украины
кумы:
Владимир Путин, президент России
Светлана Медведева, супруга премьер-министра России Дмитрия Медведева
Павленко Юрий, народный депутат Украины
Юрий Бойко, народный депутат Украины
Алексей Порошенко, отец Петра Алексеевича Порошенко
Рудьковский Николай, экс-народный депутат Украины
кумы:
Виктор Уколов, бывший народный депутат Украины
Стець Юрий, министр информационной политики
кумы
Юрий Луценко, Генеральный прокурор Украины
Ирина Луценко, жена Юрия Луценко, народный депутат Украины
Петр Порошенко, президент Украины
Марина Порошенко, жена Петра Порошенко.
Третьяков Александр, народный депутат Украины
кумы:
Екатерина Ющенко, жена Виктора Ющенко
Эдуард Зейналов, бывший народный депутат Украины
Дмитрий Табачник, экс-министр образования и науки Украины
Олег Рыбачук, экс-глава Секретариата президента
Игорь Палица, экс-председатель Одесской ОГА
Ющенко Виктор, экс-президент Украины
кумы:
Николай Палийчук, экс-председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации
Николай Катеринчук, экс-народный депутат Украины
Петр Порошенко, президент Украины
Александр Черевко, экс-председатель Черкасской областной государственной администрации
Оксана Билозир, певица
Владимир Гришко, певец
Оксана Хант (Мороз), владелица магазина «Санахант»
Станислав Аржевитин, бывший народный депутат Украины
Сергей Буряк, экс-народный депутат Украины
Анатолий Бурдюгов, экс-премьер-министр Крыма
Давид Жвания, экс-народный депутат Украины
Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии
Нино Ананиашвили, грузинская балерина
Петр Михеев, экс-председатель правления банка «Украина»
Ющенко Екатерина, жена Виктора Ющенко
кумы:
Юрий Павленко, народный депутат Украины
Александр Третьяков, народный депутат Украины
Янукович Людмила, жена Виктора Януковича
кумы
Вадим Писарев, художественный руководитель Донецкого театра оперы и балета.
Яценюк Арсений, экс-премьер-министр Украины
кумы
Андрей Пышный, председатель правления «Ощадбанка»
Как вы видите, все в этой стране принадлежит этим семействам. Все деньги страны, фактически все государственные и частные предприятия, лесы, моря, порты, города и целые об
Нічо не змінилося...тіль добавилося...
🤭
- И тем, и другим законы не писаны.
- А какая между ними разница?
- От олигофренов вреда меньше.
А то вдруг ни за что Беню обидят или друзей его...