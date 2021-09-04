Это месть российских оккупантов за "Крымскую платформу", - Чубаров об обысках и задержаниях в оккупированном Крыму
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
Новая волна обысков и арестов крымских татар в Крыму 3-4 сентября, в том числе задержание крымскотатарского активиста Наримана Джеляла, является местью российских властей за организованный Украиной саммит "Крымской платформы".
Такое мнение в комментарии Крым.Реалии высказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.
"Тревожные сообщения, которые поступают из Крыма, свидетельствуют о фабрикации российскими спецслужбами дел о новых "террористических актах" и их якобы "исполнителях" крымских татарах. Разумеется, истинной причиной последних обысков и задержаний является месть российских оккупантов за действия на международном уровне по оказанию давления на Россию в связи с ее преступлениями, совершаемыми против Украины, в том числе за оккупацию Крыма. Мы действительно связываем новую волну репрессий в Крыму с происходившим недавно саммитом "Крымской платформы", – сказал Чубаров.
По мнению Чубарова, после последних задержаний российские власти могут развернуть более масштабную волну преследований крымских татар.
"Следует внимательно отслеживать, какие подозрения будут выдвинуты Нариману Джелялу. Понятно, что российские оккупанты в желании скомпрометировать самого Наримана Джеляла, Меджлис крымскотатарского народа могут сейчас сфабриковать некое дело о "подрывниках". Мы до сих пор не знаем, где находится Эльдар Одаманов, которого арестовали днем 3 сентября, и, судя по всему, из него в течение суток выбивают показания. Мы не знаем, являются ли эти аресты следствием тех признаний, которые выбиваются пытками из Эльдара Одаманова, или же Нариману Джелялу будут предъявлены иные обвинения, в том числе обвинения в действиях, несущих якобы угрозу территориальной целостности России. В любом случае, с арестом Наримана Джеляла в Крыму будет разворачиваться новая, более жестокая волна преследований крымских татар", – подчеркнул Чубаров.
По последней информации объединения "Крымская солидарность", российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых человек: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова, Шевкета Усеинова.
Напомним, в селе Первомайское Симферопольского района Крыма 4 сентября прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю.
Постоянное представительство президента Украины в Автономной Республике Крым в реакции на задержание крымскотатарского активиста Наримана Джеляла осудило шаги российских силовиков в оккупированном Крыму, "направленные на преследование представителей Меджлиса крымскотатарского народа".
Пожалуйста, подождите...
Именно для ВСЕЙ !!!!!
если страны-участники не примут хотя бы новый пакет санкций за арест политического деятеля кырымлы, участвовавшего в Платформе, тоді гівна вона варта !!!!!