Россия должна немедленно освободить замглавы Меджлиса Джеляла и четырех татар, задержанных накануне, - МИД
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство иностранных дел (МИД) Украины выражает решительный протест в связи с очередным рейдом незаконных обысков и задержаний жителей различных районов временно оккупированного Крыма 3 и 4 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Как подчеркивается, по имеющейся информации, сотрудниками ФСБ утром 3 сентября был задержан Эльдар Одаманов, ночью 4 сентября - Азиз Ахметов, Асан Ахметов и Шевкет Усеинов. Утром 4 сентября после обысков в доме был задержан заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.
"Рассматриваем этот карательный рейд против руководителей Меджлиса как наказание за участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа, а также как очередные репрессии Российской Федерации, направленные на запугивание представителей крымскотатарского народа и вытеснение его с временно оккупированного полуострова", - отмечают в МИД.
Российская Федерация как государство-оккупант в соответствии с нормами международного права обязана немедленно прекратить политические репрессии против местного населения временно оккупированного ею Крымского полуострова.
Внешнеполитическое ведомство Украины требует от России немедленно освободить задержанных пять человек, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины.
"Призываем международное сообщество решительно осудить такие противоправные действия государства-оккупанта, усилить давление на РФ для прекращения грубых нарушений прав человека на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополь, продолжить активную защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова, в частности в рамках Крымской платформы", - резюмировали в МИД.
Как сообщалось, утром, 4 сентября крымскотатарского активиста, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла российские силовики вывезли из его дома, после того как провели там незаконный обыск.
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Про затвердження Порядку організації діяльності та взаємодії Національної гвардії з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування з припинення масових заворушень | Кабінет Міністрів України (kmu.gov.ua)
ВИТЯГ: Національна гвардія: організовує та проводить спеціальну операцію з припинення масових заворушень; забезпечує керівництво та координацію діяльності сил і засобів правоохоронних органів, залучених до спеціальної операції з припинення масових заворушень; Військова служба правопорядку у Збройних Силах здійснює заходи з припинення масових заворушень серед військовослужбовців Збройних Сил у місцях дислокації військових частин, у військових навчальних закладах, установах і організаціях, у військових містечках, на вулицях і в громадських місцях; =========== Готовимся к капитуляции, признанию ЛНР, ДНР, подаче воды в Крым или выходу фильма про вагнеровцев.
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Готовимся к капитуляции, признанию ЛНР, ДНР, подаче воды в Крым или выходу фильма про вагнеровцев.
Сколько можно гнить живыми и под вечным тленом жить?
Если ж я смогу спокойно эту боль перенести,
Пусть застынет чёрной кровью сердце у меня в груди.
Я поклялся светом ясным тьму прогнать с моей земли,
Сколько можно, чтоб друг друга братья видеть не могли?
Если ж я, поклявшись светом - и не вспыхну, не сгорю,
Реки слёз пусть станут морем, превратившись в кровь мою.
Я поклялся, я дал слово за народ свой умереть!
Что мне смерть, коль не сумею его слёзы утереть.
Что мне жизнь... ведь будь я ханом, проживи хоть тыщу лет,
День придёт и пред могилой всё равно держать ответ.