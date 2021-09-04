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Новости Политика Украины
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Россия должна немедленно освободить замглавы Меджлиса Джеляла и четырех татар, задержанных накануне, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия должна немедленно освободить замглавы Меджлиса Джеляла и четырех татар, задержанных накануне, - МИД

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выражает решительный протест в связи с очередным рейдом незаконных обысков и задержаний жителей различных районов временно оккупированного Крыма 3 и 4 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как подчеркивается, по имеющейся информации, сотрудниками ФСБ утром 3 сентября был задержан Эльдар Одаманов, ночью 4 сентября - Азиз Ахметов, Асан Ахметов и Шевкет Усеинов. Утром 4 сентября после обысков в доме был задержан заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

"Рассматриваем этот карательный рейд против руководителей Меджлиса как наказание за участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа, а также как очередные репрессии Российской Федерации, направленные на запугивание представителей крымскотатарского народа и вытеснение его с временно оккупированного полуострова", - отмечают в МИД.

Российская Федерация как государство-оккупант в соответствии с нормами международного права обязана немедленно прекратить политические репрессии против местного населения временно оккупированного ею Крымского полуострова.

Внешнеполитическое ведомство Украины требует от России немедленно освободить задержанных пять человек, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины.

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"Призываем международное сообщество решительно осудить такие противоправные действия государства-оккупанта, усилить давление на РФ для прекращения грубых нарушений прав человека на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополь, продолжить активную защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова, в частности в рамках Крымской платформы", - резюмировали в МИД.

Как сообщалось, утром, 4 сентября крымскотатарского активиста, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла российские силовики вывезли из его дома, после того как провели там незаконный обыск.

Автор: Ірина Дашківська
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===========

Готовимся к капитуляции, признанию ЛНР, ДНР, подаче воды в Крым или выходу фильма про вагнеровцев.
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04.09.2021 13:27 Ответить
наверняка Аваков что-то знал, потому и ушёл...
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04.09.2021 13:32 Ответить
ха.. немедленно прекратите безобразничать кацапы !!! (и кулачком так по столу мид шлепнул) Россия должна немедленно освободить замглавы Меджлиса Джеляла и четырех татар, задержанных накануне, - МИД - Цензор.НЕТ 8248
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04.09.2021 13:28 Ответить
Россия должна немедленно освободить замглавы Меджлиса Джеляла и четырех татар, задержанных накануне,и отсосать - МИД ))
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04.09.2021 13:37 Ответить
Я поклялся пред народом его горе остудить,
Сколько можно гнить живыми и под вечным тленом жить?
Если ж я смогу спокойно эту боль перенести,
Пусть застынет чёрной кровью сердце у меня в груди.
Я поклялся светом ясным тьму прогнать с моей земли,
Сколько можно, чтоб друг друга братья видеть не могли?
Если ж я, поклявшись светом - и не вспыхну, не сгорю,
Реки слёз пусть станут морем, превратившись в кровь мою.
Я поклялся, я дал слово за народ свой умереть!
Что мне смерть, коль не сумею его слёзы утереть.
Что мне жизнь... ведь будь я ханом, проживи хоть тыщу лет,
День придёт и пред могилой всё равно держать ответ.
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04.09.2021 13:55 Ответить
 
 