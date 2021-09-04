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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" Кравчук о задержании замглавы Меджлиса Джеляла в оккупированном Крыму: Вероятно, будут фабриковать дело и назовут его "террористом"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

К вопросу нарушения прав человека в Крыму приходится возвращаться снова и снова. Россия должна испытывать постоянное давление со стороны международного сообщества.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Меньше года назад, когда ПАСЕ проводила слушания по нарушению прав крымских татар в Крыму, я встретила Наримана Джеляла. Нариман не побоялся открыто говорить о похищениях, незаконных задержаниях и заточениях на полуострове, организованных оккупационными властями. Заявления из данных слушаний легли в основу очень строгой резолюции ПАСЕ", - отмечает Кравчук.

"А сегодня мы узнали, что Нариман попал в плен ФСБ. Очевидно, что это месть за "Крымскую платформу". Несколько недель назад он как первый зампред Меджлиса принял участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы". Вполне вероятно, что теперь будут фабриковать дело, назвав его "террористом", - выразила опасения нардеп.

Кроме этого, Кравчук отметила, что украинская делегация в ПАСЕ готова довести до огласки данное дело и другие эпизоды незаконного задержания крымских татар на территории оккупированного Крыма.

"Коллеги из других стран, очевидно, что к вопросу нарушения прав человека в Крыму приходится возвращаться снова и снова. Россия должна испытывать постоянное давление со стороны международного сообщества", - резюмировала парламентарий. 

Как сообщалось, утром, 4 сентября крымскотатарского активиста, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла российские силовики вывезли из его дома, после того как провели там незаконный обыск. В МИД Украины заявили, что Россия должна немедленно освободить замглавы Меджлиса Джеляла и четырех татар, задержанных накануне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это месть российских оккупантов за "Крымскую платформу", - Чубаров об обысках и задержаниях в оккупированном Крыму

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
первый тест на "вшивость" для всей Крымской платформы.
Именно для ВСЕЙ !!!!!
если страны-участники не примут хотя бы новый пакет санкций за арест политического деятеля уырымлы, участвовавшего в Платформе, тоді гівна вона варта !!!!! "Слуга народа" Кравчук о задержании замглавы Меджлиса Джеляла в оккупированном Крыму: Вероятно, будут фабриковать дело и назовут его "террористом" - Цензор.НЕТ 9813
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04.09.2021 14:02
+3
Потому, что она состоит в партии "Слуга народа", а это означает, что она моральный урод.
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04.09.2021 15:29
+2
А так і буде.
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04.09.2021 14:06
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первый тест на "вшивость" для всей Крымской платформы.
Именно для ВСЕЙ !!!!!
если страны-участники не примут хотя бы новый пакет санкций за арест политического деятеля уырымлы, участвовавшего в Платформе, тоді гівна вона варта !!!!! "Слуга народа" Кравчук о задержании замглавы Меджлиса Джеляла в оккупированном Крыму: Вероятно, будут фабриковать дело и назовут его "террористом" - Цензор.НЕТ 9813
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04.09.2021 14:02 Ответить
А так і буде.
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04.09.2021 14:06 Ответить
тоді гівна вартий Зєлєнський !!! "Слуга народа" Кравчук о задержании замглавы Меджлиса Джеляла в оккупированном Крыму: Вероятно, будут фабриковать дело и назовут его "террористом" - Цензор.НЕТ 4603
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04.09.2021 14:09 Ответить
Бааа, а вы до сего дня этого не знали? Ну, того, чего стоит Зеленский? "Слуга народу" Кравчук про затримання заступника голови Меджлісу Джеляла в окупованому Криму: Ймовірно, будуть фабрикувати справу і назвуть його "терористом" - Цензор.НЕТ 2114
Или вы наивный от рождения? "Слуга народу" Кравчук про затримання заступника голови Меджлісу Джеляла в окупованому Криму: Ймовірно, будуть фабрикувати справу і назвуть його "терористом" - Цензор.НЕТ 2168
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04.09.2021 15:28 Ответить
Меджліс за паребріком оголосили терористичною організацією. Звичайно ж терорист.
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04.09.2021 14:04 Ответить
у них всі терористи, хто не строєм в арміїї або в колонії ходят
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04.09.2021 14:10 Ответить
"Очевидно, что это месть за "Крымскую платформу". Несколько недель назад он как первый зампред Меджлиса принял участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы". Вполне вероятно, что теперь будут фабриковать дело, назвав его "террористом", - выразила опасения нардеп."

А до этого представителей Меджлиса и просто крымских татар не задерживали и не сажали?
Или этот нардеп хочет сказать что эта спасительная платформа приведет к массовым арестам крымских татар в Крыму?
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04.09.2021 14:32 Ответить
Нариман Джелял - участник Платформы и выступал на ней.
Он знал что оккупанты ему не простят, но сделал это.
Респект Человеку и Патриоту !


слово за Платформой......
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04.09.2021 15:18 Ответить
Конечно он патриот своего народа и Украины. Поэтому даже зная о последствиях принял приглашение на участие в ней. А вот организаторы этой платформы не задумывались об этом?
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04.09.2021 15:27 Ответить
організатори Майдану не задумуються о "послєдствіях" для його учасників.

чи не так ?

кожен приймає рішення сам


.
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04.09.2021 15:40 Ответить
Ясное дело, что он принимал решение сам. Просто выглядит эта платформа и это приглашение не просто по-дурацки, а как дополнительный повод для репрессий против крымских татар в Крыму. Это выглядит как если бы Штирлица пригласили праздновать 23 февраля в Москву.
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04.09.2021 15:48 Ответить
А чого "слуга народа" Кравчук така збуджена? Он, з Софії Федини і Марусі Звіробій їхня шобла зелена теж терористом роблять. Чому у цьому випадку збудження пані Кравчук рівне нулю? Що це за "бачу соломинку у чужому оці, а колоди у своєму не бачу"? Я підиримую Кравчук у цьому випадку, коли її начебто турбує ситуація у Криму, але закликаю її бути послідовною.
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04.09.2021 14:54 Ответить
Потому, что она состоит в партии "Слуга народа", а это означает, что она моральный урод.
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04.09.2021 15:29 Ответить
 
 