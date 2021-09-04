"Слуга народа" Кравчук о задержании замглавы Меджлиса Джеляла в оккупированном Крыму: Вероятно, будут фабриковать дело и назовут его "террористом"

К вопросу нарушения прав человека в Крыму приходится возвращаться снова и снова. Россия должна испытывать постоянное давление со стороны международного сообщества.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Меньше года назад, когда ПАСЕ проводила слушания по нарушению прав крымских татар в Крыму, я встретила Наримана Джеляла. Нариман не побоялся открыто говорить о похищениях, незаконных задержаниях и заточениях на полуострове, организованных оккупационными властями. Заявления из данных слушаний легли в основу очень строгой резолюции ПАСЕ", - отмечает Кравчук.

"А сегодня мы узнали, что Нариман попал в плен ФСБ. Очевидно, что это месть за "Крымскую платформу". Несколько недель назад он как первый зампред Меджлиса принял участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы". Вполне вероятно, что теперь будут фабриковать дело, назвав его "террористом", - выразила опасения нардеп.

Кроме этого, Кравчук отметила, что украинская делегация в ПАСЕ готова довести до огласки данное дело и другие эпизоды незаконного задержания крымских татар на территории оккупированного Крыма.

"Коллеги из других стран, очевидно, что к вопросу нарушения прав человека в Крыму приходится возвращаться снова и снова. Россия должна испытывать постоянное давление со стороны международного сообщества", - резюмировала парламентарий.

Как сообщалось, утром, 4 сентября крымскотатарского активиста, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла российские силовики вывезли из его дома, после того как провели там незаконный обыск. В МИД Украины заявили, что Россия должна немедленно освободить замглавы Меджлиса Джеляла и четырех татар, задержанных накануне.

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