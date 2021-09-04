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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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Афганистан (599) стрельба (3160) убийство (6290) жертвы (1539)

По меньшей мере 17 человек погибли, более 40 ранены в результате "праздничной стрельбы" талибов в Кабуле, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

По меньшей мере 17 человек погибли, более 40 ранены в результате

По меньшей мере 17 человек погибли и еще 41 человек получил ранения в Афганистане в результате хаотичной стрельбы в воздух, которую открыли талибы в ночь на субботу на фоне захвата последней афганской провинции Панджшер, сопротивляющуюся исламистской группировке. .

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Лидеры оппозиции отрицают факт захвата провинции талибами.

Информационное агентство Shamshad сообщило, что в пятницу в результате "стрельбы в воздух" в Кабуле погибло 17 человек и был ранен 41. Информационное агентство Tolo сообщило об аналогичных потерях.

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По меньшей мере 14 человек были ранены в результате "праздничной стрельбы" в провинции Нангархар к востоку от столицы, сказал Гульзада Сангар, пресс-секретарь районной больницы в столице провинции Джелалабаде.

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид осудил действия боевиков.

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"Избегайте стрельбы в воздух и вместо этого благодарите Бога. Пули могут навредить мирным жителям, поэтому не стреляйте без надобности", - написал Муджахид в Twitter.
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Топ комментарии
+18
По меньшей мере 17 человек погибли, более 40 ранены в результате "праздничной стрельбы" талибов в Кабуле, - Reuters - Цензор.НЕТ 6949
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04.09.2021 14:46
+16
мацкалям есть что перенять у талибов
они ведь для )(уйла мышибратья
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04.09.2021 14:40
+16
Дикуни...реально дикуни..
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04.09.2021 14:44
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мацкалям есть что перенять у талибов
они ведь для )(уйла мышибратья
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04.09.2021 14:40 Ответить
Моцкали с большим уважением ставятся к своим братьям - талибам , - аедь они братья по крови , т е . террористы и дикое племя 😁☹️
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04.09.2021 14:45 Ответить
Дикари-с. По меньшей мере 17 человек погибли, более 40 ранены в результате "праздничной стрельбы" талибов в Кабуле, - Reuters - Цензор.НЕТ 1818
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04.09.2021 14:40 Ответить
макаки !
М-16 - серьезный аппарат, это не дубинка-калаш ! По меньшей мере 17 человек погибли, более 40 ранены в результате "праздничной стрельбы" талибов в Кабуле, - Reuters - Цензор.НЕТ 532
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04.09.2021 15:13 Ответить
Дикуни...реально дикуни..
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04.09.2021 14:44 Ответить
Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид осудил действия боевиков

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Прикольне прізвище в чувака..Звучить як Забийхуйла Щонайменше 17 людей загинули, понад 40 поранено в результаті "святкової стрільби" талібів у Кабулі, - Reuters - Цензор.НЕТ 6147
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04.09.2021 15:46 Ответить
І може бути цілком реально при зустрічі, питання тільки що якого з них двійника.
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04.09.2021 18:09 Ответить
Только вот зазря столько народу положили дикари. Праздник то так и не случился.
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04.09.2021 14:45 Ответить
Они в древние времена во время праздников в воздух с луков стреляли.
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04.09.2021 14:45 Ответить
Хрень, хороша стріла коштувала як гранатомет.
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04.09.2021 15:02 Ответить
они в древние времена детей живьем жарили... на кострах.
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04.09.2021 15:10 Ответить
По меньшей мере 17 человек погибли, более 40 ранены в результате "праздничной стрельбы" талибов в Кабуле, - Reuters - Цензор.НЕТ 6949
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04.09.2021 14:46 Ответить
Враховуючи те що делегація терористів талібів зустрічалась офіційно з Лавровим то цілком можемо скоро побачити делегацію сомалійських піратів.
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04.09.2021 15:01 Ответить
Як казали моя мама, сери-перди-грійся - в тугу не вдавайся.
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04.09.2021 16:46 Ответить
Осторожно с ними, они очень тупые
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04.09.2021 14:47 Ответить
Та як не подавай, але часто під час свята "визволителі" валять по 17 людей і 40 ранять, цікаво, якщо вашу дитину вб'ють під час святкування 9 травня, ви будете аплодувати?
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04.09.2021 15:04 Ответить
таліби по національності пуштуни, а дві третини всіх пуштунів живе в Пакистані - так що ніяку "родіну" вони не визволили - просто захопили владу в багатонаціональній сусідній країні. Це все одно, що дикі кацапи захопили би Київ і сказали що "асвабаділі родіну"
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04.09.2021 15:51 Ответить
Дикий биомусор.
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04.09.2021 14:55 Ответить
"- И дикий же народ! - удивлялись экскурсанты.
- Дети гор!"
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04.09.2021 15:00 Ответить
достойные союзники раши.....
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04.09.2021 15:06 Ответить
Ты не стрельнул утром рано?
Ты - не воин Талибана!
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04.09.2021 15:07 Ответить
Так они Панджшер захватили или нет?
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04.09.2021 15:22 Ответить
Программа простая, сегодня захватили, завтра - нет. Главное - праздник не испортить, у них руки заточены на спусковую скобу калашникова.
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04.09.2021 17:20 Ответить
как надо "стрелять в воздух" шоб убить 17 человек?
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04.09.2021 15:45 Ответить
Если стрелять не строго вверх, а немного под углом, пуля летит по баллистической траектории и сохраняет большую часть убойной силы.
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04.09.2021 20:13 Ответить
Нынешний талибан в Афганистане - это красноречивое доказательство того, чем могло закончится для Украины в 2014-м году политика зебилоидов "какая разница", если бы бунтующее меньшенство не взяло инициативу в свои руки.
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04.09.2021 15:46 Ответить
Тисячі пагібших і десяткі тисячь ранених,не суйте свій ніс кошерний туди,нехай живуть як хочуть.
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04.09.2021 15:52 Ответить
лучше бы они не стреляли в воздух, а бросали туда гранаты - был бы праздничный фейерверк !
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04.09.2021 16:07 Ответить
"талибы - вменяемые люди" (с) лавров из паРашы.
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04.09.2021 16:26 Ответить
Талибы - вменяемые люди...
*новость о праздничной стрельбе*
...а, нет - дебилы бл*ть.

© Говорящий Конь из паРаши
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04.09.2021 16:39 Ответить
Слов нет)) За то нельзя слушать музыкуЩонайменше 17 людей загинули, понад 40 поранено в результаті "святкової стрільби" талібів у Кабулі, - Reuters - Цензор.НЕТ 7488
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04.09.2021 17:07 Ответить
Мавпи
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04.09.2021 19:33 Ответить
Можна було б просто тихенько голови порубати, щоб не шуміти кулеметами.
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04.09.2021 19:34 Ответить
А алах не забороняє використання зброї виготовленої "невірними"? Якось не "скрєпно" користатись американською зброєю. Може ви своїми луками і коп'ями повоюєте? Мавпи ******
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04.09.2021 19:37 Ответить
ДИКОЕ ПЛЕМЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫМРЕТ !!! ОСОБЕННО САМОЕ ВОИНСТВЕННОЕ !)
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04.09.2021 23:51 Ответить
От і добре, нехай вони там одне одного повбивають нахій, світ чистішим без них стане.
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05.09.2021 00:00 Ответить
 
 