По меньшей мере 17 человек погибли, более 40 ранены в результате "праздничной стрельбы" талибов в Кабуле, - Reuters

По меньшей мере 17 человек погибли и еще 41 человек получил ранения в Афганистане в результате хаотичной стрельбы в воздух, которую открыли талибы в ночь на субботу на фоне захвата последней афганской провинции Панджшер, сопротивляющуюся исламистской группировке. .

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Лидеры оппозиции отрицают факт захвата провинции талибами.

Информационное агентство Shamshad сообщило, что в пятницу в результате "стрельбы в воздух" в Кабуле погибло 17 человек и был ранен 41. Информационное агентство Tolo сообщило об аналогичных потерях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин о ситуации в Афганистане: Талибан нужно как можно скорее ввести в семью цивилизованных народов

По меньшей мере 14 человек были ранены в результате "праздничной стрельбы" в провинции Нангархар к востоку от столицы, сказал Гульзада Сангар, пресс-секретарь районной больницы в столице провинции Джелалабаде.

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид осудил действия боевиков.

Также читайте: Талибы расстреляли известного в Афганистане народного певца Фавада Андараби, - СМИ

"Избегайте стрельбы в воздух и вместо этого благодарите Бога. Пули могут навредить мирным жителям, поэтому не стреляйте без надобности", - написал Муджахид в Twitter.