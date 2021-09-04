Зеленский об арестах крымских татар: Так Россия реагирует на "Крымскую платформу". Все задержанные должны быть освобождены
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Президент Украины Владимир Зеленский связывает новую волную задержаний крымских татар во временно оккупированном Россией Крыму с началом работы "Крымской платформы".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Twitter.
"Оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям крымских татар. В их домах происходят очередные обыски и задержания. Уже забрали Наримана Джелялова, Первого заместителя главы Меджлиса. Так РФ реагирует на начало работы "Крымской платформы". Все задержанные должны быть освобождены!", - отметил он.
Ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич сообщил, что в Крыму у первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова прошли обыски, его увезли в неизвестном направлении.
Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство в связи с обысками и незаконным задержанием силовиками РФ первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.
Позже Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным рейдом незаконных обысков и задержаний жителей различных районов временно оккупированного Крыма 3 и 4 сентября.
Напомним, в селе Первомайское Симферопольского района Крыма 4 сентября прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю.
Постоянное представительство президента Украины в Автономной Республике Крым в реакции на задержание крымскотатарского активиста Наримана Джеляла осудило шаги российских силовиков в оккупированном Крыму, "направленные на преследование представителей Меджлиса крымскотатарского народа".
Пожалуйста, подождите...
Цікава "логіка" (якщо взагалі ************* цей термін відомий) у цього Чма!
Якщо "платформа" провокує Рашку, ну то таке, не будемо зважати...
Але, якщо сказати "Путін-
Ху...лоЗлочинець", то завтра може загинути 100500 наших військових... В результаті ********** мовить, військові все одно гинуть, татар в Криму засуджують на 15-18 років, зате ту сторонуХу..ла не образили...
Зелені лицеміри!
А от і заперечувати цього! Коли всі довкола таке кажуть, ось де треба себе проявити...
але на сьогодні.. я не знаю.. не розумію.. як оцінюють Зеленського його виборці?... Ну це типу тролінг Пороха вже, що хтось там розповідав, що можна домовитись, зійтись на якійсь "умовній посередині"... А зараз в штатах "на повишених тонах" каже -- де наші "джевеліни", та коли ви кляті нас захистите ч-з НАТО... Ну не $@#%$#%$ ?
Що стосується ***********, то хай пояснить маніпуляціїї. які озвучував він персональні і запустили з його шобли перед виборами і далі продовжують ними промивати мізки наріду!
Якщо Порошенко є злочинець, то з доказами в суд і крапка.
Як бачимо це все були побрехеньки спонсорів виборів, які зіграли на амбіціях цього дебіла і сприяли приходу до влади, щоб всю економіку підм'яти під себе. Нікчемний актор зіграв свою роль. Нарід купився на картинку, а тепер маємо те, що маємо...
ОЙ?!
Та ні ми (ОП та П ) ні при чому!!
Я звичайно тупо пліткую, безпідставно... Але тим самим займається й ОП!!!!!!!!!!!
А з точки зору реальної політики, треба радіти, що цей візит взагалі відбувся, враховуючи токсичність української теми і самого Володимира Зеленського після історії з Дональдом Трампом.
Тому і кацапи ведуть себе так безкарно !