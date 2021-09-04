В МВД Польши уверяют, что "часть полицейских уже наказана" из-за смерти украинца Никифоренко
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В Министерстве внутренних дел Польши сообщили о расследовании обстоятельств смерти украинца после избиения полицейскими. Часть из них уже якобы наказали.
Об этом сообщает "Польское радио", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам вице-министра МВД Мацея Вонсика, сейчас расследуются два инцидента по факту превышения служебных полномочий полицией. В результате действий полицейских во Вроцлаве скончался 25 - летний гражданин Украины, а в Любине-34-летний поляк.
"Уже есть реакция. В Любине началось прокурорское следствие, и я убежден, что оно поможет выяснить обстоятельства этого дела. Там есть разные свидетельства. Если говорить о ситуации с вытрезвителя, то часть полицейских уже наказаны", - сказал вице-министр.
Ранее Gazeta Wyborcza сообщила о смерти гражданина Украины, 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе во Вроцлаве. По данным издания, к нему применили газ, били кулаками и дубинками, а позже он был задушен полицейскими и сотрудником центра.
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А дело о смерти поляка из Люблина вообще на месяц раньше стала известна и широко обсуждалась в Польше. Если вы вообще не в курсе - зачем глупости писать?
Отстранили полицейских и прокуратура разбирается в происшедшим.
А что, граждане патриоты, надо было расстрелять наряд полиции прямо во дворе полицейского участка?
Вони гуртом не здатні вгомонити людину, яка випила і буянить (якщо все так було), а мусять натовпом її бити-душити до смерті ?
Никаким справедливым расследованием и наказанием здесь не пахнет. Им важно не раздувать пожал и что бы все тихо рассосалось. А это значит, что виновные не понесут справедливого наказания! И этот случай не будет крайним. Будут и еще убийства на национальной основе! Чтобы этого не случилось, этот случай требует особоо внимания и розголоса во всех СМИ! Нам не нужна тишина и покой! Нам нужна справедливость!