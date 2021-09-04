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В МВД Польши уверяют, что "часть полицейских уже наказана" из-за смерти украинца Никифоренко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В МВД Польши уверяют, что

В Министерстве внутренних дел Польши сообщили о расследовании обстоятельств смерти украинца после избиения полицейскими. Часть из них уже якобы наказали.

Об этом сообщает "Польское радио", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам вице-министра МВД Мацея Вонсика, сейчас расследуются два инцидента по факту превышения служебных полномочий полицией. В результате действий полицейских во Вроцлаве скончался 25 - летний гражданин Украины, а в Любине-34-летний поляк.

"Уже есть реакция. В Любине началось прокурорское следствие, и я убежден, что оно поможет выяснить обстоятельства этого дела. Там есть разные свидетельства. Если говорить о ситуации с вытрезвителя, то часть полицейских уже наказаны", - сказал вице-министр.

Ранее Gazeta Wyborcza сообщила о смерти гражданина Украины, 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе во Вроцлаве. По данным издания, к нему применили газ, били кулаками и дубинками, а позже он был задушен полицейскими и сотрудником центра.

Читайте: Смерть украинца в Польше: МИД взаимодействует с польской полицией

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
Пи☆ец, а это плохо, что есть вытрезвители? Зачем приплетать везде совок? А даже если совок, то чи не пофиг, если это весьма нужное место для наших ментальностей. Посмотри сколько у нас алкашин то до людей пристают, то бегают орут что попало, то просто валяются по тихому в травке, и никуда их определить нельзя, а они нужны на улицах? Или нужны дома, что бы своей семье устроить "веселый" денек? Изолировать их надо от людей, до тех пор пока в людское состояние не прийдут.
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04.09.2021 16:41
+9
объявили выговоры.....
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04.09.2021 16:12
+4
Швидко? Напевно отримали зауваження.
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04.09.2021 16:12
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уже присели? быстро
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04.09.2021 16:09 Ответить
объявили выговоры.....
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04.09.2021 16:12 Ответить
Швидко? Напевно отримали зауваження.
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04.09.2021 16:12 Ответить
С переводом у Варшаву....ну да быдло украинец это же не шляхетный пан поляк пся Киев...
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04.09.2021 16:45 Ответить
Вот это новость. У поляков есть вытрезвители, как при Совке?
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04.09.2021 16:16 Ответить
Пи☆ец, а это плохо, что есть вытрезвители? Зачем приплетать везде совок? А даже если совок, то чи не пофиг, если это весьма нужное место для наших ментальностей. Посмотри сколько у нас алкашин то до людей пристают, то бегают орут что попало, то просто валяются по тихому в травке, и никуда их определить нельзя, а они нужны на улицах? Или нужны дома, что бы своей семье устроить "веселый" денек? Изолировать их надо от людей, до тех пор пока в людское состояние не прийдут.
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04.09.2021 16:41 Ответить
таки да . по теперешним нормам их везут в приёмное горбольницы . а на хрен эта пьянь там нужна . чуть протрезвеет и начинает войну с персоналом
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04.09.2021 17:04 Ответить
так поляки бухло бухают...да так- нам украинцам и рядом не стоять..а вы не знали..но.... факт наших украинцев в Польше полицаи метут за бокал вина а ихние по полтора литра самограю и ниче тож пан шляхетный..а мы быдло скоты ихняя собственность рабы....
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04.09.2021 17:25 Ответить
Бред.
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04.09.2021 17:40 Ответить
мусора-садисти будуть сидіти,в полських соцмережах піднялась хвиля обурення і протесту,це вже друге вбивство вроцлавськими мусорами чоловіка,перший був громадянин Польщі.
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04.09.2021 20:16 Ответить
Мусора то превысили свои полномочия это факт ,но повод то им дал наш идиот ,раз дело было в вытрезвителе
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04.09.2021 20:46 Ответить
Його не просто вбили його садистично катувало дев'ять мусорів-виродкі дві години і закатували до смерті за те,що був п'ний! Невідомі,ще висновки судмед експертизи.
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05.09.2021 12:09 Ответить
Отпарили на стажировку в омерику???
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04.09.2021 16:31 Ответить
Наказали переводом с тёплого места в пеший патруль? Или премию срезали?
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04.09.2021 16:40 Ответить
Поляки пытаются замять. Уже из люблина аоляка потерпевшего нашли..
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04.09.2021 16:47 Ответить
Поляки как раз пытаются сделать, чтобы не замяли. Вообще-то информация о том, что и как произошло, к журналистам от польских полицейских попала. Хотели бы замять - не попала бы.
А дело о смерти поляка из Люблина вообще на месяц раньше стала известна и широко обсуждалась в Польше. Если вы вообще не в курсе - зачем глупости писать?
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04.09.2021 18:51 Ответить
це брехня ми для полякiв робоча сила
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04.09.2021 16:58 Ответить
Какие поляки фашисты. Неадекватного украинца, который бухой или накуренный начал буянить в общественном транспорте и прибывшему по вызову наряду полиции пришлось его силой вязать и везти в вытрезвитель и там пытаясь угомонить применили не совсем законные меры, приведшие к его смерти.
Отстранили полицейских и прокуратура разбирается в происшедшим.
А что, граждане патриоты, надо было расстрелять наряд полиции прямо во дворе полицейского участка?
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04.09.2021 17:07 Ответить
Ну у нас за пол часа можно все урны в парке разгромить и все молча наблюдали) Только в тырнетах громко возмущались) И грозились руки повыдергивать, да головы поотбивать) Ну поляки и воплотили мечту идиотов... Опять недовольны...
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04.09.2021 17:45 Ответить
Поліцейські України мають зловити пяного, обовязково молодого і здорового поляка та показово і демонстративно відмудохати бідолагу до смерті. Тіло з ознаками насильницької смерті видати полякам, а керівництво має негайно оголосити що всі винні вже отримали адміністративні покарання. Цікаво, тоді поляки зрозуміють різницю між "вбивством" і "нещасним випадком" і "справедливістю" та "покриванням злочинів поліцейських" на державному рівні. Польша, як ми бачимо, все ще недоЄвропа і тому ставитись до поляків потрібно відповідно до їх дій. Якщо кати в погонах не отримають справжнє покарання за злочин в складі групи посадових осіб з обтяжуючими обставинами це буде свідчити про те що Польша гнила держава і нічого там робити. Це не побутовий конфлікт а наслідки реального ставлення національної поліції Польщі до громадян України. У МВС Польщі запевняють, що "частину поліцейських вже покарано" через смерть українця Никифоренка - Цензор.НЕТ 7078
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04.09.2021 18:00 Ответить
Ложь. По отношению к пшекам не должно быть никакого пиетета. Просто они более цивилизовны,чем дичь кацапская и не более.
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04.09.2021 18:12 Ответить
Польські поліцаї - звірі-вбивці.
Вони гуртом не здатні вгомонити людину, яка випила і буянить (якщо все так було), а мусять натовпом її бити-душити до смерті ?
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04.09.2021 18:18 Ответить
Наказаны - это получили по 10 лет за убийство!
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04.09.2021 18:23 Ответить
Сейчас мвд Украины должно провести расследование, и потом дать запрос в интерпол на выдачу польских мусоров.
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04.09.2021 18:30 Ответить
Шось Польща не дуже відрізняється від мордвин. Хіба що ресурсів менше
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04.09.2021 19:23 Ответить
Уже то, что оболгали невинно убиенного, говорит о многом.
Никаким справедливым расследованием и наказанием здесь не пахнет. Им важно не раздувать пожал и что бы все тихо рассосалось. А это значит, что виновные не понесут справедливого наказания! И этот случай не будет крайним. Будут и еще убийства на национальной основе! Чтобы этого не случилось, этот случай требует особоо внимания и розголоса во всех СМИ! Нам не нужна тишина и покой! Нам нужна справедливость!
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04.09.2021 21:56 Ответить
Українцям слід нарешті втямити що ляхи - західні кацапи. Треба нищити олігархічно-клептократичний феодалізм в Україні, будувати свою національну державу, а не шукати щастя за кордоном
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04.09.2021 23:21 Ответить
 
 