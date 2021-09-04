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На складе бытовых отходов под Киевом горело 10 тыс. шин, - ГСЧС. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В селе Бышев Киевской области ликвидировали пожар на складе бытовых отходов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Сообщение о возгорании поступило в ГСЧС 4 сентября в 04.44.
"По прибытию на место вызова установлено, что огнем охвачены шины на открытой территории в количестве 10 000 штук и кровля металлического покрытия на площади 750 м. кв", - сообщается в информации ГСЧС.
Пожар локализован в 7.11 и ликвидирован в 10. 15.
На месте происшествия работало 6 единиц пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава. Причина пожара устанавливается".
Топ комментарии
+17 Речь Брежнева
показать весь комментарий04.09.2021 16:29
+15 Дмитро Черних 794bd8a2
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+9 Юрій Ан
показать весь комментарий04.09.2021 16:33
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И орган сожгли по этой же причине.
Вот куда.
Подальше от банковой.
Боротьба з екологіею, а шо..
Газа нет в "запальничках"?
Ещё пару лет и выборы.
А потом снова ждать будете.
Якщо почнеться, покришки швидко знайдуться.