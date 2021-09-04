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Новости Происшествия
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пожар (5557) ГСЧС (4480)

На складе бытовых отходов под Киевом горело 10 тыс. шин, - ГСЧС. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В селе Бышев Киевской области ликвидировали пожар на складе бытовых отходов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. 

Сообщение о возгорании поступило в ГСЧС 4 сентября в 04.44.

"По прибытию на место вызова установлено, что огнем охвачены шины на открытой территории в количестве 10 000 штук и кровля металлического покрытия на площади 750 м. кв", - сообщается в информации  ГСЧС.

Пожар локализован в 7.11 и ликвидирован в 10. 15.

На месте происшествия работало 6 единиц пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава. Причина пожара устанавливается".

На складе бытовых отходов под Киевом горело 10 тыс. шин, - ГСЧС 01
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Топ комментарии
+17
Боялись шо на майдан попадут?
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04.09.2021 16:29
+15
Превентивні заходи боротьби з Майданом !!! Береженого Бог береже !!!)))
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04.09.2021 16:32
+9
Весной по Киеву усиленно выковыревали шины на детских площадках и увезли.
Вот куда.
Подальше от банковой.
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04.09.2021 16:33
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Боялись шо на майдан попадут?
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04.09.2021 16:29 Ответить
Превентивні заходи боротьби з Майданом !!! Береженого Бог береже !!!)))
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04.09.2021 16:32 Ответить
Та да.
И орган сожгли по этой же причине. На складе бытовых отходов под Киевом горело 10 тыс. шин, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 230
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04.09.2021 16:41 Ответить
Зелин?
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04.09.2021 16:46 Ответить
Щоб "амено" не почалося, на органі.
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04.09.2021 17:08 Ответить
Тут головне - наголос правильно поставити. Я с ставлю на Органі (зеліном)).
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04.09.2021 17:18 Ответить
С неба звездочка упала, прямо милому в штаны, пусть горит там что попало, только б не было войны
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04.09.2021 17:33 Ответить
Та в нас вже 7 років війна, але зеідіот нєвкурсє. Так шо нехай там в його трусєлях горить шо попало, а *уйло його імєл ввіду. Тіпо, шо імєю, то і ввєду.
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04.09.2021 17:43 Ответить
Що згорить ,те не згниє !!!)))
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04.09.2021 16:30 Ответить
До виборів готуються.Переживають про беспеку😉
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04.09.2021 16:33 Ответить
Та по підривайте ті склади з відходами, з ************ по підривали і нічого, всі при ділі.
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04.09.2021 18:43 Ответить
Весной по Киеву усиленно выковыревали шины на детских площадках и увезли.
Вот куда.
Подальше от банковой.
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04.09.2021 16:33 Ответить
Хозяина снова не накажут ?
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04.09.2021 16:35 Ответить
То ж яка кіптява в небі була? Чого фото нема?
Боротьба з екологіею, а шо..
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04.09.2021 16:36 Ответить
бардак это не отсутствие порядка, а его форма
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04.09.2021 16:36 Ответить
Боится шмаркля Майданов.
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04.09.2021 16:42 Ответить
Вже й склад побутових відходів на щось прозоро натякає... 🔥🔥🔥
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04.09.2021 16:43 Ответить
В Черноморске тоже собирают шины по всем дворам, снимают их с саженцев, с клумб и вывозят за город. Ссильно ςςατ.
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04.09.2021 16:46 Ответить
Звертайся еслі шо, в мене є запаси.
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04.09.2021 16:53 Ответить
Це однозначно Порох! Натяк для квартальних!) Але в порохоботів тих шин, як гімна за лазнею! Ще палити та палити)))
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04.09.2021 16:55 Ответить
Только спичек нету?
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04.09.2021 17:49 Ответить
А в нас є мільйони запальничок. Нам вистачить. Сірники то є нє модно. То в рашці сірниками свого *уйла паліть!)
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04.09.2021 18:07 Ответить
Так, что мешает?
Газа нет в "запальничках"?
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04.09.2021 18:09 Ответить
Да нет, газом заправлены под завязку! Ждут момента, когда же...)
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04.09.2021 18:37 Ответить
Шо ж вам мешает?
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04.09.2021 18:39 Ответить
Та ничьо не мешает. Ждьом, когда у зельцмана памперсы кончатся)
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04.09.2021 18:45 Ответить
Ну ждите.
Ещё пару лет и выборы.
А потом снова ждать будете.
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04.09.2021 18:49 Ответить
10 000???? Во блін, так їх би вистачило на цілий майдан. А зелені паразити, взяли і спалил, щоб не дай Боже зе! не всрався.
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04.09.2021 16:57 Ответить
Заднеприводный клоун наркоман боится нового майдана!
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04.09.2021 17:01 Ответить
Це велика безгосподарність. Ці шини можна було переробити!
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04.09.2021 17:14 Ответить
ничего, мы и из Одессы подвезем.....
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04.09.2021 17:46 Ответить
Продам недорого со склада в Киеве.
На складі побутових відходів під Києвом горіло 10 тис. шин, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8596
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04.09.2021 17:53 Ответить
Максимыч, почём дядьку продаешь?!)))
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04.09.2021 18:40 Ответить
Марня праця. Тільки повітря зіпсували...
Якщо почнеться, покришки швидко знайдуться. На складі побутових відходів під Києвом горіло 10 тис. шин, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3586
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04.09.2021 17:58 Ответить
скільки втрачених сподівань на зміни... в будівництві із шин розважального майданчика для дітей олігархів.
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04.09.2021 18:44 Ответить
Йой... а в Шапітолії з переляку ніц не загорілося?
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04.09.2021 19:48 Ответить
 
 