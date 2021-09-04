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Новости Политика Украины
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Порошенко призвал направить деньги от МВФ на выплаты военным и на тринадцатую пенсию в ноябре

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Порошенко призвал направить деньги от МВФ на выплаты военным и на тринадцатую пенсию в ноябре

Деньги, полученные от МВФ в качестве помощи во время пандемии должны быть направлены не на хищение, а на социальную защиту граждан - в первую очередь военных и пенсионеров.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время выступления на форуме "От фундамента государственности в Украину будущего" в Харькове, сообщает официальный сайт политической силы.

"Средства, которые мы получили сейчас 2,7 миллиарда долларов от МВФ - это не поддержка Украины в связи с выполнением каких-то программ, это подарок. Подарок всему миру в виде 600 миллиардов для того, чтобы облегчить выход из кризиса. Куда направить эти деньги? Мы изучили опыт нескольких стран Европы, в том числе Польши. Мы в понедельник выходим с инициативой, которая называется "Тринадцатая пенсия", - говорит Порошенко.

"Тринадцатая пенсия пенсионерам Украины, которым вопреки закону не индексировались пенсии в связи с ростом цен. У нас же закон четко предусматривает: цены растут - пенсия должна повыситься ровно настолько же для защиты потребительского уровня пенсионера. Этого не делают. Пенсионеров сделали беднее. Поэтому все, у кого пенсия ниже средней, должны в ноябре получить тринадцатую пенсию ", - объясняет Порошенко.

"Второе направление - армия. В 2018 году, когда мы завершали программу повышения денежного обеспечения военнослужащих, средняя заработная плата военнослужащих в зоне Операции Объединенных Сил на 60% была больше средней заработной платы в стране. Сейчас - на 27% меньше ", - констатирует Порошенко.

"Мы немедленно за счет этих средств должны повысить уровень денежного обеспечения украинских военнослужащих. Это будет настоящий почет и уважение, потому что Вооруженные силы Украины пользуются наибольшим уважением населения Украины", - отмечает пятый президент.

Порошенко также отметил, что в ВСУ пока есть значительные задержки с выплатой денежного обеспечения. Лидер "Европейской Солидарности" обратился к властям с требованием немедленно погасить эти долги перед защитниками Украины.
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Топ комментарии
+39
Просто интересно, если бы сейчас Зеля в три раза опустил гривну, как это ранее сделал Порошенко, что бы на это сказал Порошенко, возмутился бы?
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04.09.2021 17:27
+35
За президентства Порошенка було просрано три найбільших українських арсенали з ************ - у Балаклії, Калинівці та Ічні. У результаті цього війська сидять на головному ************* пайку. Отож краще б на ці гроші побудували кілька підприємств з виробництва патронів, снрядів, мін тощо.
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04.09.2021 17:23
+33
Просто цікаво, а гривню опустив Порошенко чи все ж таки Янукович і його виборці ?
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04.09.2021 17:33
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ну якби це вже калька східних сусідів, по 10 тис. рублів є закон. Все по завєтам партії. 13 пенсії добре ляжуть на ціни в квадраті.
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04.09.2021 19:07 Ответить
"Куда направить эти деньги? Мы изучили опыт нескольких стран Европы, в том числе Польши. Мы в понедельник выходим с инициативой, которая называется "Тринадцатая пенсия"

Праллно - давайте будем брать деньги у МВФ для того, чтобы раздавать подарки на новый год...Петя уже совсем ку-ку.
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04.09.2021 19:20 Ответить
Думаете лучше в асфальт закатать, в рамках "великого крадівництва"?
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04.09.2021 19:42 Ответить
Можливо в землю зарити разом з мільйоном дерев !!!)))
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04.09.2021 19:46 Ответить
В асфальт - однозначно лучше. Ибо хорошие дорогие - инвестиция в экономику.
А подарки на Новый Год - нет.
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05.09.2021 23:35 Ответить
А просто врубиться в тему,что это не кредит,а помощь в пандемию людям,а не зекрысе и ко,слабо?
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04.09.2021 19:44 Ответить
Помощь в пандемию государствам. Как государство эти деньги распределяет - другой вопрос.
Единственное что совсем не понятно - с чего вдруг в пандемию нужно выделять помощь именно пенсионерам - ведь это именно та социальная группа, на благосостоянии которой пандемия вообще никак не сказалась. Разъясните плз позицию своего кумира.
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05.09.2021 23:37 Ответить
Та не волнуйся )деньги увидит только зекретин и ко -с пенсионерами они точно не поделятся
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05.09.2021 23:41 Ответить
Я вообще-то не спрашивал о ваших вангованиях, я просил разъяснить позицию по вбросу на эту тему вашего работодателя и кумира. Что за подарки на Новый Год и почему именно пенсионерам? Разве это именно пенсионеры пострадали от карантинных ограничений?
Или все-таки прав тот, кто предположил, что Порошенко просто такими пустыми популистскими заявлениями пытается играть на электоральном поле бабы Юли?
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06.09.2021 12:26 Ответить
Все кто в оппозиции, или утратили власть, или до нее ни как не дотянется , или в предвыборный период не взирая на ФИО, и историческое время в период независимости Украины, за эти 30 лет.. всегда становились такими "вумными", такими борцами за всеобщее счастье , достаток народа его благоденствие, что аж в слезу загоняют. Право слово.
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04.09.2021 19:21 Ответить
Звернись до психіатра !!!)))
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04.09.2021 19:24 Ответить
Не поможет.)
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04.09.2021 19:39 Ответить
Какие ещё им пенсии? Конец эпохи бедности уже два года как наступил.
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04.09.2021 19:35 Ответить
Пенси хай радіють що на цвинтар їх повезут по гарній дорозі !!)))
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04.09.2021 19:41 Ответить
Порошенко закликав спрямувати гроші від МВФ на виплати військовим і на тринадцяту пенсію у листопаді - Цензор.НЕТ 6729.
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04.09.2021 19:44 Ответить
Чому радієшь ,наближенню до влади кремлівських гнид з ОПЗЖ ???)))
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04.09.2021 20:06 Ответить
Пенсионерам и военным никак нельзя ! Только 95 кварталу!
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04.09.2021 20:37 Ответить
Соцпоппулист... Как и все прикормленные чиновники-политики-миллиардеры...
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04.09.2021 21:12 Ответить
Напоминает предвыборные обещания Дупы в Харькове.Золотые горы,море мпгновенных побет!
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04.09.2021 21:30 Ответить
Настоящий президент Украины, а не вот это ваше квартальное смешное.. Порошенко закликав спрямувати гроші від МВФ на виплати військовим і на тринадцяту пенсію у листопаді - Цензор.НЕТ 36
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04.09.2021 21:39 Ответить
Подарков не бывает /за все приходится потом расплачиваться/, можно конечно очередной раз просрать бабло, а лучше вложить в прибыльные коммерческие проекты!
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05.09.2021 12:26 Ответить
Ага,жаззз...
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06.09.2021 18:58 Ответить
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