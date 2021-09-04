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У здания ФСБ РФ в оккупированном Крыму начались задержания протестующих крымских татар, - Чубаров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

У здания ФСБ РФ в оккупированном Крыму начались задержания протестующих крымских татар, - Чубаров

Российские силовики у здания ФСБ РФ в оккупированном Крыму задерживают протестующих крымских татар, которые пытаются узнать о судьбе своих соотечественников, задержанных накануне.

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"К зданию ФСБ РФ в оккупированном Крыму подъехали полицейские автобусы, в которые насильно загружают протестующих крымских татар, которые пытаются узнать о судьбе арестованных пятерых соотечественников, включая и Наримана Джелялова, первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа", - сообщил Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об арестах крымских татар: Так Россия реагирует на "Крымскую платформу". Все задержанные должны быть освобождены

Как сообщалось, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

4 сентября в селе Первомайское Симферопольского района Крыма прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю.

Также читайте: Украинские правозащитные организации требуют освободить задержанных российскими силовиками крымских татар, - совместное заявление
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Украина приветствует первые ростки сопротивления оккупации Крыма паРашей !
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04.09.2021 17:50 Ответить
Цензор, специально для вас( и таких как вы), Рефат Чубаров выделил большими буквами фамилию первого зампредседателя Меджлиса Наримана ДЖЕЛЯЛОВА... А вы все продолжаете тупить, в одной и той же статье умудряетесь фамилию по разному написать...
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04.09.2021 17:53 Ответить
Кацапо-фашисти.
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04.09.2021 17:53 Ответить
Если Джелял, то Джеляла.
Если Джелялов, то - Джелялова.
Или это разные люди?
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04.09.2021 18:04 Ответить
Это глупо со стороны крымских татар. А могли бы уже 7 лет партизанить.
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04.09.2021 18:07 Ответить
Понаєхавшиє свино-собаки - виродки !
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04.09.2021 18:08 Ответить
А вот и действительные последствия Крымской платформы. Подразнить рабсею для пиара за счет жизни и здоровья крымских татар?
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04.09.2021 18:09 Ответить
Біля будівлі ФСБ РФ в окупованому Криму почалися затримання кримських татар-протестувальників, - Чубаров - Цензор.НЕТ 2145
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04.09.2021 18:16 Ответить
 
 