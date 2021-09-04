Центр для спортивно-оздоровительной реабилитации ветеранов создадут в Черкасской области, - "слуга народа" Вирастюк

В Украине планируют создать центр для спортивно-оздоровительной реабилитации ветеранов.

Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал народный депутат фракции "Слуга народа" Василий Вирастюк, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно мы подписали меморандум с международным благотворительным фондом. Есть международные инвесторы, которые готовы вложить большую сумму денег как раз в создание реабилитационного центра для ветеранов в Украине. Мы себе представляем создание и воплощение этого проекта в Черкасской области", - рассказал нардеп.

Детали Вирастюк пока не озвучил, отметив, что проект получит поддержку и со стороны государства.

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По его словам, в Раду также подан законопроект о внесении изменений в законопроект о физической культуре и спорте касательно спорта ветеранов (№5526).

"Мы работаем и надеюсь, если нам в этом году удастся закопать капсулу памятную, как принято, то в начале 2023, надеюсь, мы начнем строительство", - уточнил депутат.

Он отметил, что сейчас именно спортивная реабилитация является очень важна для ветеранов, которых в Украине на сегодня около 750 тыс.

"Учитывая американский опыт, они исследовали эту проблематику, лучший способ "вытащить" человека из ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство. - Ред.) - занятия физической культурой и спортом", - отметил Вирастюк.

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