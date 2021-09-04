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Новости Общество Репрессии в оккупированном Крыму
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Оккупанты арестовали главу избирательной комиссии Курултая Смедляева и члена Междлиса Юнусова, - Чубаров

Новости Цензор.НЕТ Общество

Председатель Меджлиса крымскоготатрского народа Рефат Чубаров обнародовал информацию о том, что оккупанты арестовали председателя Центральной избирательной комиссии Курултая Заира Смедляева и член Меджлиса крымскотатарского народа Леммара Юнусова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Чубаров отметил: "В оккупированном РФ Крыму набитый протестующими крымскими татарами полицейский автобус + один автозак с задержанными отъехал от улицы Франко , где находится "управление ФСБ РФ по Крыму"

Среди задержанных - председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев и член Меджлиса крымскотатарского народа Леммар Юнусов".

Оккупанты арестовали главу избирательной комиссии Курултая Смедляева и члена Междлиса Юнусова, - Чубаров 01

Заир Смедляев 

Оккупанты арестовали главу избирательной комиссии Курултая Смедляева и члена Междлиса Юнусова, - Чубаров 02

Леммар Юнусов

Как сообщалось, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

4 сентября в селе Первомайское Симферопольского района Крыма прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю.

После этого крымские татары собрались у здания ФСБ, чтобы узнать судьбу задержанных. В результате было задержано около 40 человек.

Также читайте: Украинские правозащитные организации требуют освободить задержанных российскими силовиками крымских татар, - совместное заявление
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Топ комментарии
+4
Оккупанты арестовали главу избирательной комиссии Курултая Смедляева и члена Междлиса Юнусова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 2072
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04.09.2021 18:42
+4
Здається прийшов час кошмарити вату і кацапню.
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04.09.2021 19:50
+3
расейские свиньи продолжают смердеть...
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04.09.2021 20:52
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Может - Юнуса?
Ну, если ДЖЕЛЯЛОВ - ДЖЕЛЯЛ, то ЮНУСОВ - ЮНУС.
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04.09.2021 18:35 Ответить
«З тривогою стежимо за розвитком подій».

Туреччина висловила занепокоєння щодо затримання п'ятьох кримських татар у Криму
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04.09.2021 22:00 Ответить
кто забудет свою историю, обречен ее повторить
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04.09.2021 18:37 Ответить
Это ты про семилетнюю северную войну?
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04.09.2021 18:44 Ответить
это я про депортацию крымских татар и про тех их лидеров, кто в 2014 решил, что сможет договориться с пуйлом
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04.09.2021 19:07 Ответить
Правильно. Битву при Цусиме не надо забывать.
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04.09.2021 18:52 Ответить
Оккупанты арестовали главу избирательной комиссии Курултая Смедляева и члена Междлиса Юнусова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 2072
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04.09.2021 18:42 Ответить
Та шо там ті окупанти?

Коломойський Україну нікому не віддасть, ні Путіну, ні Байдену, ні народу.
А Зеленський? То Smoke on the Water.
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04.09.2021 18:43 Ответить
Не,ну крымские татары могут и дальше сопли жевать. Это их дело. А могут и начаться взрывы складов где-то под Севастополем например.
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04.09.2021 18:50 Ответить
Или шел морячек из кабака и остался лежать вечно в луже кровищи...Либо пришел капитан 3-го ранга домой а голова сыночка на тумбочке стоит Окупанти заарештували главу виборчої комісії Курултаю Смедляєва і члена Междлісу Юнусова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 2530
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04.09.2021 19:59 Ответить
Здається прийшов час кошмарити вату і кацапню.
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04.09.2021 19:50 Ответить
расейские свиньи продолжают смердеть...
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04.09.2021 20:52 Ответить
 
 