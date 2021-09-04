Оккупанты арестовали главу избирательной комиссии Курултая Смедляева и члена Междлиса Юнусова, - Чубаров
Новости Цензор.НЕТ Общество
Председатель Меджлиса крымскоготатрского народа Рефат Чубаров обнародовал информацию о том, что оккупанты арестовали председателя Центральной избирательной комиссии Курултая Заира Смедляева и член Меджлиса крымскотатарского народа Леммара Юнусова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Чубаров отметил: "В оккупированном РФ Крыму набитый протестующими крымскими татарами полицейский автобус + один автозак с задержанными отъехал от улицы Франко , где находится "управление ФСБ РФ по Крыму"
Среди задержанных - председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев и член Меджлиса крымскотатарского народа Леммар Юнусов".
Заир Смедляев
Леммар Юнусов
Как сообщалось, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.
4 сентября в селе Первомайское Симферопольского района Крыма прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю.
После этого крымские татары собрались у здания ФСБ, чтобы узнать судьбу задержанных. В результате было задержано около 40 человек.
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Ну, если ДЖЕЛЯЛОВ - ДЖЕЛЯЛ, то ЮНУСОВ - ЮНУС.
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