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Новости Общество
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Денисова (994) пожизненное заключение (52) Богнер Матильда (16)

У нас 1536 человек осуждены к пожизненному заключению, мы лидеры в Европе, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Общество

У нас 1536 человек осуждены к пожизненному заключению, мы лидеры в Европе, - Денисова

Украина является лидером среди стран Европы по количеству лиц, осужденных к пожизненному заключению.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время встречи с главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильдой Богнер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук омбудмсена. 

По данным Денисовой, сегодня в Украине к пожизненному заключению приговорены 1536 человек. Среди них есть гражданин С., годами ждет пересмотра приговора Апелляционного суда АР Крым от 26 ноября 2004 по вновь открывшимся обстоятельствам.

"Его уголовное дело находится во временно оккупированном Крыму и из-за отсутствия нормы в международных договорах о передаче дел РФ отказывается предоставить их Украине", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине более 1,5 тыс. пожизненно осужденных, - Малюська

Денисова отметила, что законодательство Украины не предусматривает действенного механизма освобождения пожизненных от дальнейшего отбывания наказания и пересмотра решения суда через определенный промежуток времени. По ее мнению, решить этот вопрос поможет принятие парламентом во втором чтении законопроектив №4048 (О внесении изменений в некоторые законодательные акты о выполнении решений Европейского суда по правам человека) и №4049 (О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно выполнения решений Европейского суда по правам человека).

"Тогда украинское законодательство будет соответствовать практикам ЕСПЧ о досрочном освобождении лиц, осужденных к пожизненному заключению", - отметила омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюська взял на работу в Минюст пожизненную заключенную: "Работает нормально"

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Топ комментарии
+8
Їхнє щастя що там немає Домбасу.
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04.09.2021 18:46
+5
і що ? країна воює . повинно бути більше , добавти сюди чиновників ордло та їх військових .
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04.09.2021 18:44
+5
Максимыч, мы развала СССРу дождались. И ничего, живы, здоровы, не бедствуем. И *уйла твоего переживьом, закопаем и обоссым его погост!)
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04.09.2021 18:58
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считайте на 100 тысяч населения
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04.09.2021 18:43 Ответить
Все через те, що низький рівень життя.
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04.09.2021 18:43 Ответить
Ви помиляєтеся
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04.09.2021 19:59 Ответить
і що ? країна воює . повинно бути більше , добавти сюди чиновників ордло та їх військових .
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04.09.2021 18:44 Ответить
Знаєте, в Єропі особливо і гопоти немає...
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04.09.2021 18:44 Ответить
Їхнє щастя що там немає Домбасу.
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04.09.2021 18:46 Ответить
вона скрізь є, тільки по різному називається
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05.09.2021 10:33 Ответить
А в боротьбі з ковідом апще чемпіони.
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04.09.2021 18:45 Ответить
И все 1536 - олигархи? У нас 1536 человек осуждены к пожизненному заключению, мы лидеры в Европе, - Денисова - Цензор.НЕТ 9234
Украина 24 закрывает проект про "деолигархизацию".
Всех уже посадили, включая ахметова.
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04.09.2021 18:48 Ответить
Так малюська ж зельоная какую-то тьотку с пожизненным к себе в Минюст пристроил!) Так шо процесс пошел! Скоро их ваще не останется!)))
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04.09.2021 18:52 Ответить
А вы ждите, ждите. У нас 1536 человек осуждены к пожизненному заключению, мы лидеры в Европе, - Денисова - Цензор.НЕТ 7886
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04.09.2021 18:53 Ответить
Максимыч, мы развала СССРу дождались. И ничего, живы, здоровы, не бедствуем. И *уйла твоего переживьом, закопаем и обоссым его погост!)
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04.09.2021 18:58 Ответить
Маруся, ждите.
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04.09.2021 19:02 Ответить
А мы не ждьом, мы просто живьом. Нормально, полноценно, несмотря на на вашего *уйла и нашего зедебила. В Украине есть мужики и армия. Я спокойна!)
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04.09.2021 19:08 Ответить
Похоже Вы хорошо устроились или пристроились к корыту. Большая часть населения - 70-80% полуживы и полуздоровы. Вам можно позавидовать....
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04.09.2021 19:53 Ответить
Гарін, Ваш гіперболоід поламався ! У нас 1536 людей засуджено до довічного ув'язнення, ми лідери в Європі, - Денісова - Цензор.НЕТ 3881 70-80 % ...
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04.09.2021 21:06 Ответить
В 2017 году было 60% - даные ООН. За три года у нас жизнь улучшилась? Еще как минимум на 10% добавилось, но больше всего, что на 20%. Умник у корыта этого не видит...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/03/30/7139761/
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04.09.2021 21:20 Ответить
Дані ООН ... "полуживы и полуздоровы" ... Там прямо так і написано ??
ООН користується таким показником ??
Не ганьбіться.
І не треба цифри за вуха притягувати.
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05.09.2021 00:59 Ответить
Настоящий умник-лакей. Продолжайте и дальше защищать кровопийц народа. Получите хорошую кость из барского стола.
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05.09.2021 01:18 Ответить
Щасти ...
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05.09.2021 16:08 Ответить
Скоро уже и у убийц покращення
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04.09.2021 18:58 Ответить
У Совку, десь у 1984 році, було 2 000 000 зеків. Від 250 мільонів населення.
Таке особисто чув від замміністра МВС УРСР.
Просив нікому про це не говорити!

От я і кажу.
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04.09.2021 19:02 Ответить
В СРСР пожиттєвого не було ,був "вишак" !!!)))
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04.09.2021 19:14 Ответить
Були "Вища", "Виняткова" і "Довічна".
У різні періоди, але все було в комплекті на будівницьтві щасливого сьогодення.
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04.09.2021 19:28 Ответить
Крадіжка держмайна в особливо крупних ,це вишак ,колаборанти-вишак ,сепаратизм-вишак !!!))))
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04.09.2021 19:31 Ответить
Як скажеш, так і буде!
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04.09.2021 19:37 Ответить
Долго молчал. У нас 1536 людей засуджено до довічного ув'язнення, ми лідери в Європі, - Денісова - Цензор.НЕТ 9303
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04.09.2021 19:45 Ответить
Не хотів вас засмучувати.
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04.09.2021 19:59 Ответить
а была бы высшая мера -не было бы ни одного...
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04.09.2021 19:03 Ответить
это и есть сейчас высшая мера... нужно другое....
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04.09.2021 19:14 Ответить
Як приклад-для гвалтівників-кастрація !!!)))
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04.09.2021 19:15 Ответить
И все? Может ещё постричь? Ну ты выдал!
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04.09.2021 20:34 Ответить
Перед кастрацією можливо і поголити !!!)))
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04.09.2021 20:42 Ответить
Они кому-то жизнь сломали и наказание что он трахаться не будет? За это однозначно смерть
Не дай Бог изнасилуют твою дочь, какое наказание ты бы хотел?
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04.09.2021 20:53 Ответить
Вы Виктор Сотник отстали от жизни! Пожизненно осужденным так же как и побычным осужденным разрешены без исключения посылки-передачи и длительные и краткосрочные свидания! Так что трахаться они будут! И отдыхать от дел кровавых за деньги налогоплательщиков. И еще судится с Украиной будут, потому что им то кондиционера в камере нет, то игровой приставки или мобильного телефона. И обязательно выиграют и Украина обязана будет им выплатить от 3 до 9 тыс.эуро!
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05.09.2021 16:11 Ответить
Наловили бомжей и натешится не могут...ни одного олигарха в этом списке нет.
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04.09.2021 19:03 Ответить
такий собі привід для гордості.
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04.09.2021 19:08 Ответить
Возможно их даже мало, если учесть что типы вроде Медведчука, Рабиновича, Шуфрича, Кивы, Королевской, Мураева, Шария, братьев Добкиных и т.д. и т.п еще на свободе.
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04.09.2021 19:16 Ответить
А скількі серед них корупціонерів ,розкрадачив держмайна ???))))
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04.09.2021 19:17 Ответить
Воровство, даже масштабное не убийство нескольких людей
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04.09.2021 20:36 Ответить
Залежить від масштабу ,іноді такі крадіжки закінчуються загибеллю мільйонів людей !!!))))
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04.09.2021 20:40 Ответить
Совдеповский вариант 10 000 руб.это особо крупный..

.
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04.09.2021 20:44 Ответить
Це була вартість приблизно 20-30 сільских осель ,або вартість декількох квартир у місті !!!)))
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04.09.2021 20:54 Ответить
Месячная зарплата рыбака или таежника
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04.09.2021 20:59 Ответить
А з/п прибиральниці в 30 р. ,або пенсія колгопника 12 р. !!!)))
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04.09.2021 21:15 Ответить
А в Україні обкрадають мільйони людей і безкарно !!!))
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04.09.2021 20:57 Ответить
Разговор о высшей мере
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04.09.2021 21:00 Ответить
Це до масштабності крадіжки!!!)))
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04.09.2021 21:16 Ответить
У нас на днях цыгане три часа насиловали 73 женщину после того как ограбили. Я за растрел!
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04.09.2021 20:47 Ответить
73 года женщине,насиловали вчетвером.
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04.09.2021 20:49 Ответить
На подходе ещё +1 , Овощ2.0 .
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04.09.2021 19:20 Ответить
"Шкода" Онопрієнко не дожив, а то пані Денисова його відпустила на вільні хліба. Бути доброю за чужий рахунок легко.
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04.09.2021 19:42 Ответить
У нас еще один лидер по количеству пожизненных сроков есть. Имя его ЗЕЛЕНСКИЙ.
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04.09.2021 19:44 Ответить
Довічно повинні сидіти всі вбивці, а не виходити через 5-10 років, шоб знову вбивати.
Уполномочєнная не про тих думає.
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04.09.2021 19:50 Ответить
Денисова отметила, что законодательство Украины не предусматривает действенного механизма освобождения пожизненных от дальнейшего отбывания наказания и пересмотра решения суда через определенный промежуток времени.



В США садять на довічне і переглядають через 25 років.
А в нас садять на 10 років і вона хоче переглядати через... 2 роки?
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04.09.2021 19:52 Ответить
А може вона викладе фото понівечених трупів, плачущих матерів, батьків втративши своїх близьких? Нехай люди бачать за що їм дали довічне. От тоді і почнемо дискусію що нам робити. Давати менше довічних чи повернути смертну кару. За крадіжку у нас довічно не дають і за просте вбивство також.
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04.09.2021 20:03 Ответить
ЦЕ тому , що макс термін -15 рокыв - а далі - довічне . Треба розширити до 25 та передивитись ті випадки , коли дають довічне.
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04.09.2021 20:28 Ответить
Логично!
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04.09.2021 20:37 Ответить
А, може, для деяких злочинів повернути "висшую мєру"?
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04.09.2021 20:38 Ответить
Ну да,конечно. Только там в тюрьму кидают и на 20,и на 30,и на 40,и на 50 и т.д. лет.Это не считается пожизненным,естественно.А у нас выбор небольшой - 15 или пожизненно. И там плюсуются по разным статьям. А у нас по самой большой статье. За одно и то же у нас может присесть на 10 лет, а там - лет на 60.
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04.09.2021 20:54 Ответить
это потому что у нас самое несправедливое государство в европе. пенсия учителя с 40 лет стажем - 3 тысячи гривен в месяц. пенсия судьи с гораздо меньшим стажем - 262 тыщи гривен в месяц. далее можно не продолжать
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04.09.2021 21:00 Ответить
Може це зрадники ? В нас же їх достатньо.
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04.09.2021 21:11 Ответить
Повідомляли, що Брейвика вже думають випускати.
Я так розумію розглядають питання.
Але ж ... блін ... 77 людей вбив, а вони ще щось розглядають. У нас 1536 людей засуджено до довічного ув'язнення, ми лідери в Європі, - Денісова - Цензор.НЕТ 9726
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04.09.2021 21:12 Ответить
Що є гуманність?Скоротити терміни пожиттєвикам?Двом перцям довели вбивство 21-ї людини.Ще приблизно стільки ж не довели.Дали пожиттєво.Відсиділи 14.Проявити гуманізм і випустити?А давайте я грохну цю тупу звізду і мені гуманно дадуть умовно.
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04.09.2021 21:52 Ответить
Скільки в нас скоюється навмисних жорстоких вбиств а скільки в окремих країнах, Денисова хоч знає ? Тоді нехай хавальник закриє
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04.09.2021 22:39 Ответить
Из этих 1536 особей хотя бы 750 следовало бы давно расстрелять! На каждом из них по 2-3 человеческие жизни! То есть эти 1536 нелюдей убили, замучали, запытали, изнасиловали, лишили здоровья, жизни, надежды и будущего больше чем 3000 человек! А сколько горя они принесли семьям своих жертв? Почему гражданка Денисова и гражданин Малюська так беспокоятся бандитами и зэками, но почему то совсем не беспокоятся жертвами этих монстров?! Почему Малюську и Денисову интересует как живут, что едят, как спят и чем развлекаются убийцы, воры и насильники, и почему их совсем не интересует как живут жертвы этих нелюдей?!
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05.09.2021 00:46 Ответить
ПОРА ОПЯТЬ ВВОДИТЬ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ !!! И ПРИГЛАСИТЬ ПУТИНА НА ПЕРЕГОВОРЫ В КИЕВ !)
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05.09.2021 05:44 Ответить
а должны быть миллионы осужденных коррупционеров...
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09.09.2021 14:32 Ответить
Напевно є зацікавлені у звільненні довічника Пукача, він же вбив тільки одного...
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17.09.2021 21:16 Ответить
 
 