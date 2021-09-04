5 сентября в Киеве перекроют ряд улиц в связи с веломарафоном, - Нацполиция
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
В Киеве в воскресенье, 5 сентября, перекроют несколько улиц. Причина перекрытия дорог - массовое мероприятие велосипедистов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
Дороги будут перекрыты с 7.00 утра до 18.00. В это время в столице состоится веломарафон.
Движение для автомобилей будет ограничено на таких улицах:
- Академика Кржижановского;
- Василия Степанченко;
- Коростенской;
- Генерала Наумова;
- Рабочей;
- на бульваре Академика Вернадского;
- на участках прилегающих улиц;
- Автодороги Р30 (Новоирпенской трассе).
Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты.
Топ комментарии
+6 Люцифер
показать весь комментарий04.09.2021 18:52
+5 Welt Schmerz
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+2 marusia klimova
показать весь комментарий04.09.2021 19:12
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Ну нарешті! Бо ми вже зачекалися!
Почему нельзя было это сделать ночью - ХЗ.
А перекрывать каждые выходные дороги - это пожалуйста.