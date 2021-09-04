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5 сентября в Киеве перекроют ряд улиц в связи с веломарафоном, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

В Киеве в воскресенье, 5 сентября, перекроют несколько улиц. Причина перекрытия дорог - массовое мероприятие велосипедистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Дороги будут перекрыты с 7.00 утра до 18.00. В это время в столице состоится веломарафон.

Движение для автомобилей будет ограничено на таких улицах:

- Академика Кржижановского;

- Василия Степанченко;

- Коростенской;

- Генерала Наумова;

- Рабочей;

- на бульваре Академика Вернадского;

- на участках прилегающих улиц;

- Автодороги Р30 (Новоирпенской трассе).

Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты.

5 сентября в Киеве перекроют ряд улиц в связи с веломарафоном, - Нацполиция 01
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Топ комментарии
+6
А Бубочка будет на своем велике?
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04.09.2021 18:52
+5
Зюзяндрій із велокортежем охорони поїде на роботу?
Ну нарешті! Бо ми вже зачекалися!
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04.09.2021 18:59
+2
Буба-лісапєдіст повертаєцця?)
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04.09.2021 19:12
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А Бубочка будет на своем велике?
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04.09.2021 18:52 Ответить
он на том , на чем играл на рояле
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04.09.2021 19:04 Ответить
велоспорт в Україні знаходиться в жалюгідному стані, я ще дивуюсь як ще в трековому велоспорті на ОІ Токіо срібна медаль, скоріше виняток, в шосейному взагалі триндець. Один тільки Марк Падун на Вуельті і то тільки один. Нема велошкіл, доріжок, Кличко з зеленою жабою тільки для понтів
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04.09.2021 18:57 Ответить
Місць для тренувань нема, культури у водіїв - теж. Всі пам.ятаємо, як збили дітей на тренуванні під Броварами.
https://tsn.ua/ru/********/postradavshih-v-dtp-vozle-brovarov-trenera-i-detey-velosipedistov-perevezli-v-kiev-703380.html
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04.09.2021 20:47 Ответить
Зюзяндрій із велокортежем охорони поїде на роботу?
Ну нарешті! Бо ми вже зачекалися!
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04.09.2021 18:59 Ответить
Число марафонов зашкалило.
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04.09.2021 19:04 Ответить
Буба-лісапєдіст повертаєцця?)
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04.09.2021 19:12 Ответить
Уже перекрыли. В 18:30. Вся набережная сплошная пробка
Почему нельзя было это сделать ночью - ХЗ.
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04.09.2021 19:42 Ответить
Открыть за семь лет хоть одну станцию метро - ума не хватает.
А перекрывать каждые выходные дороги - это пожалуйста.
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04.09.2021 20:33 Ответить
Следующий марафон будет электро-самокатный.
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05.09.2021 02:59 Ответить
 
 