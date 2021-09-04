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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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Афганистан (599) женщины (813) права человека (965) протест (5753) Талибан (168)

Талибы с помощью слезоточивого газа разогнали в Кабуле акцию женщин за свои права. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Боевики движения "Талибан" применили слезоточивый газ против участниц женской акции протеста в Кабуле 4 сентября, которые требовали равных прав с мужчинами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении телеканала  Al Jazeera.

По словам одной из участниц, боевики применили перечный спрей, а также слезоточивый газ, чтобы разогнать протест.

"Мы были спокойны и миролюбивы, но они просто хотели любой ценой остановить нас", - сказала женщина.

Она также сообщила, что талибы, которые пытались окружить протестующих, имели красные флаги и оружие. "Это не были обычные силы талибов", - отметила протестующая.

Как сообщается, по меньшей мере одна женщина получила повреждений. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как у женщины идет кровь из раны на голове.

За последние два дня это вторая акция протеста, которую проводят афганские женщины в контролируемом талибами Кабуле, выступая за свои права и требуя равенства, справедливости и демократии.

Подобный митинг состоялся в начале этой недели и в западном городе Герат.

Видео - Tolonews
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Топ комментарии
+25
Какие добрые друзья у *****, а могли бы перестрелять как собак
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04.09.2021 19:18
+14
Закономерно: там где власть в руках людоедов человек бесправен.
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04.09.2021 19:13
+10
Талибы с помощью слезоточивого газа разогнали в Кабуле акцию женщин за свои права - Цензор.НЕТ 8880
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04.09.2021 19:20
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Талибы с помощью слезоточивого газа разогнали в Кабуле акцию женщин за свои права - Цензор.НЕТ 3333
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04.09.2021 19:09 Ответить
Какие добрые друзья у *****, а могли бы перестрелять как собак
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04.09.2021 19:18 Ответить
і падаркі на васьмоє марта нє будут даріть???
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04.09.2021 19:12 Ответить
Я так понимаю не подарки а подарунки 🤣
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05.09.2021 00:14 Ответить
Закономерно: там где власть в руках людоедов человек бесправен.
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04.09.2021 19:13 Ответить
Чего они хотят? Пулю схватить? У них в религии женщина бесправное ничто, и их протесты это не изменят, а вот беду на себя накликать могут.
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04.09.2021 19:14 Ответить
Ще Мухаммад прохав щирих муслімів не ховати живцем новонародженних дівчат у пустелі.
Це в Корані є.
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04.09.2021 19:16 Ответить
Талибы с помощью слезоточивого газа разогнали в Кабуле акцию женщин за свои права - Цензор.НЕТ 8880
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04.09.2021 19:20 Ответить
Путіну нє нада ввадіть вайска для защіти русскаязичьнава насєлєнія?
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04.09.2021 19:21 Ответить
Корановирус...
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04.09.2021 19:23 Ответить
ну нормально соблюдают права, как и обещали по шариату Талибы с помощью слезоточивого газа разогнали в Кабуле акцию женщин за свои права - Цензор.НЕТ 8007
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04.09.2021 19:23 Ответить
Зато у них 0 случаев женских измен,похабного и развратного поведения, недобросовестного материнства,женского алкоголизма, абортов. Посмотришь в новостях про пьяную курву, нарожавшую кучу детей, но забывающая их кормить и думаешь, вот бы ее к талибам.
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04.09.2021 19:24 Ответить
Цих курв і ти хто їх @бав краще зразу в крематорій а не до талібів.))?
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04.09.2021 20:40 Ответить
Наивное заблуждение. Все эти правоверные мусульманки из того же Ирана зажигают по всему миру.
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04.09.2021 20:46 Ответить
Возможно, я не знаю ,так что говорить не буду ничего. Но я про другое говорил, что именно талибы и прочие группы с такими жизненными устоями,у себя в обществе делают из женщин хоть и бесправных, но целомудренных, безгрешных и святых мадамов( под страхом смерти конечно, а это сильнейший мотиватор) А то что не будь контроля и дорвись они до бухла и разваязной сексуальной жизни, то станут теми же бабищами как и все) ПС я говорю про какой то процент отдельных личностей , а не всех. Нормальные женщины есть всюду и без всякого контроля.
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04.09.2021 21:09 Ответить
Дикунство.
Що в попередньому коменті, що в цьому.
Але ще лайкають подібну маячню.
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04.09.2021 21:56 Ответить
Это реальность жизни тамощних женщин, это факты. То что это дикунство это не ко мне., а к их истории)
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04.09.2021 22:24 Ответить
Ні, ви висловили свою думку, у якій підтримали таку "прекрасну групу людей" з "фантастичними" =жизнєннимі устоямі=.
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04.09.2021 22:48 Ответить
В англійських книгах описуються традиції відношення до жінки, які дещо подібні до мусульманських. Тобто, жінка повинна дбати про сім'ю і свою репутацію.
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04.09.2021 21:59 Ответить
Чтобы женщина была, как в английских романах, необходимо, чтобы мужчина был английским герцогом. А если украинка работает на 2-х работах, чтобы содержать семью, а муж шляется по бабам и днями на диване лежит, то извините, меня, тут уж не до английских манер, хоть бы детей прокормить.
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04.09.2021 22:07 Ответить
Но на вопрос, а что же тебя держит возле этого быка-производителя, женщина ответит, что любит его, козла этакого.
,
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04.09.2021 23:14 Ответить
Скорее всего, так и ответит. В Египте мне рассказывали, что египтяне любят жениться на украинках, потому, что они очень ответственные.
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05.09.2021 00:44 Ответить
Щоб в будь якій муслімській країні зареєстрували шлюб з мусульманином жінка повинна прийняти іслам. А це означає що вона згодна бути тупою вівцею і відмовляється від душі, будь яких прав людини і добровільно переводить себе в статус "майно". В Єгипті мусульмани дуже ******* користуватися речами які їх обслуговують. Коли у мене ламається або набридає якась річ я її викидаю на смітник. Це ж саме робить мусульманин з жінкою будь якої національності.
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05.09.2021 01:22 Ответить
Неправда, вони женяться на українках і інших європейках, щоб не платити калим, щоб вона жила з ним на зйомній квартирі і працювала. Залюбки б женилися на своїх єгиптянках, та не по кишені. Там така традиція, що пари не зустрічаються до весілля. Якщо якась дівчина сподобалась, то хлопець одразу йде до її батька. А батько питає, чи хлопець має своє житло, роботу, рахунок в банку і гроші на калим. Якщо відповіді позитивні, то батько каже прийти через тиждень, і після перевірки даних дає згоду на весілля.
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05.09.2021 10:10 Ответить
Такого домостроя давно не встречала в Украине. Я женщина и зарабатываю втрое больше мужа. И кстати, ненавижу готовить. По-вашему, мне надо бросить работу и идти в плите и детям и надеяться, что муж может когда-нибудь реализовать себя. чтобы обеспечить нам достойную жизнь? Это дикость какая-то.
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04.09.2021 22:10 Ответить
Делайте что хотите) У нас свободная страна слава Богу) А вот героиням новости не свезло так..
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04.09.2021 22:21 Ответить
"Целомудренных, безгрешных и святых мадамов" как вы выразились, можно сделать и без применения силы и угроз!
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04.09.2021 22:11 Ответить
Ага, целомудренных. После обрезания. Это не шутка - как минимум, в некоторых исламских странах женщин обрезают. Они после этого могут рожать, но сексуального удовлетворения не испытывают или испытывают намного меньше.
Когда-то читал, что в Иране судили чувака, задушившего телефонным шнуром свою беременную сестру - которая забеременела от своего жениха, но до свадьбы. Суд решил (стандартно для Ирана), что девушка опозорила свою семью, в т.ч. и брата, и чуваку то ли дали смешной срок, то ли вообще оправдали.
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04.09.2021 23:12 Ответить
У нас колись таких дочок просто виганяли з дому і відмовлялися від них, щоб не ганьбила сім'ю.
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05.09.2021 10:23 Ответить
Я чув, що могли ще обмазати смолою та вигнати з дому. Там, щоправда, була пом'якшуюча обставина: вона завагітніла від свого ж нареченого, до весілля недотерпіли.
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05.09.2021 10:54 Ответить
обмазати смолою та викатати в пір'ї
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05.09.2021 10:55 Ответить
правильно зробили. Жінки біля печі готовлять лаваші, 6 дітей на сім'ю.
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04.09.2021 19:27 Ответить
в поемі Катерина дочку вигнали батьки за бд, а тепер бд під маскою цінностей збирає собі на поталу дуреп без виховання.
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04.09.2021 19:33 Ответить
Це вже "червоні лінії" чи це ще прояв "гуманізму"?
ЄС санкції збирається накладити чи краще "бомбити Білорусь")
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04.09.2021 19:31 Ответить
ЄС ,ще навіть ''глибокої стурбованості не висловив)))а ви такі ''гарячі''))
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04.09.2021 20:42 Ответить
Все ваххабитские королевства, союзники Запада, живут по законам шариата. Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ. Почему бедным афганцам нельзя? Потому что у них нет нефти.
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04.09.2021 19:32 Ответить
А в ОАЭ тоже женщин забивают камнями или стреляют в затылок?
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04.09.2021 21:30 Ответить
слишком сложный вопрос. в методичке такого нету
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05.09.2021 02:27 Ответить
Интересно что на это скажет Борель)))
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04.09.2021 19:33 Ответить
Висловить ''озабоченость''))
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04.09.2021 20:43 Ответить
Навіщо нам ці новини по 20 разів на день?
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04.09.2021 19:35 Ответить
С крепосными лаптеногими, кремлядьское КУЙло творит то же самое, только у лаптеногих пока ешо есть тырнэт, ноутбуки и мабылки. А когда кадыровские овцейобы у них их заберут, будет МЕГОволна беженцев с *************, к которой нужно готовиться Таліби за допомогою сльозогінного газу розігнали в Кабулі акцію жінок за свої права - Цензор.НЕТ 8002
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04.09.2021 19:35 Ответить
хуженебудет и какаяразница.
проходили, знаем
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04.09.2021 19:38 Ответить
Потрібно жінок озброювати, для протистояння талібам. А якщо когось пускати на захід, то мають бути жінки.
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04.09.2021 19:39 Ответить
ви певно підшофе, таке писати. В мусульманській країні жінок озброювати Таліби за допомогою сльозогінного газу розігнали в Кабулі акцію жінок за свої права - Цензор.НЕТ 6330
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04.09.2021 19:41 Ответить
США і захід має тае робити. І вони з середини переможуть.
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04.09.2021 19:49 Ответить
що?!!)) Переможуть з середини це де, в районі Герату, Кандагару чи Кабулу? В Афганістані дуже давні порядки які регулюються ісламом, і якісь там пара десятків жіночок аля західні цінності це ніщо. Так що не верзіть дурного.
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04.09.2021 19:56 Ответить
По всій країні потрібно було жінок готувати.Це потрібно було робити великі роки.Захід це може робити.Але я не казав,що так буде.
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04.09.2021 21:04 Ответить
Сидіть дома ,та виховуйте дітей.
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04.09.2021 19:40 Ответить
Да ладно, у них даже лица не закрыты, и даже протестуют, в отличие от других цивилизованных ближневосточных стран.

Таліби за допомогою сльозогінного газу розігнали в Кабулі акцію жінок за свої права - Цензор.НЕТ 3453
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04.09.2021 19:44 Ответить
По меркам Ближнего Востока Афганистан считай логово феминизма.
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04.09.2021 19:50 Ответить
Пакистан - ближний восток, или уже дальний?
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04.09.2021 21:08 Ответить
А як? За 20 років там жінки виросли, як на заході.
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05.09.2021 10:30 Ответить
Потому что Афганистан не Ближний Восток, а Средняя Азия.
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04.09.2021 19:52 Ответить
Скоро баби афганки візьмуть автомати в руки і будуть потроху мочити нечисть.
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04.09.2021 19:45 Ответить
Ви що бухий дядя,таку маячню може написати або бухий,або шизік,або бухий шизік.
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04.09.2021 19:55 Ответить
Таліби за допомогою сльозогінного газу розігнали в Кабулі акцію жінок за свої права - Цензор.НЕТ 8297
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04.09.2021 19:46 Ответить
интересно, будут ли у них проводиться аналогичные акции, только уже геев и лесбиянок
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04.09.2021 19:48 Ответить
Будуть, в еміграції.
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05.09.2021 10:32 Ответить
Не хотят женщины тяжелой работы на кухне и в детской. Хотят на фабриках, глотать противозачаточные и сдавать детей в абортарии.
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04.09.2021 19:59 Ответить
Поплачут о женщинах и договорятся. Запад понимает что нельзя отдавать такую жирную пешку Китаю или России.
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04.09.2021 20:01 Ответить
Так Китай и РФ наперегонки договорятся, да ещё и строить инфраструктуру предложат.
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05.09.2021 01:05 Ответить
Жирная пешка это Афган чтоли? )))
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05.09.2021 02:28 Ответить
Абдурахман, сын амира Исламского Эмирата Афганистан, лидера талибов Хайбатулла Ахундзада, пару лет назад в Гельменде совершил шахидскую атаку против американцев. Сыны нашей обосранной элитки могут совершать подвиги только в ночных клубах Лондона и Женевы.
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04.09.2021 20:32 Ответить
Як казала сумна кацапська коняка: "Вменяемьіе люди"©
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04.09.2021 20:35 Ответить
Процесс пошел: после встречи с талибами итальянские власти пообещали открыть посольство в Кабуле.. Вот и весь ответ мира про принципы и обеспокоенности, кто первый схватил - того и тапки.. Странно что в Донецке почему то еще не открыли ЕвроГеи посольств !?
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04.09.2021 20:52 Ответить
Ці завжди в перших по дурощам.
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04.09.2021 21:15 Ответить
Н-да. 22 афганских спецназовца сложили оружие перед талибами и... были ими тут же расстреляны.
Безоружные бабы поперли против талибов и ничего кроме перечного газа в нос.

Может в Афганистане матриархат зарождается? Ибо мужчин, я так понял, там не осталось чтобы противостоять в три-четыре раза меньшей по численности орде средневековых дикарей
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04.09.2021 21:14 Ответить
Правильно! Змеюкам воли никакой давать низя!
Удел и обязанность женщин - работать на мужчин и ублажать их.
А тех баб в Афгане, что взбунтовались гадюки - их всех продать на рынке в Изауры, а деньги пропить!
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04.09.2021 21:41 Ответить
Ислам спиртное запрещает, если не путаю.
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04.09.2021 22:10 Ответить
Кажется он его пить запрещает. А если клизмой??? Таліби за допомогою сльозогінного газу розігнали в Кабулі акцію жінок за свої права - Цензор.НЕТ 3368
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05.09.2021 01:03 Ответить
Хоть не расстреляли, и то хорошо. Шаг к демократии.
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04.09.2021 22:09 Ответить
Не прочитав відразу ваш коментар, і написав подібний за змістом нижче. Таліби за допомогою сльозогінного газу розігнали в Кабулі акцію жінок за свої права - Цензор.НЕТ 4504
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04.09.2021 22:57 Ответить
Тобто, ті, хто називає себе в Афганістані чоловіками, втікали навипередки, набиваючись в літаки, країну захищати і не думали.
А ті, хто лишилися, сидять тихо, не висовуючи носа.
Протестують лише жінки. Вже не вперше.
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04.09.2021 22:09 Ответить
ведано, це зовсім інша країна, все зовсім інше. Дивно що цих жінок ще не .... Сидять тихо - це не з тої опери, це інший світ. Сидять тихо, хм))
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04.09.2021 22:51 Ответить
Думаєте, партизанитимуть ?
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05.09.2021 00:36 Ответить
хто, жінки, ні, я думаю вони створять феміністичні організації і будуть розстрілювати талібів гігієнічними прокладками. А вони з крильцями. БПЛА як і є.
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05.09.2021 00:43 Ответить
сидять тихо - було про їхніх чоловіків.

Я не знаю, чи афганські жінки мають гігієнічні прокладки і чи їх використовують.
З тампонами вже були б снайперками, так ?
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05.09.2021 00:54 Ответить
ой-йо, та яка вам справа до цих жінок? Ви мати-Тереза? Тут в Україні коїться багато чого , а ви хочете обняти весь світ. Скажіть будьласочка, ви обіймете 7 млрд людей? Ні! Якщо одну людину - життя прожите не марно. А ви за афганських жінок, в джунглях Конго теж принижують жінок, напишіть куди треба.
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05.09.2021 01:02 Ответить
Коментую новину. Як і ви.
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05.09.2021 01:05 Ответить
На півночі ціла провінція бунтує. Але більшість, таки да, це влаштовує. Принаймні, чоловіків.
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04.09.2021 23:18 Ответить
Так, Панджшер. Наскільки я в курсі з того, що повідомляють, вона населена таджиками.
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04.09.2021 23:45 Ответить
Там командує Ахмад Махсуд, син загиблого Махсуда (імені не згадаю). Сьогодні таліби типу святкували, що вже зайняли цю провінцію, але опір це спростовує.
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05.09.2021 00:29 Ответить
Так. Ахмад Масуд - син Ахмада Шаха Масуда.
https://www.ctvnews.ca/world/taliban-opposition-fight-for-afghan-holdout-province-of-panjshir-1.5573765

https://www.cbc.ca/news/world/afghanistan-panjshir-taliban-battle-control-1.6165196

It was not immediately possible to get further independent confirmation of events in Panjshir, which is walled off by mountains except for a narrow entrance.

Їхній опір викликає повагу, як мінімум.
До речі, і про цю маніфестацію жінок:
In a Facebook post, Massoud insisted that Panjshir "continues to stand strongly."

Praising "our honourable sisters," he said demonstrations by women in the western city of Herat calling for their rights showed Afghans had not given up demands for justice, and "they fear no threats."
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05.09.2021 00:48 Ответить
Аллах акбар,блін....
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04.09.2021 22:13 Ответить
Правильно, пусть внушаемые курицы по домам сидят. То потом сериальчиков насмотрятся и за зебила проголосуют.
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04.09.2021 22:41 Ответить
Ну, хоч не повбивали. Це вже неймовірний прогрес!

Таліби за допомогою сльозогінного газу розігнали в Кабулі акцію жінок за свої права - Цензор.НЕТ 4497
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04.09.2021 22:54 Ответить
Не вірю, що цих жінок не повбивали. Це якась вистава для цивілізованого світу, мабуть у талібів великі плани на співпрацю з іншими країнами, тому вони виводять жінок наче на протести. Цікаво, хто саме з європейців виявить бажання співпрацювати з терористами?
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04.09.2021 23:07 Ответить
Конспірологічно і для талібів занадто складна "многоходовочка", але, якщо прийняти, пазл складається. А то я те ж читаю новину і думаю, чому по цих протестувальницях з кулемету не полоснули.
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04.09.2021 23:21 Ответить
У Німеччині хтось у верхаг вже сказав, що з талібами треба співпрацювати.
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04.09.2021 23:22 Ответить
Я навіть не здивована.
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04.09.2021 23:42 Ответить
Це ще гуманно, як для талібів. Могли і вогнеметами та білим фосфором.
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04.09.2021 23:31 Ответить
Я никогда не откажусь от борьбы за свободу и справедливость. /Ахмад Масуд, лидер сопротивления Панджшера/... Силы сопротивления в Афганистане рапортуют о ликвидации по меньшей мере 600 талибов в разных районах Панджшера, более 1 тыс захвачены или сдались. СМИ сообщают, что наступление талибов замедлилось из-за минирования дорог.
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05.09.2021 00:03 Ответить
мужиков своих надо было долбить, чтобы сражаться шли, а не убегали на аэродром...
а теперь поздно минитинговать.
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05.09.2021 00:32 Ответить
Ну если их мужьям и сыновьям все равно - то они того заслуживают.
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05.09.2021 09:13 Ответить
кто не в парандже и не спрятался аллах не виноват))
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05.09.2021 10:38 Ответить
 
 