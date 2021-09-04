Талибы с помощью слезоточивого газа разогнали в Кабуле акцию женщин за свои права. ВИДЕО
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Боевики движения "Талибан" применили слезоточивый газ против участниц женской акции протеста в Кабуле 4 сентября, которые требовали равных прав с мужчинами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении телеканала Al Jazeera.
По словам одной из участниц, боевики применили перечный спрей, а также слезоточивый газ, чтобы разогнать протест.
"Мы были спокойны и миролюбивы, но они просто хотели любой ценой остановить нас", - сказала женщина.
Она также сообщила, что талибы, которые пытались окружить протестующих, имели красные флаги и оружие. "Это не были обычные силы талибов", - отметила протестующая.
Как сообщается, по меньшей мере одна женщина получила повреждений. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как у женщины идет кровь из раны на голове.
За последние два дня это вторая акция протеста, которую проводят афганские женщины в контролируемом талибами Кабуле, выступая за свои права и требуя равенства, справедливости и демократии.
Подобный митинг состоялся в начале этой недели и в западном городе Герат.
Video: A number of women rights activists and reporters protested for a second day in Kabul on Saturday, and said the protest turned violent as Taliban forces did not allow the protesters to march toward the Presidential Palace. #TOLOnews pic.twitter.com/X2HJpeALvA— TOLOnews (@TOLOnews) September 4, 2021
Видео - Tolonews
Пожалуйста, подождите...
Це в Корані є.
Що в попередньому коменті, що в цьому.
Але ще лайкають подібну маячню.
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Когда-то читал, что в Иране судили чувака, задушившего телефонным шнуром свою беременную сестру - которая забеременела от своего жениха, но до свадьбы. Суд решил (стандартно для Ирана), что девушка опозорила свою семью, в т.ч. и брата, и чуваку то ли дали смешной срок, то ли вообще оправдали.
ЄС санкції збирається накладити чи краще "бомбити Білорусь")
проходили, знаем
Безоружные бабы поперли против талибов и ничего кроме перечного газа в нос.
Может в Афганистане матриархат зарождается? Ибо мужчин, я так понял, там не осталось чтобы противостоять в три-четыре раза меньшей по численности орде средневековых дикарей
Удел и обязанность женщин - работать на мужчин и ублажать их.
А тех баб в Афгане, что взбунтовались гадюки - их всех продать на рынке в Изауры, а деньги пропить!
А ті, хто лишилися, сидять тихо, не висовуючи носа.
Протестують лише жінки. Вже не вперше.
Я не знаю, чи афганські жінки мають гігієнічні прокладки і чи їх використовують.
З тампонами вже були б снайперками, так ?
https://www.ctvnews.ca/world/taliban-opposition-fight-for-afghan-holdout-province-of-panjshir-1.5573765
https://www.cbc.ca/news/world/afghanistan-panjshir-taliban-battle-control-1.6165196
It was not immediately possible to get further independent confirmation of events in Panjshir, which is walled off by mountains except for a narrow entrance.
Їхній опір викликає повагу, як мінімум.
До речі, і про цю маніфестацію жінок:
In a Facebook post, Massoud insisted that Panjshir "continues to stand strongly."
Praising "our honourable sisters," he said demonstrations by women in the western city of Herat calling for their rights showed Afghans had not given up demands for justice, and "they fear no threats."
а теперь поздно минитинговать.