Талибы с помощью слезоточивого газа разогнали в Кабуле акцию женщин за свои права. ВИДЕО

Боевики движения "Талибан" применили слезоточивый газ против участниц женской акции протеста в Кабуле 4 сентября, которые требовали равных прав с мужчинами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении телеканала Al Jazeera.

По словам одной из участниц, боевики применили перечный спрей, а также слезоточивый газ, чтобы разогнать протест.

"Мы были спокойны и миролюбивы, но они просто хотели любой ценой остановить нас", - сказала женщина.

Она также сообщила, что талибы, которые пытались окружить протестующих, имели красные флаги и оружие. "Это не были обычные силы талибов", - отметила протестующая.

Как сообщается, по меньшей мере одна женщина получила повреждений. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как у женщины идет кровь из раны на голове.

За последние два дня это вторая акция протеста, которую проводят афганские женщины в контролируемом талибами Кабуле, выступая за свои права и требуя равенства, справедливости и демократии.

Подобный митинг состоялся в начале этой недели и в западном городе Герат.

Video: A number of women rights activists and reporters protested for a second day in Kabul on Saturday, and said the protest turned violent as Taliban forces did not allow the protesters to march toward the Presidential Palace. #TOLOnews pic.twitter.com/X2HJpeALvA