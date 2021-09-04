РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12395 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины Обмен пленными
2 035 15
Байден (2373) Зеленский (16489) Кулеба Дмитрий (2619) пленные (1830)

Украина и США договорились консолидировать усилия относительно освобождения пленников Кремля, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Украина и США договорились консолидировать усилия относительно освобождения пленников Кремля, - Кулеба

Во время визита в США Владимир Зеленский передал список граждан Украины, которых незаконно удерживают в оккупированных Крыму и Донбассе, а также на территории Российской Федерации.

Глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию "РБК-Украина" сообщил, для чего это сделано, передает Цензор.НЕТ.

"Россия все наглее подрывает современную архитектуру глобальной безопасности, создает реальные угрозы демократическому развитию цивилизованного мира и обеспечению основополагающих прав человека. В Москве грубо игнорируют выполнение норм международного гуманитарного права и своих обязанностей как государства-оккупанта.

Между Украиной и США существует абсолютное понимание необходимости дальнейшей совместной работы, чтобы привлечь Россию к ответственности за продолжающиеся системные нарушения прав человека на временно оккупированных территориях нашего государства, добиваться освобождения политических заключенных и заложников, которые содержатся на этих территориях или в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия соглашается на обмен пленными лишь когда необходимо забрать свидетелей или избежать потерь, - член ТКГ Иванова

Мы договорились консолидировать наши усилия, и будем всячески приветствовать помощь США в освобождении незаконно задержанных Россией украинцев", - сообщил министр.

Напомним, во время визита в США 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский передал руководству Соединенных Штатов Америки списки пленных и политзаключенных граждан Украины.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
У нас сейчас неделя охренительных историй с одной стороны. Я очень хочу увидеть американские варианты текстов всех меморандумов и соглашений.
показать весь комментарий
04.09.2021 19:24
+2



Вернем Все Взад Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881󠁵󠁳󠁨󠁩󠁿Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881+25%

@USSRComeBack

·12 год

Мой дом на Гавайях построен из российской Тайги. Вата не в состоянии даже порезать палки. Китайцы рубят их леса, вывозят на переработку в Китай и строительный ламбер продают в США. ДБ!
Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9267
показать весь комментарий
04.09.2021 19:59
+1
Т.е. никаких реальных усилий не будет. Американцы исторически привыкли дикарям впаривать бусики и зеркальца.
показать весь комментарий
04.09.2021 20:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У нас сейчас неделя охренительных историй с одной стороны. Я очень хочу увидеть американские варианты текстов всех меморандумов и соглашений.
показать весь комментарий
04.09.2021 19:24 Ответить
Під Білою Хатою, через тиждень, у всіх китайських кіосках, по долляру продаватимось на сувеніри.
показать весь комментарий
04.09.2021 19:53 Ответить
Кулеба, це скандуюча група.

Була така колись, коли все було на вічно.
показать весь комментарий
04.09.2021 19:50 Ответить



Вернем Все Взад Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881󠁵󠁳󠁨󠁩󠁿Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881+25%

@USSRComeBack

·12 год

Мой дом на Гавайях построен из российской Тайги. Вата не в состоянии даже порезать палки. Китайцы рубят их леса, вывозят на переработку в Китай и строительный ламбер продают в США. ДБ!
Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9267
показать весь комментарий
04.09.2021 19:59 Ответить
Россия наверное очень сильно испугалась. К чему эта показуха, видимость бурной деятельности? Каков практический результат говорильни?
показать весь комментарий
04.09.2021 20:17 Ответить
Ну не кизди. Как тебя много Кулебяка)))
показать весь комментарий
04.09.2021 20:32 Ответить
Т.е. никаких реальных усилий не будет. Американцы исторически привыкли дикарям впаривать бусики и зеркальца.
показать весь комментарий
04.09.2021 20:36 Ответить
Для начала признайте медведчука и его шарагу опзж-организацией,спонсируемой росией и,соответствено вышлите медвидчука на росию,а если не согласится.то посадите его лет на 10.А так это разговоры ни о чем.
показать весь комментарий
04.09.2021 21:03 Ответить
Зеленский что,серьезно считает себя президентом Украины?!!!
показать весь комментарий
04.09.2021 21:45 Ответить
Это просто длинный выпуск квартала.
показать весь комментарий
05.09.2021 08:19 Ответить
Пора прекращать!
показать весь комментарий
05.09.2021 20:50 Ответить
Ермак себя считает. Очевидно его брат за всё заплатил.
показать весь комментарий
05.09.2021 20:49 Ответить
Не! Ермак себя считает регентом,при слабоумном недоросле.
показать весь комментарий
05.09.2021 21:40 Ответить
Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5347
А Лєнка чимчикує по клумбах Вашингтона, як наче по Кривому Розі за шаурмою.
показать весь комментарий
05.09.2021 08:18 Ответить
 
 