Предлагаем ввести налоговые льготы в размере 50% для тех, кто возвращается в страну и открывает производство, - Порошенко
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Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время выступления на Форуме "От фундамента государственности в Украину будущего" в Харькове предложил план экономического роста Украины. Порошенко отмечает, что ВВП Украины должен расти не менее чем 8% в год, тогда ощутимо будет расти и благосостояние граждан.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы.
"Если вы хотите, чтобы развивалась наша экономика, чтобы мы двигались в Европу не только в видосиках, а реальными конкретными шагами, что нам надо делать? Нам надо создавать такой же инвестиционный климат и такое же налоговое законодательство, как в странах наших соседей - Румынии, Болгарии, Польши, Чехии ", - отметил Порошенко.
"Мы заинтересованы, чтобы украинцы возвращались в Украину. Квалифицированные, с деньгами, создавали новые производства. В Польше есть практика - до 50% налоговых льгот, если ты после 3 лет за границей вернулся и основал свое производство. Будем вносить", - сказал пятый Президент.
"Абсолютная защита от силовиков. Забрать те позорные полномочия у СБУ, прокуратуры, полиции, службы экономической безопасности, налоговой. То, что они обещали и не сделали", - сказал лидер "Европейской Солидарности".
"Сделать налог на выведенный капитал. То, что мы требовали. Если человек вкладывает средства в развитие производства - не надо с него брать налоги ", - отметил Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
особливо регіонали і корупція..
Лидер не имеет права появляться только перед выборами и пропадать в никуда, если не выиграл!
І, якщо хочеш його частіше чути - дивися телеканал Еспресо, по четвергам, в прайм-тайм.
Я вас правильно зрозумів?
Я тебе открою большой секрет: Порошенко был в списке Форбс задолго до своего президентства. Более того, за время своего президентства он стал беднее.
А Украина не стала самой бедной страной Европы, а была такой. Кроме того, дебилам очень сложно понять, почему странам сложно богатеть при войне на их территории. Правда?
А сколько украинцев убежало при Кучме/Овоще/ Клоуне, знаешь? Вряд ли. Потому что методичка только про Пороха пишет. Так вот, дебил, эти 10 млн "украинцев" уже 30 лет так работают, но откуда тебе это знать?
А самое интересное в том, что Порошенко как раз таки приборы ночного видения покупал, а лично ты на них ни копейки не выделил. Так что не тебе об этом мычать.
Так, Україна була бідною, але не НАЙБІДНІШОЮ у Європі. Такою її зробив твій сивочолий мародер і запроданець парашенко, повернувшись до списку форбс.
Україна стала найбіднішою країною Європи - дані МВФ
https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/12/641571/
Ахметов, Пінчук і Порошенко очолили рейтинг Forbes
https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/28/661088/index.amp
Створивши умови для працевлаштування заробітчан всередині країни, Україна могла б збільшити ВВП на 60 млрд доларів, - економіст Кущ
https://censor.net/ua/news/3127197/******************************************************************************************************
Так як грабував українців Барига навіть зек януковоч не грабував. Тому 10 млн українців втікли саме від ЖИТТЯ ПО-НОВОМУ. Щороку втікало більше як 1 млн осіб. Бо кримінальний рошено-ригоанальний картель мертвечуківця і двічі мінстра уряду януковоча-азірова під орудою петі парашенка ні на що більше не здатний окрім як грабувати народ, піднімаючи ціни, тарифи, податки для населеня. Я до речі, за зе не голосував, як і за мародера. Знищив бюлетеня. Бо вони обидва є ворогами української національної держави, представниками олігархічно-клептократичної системи управління державою проти якої був Майдан. Тому, безідейний петерасте, дебіл - це саме твій діагноз, науковий ступінь і стан розуму. Второпало, .лядське пад.ло ?
Тарифы будут повышаться постоянно при любом президенте - это во-вторых. Но для любителей колбасы по 2.20 - это слишком тяжело понять - даже не пытайся. Низкие тарифы = низкие зарплаты и низкий уровень жизни, если, конечно, твоя страна не является передовой страной, которая производит только товары с высокой добавленной стоимостью.
В третьих, минские были подписаны после нашего поражения для того, чтобы сдержать паРашу и не сдать страну *****. Мы получили время на перевооружение, а ***** - санкции. Выполнять Минские в одностороннем порядке никто не заставлял. За пять лет мы практически полностью переориентировали рынки. До войны с паРашей доля ЕС в нашей международной торговле составляла более 60%, на момент выбора Клоуна вроде как не больше 20%. Ты даже не представляешь, что это значит.
В-четвертых, ты вообще часто видел страны, которые богатеют, когда на территории ее экспортных регионов идут боевые действия? Кроме того, Украина является самой бедной только на бумаге, потому как далеко не все здесь работают в-белую. Ты реально хочешь платить все налоги, чтобы улучшить статистику?
В-пятых, можешь передать иканамисту Кущу, что он не экономист, а дебил. Нам нужны работодатели, а не заробитчане. Большое количество вернувшихся заробитчан - это мечта олигархов. Так как при открытых границах, количество заробитчан и их зарплата определяется рынком. Много заробитчан = дешевая рабочая сила.
В-шестых, байкой про 10 млн заробитчан вы уже реально достали. Эти люди КАЖДЫЙ год выезжают на зароботки, начиная с 90-х. Но клоуны об этом узнали только перед выборами в 2019.
В-седьмых, мне пох, за кого голосовали недоразвитые. Врагами Украины являются дебилы без образования и без критического мышления. А к Майдану ты имеешь такое же отношение , как морская свинка к морю.
То. что до тебя это не дойдет - знаю. Я пишу для людей с мозгами.
Петя не лише не кинув до в'язниці свого колишнього однопартійця по сдпу (о) мертвечука і всю 5 колону, він повернув у політику цього виродка, призначивши його призначив головним переговорником у мінську, в той час як США запровадили санкції проти ************ кума. Ба більше, петя торгував з окупантом під час війни, привів ригню до рад по всій країні в лавах бпп, постачав сировину на воєнні підприємства на рашці, кришував бізнес ригів і банки друзів ***** в Україні, знищивши 100 українських банків, завдавши нищівного удару по економіці країни на рівні 38 % ввп. Крім того всі забули що саме петя прочавив закон про особливий статус лугандонії з амністією для бойовиків, повішав на Україну тягар забеспечення лугандонівського анклаву, хоча відповідно до умов гаазької і женевської конвенції забезпечувати окуповані території повинен ОКУПАНТ
НБУ дозволив російським банкам докапіталізувати "дочки" в Україні 3 листопада 2016 https://www.epravda.com.ua/news/2016/11/3/609969/
НБУ дозволив докапіталізацію підсанкційних банків 25 травня 2018 https://www.epravda.com.ua/news/2018/05/25/637141/
На тлі «банкопаду» в Україні санкції проти російських банків м'які і лояльні https://www.radiosvoboda.org/a/28397683.html 02.05.19 Порошенко зняв санкції з розташованого в Придністров'ї металургійного заводу на прохання прем'єра Молдови, - "Схеми" https://censor.net.ua/ua/news/3125059/******************************************************************************************************** Титан для агресора. Як Україна постачає сировину російській військовій промисловості https://tyzhden.ua/Economics/221266 Украина сняла санкции с российского Южтранса | Факты https://fakty.ictv.ua/.../ukraine/20180115-********-znyala-sanktsiyi-z- rosijskogo-yuzhtransu/
Кубів про торгівлю з окупантом: Торгівля, яка є в Україні - законна П'ятниця, 19 січня 2018 https://www.pravda.com.ua/news/2018/01/19/7168875/
На тлі «банкопаду» в Україні санкції проти російських банків м'які і лояльні https://www.radiosvoboda.org/a/28397683.html 2 лютого 2017 Фірми Порошенка й Кононенка весь рік купували газ у Злочевського
https://www.pravda.com.ua/news/2017/02/2/7134275/
12.02.18 Порошенко заблокировал подписание договора ОЭСР по борьбе с оффшорами https://biz.censor.net.ua/news/3049911/poroshenko_zablokiroval_podpisanie_dogovora_oesr_po_borbe_s_ofshorami
А при Зебиле, при наполненности бюджета, за неполных 2 года, бюджет ушел в минус!
Тупое вы бычье.....
Неееет уж - пусть возвращаясь, барыги отдают все заработанное на "вэлыкекрадивныцтво"!
Слугам оно нужнее.....