РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11656 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
9 381 264
налоги (3180) Порошенко (19359) экономика (3831)

Предлагаем ввести налоговые льготы в размере 50% для тех, кто возвращается в страну и открывает производство, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Предлагаем ввести налоговые льготы в размере 50% для тех, кто возвращается в страну и открывает производство, - Порошенко

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время выступления на Форуме "От фундамента государственности в Украину будущего" в Харькове предложил план экономического роста Украины. Порошенко отмечает, что ВВП Украины должен расти не менее чем 8% в год, тогда ощутимо будет расти и благосостояние граждан.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы.

"Если вы хотите, чтобы развивалась наша экономика, чтобы мы двигались в Европу не только в видосиках, а реальными конкретными шагами, что нам надо делать? Нам надо создавать такой же инвестиционный климат и такое же налоговое законодательство, как в странах наших соседей - Румынии, Болгарии, Польши, Чехии ", - отметил Порошенко.

"Мы заинтересованы, чтобы украинцы возвращались в Украину. Квалифицированные, с деньгами, создавали новые производства. В Польше есть практика - до 50% налоговых льгот, если ты после 3 лет за границей вернулся и основал свое производство. Будем вносить", - сказал пятый Президент.

"Абсолютная защита от силовиков. Забрать те позорные полномочия у СБУ, прокуратуры, полиции, службы экономической безопасности, налоговой. То, что они обещали и не сделали", - сказал лидер "Европейской Солидарности".

"Сделать налог на выведенный капитал. То, что мы требовали. Если человек вкладывает средства в развитие производства - не надо с него брать налоги ", - отметил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко призвал направить деньги от МВФ на выплаты военным и на тринадцатую пенсию в ноябре
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+33
Пропонуємо запровадити податкові пільги в розмірі 50% для тих, хто повертається до країни і відкриває виробництво, - Порошенко - Цензор.НЕТ 150
показать весь комментарий
04.09.2021 20:10
+27
Экономика страны при "хитрожопом" и сейчас при "нехитрожопом".

Пропонуємо запровадити податкові пільги в розмірі 50% для тих, хто повертається до країни і відкриває виробництво, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5706
показать весь комментарий
04.09.2021 20:18
+26
допоки 73/43%зебіли обирають, користуючись Г+Г - то тікають, правда...
показать весь комментарий
04.09.2021 20:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
У нас никто никого не собирается и не собирался садить. Популизмом только занимаюься и шоу для лохов (для нас) устраивают. При предыдущем одного на кровати несли в суд. И никого не посадили и не посадят. А в главном между собой договариваются.
показать весь комментарий
05.09.2021 05:37 Ответить
ти чого під проксі, бот ти подляковий?
показать весь комментарий
04.09.2021 22:08 Ответить
Читаю его перлы и вспоминаю 2015 год, когда украинцы и Запад с надеждой смотрели на Порошенко. А Порошенко привез расстрелянный кусок автобуса на экономический форум Давоса и давил на жалость. А хотелось бы увидеть возможности и перспективы от взаимодействия Украины с Западом! Даже ту помощь, что мы получали от Запада в первое время, он похоронил в коррупции Системы, что и сейчас управляет нашей страной.
показать весь комментарий
04.09.2021 21:46 Ответить
А при Зеленському все розквітло...
особливо регіонали і корупція..
показать весь комментарий
04.09.2021 21:50 Ответить
Нет. При Зеленском не розквітло. И поэтому уже на следующих выборах я буду делать свой выбор, а вы же лишены такой возможности и будите упорно выбирать предыдущего невдаху-обещалкина, вместо того, чтобы двигаться дальше и учиться не избирать мошенников.
показать весь комментарий
04.09.2021 22:03 Ответить
А интересно кто твой выбор! Имя сестра имя может и я проголосую!
показать весь комментарий
04.09.2021 22:14 Ответить
Пока не вижу достойных. В 2019 голосовал за Кошулинского, но он куда то пропал.
Лидер не имеет права появляться только перед выборами и пропадать в никуда, если не выиграл!
показать весь комментарий
04.09.2021 22:23 Ответить
кошулинський в другий тур не виходив.
І, якщо хочеш його частіше чути - дивися телеканал Еспресо, по четвергам, в прайм-тайм.
показать весь комментарий
04.09.2021 22:35 Ответить
Кстати тогда инвесторы думали что ватники победят как талибы в Афганистане! Сейчас они тоже так думают посмотрев что мудрый нарид выбрал тупого заднеприводного клоуна-наркомана!
показать весь комментарий
04.09.2021 21:55 Ответить
Вышиванка красивая . Может в ней ему поверят опять ?
показать весь комментарий
05.09.2021 21:02 Ответить
весь вопрос в том, какой хрен поверит в аферу от власти с 50% льготами.?Мы заинтересованы, (кто мы?)чтобы украинцы возвращались в Украину. Квалифицированные, с деньгами, создавали новые производства, которые ,после создания которых воровитая власть (мы заинтересованы)и отожмет
показать весь комментарий
04.09.2021 21:49 Ответить
Луценко решил из Лондона вернуться ?
показать весь комментарий
04.09.2021 21:52 Ответить
Портнов ведь из Москвы вернулся да ватник!
показать весь комментарий
04.09.2021 21:56 Ответить
Луцик веде передачу на 5 каналі. Ти з Місяця впав?
показать весь комментарий
04.09.2021 22:01 Ответить
з ботоферми подляка.
показать весь комментарий
04.09.2021 22:09 Ответить
И потечёт денюжка из офшоров по разным схемам на 50% льготы,шикардос.
показать весь комментарий
04.09.2021 22:00 Ответить
так датисать что из оффшоров нельзя для Зебильный новых лиц я так понимаю трудная задача! Пропонуємо запровадити податкові пільги в розмірі 50% для тих, хто повертається до країни і відкриває виробництво, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1398
показать весь комментарий
04.09.2021 22:05 Ответить
Что сказать-то хотели?
показать весь комментарий
05.09.2021 08:10 Ответить
чтоб ты сидел на бутылке молча Пропонуємо запровадити податкові пільги в розмірі 50% для тих, хто повертається до країни і відкриває виробництво, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4856
показать весь комментарий
05.09.2021 17:35 Ответить
Защекан,спросят будешь мычать.
показать весь комментарий
06.09.2021 19:45 Ответить
Пізно піть "боржомі", Пєтя ! Чому ж ти всього цього не зробив, коли був презом ? Тому ти і "пролетів" на останніх виборах. Придурки вибрали собі подібного. Що тепер робити ? Щоб люди хоча б трохи оговтались , їх (дрібних підприємців) потрібно на років 20 взагалі звільнити від усіх податків і поборів ! А усім "органам" заборонити навіть думати що такі існують ! А із-за кордону з заробленими там грішми ніхто вже не повернеться -- не залишилось віри... Вони краще там свої гроші вкладуть, спокійніше спати будуть. А повернуться хіба що "буратіни", які ще вірять в обіцянки - цяцянки. Таких дуже мало. Ось так просто і легко все розвалити. А тепер як важко отримати довіру людей до держави... Це стосується усіх презів і усіх депутатів усіх рівнів за 30 років незалежності !
показать весь комментарий
04.09.2021 22:04 Ответить
Нет уж. Нам и за границей уже хорошо. Наступать на грабли (верить правительству) - себе вредить
показать весь комментарий
04.09.2021 22:06 Ответить
Чудо, что значит "отдал"? Бутусов топил Пороха на выборах. Точнее, не то, чтобы топил, а просто публиковал непроверенную инфу. Пока что ни одного бота Порошенко не обнаружили, а кое-кто из команды Клоуна сам признался, что организовывал поддержку Зели в соцсетях. Так где боты? Тяжело осозновать себя дебилом?
показать весь комментарий
05.09.2021 00:12 Ответить
Что же ты при своем царюванні не вносил такие предложения? Или как пинка под зад на выборах дали так сразу и поумнел?
показать весь комментарий
04.09.2021 22:09 Ответить
Кондитера і Скоромоха на звалище історії
показать весь комментарий
04.09.2021 22:27 Ответить
За кондитера не мечтай, дружок...
показать весь комментарий
04.09.2021 23:05 Ответить
Да бизнесу легче и выгодней открыть производство в Польше и нанять украинцев для работы, чем иметь дела с нашими коррумпированными чиновниками
показать весь комментарий
04.09.2021 22:30 Ответить
Всем снимайть проценты с налогов или никому. Главный враг экономики это низкая платежность населения. Богатства отдельных, созданные за счет обеднения населения, это узаконенное воровство, а государство - сообщник такого воровства.
показать весь комментарий
04.09.2021 22:46 Ответить
Ха,великий мудрец наконец допетрил - что бы развиваться в стране нужно снижать налоги аж на 50 процентов,но почему то только для какой то отдельной группы граждан,снижать дикие налоги нужно для всех,включай сознание не по частям,а полностью.
показать весь комментарий
04.09.2021 23:02 Ответить
а ты сколько плашь м месяц? ФОП ? )))
показать весь комментарий
04.09.2021 23:28 Ответить
А тут вже другу сторінку добивають. Пропонуємо запровадити податкові пільги в розмірі 50% для тих, хто повертається до країни і відкриває виробництво, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3093
показать весь комментарий
04.09.2021 23:04 Ответить
Класна ідея. То чого ж ти не завпровадив, сивочолий ? В тебе 5 років було. Натомість за твого життя по-новому з країнм повтікало 10 млн українців в пошуках роботи, Україна стала найбіднішою країною Європи за найбагатшого президента-олігарха, який відкрив сотні нових фірмових магазинів рашен під час війни і увійшов до списку Форбс
показать весь комментарий
04.09.2021 23:10 Ответить
Якщо відібрати у 10-и млн по підлозі вареника буде 5-ть млн вареників!!!
Я вас правильно зрозумів?
показать весь комментарий
04.09.2021 23:22 Ответить
И 4 дебила поддержало - молодец!
Я тебе открою большой секрет: Порошенко был в списке Форбс задолго до своего президентства. Более того, за время своего президентства он стал беднее.
А Украина не стала самой бедной страной Европы, а была такой. Кроме того, дебилам очень сложно понять, почему странам сложно богатеть при войне на их территории. Правда?
А сколько украинцев убежало при Кучме/Овоще/ Клоуне, знаешь? Вряд ли. Потому что методичка только про Пороха пишет. Так вот, дебил, эти 10 млн "украинцев" уже 30 лет так работают, но откуда тебе это знать?
показать весь комментарий
05.09.2021 00:27 Ответить
Кто стал беднее?Не тренди!14 год петя имел состояние 600 млдр ,а сейчас 1.9 млрд долларов!И это за время войны,когда вся страна собирала по пять гр на армию.Когда люди по копейке собирали на приборы ночного видения для армии.Сколько тебе платит порошенко за эти вбросы???
показать весь комментарий
05.09.2021 00:52 Ответить
Тебя в Гугле забанили? Зачем тебе итоги 2014-го? Тогда уже шла война и он был Президентом. А до этого в 2013 его состояние оценивалось в 1.6 млрд $. В методичках этого не пишут? И сейчас у него снова все те же 1.6млрд, а в 2019 у него было 1,25млрд.
А самое интересное в том, что Порошенко как раз таки приборы ночного видения покупал, а лично ты на них ни копейки не выделил. Так что не тебе об этом мычать.
показать весь комментарий
05.09.2021 01:33 Ответить
Зебіла привів до влади твій мародер своїм життям по-новому- потужними реХформами, вроттердамами, дюсседьдорфами, підняттям ціни на газ більш як в 11 разів, на електрику майже в 5 разів, відміною пільгового тарифу на електрику в 30 коп, кабальними умовами безальтернативного мінського договорняка, просуванням особливого статусу даунбасу з амністією для бойовиків, в результаті якого Україна вже 8-й рік несе тягар забезпечення лугандонівської ракової пухлини;реанімацією олігархічного феодалізму після крові Майдану, тогівлею з окупантом і ордло, постачанням ільмініту та електрики на заводи фірташа в окупованому криму, постачанням титану та інш продукції воєнного призначнння на воєнні заводи на рфії, кришування бізнесу ригів і банків друзів ***** в Україні, котлами і судами над патріотами впродовж 5 років свого злочинного правління ...
Так, Україна була бідною, але не НАЙБІДНІШОЮ у Європі. Такою її зробив твій сивочолий мародер і запроданець парашенко, повернувшись до списку форбс.

Україна стала найбіднішою країною Європи - дані МВФ

https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/12/641571/

Ахметов, Пінчук і Порошенко очолили рейтинг Forbes
https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/28/661088/index.amp

Створивши умови для працевлаштування заробітчан всередині країни, Україна могла б збільшити ВВП на 60 млрд доларів, - економіст Кущ

https://censor.net/ua/news/3127197/******************************************************************************************************
Так як грабував українців Барига навіть зек януковоч не грабував. Тому 10 млн українців втікли саме від ЖИТТЯ ПО-НОВОМУ. Щороку втікало більше як 1 млн осіб. Бо кримінальний рошено-ригоанальний картель мертвечуківця і двічі мінстра уряду януковоча-азірова під орудою петі парашенка ні на що більше не здатний окрім як грабувати народ, піднімаючи ціни, тарифи, податки для населеня. Я до речі, за зе не голосував, як і за мародера. Знищив бюлетеня. Бо вони обидва є ворогами української національної держави, представниками олігархічно-клептократичної системи управління державою проти якої був Майдан. Тому, безідейний петерасте, дебіл - це саме твій діагноз, науковий ступінь і стан розуму. Второпало, .лядське пад.ло ?
показать весь комментарий
09.09.2021 21:05 Ответить
Мій? Я определился с выбором только тогда, когда соцопросы начали продвигать Клоуна - это во-первых. До этого я Пороха критиковал.
Тарифы будут повышаться постоянно при любом президенте - это во-вторых. Но для любителей колбасы по 2.20 - это слишком тяжело понять - даже не пытайся. Низкие тарифы = низкие зарплаты и низкий уровень жизни, если, конечно, твоя страна не является передовой страной, которая производит только товары с высокой добавленной стоимостью.
В третьих, минские были подписаны после нашего поражения для того, чтобы сдержать паРашу и не сдать страну *****. Мы получили время на перевооружение, а ***** - санкции. Выполнять Минские в одностороннем порядке никто не заставлял. За пять лет мы практически полностью переориентировали рынки. До войны с паРашей доля ЕС в нашей международной торговле составляла более 60%, на момент выбора Клоуна вроде как не больше 20%. Ты даже не представляешь, что это значит.
В-четвертых, ты вообще часто видел страны, которые богатеют, когда на территории ее экспортных регионов идут боевые действия? Кроме того, Украина является самой бедной только на бумаге, потому как далеко не все здесь работают в-белую. Ты реально хочешь платить все налоги, чтобы улучшить статистику?
В-пятых, можешь передать иканамисту Кущу, что он не экономист, а дебил. Нам нужны работодатели, а не заробитчане. Большое количество вернувшихся заробитчан - это мечта олигархов. Так как при открытых границах, количество заробитчан и их зарплата определяется рынком. Много заробитчан = дешевая рабочая сила.
В-шестых, байкой про 10 млн заробитчан вы уже реально достали. Эти люди КАЖДЫЙ год выезжают на зароботки, начиная с 90-х. Но клоуны об этом узнали только перед выборами в 2019.
В-седьмых, мне пох, за кого голосовали недоразвитые. Врагами Украины являются дебилы без образования и без критического мышления. А к Майдану ты имеешь такое же отношение , как морская свинка к морю.
То. что до тебя это не дойдет - знаю. Я пишу для людей с мозгами.
показать весь комментарий
09.09.2021 22:39 Ответить
Тарифи будуть піднімати доти, поки в країні буде панувати олігархічний феодалізм, відновлений парашенком після крові Майдану. Мінський договорняк і просування особливого статусу даунбасу і змін до КУ під час війни, тягар забезпечення лугандонівської ракової пухлини - це особистий доробок колаборанта парашенка. За ці лиходіяння його будуть судити разом із клоуном за ст 111 ДЕРЖАВНА ЗРАДА. Адже це одна банда. Щоб врятувати Україну від ***** одразу після свого обрання президентом, і тим більше після Іловайської катастрофи треба було виконувати вимогу закону про Оборону УКРАЇНИ і запроваджувати ВС. Сивочолий цього не зробив, а все поставив на злигагня з кремлівською владою і кримінальними олігархічними кланами. Відповідно до мінську 2, Дебальцеве мало бути нашим. Петя здав його і всі ці роки робить вигляд що то не його доробок. Але таким як ти хоч сци у вічі. Про яку переорієнтацію ринків ти вбогеньке белькочеш , якщо за парашенка 42 % українського банківського сектору належали кремлівським олігархам ? А про торгівлю з окупрваними територіями і парашею не хочеш згадати, блазню? Куди поділися збербанки расєї за парашенка ? Петя і його клан після втечі зека тупо сіли на потоки і контрабанду, піднявши ціну на газ в 11 разів, на електрику в 5 разів, обваливши долар в 4 рази,відмовившись перекрити оффшори у парижі у 2018, обклавши бізнес податками, докапіталіззовуючи раша -банки, роздаючи преференції лише косюкам, ахметовим та мертвечукам, не запропонувавши народу нічого окрім захмарних тарифів, податків, грабіжницьких цін - як наслідок відновлення олігархічно-клептократичної системи управління державою- ні повернення газовидобувних компаній, обленерго, бюджетоутворюючих підприємств, ні нових робочих місць, ні умов для західних інвестицій. Мабуть в цьому полягає життя по-новому...

Петя не лише не кинув до в'язниці свого колишнього однопартійця по сдпу (о) мертвечука і всю 5 колону, він повернув у політику цього виродка, призначивши його призначив головним переговорником у мінську, в той час як США запровадили санкції проти ************ кума. Ба більше, петя торгував з окупантом під час війни, привів ригню до рад по всій країні в лавах бпп, постачав сировину на воєнні підприємства на рашці, кришував бізнес ригів і банки друзів ***** в Україні, знищивши 100 українських банків, завдавши нищівного удару по економіці країни на рівні 38 % ввп. Крім того всі забули що саме петя прочавив закон про особливий статус лугандонії з амністією для бойовиків, повішав на Україну тягар забеспечення лугандонівського анклаву, хоча відповідно до умов гаазької і женевської конвенції забезпечувати окуповані території повинен ОКУПАНТ
НБУ дозволив російським банкам докапіталізувати "дочки" в Україні 3 листопада 2016 https://www.epravda.com.ua/news/2016/11/3/609969/
НБУ дозволив докапіталізацію підсанкційних банків 25 травня 2018 https://www.epravda.com.ua/news/2018/05/25/637141/
На тлі «банкопаду» в Україні санкції проти російських банків м'які і лояльні https://www.radiosvoboda.org/a/28397683.html 02.05.19 Порошенко зняв санкції з розташованого в Придністров'ї металургійного заводу на прохання прем'єра Молдови, - "Схеми" https://censor.net.ua/ua/news/3125059/******************************************************************************************************** Титан для агресора. Як Україна постачає сировину російській військовій промисловості https://tyzhden.ua/Economics/221266 Украина сняла санкции с российского Южтранса | Факты https://fakty.ictv.ua/.../ukraine/20180115-********-znyala-sanktsiyi-z- rosijskogo-yuzhtransu/
Кубів про торгівлю з окупантом: Торгівля, яка є в Україні - законна П'ятниця, 19 січня 2018 https://www.pravda.com.ua/news/2018/01/19/7168875/
На тлі «банкопаду» в Україні санкції проти російських банків м'які і лояльні https://www.radiosvoboda.org/a/28397683.html 2 лютого 2017 Фірми Порошенка й Кононенка весь рік купували газ у Злочевського
https://www.pravda.com.ua/news/2017/02/2/7134275/
12.02.18 Порошенко заблокировал подписание договора ОЭСР по борьбе с оффшорами https://biz.censor.net.ua/news/3049911/poroshenko_zablokiroval_podpisanie_dogovora_oesr_po_borbe_s_ofshorami
показать весь комментарий
14.09.2021 21:34 Ответить
Еще раз для особо одаренных: мне глубоко плевать на то, что думают недоразвитые.
показать весь комментарий
14.09.2021 21:50 Ответить
А как там борщевой набор поживает? Ничего не жмет?......
показать весь комментарий
05.09.2021 14:18 Ответить
Тобі бачу сподобалося життя по-новому ?
показать весь комментарий
09.09.2021 20:21 Ответить
Талантливые люди талантливы во всем. Как ни странно, но с е*анутыми такая же история.(с) Пропонуємо запровадити податкові пільги в розмірі 50% для тих, хто повертається до країни і відкриває виробництво, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1558
показать весь комментарий
04.09.2021 23:15 Ответить
Що з ним таке?
показать весь комментарий
04.09.2021 23:16 Ответить
А шо?
показать весь комментарий
04.09.2021 23:17 Ответить
А за 5 лет с 14 по 19 почему Петя этот законопрэкт не протянул?Времени не хватило?Или так грабил страну и людей пять лет,что было некогда?Сейчас газ стоит для насеоения 7-89 гр куб Нефтегаза + доставка!Дорого!!!Согласен!Но почему при Пете был газ 8-55 гр куб ,если тогда нефть стоила в два раза дешевле чем сейчас!И это был именно украинский газ,а не импортный!!!Может хватит уже олигархам грабить страну и людей?Может пора посадить всех олигархов с конфискацией и пожизненно!
показать весь комментарий
05.09.2021 00:48 Ответить
А в совке колбаса стоила 2.20 и стакан газировки 1 копейку. Когда же вы, любители дешевой колбасы и низких тарифов, уже повыздыхаете? До тебя, дурака, не доходит, что вы стопорите развитие страны?
показать весь комментарий
05.09.2021 01:40 Ответить
А що заважало пропозиціонерам зробити це раніше - безвіз? Пропонуємо запровадити податкові пільги в розмірі 50% для тих, хто повертається до країни і відкриває виробництво, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9070
показать весь комментарий
05.09.2021 00:52 Ответить
А зачем льготы? И без льгот в Украину вернулись такие особо ценные эмигранты как Прессман, Рабинович, Червоненко. Так вспомнил троих навскидку.
показать весь комментарий
05.09.2021 03:01 Ответить
Чого ж ти, голубе, не зробив цього, коли був президентом?
показать весь комментарий
05.09.2021 07:21 Ответить
Потому что экономика росла, не смотря на войну и отсутствие денег в казне страны.
А при Зебиле, при наполненности бюджета, за неполных 2 года, бюджет ушел в минус!
Тупое вы бычье.....
показать весь комментарий
05.09.2021 14:17 Ответить
Зеля ,Юля и Порошенко соревнуются в популизме. Ляшко там рядом уже не стоит.
показать весь комментарий
05.09.2021 07:34 Ответить
Завжди був переконаний, що Петро Олексійович - недооцінений талановитий економіст )
показать весь комментарий
05.09.2021 07:50 Ответить
...ну, в добрый путь, думаю как там с Гражданской Платформой Гройсмана. Думаю рывок в благосостоянии народа сделает консолидация сил прогресса: Яценюк, Гройсман, Арбузова и Гончарука
показать весь комментарий
05.09.2021 07:55 Ответить
Когда вам обещают...Подумайте кто это.
показать весь комментарий
05.09.2021 08:30 Ответить
А как же слуги столоваться будут?! За какие шиши??!!
Неееет уж - пусть возвращаясь, барыги отдают все заработанное на "вэлыкекрадивныцтво"!
Слугам оно нужнее..... Пропонуємо запровадити податкові пільги в розмірі 50% для тих, хто повертається до країни і відкриває виробництво, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6825 Пропонуємо запровадити податкові пільги в розмірі 50% для тих, хто повертається до країни і відкриває виробництво, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1564
показать весь комментарий
05.09.2021 14:16 Ответить
А кто просто мешает создать такой инвестиционный льготный климат для любого мирового бизнеса?И заводить компании в те сектора экономики,где мы абсолютно ни чего не производим!!!!!!!Мы же даже не можем сделать элементарный холодильник или пылесос.Не говоря уже о бытовой технике,автомобилях и т.д.
показать весь комментарий
05.09.2021 14:50 Ответить
А почему для тех кто возвращается..а что остальные не люди? даже если судья набрал взяток и открыл швейную фабрику тоже не надо трогать...
показать весь комментарий
05.09.2021 16:31 Ответить
чи надумал что то открыть с оффшоров ???
показать весь комментарий
09.09.2021 14:31 Ответить
Страница 3 из 3
 
 