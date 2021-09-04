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Новости За рубежом
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Афганистан (599) Байден (2373) Саудовская Аравия (229) США (23153) теракт (2152)

Байден подписал указ о рассекречивании документов о терактах 11 сентября 2001 года

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден подписал указ о рассекречивании документов о терактах 11 сентября 2001 года

Президент США Джо Байден подписал указ о рассекречивании документов о терактах 11 сентября 2001 года. Процесс будет длиться полгода.

Джо Байден считает, что общественный интерес к закрытым данным превышает возможный ущерб для нацбезопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

Раскрыть эти сведения Байден обещал еще во время предвыборной кампании. На этом же все 20 лет настаивают и родственники жертв терактов. Они считают, что к нападению причастна Саудовская Аравия. Большинство смертников были подданными королевства. Семьи погибших считают, что ФБР могло уничтожить эти доказательства, чтобы не портить отношения Вашингтона и Эр-Рияда. Власти США и Саудовской Аравии эти обвинения отвергают.

Напомним, 11 сентября 2001 года джихадисты захватили четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке. Третий лайнер был направлен на здание Минобороны в Вашингтоне и врезался в западное крыло Пентагона. Команда и пассажиры четвертого самолета пытались отобрать управление у захватчиков. Лайнер упал в штате Пенсильвания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден сообщил об угрозе нового теракта в Кабуле в ближайшее время: "Ситуация крайне опасная"

В результате атак погибли почти три тысячи человек. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Аль-Каида". Основатель группировки Усама бен Ладен находился в Афганистане, под покровительством террористической группировки "Талибан".

Сразу же после нападения Вашингтон объявил о начале операции, целью которой была поимка бен Ладена и других руководителей "Аль-Каиды" и выдача их американскому правосудию. Это стало одной из причин для ввода войск США в Афганистан.

Потери США в Афганистане составили 2461 военное и гражданское лицо, еще более 20 тысяч американцев получили ранения.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
Понеслась, ще не розтаємнили, а вже "вивсеврете"...
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04.09.2021 21:24
+5
значить вже нема нічого секретного, зачистили...
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04.09.2021 21:34
+4
Цікаво
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04.09.2021 21:19
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Цікаво
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04.09.2021 21:19 Ответить
А ми то тут при чому?
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04.09.2021 21:45 Ответить
Як розкриють так і побачимо, хто до чого
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04.09.2021 22:08 Ответить
Був я там, де зараз Яма.
Останні, на кого б я сподівався у житті, це американськи спецьслужби. Доречі і німецьки теж.
І вам не рекомендую.
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04.09.2021 21:21 Ответить
Ви професійний шпигун, розвідник..., звідки такі висновки?
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04.09.2021 21:23 Ответить
Турист я. У всіяких несподіванках.
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04.09.2021 21:32 Ответить
всіляких
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04.09.2021 22:28 Ответить
Не лякай.
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04.09.2021 23:19 Ответить
бот он рашкованский. разгоняет антиамериканскую истерию
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04.09.2021 21:41 Ответить
Америка від вас у повній стабільності. Розганяти нікого, тай нікуди.
Проамериканську вашу істерію я не чіпаю.
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04.09.2021 22:06 Ответить
_Настоящие организаторы в кремле, и очень вряд ли в тех доках про это что-то есть. Так же как и после нападения рф на Польшу (= на ЕС и НАТО!), набрали в рот воды и непреклонно молчат.
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04.09.2021 21:22 Ответить
Всё тайное станет явным - это ещё когда написано, но дебилы упорно не верят.
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05.09.2021 02:03 Ответить
Документы можно сфабриковать, а потом "рассекретить". Новость для лохов.
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04.09.2021 21:23 Ответить
Понеслась, ще не розтаємнили, а вже "вивсеврете"...
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04.09.2021 21:24 Ответить
Зачем фабриковать,если живы те, кто подписывал?
Их можно спросить. Или допросить.
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05.09.2021 02:49 Ответить
********* до сих пор не раскрывает часть документов о сталинских репрессиях, о войне и так далее, то есть даже подделанные документы для ватанов являются секретом, а на закуску исторический факт:

Если бы в ********* издали бы все документы о Нюрнбергском процессе, то вата охренела бы, узнав, что например Степан Бандера был признан жертвой нацизма, ********* не знает, как это своей вате пояснить, поэтому в ********* и не выпускают до сих пор полный сборник документов, только дозированное и одобренное кремлем количество документов.
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04.09.2021 21:32 Ответить
Ну приехали. За что тогда Афганистан несокрушимо освобождали. 20 лет.
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04.09.2021 21:33 Ответить
Там наличное бабло тырилось не по-детски.
Таким как Рамсфельд только дай, тем более - под чётким руководством Буша-младшего, который в обнимку катался с ****** на ********** 21-й "Волге".
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05.09.2021 02:07 Ответить
значить вже нема нічого секретного, зачистили...
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04.09.2021 21:34 Ответить
Ця подія схвилювала весь світ.
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04.09.2021 21:39 Ответить
Наверное сейчас не вовремя ссориться с одним из главных союзников на Ближнем Востоке, да ещё и с одним из главных мировых игроков на рынке энергоресурсов
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04.09.2021 21:43 Ответить
Значение нефти и газа падает на глазах, да и почему пришлось бы ссориться с саудитами,
если в подрыве ВТЦ рыльце в пушку у младшего Буша ?
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05.09.2021 02:09 Ответить
А тим часом Хубло ще на 50 років продовжив таємність на документах про другу світову війну. Як то кажуть відчуйте різницю.
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04.09.2021 22:10 Ответить
да так же как и Руст в свое время смог сесть на красной площади
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04.09.2021 22:56 Ответить
мазгі нєвключаюццо?
Радар відрізняє пасажирський Боїнг від файтера,чи як??
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04.09.2021 23:37 Ответить
Остатков самолёта так и ненайдено. Но очевидцы видели крылатую ракету.
И найденные части турбины по размеру совпадают.
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05.09.2021 02:11 Ответить
в мене була і є своя версія щодо цього масового вбивства.11.09.2001.це день народження асада(Сирія) і рік правління його як президента і рік правління путіна як президента. Башар народився 11 вересня 1965 року в місті Дамаск, в родині командувача ВПС і ППО Сирійської Арабської Республіки генерала Хафеза аль-Асада. .батько асада:В 1955 році закінчив коледж ВПС в Халебі, після чого проходив стажування в СРСР в місті Кант Киргизької РСР, під час якого вивчив російську. Після утворення Об'єднаної Арабської Республіки був направлений в Каїр, де був командиром ескадрильї реактивних винищувачів.тобто терористичний акт з літаками готував ще батько асада.як фахівець , з фсб.асад і путін це зробили.
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04.09.2021 22:23 Ответить
Без участі фсб подібна операція взагалі не можлива. Щоб спрямувати великий літак у будинок потрібна підготовка пілотів, що найменьш як на тренажорах великих літаків. Пілот який має досвід на маленької Cessna не зможе точно керувати великим літаком.
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04.09.2021 23:08 Ответить
Живих літаків цих ніхто так і не бачив. Бачили лише телевізійну картинку.
Доречі, з дуже вдалих ракурсів - телевізійники неначе знали.
А погода яка !
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05.09.2021 02:14 Ответить
У башти закладено такий запас міцності, щоб зіткнення з Боінгом-707 не призвело до якоїсь небезпеки. Це був на час проектування башт найважчий пасажирський літак. Варто лише подивитись на товщину стінок ЗВАРНИХ металевих несучих колон. Щоб будівля впала, саме так, як ми бачили, ці колони мають бути зруйновані в певних місцях спеціальною вибухівкою з додаванням термітної суміші. І ці вибухи - послдовно, поверх за поверхом, добре видно на відео. Як її могли закласти - знає лище найвище керівництво. Татко Буша-молодшого був шефом ЦРУ. То ж синок знав усі потрібні входи і виходи. Хуцпа.
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05.09.2021 02:24 Ответить
терористичний акт з літаками готував ще батько асада.як фахівець , з фсб.асад і путін це зробили.

Ага, а Штаты это молча глотнули и полезли после этого в Афган. Аааа, просто спецслужбы этого не знали, знают только в Италии. Вот оно как.... Байден підписав указ щодо розсекречення документів про теракти 11 вересня 2001 року - Цензор.НЕТ 3160
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05.09.2021 06:27 Ответить
тепер знають.... Байден підписав указ щодо розсекречення документів про теракти 11 вересня 2001 року - Цензор.НЕТ 7328
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05.09.2021 15:03 Ответить
Узнать всю правду простым смертным не положено. Всегда дается только полуправда.
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04.09.2021 23:10 Ответить
Байдену респект за подписание указа о рассекречивании.
Он знает сколько вони может подняться, и тем не менее, подписал.
Мужественный мудрый поступок.
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05.09.2021 02:34 Ответить
Уже прошло много лет, пора рассекречивать. А с учетом того, что США понесла серьёзные имиджевые потери после провала в Афгане и начались разговоры "а зачем вы вообще туда входили?" , тем более.
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05.09.2021 01:27 Ответить
Рассекретить документы для американской демократии было бы очень полезно.
Бушу-млашему, правда, это может не понравиться, так как остатков самолётов не нашли. Роторы турбин, колёса шасси, пассажирские сиденья находят всегда, а тут такая странность. В башнях ВТЦ находились хранилища с банковским золотом, следов которого тоже не нашли. В ютубе есть подробные документальные фильмы по данной теме.
Каждый может посмотреть и сделать собственные выводы о том, кто взорвал ВТЦ.
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05.09.2021 01:31 Ответить
Мером Нью Йорка был кто ? Известная гнида Руди Джулиани, защищавшая Трампа до хрипа.
Под его руководством могли снести статую Свободы и обвинить алькаиду.
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05.09.2021 01:34 Ответить
 
 