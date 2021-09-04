Байден подписал указ о рассекречивании документов о терактах 11 сентября 2001 года
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден подписал указ о рассекречивании документов о терактах 11 сентября 2001 года. Процесс будет длиться полгода.
Джо Байден считает, что общественный интерес к закрытым данным превышает возможный ущерб для нацбезопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.
Раскрыть эти сведения Байден обещал еще во время предвыборной кампании. На этом же все 20 лет настаивают и родственники жертв терактов. Они считают, что к нападению причастна Саудовская Аравия. Большинство смертников были подданными королевства. Семьи погибших считают, что ФБР могло уничтожить эти доказательства, чтобы не портить отношения Вашингтона и Эр-Рияда. Власти США и Саудовской Аравии эти обвинения отвергают.
Напомним, 11 сентября 2001 года джихадисты захватили четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке. Третий лайнер был направлен на здание Минобороны в Вашингтоне и врезался в западное крыло Пентагона. Команда и пассажиры четвертого самолета пытались отобрать управление у захватчиков. Лайнер упал в штате Пенсильвания.
В результате атак погибли почти три тысячи человек. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.
Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Аль-Каида". Основатель группировки Усама бен Ладен находился в Афганистане, под покровительством террористической группировки "Талибан".
Сразу же после нападения Вашингтон объявил о начале операции, целью которой была поимка бен Ладена и других руководителей "Аль-Каиды" и выдача их американскому правосудию. Это стало одной из причин для ввода войск США в Афганистан.
Потери США в Афганистане составили 2461 военное и гражданское лицо, еще более 20 тысяч американцев получили ранения.
Пожалуйста, подождите...
Останні, на кого б я сподівався у житті, це американськи спецьслужби. Доречі і німецьки теж.
І вам не рекомендую.
Проамериканську вашу істерію я не чіпаю.
Их можно спросить. Или допросить.
Если бы в ********* издали бы все документы о Нюрнбергском процессе, то вата охренела бы, узнав, что например Степан Бандера был признан жертвой нацизма, ********* не знает, как это своей вате пояснить, поэтому в ********* и не выпускают до сих пор полный сборник документов, только дозированное и одобренное кремлем количество документов.
Таким как Рамсфельд только дай, тем более - под чётким руководством Буша-младшего, который в обнимку катался с ****** на ********** 21-й "Волге".
если в подрыве ВТЦ рыльце в пушку у младшего Буша ?
Радар відрізняє пасажирський Боїнг від файтера,чи як??
И найденные части турбины по размеру совпадают.
Доречі, з дуже вдалих ракурсів - телевізійники неначе знали.
А погода яка !
Ага, а Штаты это молча глотнули и полезли после этого в Афган. Аааа, просто спецслужбы этого не знали, знают только в Италии. Вот оно как....
Он знает сколько вони может подняться, и тем не менее, подписал.
Мужественный мудрый поступок.
Бушу-млашему, правда, это может не понравиться, так как остатков самолётов не нашли. Роторы турбин, колёса шасси, пассажирские сиденья находят всегда, а тут такая странность. В башнях ВТЦ находились хранилища с банковским золотом, следов которого тоже не нашли. В ютубе есть подробные документальные фильмы по данной теме.
Каждый может посмотреть и сделать собственные выводы о том, кто взорвал ВТЦ.
Под его руководством могли снести статую Свободы и обвинить алькаиду.