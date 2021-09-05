Россия должна немедленно освободить задержанных в Крыму активистов и всех украинских политзаключенных, - посольство США
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Американские дипломаты осуждают действия оккупантов в Крыму.
Об этом говорится в сообщении на facebook-странице посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы осуждаем вчерашний арест Федеральной службой безопасности России Наримана Джеляла и других крымскотатарских активистов. Россия должна немедленно освободить этих активистов и всех украинских политзаключенных, которых она удерживает, и прекратить политические преследования в Украине. Крым - это Украина", - говорится в публикации.
Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.
4 сентября в селе Первомайское Симферопольского района Крыма прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю.
После этого крымские татары собрались у здания ФСБ, чтобы узнать судьбу задержанных. В результате было задержано около 40 человек.
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_Поскольку за этим не следует продолжение вида "иначе мы...", то всё это - откровенное пустозвонство, просто очередное дежурное заявление, отбыли номер и тут же забыли.
Негайно звільнити кримських татар вимагають правозахисники. Через масові затриманні на окупованому півострові вони оприлюднили термінову заяву. Про це повідомляє "5 канал" із посланням на "Кримську правозахисну групу".
"Вимагаємо від Російської Федерації як держави-окупанта Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Негайно звільнити Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Нарімана Джеляла, Шевкета Усеїнова та Асана Ахтемова, а також інших політичних в'язнів; Прининити свальні обшуки, затримання та викрадення осіб, а також інші форми політичного тиску на осіб, які здійснюють своє право на свободу вираження поглядів, свободу думки, совісті, релігії та мирних зібрань; Ефективно розслідувати всі випадки свавільних обшуків та насильницьких зникнень і притягти винних до відповідальності; Припинити залякування та тиск на активістів, правозахисників та журналістів в окупованому Криму; Неухильно дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом і міжнародним правом прав людини", - сказано у зверненні.
не рассия а, террористическое образование ...
(с)
Амбасада США в Сирії висловилося, щодо триваючої ескалації: «Сполучені Штати глибоко стурбовані ескалацією авіаударів та бомбардувань на півночі Сирії в останні місяці, що призвело до десятків цивільних жертв та переміщення інших людей. Ми закликаємо всі сторони поважати припинення вогню та захищати мирне населення та працювати над політичним вирішенням конфлікту, як це передбачено Резолюцією ООН 2254».
Дежавю, начиная с 2008 года.