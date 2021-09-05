РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4060 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
2 505 18
Крым (26014) посольство (1044) Россия (91190) США (23153) крымские татары (2689) Джелял Нариман (48)

Россия должна немедленно освободить задержанных в Крыму активистов и всех украинских политзаключенных, - посольство США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия должна немедленно освободить задержанных в Крыму активистов и всех украинских политзаключенных, - посольство США

Американские дипломаты осуждают действия оккупантов в Крыму.

Об этом говорится в сообщении на facebook-странице посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы осуждаем вчерашний арест Федеральной службой безопасности России Наримана Джеляла и других крымскотатарских активистов. Россия должна немедленно освободить этих активистов и всех украинских политзаключенных, которых она удерживает, и прекратить политические преследования в Украине. Крым - это Украина", - говорится в публикации.

Россия должна немедленно освободить задержанных в Крыму активистов и всех украинских политзаключенных, - посольство США 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 40 человек задержаны возле здания ФСБ в оккупированном Симферополе, - правозащитники. ВИДЕО

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

4 сентября в селе Первомайское Симферопольского района Крыма прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю.

После этого крымские татары собрались у здания ФСБ, чтобы узнать судьбу задержанных. В результате было задержано около 40 человек.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+5
раSSія-це країна Терорист!
показать весь комментарий
04.09.2021 23:05
+5
Росія має негайно звільнити затриманих у Криму активістів і всіх українських політв'язнів, - посольство США - Цензор.НЕТ 5942
показать весь комментарий
04.09.2021 23:23
+3
Бла-бла-бла...
показать весь комментарий
05.09.2021 00:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
раSSія-це країна Терорист!
показать весь комментарий
04.09.2021 23:05 Ответить
машка захарова на это ничем не подкрепленное требование только рассмеется
показать весь комментарий
04.09.2021 23:07 Ответить
О началось освобождение! Зе вдь с Байденом договорился!
показать весь комментарий
04.09.2021 23:09 Ответить
"Россия должна немедленно освободить задержанных в Крыму активистов и всех украинских политзаключенных"
_Поскольку за этим не следует продолжение вида "иначе мы...", то всё это - откровенное пустозвонство, просто очередное дежурное заявление, отбыли номер и тут же забыли.
показать весь комментарий
04.09.2021 23:12 Ответить
САНКЦИИ !
показать весь комментарий
04.09.2021 23:15 Ответить
Правозахисні групи зробили термінову заяву та закликали негайно звільнити затриманих кримських татар*
Негайно звільнити кримських татар вимагають правозахисники. Через масові затриманні на окупованому півострові вони оприлюднили термінову заяву. Про це повідомляє "5 канал" із посланням на "Кримську правозахисну групу".

"Вимагаємо від Російської Федерації як держави-окупанта Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Негайно звільнити Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Нарімана Джеляла, Шевкета Усеїнова та Асана Ахтемова, а також інших політичних в'язнів; Прининити свальні обшуки, затримання та викрадення осіб, а також інші форми політичного тиску на осіб, які здійснюють своє право на свободу вираження поглядів, свободу думки, совісті, релігії та мирних зібрань; Ефективно розслідувати всі випадки свавільних обшуків та насильницьких зникнень і притягти винних до відповідальності; Припинити залякування та тиск на активістів, правозахисників та журналістів в окупованому Криму; Неухильно дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом і міжнародним правом прав людини", - сказано у зверненні.
показать весь комментарий
04.09.2021 23:20 Ответить
Росія має негайно звільнити затриманих у Криму активістів і всіх українських політв'язнів, - посольство США - Цензор.НЕТ 5942
показать весь комментарий
04.09.2021 23:23 Ответить
Платформа де?
показать весь комментарий
04.09.2021 23:25 Ответить
обращаться нужно по адресу:
не рассия а, террористическое образование ...
показать весь комментарий
04.09.2021 23:34 Ответить
Осуждение, обеспокоенность, это зеленый свет, если кто не умеет читать между строк.
показать весь комментарий
05.09.2021 00:00 Ответить
Любой, умеющий читать между строк...
(с)
показать весь комментарий
05.09.2021 00:04 Ответить
Обама... Мразь! Росія має негайно звільнити затриманих у Криму активістів і всіх українських політв'язнів, - посольство США - Цензор.НЕТ 5911
показать весь комментарий
05.09.2021 01:09 Ответить
И ни слова про агрессию РФ.
показать весь комментарий
05.09.2021 00:28 Ответить
Бла-бла-бла...
показать весь комментарий
05.09.2021 00:06 Ответить
Є організація ООН , диву дивуєшся , чому країна новітнього рашизму там користується правом вето ?
показать весь комментарий
05.09.2021 00:54 Ответить
Свобода стоит того, чтобы за неё бороться.
показать весь комментарий
05.09.2021 01:30 Ответить
Дивує пасивність кримських татар, маючи таку підтримку центральної влади України, вони миряться з свавіллям окупантів, бо ж мають гори, ліси, печери - все є для успішної партизанської війни.
показать весь комментарий
05.09.2021 13:35 Ответить
 
 