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Новости За рубежом
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Афганистан (599) Талибан (168)

Талибы наступают на последний неподконтрольный им район Афганистана Панджшер, там обещают не сдаваться

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Талибы наступают на последний неподконтрольный им район Афганистана Панджшер, там обещают не сдаваться

В окрестностях Панджшерской долины - последнего оплота сопротивления талибам в Афганистане - продолжаются бои.

Возглавляющий Фронт национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что его сторонники не намерены складывать оружие, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Как он добавил, "сопротивление в Панджшере, которое твердо держалось до нынешнего дня, или наши сестры из сопротивления в Герате, которые заявили о своих правах, демонстрируют, что люди не отказались от своих справедливых требований, что они не откажутся от справедливой борьбы и не будут бояться угроз".

Издание Tolo News напоминает, что в минувший четверг в Герате на западе страны женщины вышли на демонстрацию с требованием обеспечить женское представительство в будущем правительстве Афганистана.

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Накануне как талибы, так и противостоящий им фронт заявляли об успешных боях в провинции Панджшер.

Панджшер - единственная из 34 провинций Афганистана, не покорившаяся талибам, передает BBC. Это окруженная высокими горами долина площадью 3610 кв км с населением в 173 тысячи человек. Она располагается в 125 км к северо-востоку от Кабула и недалеко от ключевой автомагистрали, связывающей север и юг страны.

Природные условия делают ее естественной крепостью. Единственная проезжая дорога через ущелье тянется вдоль реки и окружена высокими горами (до 6 тысяч метров). Вести наступательные боевые действия в таких условиях крайне сложно.

В Панджшере живут афганские таджики, тогда как "Талибан" представляет пуштунское большинство.

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После падения Кабула 15 августа именно Панджшер стал центром притяжения для военнослужащих афганской армии и сил безопасности, не пожелавших сложить оружие.

"Фронт национального сопротивления" возглавляет 32-летний Ахмад Масуд-младший по прозвищу "Панджшерский львенок".

"Львом" называли его отца Ахмада Шаха Масуда - легендарного полевого командира моджахедов, сражавшегося сначала с советской армией, а затем с талибами. В 2001 году, за несколько дней до начала американской операции в Афганистане, он погиб в результате покушения, устроенного боевиками "Аль-Каиды".

После бегства афганского президента Ашрафа Гани вице-президент Афганистана Амрулла Салех отправился именно в эту провинцию и, как сообщалось, заявил, что, согласно Конституции страны, теперь он является законным главой государства.

Также читайте: По меньшей мере 17 человек погибли, более 40 ранены в результате "праздничной стрельбы" талибов в Кабуле, - Reuters

Теперь Салех и лидер фронта Масуд вместе используют долину Панджшер в качестве базы для организации сопротивления талибам.

По имеющимся оценкам, фронт располагает 12-15 тысячами вооруженных бойцов, в том числе хорошо подготовленных афганских спецназовцев. Силы "Талибана" составляют порядка 50 тысяч человек. Но наступать в горной местности даже при численном превосходстве намного труднее, чем обороняться.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+23
Бездумно скопірастили текст з кацапського Інтерфаксу.
Ото такі в нас "патріоти"-"журналісти"...
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05.09.2021 02:43
+20
Північ Афганістану, - це таджики. А таджики, - це памірські гірські іранці. Іранська (фарсі) і таджицька мова, - це як румунська і молдавська, - тобто, одне й те саме, тільки з певними діалектними особливостями.
Або, як в Україні, - є гуцули (карпатські українці), і є українці Великої України. Але по факту, - мова одна.
Пуштуни (афганці), - це зовсім інший народ, хоча й близький за мовною групою. Предків пуштунів називали спочатку ефталітами, а потім, - білими гуннами. Більша частина пуштунів проживає на території Пакистану у так званій Зоні племен.
Тобто, на чому я хочу наголосити, - ніякого Афганістану насправді не існує. Є більше десятка різних народів, які ще досі не вийшли із Середньовіччя. І що там, на цій території утвориться надалі, - тільки сам бог (аллах) відає.
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05.09.2021 03:48
+12
... он погиб в результате покушения, устроенного боевиками "Аль-Каиды" (группировка признана террористической и запрещена в России).

???
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05.09.2021 02:39
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Правила форума Совет форумчан
... он погиб в результате покушения, устроенного боевиками "Аль-Каиды" (группировка признана террористической и запрещена в России).

???
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05.09.2021 02:39 Ответить
Бездумно скопірастили текст з кацапського Інтерфаксу.
Ото такі в нас "патріоти"-"журналісти"...
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05.09.2021 02:43 Ответить
Зашкварчик))) там кто=то говорил про дно Укр журналистики в цитировании Российских помоек....и тут такое))) эх....
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05.09.2021 03:48 Ответить
ctrl+c, ctrl+v то і вся журналістика. Ну і мова на хліб не маститься у них. Але вимагають поваги до професії. Хвойди.
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05.09.2021 18:04 Ответить
Ахмад Шах Масуд, - панджшерський лев.

Талибы наступают на последний неподконтрольный им район Афганистана Панджшер, там обещают не сдаваться - Цензор.НЕТ 7797
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05.09.2021 02:40 Ответить
Батько й син.
Талибы наступают на последний неподконтрольный им район Афганистана Панджшер, там обещают не сдаваться - Цензор.НЕТ 4267
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05.09.2021 03:48 Ответить
Так, дуже схожі. )))
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05.09.2021 03:55 Ответить
Шапками и бородами?
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05.09.2021 08:45 Ответить
ПЗДОЙ ТВОЕЙ МАМЫ !)
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05.09.2021 09:20 Ответить
Ты одноклеточное, по существу и сказать нечего! Лишь бы ляпнуть что-нибудь.
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14.09.2021 13:16 Ответить
НЕ ВОНЯЙ ГНОЙ ТЫ ПОДРЕТУЗНЫЙ
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15.09.2021 11:42 Ответить
Когда у людей проблемы, они начинают говорить о том, где болит! Сочувствую
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15.09.2021 18:01 Ответить
****** ТЫ КОНЧЕННОМАЛИНОВАЯ !!!
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15.09.2021 19:49 Ответить
Хто в Афгані був, більш туди не полізе.
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05.09.2021 02:43 Ответить
Сам - ні! А от внуки й правнуки - змогли! В кінці ХІХ століття Британія поклала там два експедиційні корпуси
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05.09.2021 07:00 Ответить
Читайте роман- бестселлер "The Far Pavillions" M.M.Kaye
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05.09.2021 07:45 Ответить
Бойня в Панджере - это на руку рашке.
Ослабленный Талибан на север не пойдёт.
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05.09.2021 02:44 Ответить
_Основной союзник США вне НАТО кинут через хер! НАТО трещит и раскалывается, людоедско-фашистский блок ВАТО воодушевлён, путлер ликует... Третья Всемирная становится неизбежной поскольку рейх теперь точно вторгнется в Европу, а тоталитарный, коммунистический кетай - на Тайвань. И началось всё это во многом благодаря грёбаному "миротворцу" с премией - за всемирную войну! Какая злая ирония...
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05.09.2021 02:49 Ответить
так он вторгнется только трубе СП2
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05.09.2021 02:56 Ответить
Из лукамарья. Талибы наступают на последний неподконтрольный им район Афганистана Панджшер, там обещают не сдаваться - Цензор.НЕТ 1595 Талибы наступают на последний неподконтрольный им район Афганистана Панджшер, там обещают не сдаваться - Цензор.НЕТ 8761 Талибы наступают на последний неподконтрольный им район Афганистана Панджшер, там обещают не сдаваться - Цензор.НЕТ 8761
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05.09.2021 22:26 Ответить
3я мировая началась в 2013м. В Украине...
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05.09.2021 03:29 Ответить
В 2014м.
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05.09.2021 04:17 Ответить
Перечитали москальських брехунців ?Не пишіть дурню,не вивчивши питання.
Статус союзника поза НАТО передбачає пільговий доступ до експорту зброї США та співробітництва у сфері оборони.Чи вам згадались Антанта й антигітлерівська коаліція ?
Взагалі,вихід підрозділів НАТО планувався (одночасно з наданням того статусу) 2014 року.
А про зраду треба було волати,коли трампівські представники вели переговори з талібами без основного союзніка внє НАТО.Чи коли республіканці волали про вивід військ США з іноземних місій.Трамп: Ми працюємо над тим, щоб повернути наші війська додому
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05.09.2021 07:32 Ответить
Силы вам, истинные сыны Афганистана!
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05.09.2021 03:28 Ответить
Насколько таджики истинные сыны Афганистана - это еще вопрос.

Да и хрен там с наскока разберешь, кто лучше и по какому критерию.
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05.09.2021 03:29 Ответить
Х*ярьте талібів, хлопці!
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05.09.2021 03:38 Ответить
Вот если бы он изначально был Президентом, а так был только вторым вице президентом. Но вообще-то для Запада он должен являться единмтвенным законным и.о. Президента. И соответственно помощь должна идти только ему. Но ... Все ждут результата этих " выборов" по- афгански. Других не будет.
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05.09.2021 09:01 Ответить
Північ Афганістану, - це таджики. А таджики, - це памірські гірські іранці. Іранська (фарсі) і таджицька мова, - це як румунська і молдавська, - тобто, одне й те саме, тільки з певними діалектними особливостями.
Або, як в Україні, - є гуцули (карпатські українці), і є українці Великої України. Але по факту, - мова одна.
Пуштуни (афганці), - це зовсім інший народ, хоча й близький за мовною групою. Предків пуштунів називали спочатку ефталітами, а потім, - білими гуннами. Більша частина пуштунів проживає на території Пакистану у так званій Зоні племен.
Тобто, на чому я хочу наголосити, - ніякого Афганістану насправді не існує. Є більше десятка різних народів, які ще досі не вийшли із Середньовіччя. І що там, на цій території утвориться надалі, - тільки сам бог (аллах) відає.
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05.09.2021 03:48 Ответить
Ну хоть кто-то знает реальную ситуацию,а не просто ляпает.Мой двоюродный брат служил в Афгане и я помню его ответ,когда я спросил:"Саня,скажи что-то по-афгански".Ответил:"Лёха,нет никакого афганского языка".Я такой:"В смысле?"Он:"Нет национальности "афганец"и ,соответственно,языка тоже нет"."А кто они?"-"Пуштуны,таджики,узбеки,в основном,+еще куча национальностей народов и племен".Ото такое...Даже не буду говорить,какие мрачные вещи он рассказывал.Но сам факт того,что до армии Саня был совсем другим,как после армии,говорит о многом...До армии это был,как говорят "душа".Добрый,веселый,тактичный...с малышней всегда возился...Пришел и стал мрачно бухать...Но даже после Афгана не стал агрессивным...Замкнутый стал и молчаливый,но не агрессивный...И еще полная апатия...Смотришь на него,а он никакой...Ни желаний,ни целей,ни стимула...Только бухать.От того и умер,бедняжка...Запомнились его слова об СССР...Говорит:"Пришел водки купить,а мне не продали,бо нет 21-го года.Сучья Родина считала,что я уже взрослый,чтоб сдохнуть и убивать,но недостаточно взрослый,чтоб пить.Параша это,Лёха,а не Родина"....А тетя Лида(мать его)...Там реально съехала рассудком.Ну прикинь:то был радость,гордость,надежда,а потом-горе,отчаяние и безнадежность...Единственный сын..Фух,ну ладно...Скажи,вот интересно твое мнение..Как бы сложилась ситуация в Афгане,если бы красножопые мрази туда не влезли?Понятно,что никто не мог бы точно спрогнозировать,но просто интересно мнение человека,который,в отличии от всей тупой коментухи,понимает и структуру общества в Афгане,и сам факт фактического отсутствия понятия "народ Афганистана"(как нации).После смерти Сани я стал много интересоваться Афганом.Хз даже почему.У меня есть свое мнение,как бы все сложилось,и очень бы хотелось узнать мнение другого человека-совпадут ли)Надеюсь,что найдешь время ответить.Спасибо
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05.09.2021 10:06 Ответить
М-да уж... Талибы наступают на последний неподконтрольный им район Афганистана Панджшер, там обещают не сдаваться - Цензор.НЕТ 6173
Ну, я б не сказав, що я такий вже експерт у тамтешніх справах. Але в цілому уявляю собі ситуацію в Афгані, трохи знаючи історію і етнографію цієї країни.
Найкращим для них було б не скидати свого короля Закір-шаха. Але, раз так сталося, навіть якби совок не всунув туди своє брудне свиняче рило, там би все одно нічого доброго не було б. Найімовірніше встановився б якийсь диктаторський режим, схожий на іракський (Хусейн), або лівійський (Каддафі). Але довго він би не зміг утриматися. Хіба що, якби диктатор встановив тісні звязки з Пакистаном, тоді зміг би утримати владу. Пакистан дуже важливий для Афганістану, - кордону між ними фактично не існує, і в Пакистані проживає більше пуштунів, ніж у самому Афганістані.
У якомусь вигляді там би все одно відбулася ісламська революція, якби диктатор був світською людиною. Так що, зрештою, у Афганістані було б приблизно те ж саме, що і тепер, тільки без такої великої крові і хаосу, які принесли туди "цивілізатори" з півночі, і з-за океану.
Треба розуміти, що будь-які спроби щось нав'язати афганцям ззовні приречені на провал і завжди закінчуються хаосом і війною. Не треба туди лізти. Нікому.
А це плакат афганських моджахедів часів совєцької окупації.

Талибы наступают на последний неподконтрольный им район Афганистана Панджшер, там обещают не сдаваться - Цензор.НЕТ 6875
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05.09.2021 11:39 Ответить
нет уже пандшерского льва, но вроде есть его сын...
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05.09.2021 04:26 Ответить
как говорится поздно пить (боржоми....) нужно было воевать и не сдаваться когда были силы сша и нато! и оружия суперового передового горы....а теперь решили не сдаваться....и просят снова дать оружие.... да болт им .всё просрали.....триллион долларов было вложено в них...а они всё сдали талибам ....странно как то и действительно какие то фанатики басмачи в шлёпках непобедимы наркоманы.... всем бошки порезали своим и (неверным) а теперь кроме мака жрать нечего и просят востановить афган....а что там востанавливать не пойму? им же ничего не нужно....телерадио ненужно светские тряпки и техника запрещена...... простынью обматался.вьетнамки ,и жизнь удалась.... лепёшки лаваш....и все в шоколаде ...пусть мак уничтожают и сеят зерно.... работать непробовали никогда...((
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05.09.2021 06:26 Ответить
Були б добровольці,а зброя там знайдеться.
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05.09.2021 07:34 Ответить
были б добровольцы не было б игил! а я читаю много и понимаю что пишу.. кучка осталась там в горах вот и та просила оружия...*****.....ли всё а теперь снова им дай. болт вам! сидите там в пещерах и не рыпайтесь если не смогли при такой поддержке разфуячить фанатиков религиозных за 20 лет, думали за них всё сделают американцы .а они будут кайфовать свободной жизнью и получать зарплаты от сша и жрать вкусно.....а оно как только люди плюнули и сказали хватит 20 лет зря вливать триллионы попусту и ушли.а эти сразу натренированные и экипированнные военные и спецназовци и с супер техникой за неделю всрались и сдались... и на месте же были сразу растреляны,вот и вся история . а оружие ты говоришь найдётся.... это мне напоминает донецких уже шахтёров в своих слов что они оружие и ракеты нашли в шахтах.... да ...ЮРИЙ..... видать ты совсем в политике и реальности всё прогулял....((
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05.09.2021 07:45 Ответить
в итоге свои же и сдадут "львенка" за денюжку малую... Талибы наступают на последний неподконтрольный им район Афганистана Панджшер, там обещают не сдаваться - Цензор.НЕТ 6250 хотя отпинаться от бармалеев в горах не проблема, благо бпла и авиации у тех нет...
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05.09.2021 06:30 Ответить
Масуд... Опять Масуд. У талибов карма какая-то - в 96м об Масуда зубы сломали - и сейчас походу то же самое. Кстати, кто не в курсе - Ахмад Шах Масуд был одним(если не единственным) из адекватных из бесчисленной когорты полевых командиров моджахедов. Он был государственником и очень умным и дальновидным человеком.Если бы тогда в 92м его избрали президентом Афганистана - ничего из того, что есть сейчас не было бы. Но пуштунские националисты хотели "своего" - вот и получают - то корупционера Гани,то талибов со средневековым шариатом. Зато свои, что уж там...
А Панджшер талибы взять могут, но удержать- врят ли. Советская армия проводила против Масуда-страшего девять операций в Панджшере и все безуспешные. А Масуд-младший,по-видимому,достойный продолжатель дела отца. Так что не светит талибам Панджшер- как ни крути.
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05.09.2021 07:45 Ответить
Так будут им американцы помагать? Или только талибам. Понятно, что войсками они уже помагать не будут, уже сделпли заявление. Ну хотя бы оружием и подовольствием.
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05.09.2021 08:55 Ответить
Не будут. Да и почему должны?Это не война американцев, а афганцев. Тем более Ахмад Шах успешно и без них справлялся, в свое время. Помощь США, к сожалению шла в основном Хекматияру, Хаккани и им подобным бездарным уродам, которые потом предали США, к стати. Вопрос лишь в том, есть ли у Масуда-младшего хоть частица военного таланта отца... Да, он идейный человек, у него прекрасное образование, но талибам понятен только язык силы, увы.
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05.09.2021 10:13 Ответить
Воины Аллаха -не советская армия, раздавающая пандшерцам муку и галоши, талибы будут вырезать там всех нелояльных, а без поддержки населения Масуд обречён
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05.09.2021 10:14 Ответить
Пробовали уже вырезать. В 96-2001. Устроили резню хазарейцев,таджиков,узбеков и прочих.Породило это лишь ещё большую ненависть к ним и партизанщину. Так будет и в этот раз, тем более что Масуд не один, и как минимум Панджшер его поддерживает. Его отец - национальный герой Афганистана, убитый дружбанами талибов из Аль-Каиды по личному приказу бен Ладена. Так что для младшего Масуда это дело чести.
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05.09.2021 11:54 Ответить
Дайте нам нормальный источник информации,путинский интерфакс пусть ваш хозяин лижет самостоятельно.
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05.09.2021 07:55 Ответить
Да где ж его взять? Все журналисты эвакуированы.
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05.09.2021 08:57 Ответить
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-58443679
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05.09.2021 09:05 Ответить
ТЕ КТО НЕУЧ И ПРОСТО УМЕЕТ СТРЕЛЯТЬ НЕ ВЫЖИВЕТ !!! ГЛАВНОЕ УБИТЬ ТЕХ И ИХ ВСЕХ РОДСТВЕННИКОВ КТО ИХ ТОЛКАЕТ НА ЭТО !!!
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05.09.2021 08:51 Ответить
ПУШТУНЫ )))
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05.09.2021 09:22 Ответить
ПУТИНЦЫ )))
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05.09.2021 09:24 Ответить
ХЙЛОВЦЫ )))
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05.09.2021 09:25 Ответить
та измором брать - у талибов же есть всякие беспилотники - тупо наблюдать можно и маневренными группами отсекать контратаки.
ну как то так, ибо в горах наступать как то даже для Вермахта не улыбалось.
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05.09.2021 09:17 Ответить
Талибы разорят поля, перережут скот и после пандшерцы сами прогонят Масуда чтоб не умереть с голоду
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05.09.2021 10:17 Ответить
Просто у них узкая специализация😀Украине, мировой капитал, уготовил роль великой аграрной державы, а вот Афганистану －Мировой героиновой державы....В экономике это называется － международным разделением труда.😀Слыхали？
ПыСы. Удивительно, но биологи утчерждают, что Афганистан еще и родина все ПШЕНИЦ нашей планеты.
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05.09.2021 11:28 Ответить
Мак любит низменность, тепло и много света, а Пандшер-это уже горы, там он растёт, но урожаи не те и там меньше опийных алкалоидов. если его там кто и высаживает, то для внутреннего потребления, а не на продажу
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05.09.2021 18:44 Ответить
Панндшер падет, с точки зрения геометрической вероятности....Просто если считать, что американцы оставили вооружение равномерно, то его у талибов, просто банально больше.
тут другое важно － не была ли договоренность талибов с американцаси. Мы вот для войны надувные лодки выпрашиваем, а тут такая мощь надармовщинку....Как в детском анекдоте про межведя и бегемота, когда медведь увидел пасть бегемота, то мечтательно произнес , － Вот таким бы хлебалом, да МЕДКУ.....😀
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05.09.2021 11:20 Ответить
Пусть с Таджикистаном объединяются и посылают тот афган нахер...
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05.09.2021 17:07 Ответить
Талібам треба захопити цю провінцію швидко (навіть блискавично). Якщо штурм затягнеться - у пуштунів буде з нею виликий "геморой"...
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05.09.2021 18:11 Ответить
Просто сорвать там уборочную или посевную компанию и жители Пандшера сами приползут к талибам умирая с голоду
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05.09.2021 18:47 Ответить
Ви не звертаєте увагу на ненависть. Це так само кацапи думали, що українці "пріползут к нім". А ******! Талибы наступают на последний неподконтрольный им район Афганистана Панджшер, там обещают не сдаваться - Цензор.НЕТ 4753
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06.09.2021 03:25 Ответить
 
 