Талибы наступают на последний неподконтрольный им район Афганистана Панджшер, там обещают не сдаваться
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В окрестностях Панджшерской долины - последнего оплота сопротивления талибам в Афганистане - продолжаются бои.
Возглавляющий Фронт национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что его сторонники не намерены складывать оружие, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Как он добавил, "сопротивление в Панджшере, которое твердо держалось до нынешнего дня, или наши сестры из сопротивления в Герате, которые заявили о своих правах, демонстрируют, что люди не отказались от своих справедливых требований, что они не откажутся от справедливой борьбы и не будут бояться угроз".
Издание Tolo News напоминает, что в минувший четверг в Герате на западе страны женщины вышли на демонстрацию с требованием обеспечить женское представительство в будущем правительстве Афганистана.
Накануне как талибы, так и противостоящий им фронт заявляли об успешных боях в провинции Панджшер.
Панджшер - единственная из 34 провинций Афганистана, не покорившаяся талибам, передает BBC. Это окруженная высокими горами долина площадью 3610 кв км с населением в 173 тысячи человек. Она располагается в 125 км к северо-востоку от Кабула и недалеко от ключевой автомагистрали, связывающей север и юг страны.
Природные условия делают ее естественной крепостью. Единственная проезжая дорога через ущелье тянется вдоль реки и окружена высокими горами (до 6 тысяч метров). Вести наступательные боевые действия в таких условиях крайне сложно.
В Панджшере живут афганские таджики, тогда как "Талибан" представляет пуштунское большинство.
После падения Кабула 15 августа именно Панджшер стал центром притяжения для военнослужащих афганской армии и сил безопасности, не пожелавших сложить оружие.
"Фронт национального сопротивления" возглавляет 32-летний Ахмад Масуд-младший по прозвищу "Панджшерский львенок".
"Львом" называли его отца Ахмада Шаха Масуда - легендарного полевого командира моджахедов, сражавшегося сначала с советской армией, а затем с талибами. В 2001 году, за несколько дней до начала американской операции в Афганистане, он погиб в результате покушения, устроенного боевиками "Аль-Каиды".
После бегства афганского президента Ашрафа Гани вице-президент Афганистана Амрулла Салех отправился именно в эту провинцию и, как сообщалось, заявил, что, согласно Конституции страны, теперь он является законным главой государства.
Теперь Салех и лидер фронта Масуд вместе используют долину Панджшер в качестве базы для организации сопротивления талибам.
По имеющимся оценкам, фронт располагает 12-15 тысячами вооруженных бойцов, в том числе хорошо подготовленных афганских спецназовцев. Силы "Талибана" составляют порядка 50 тысяч человек. Но наступать в горной местности даже при численном превосходстве намного труднее, чем обороняться.
Пожалуйста, подождите...
???
Ото такі в нас "патріоти"-"журналісти"...
Ослабленный Талибан на север не пойдёт.
Статус союзника поза НАТО передбачає пільговий доступ до експорту зброї США та співробітництва у сфері оборони.Чи вам згадались Антанта й антигітлерівська коаліція ?
Взагалі,вихід підрозділів НАТО планувався (одночасно з наданням того статусу) 2014 року.
А про зраду треба було волати,коли трампівські представники вели переговори з талібами без основного союзніка внє НАТО.Чи коли республіканці волали про вивід військ США з іноземних місій.Трамп: Ми працюємо над тим, щоб повернути наші війська додому
Да и хрен там с наскока разберешь, кто лучше и по какому критерию.
Або, як в Україні, - є гуцули (карпатські українці), і є українці Великої України. Але по факту, - мова одна.
Пуштуни (афганці), - це зовсім інший народ, хоча й близький за мовною групою. Предків пуштунів називали спочатку ефталітами, а потім, - білими гуннами. Більша частина пуштунів проживає на території Пакистану у так званій Зоні племен.
Тобто, на чому я хочу наголосити, - ніякого Афганістану насправді не існує. Є більше десятка різних народів, які ще досі не вийшли із Середньовіччя. І що там, на цій території утвориться надалі, - тільки сам бог (аллах) відає.
Ну, я б не сказав, що я такий вже експерт у тамтешніх справах. Але в цілому уявляю собі ситуацію в Афгані, трохи знаючи історію і етнографію цієї країни.
Найкращим для них було б не скидати свого короля Закір-шаха. Але, раз так сталося, навіть якби совок не всунув туди своє брудне свиняче рило, там би все одно нічого доброго не було б. Найімовірніше встановився б якийсь диктаторський режим, схожий на іракський (Хусейн), або лівійський (Каддафі). Але довго він би не зміг утриматися. Хіба що, якби диктатор встановив тісні звязки з Пакистаном, тоді зміг би утримати владу. Пакистан дуже важливий для Афганістану, - кордону між ними фактично не існує, і в Пакистані проживає більше пуштунів, ніж у самому Афганістані.
У якомусь вигляді там би все одно відбулася ісламська революція, якби диктатор був світською людиною. Так що, зрештою, у Афганістані було б приблизно те ж саме, що і тепер, тільки без такої великої крові і хаосу, які принесли туди "цивілізатори" з півночі, і з-за океану.
Треба розуміти, що будь-які спроби щось нав'язати афганцям ззовні приречені на провал і завжди закінчуються хаосом і війною. Не треба туди лізти. Нікому.
А це плакат афганських моджахедів часів совєцької окупації.
А Панджшер талибы взять могут, но удержать- врят ли. Советская армия проводила против Масуда-страшего девять операций в Панджшере и все безуспешные. А Масуд-младший,по-видимому,достойный продолжатель дела отца. Так что не светит талибам Панджшер- как ни крути.
ну как то так, ибо в горах наступать как то даже для Вермахта не улыбалось.
ПыСы. Удивительно, но биологи утчерждают, что Афганистан еще и родина все ПШЕНИЦ нашей планеты.
тут другое важно － не была ли договоренность талибов с американцаси. Мы вот для войны надувные лодки выпрашиваем, а тут такая мощь надармовщинку....Как в детском анекдоте про межведя и бегемота, когда медведь увидел пасть бегемота, то мечтательно произнес , － Вот таким бы хлебалом, да МЕДКУ.....😀