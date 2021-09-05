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обстрел (20073) ранение (3237) Донбасс (26944) наемники РФ (2002) операция Объединенных сил (4182)

Украинский воин ранен в результате российского обстрела. За минувшие сутки враг 2 раза нарушил режим "тишины", - ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Украинский воин ранен в результате российского обстрела. За минувшие сутки враг 2 раза нарушил режим

За минувшие сутки, 4 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия. У Золотого-3 противник совершил обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали ответный огонь", - информируют штабе.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК уведомила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки 1 нарушение, без потерь. Сегодня украинский воин ранен вследствие российского обстрела из стрелкового оружия в направлении Старогнатовки, - ООС

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 5 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое.

Знову поранений військовий у важкому стані.

Просто вже зла більше нема на це все дивитися.
6 узгоджень треба, так, щоб дозвіл на відкриття вогню отримати ? І у штаб дзвонити ?

Одужуй, друже.
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05.09.2021 08:25
+8
найскорішого одужання пораненому і повного відновлення
горіть у пеклі москалі (с).... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата
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05.09.2021 08:25
+4
Швидкого одужання нашому захисникові.
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05.09.2021 11:06
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скоро у этих ублюдков выборы.. запасайтесь попкорном... будут разводить своих баранов
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05.09.2021 08:11 Ответить
"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое.

Знову поранений військовий у важкому стані.

Просто вже зла більше нема на це все дивитися.
6 узгоджень треба, так, щоб дозвіл на відкриття вогню отримати ? І у штаб дзвонити ?

Одужуй, друже.
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05.09.2021 08:25 Ответить
"На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали ответный огонь".
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05.09.2021 08:43 Ответить
найскорішого одужання пораненому і повного відновлення
горіть у пеклі москалі (с).... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата
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05.09.2021 08:25 Ответить
Домбаська вата вже отримує за це.
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05.09.2021 08:44 Ответить
Українського воїна поранено в результаті російського обстрілу. За минулу добу ворог двічі порушив режим "тиші", - ООС - Цензор.НЕТ 2889 Українського воїна поранено в результаті російського обстрілу. За минулу добу ворог двічі порушив режим "тиші", - ООС - Цензор.НЕТ 7442
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05.09.2021 08:39 Ответить
Швидкого одужання нашому захисникові.
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05.09.2021 11:06 Ответить
снайпер ранил ?
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05.09.2021 16:15 Ответить
 
 