Украинский воин ранен в результате российского обстрела. За минувшие сутки враг 2 раза нарушил режим "тишины", - ООС

За минувшие сутки, 4 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия. У Золотого-3 противник совершил обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали ответный огонь", - информируют штабе.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК уведомила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки 1 нарушение, без потерь. Сегодня украинский воин ранен вследствие российского обстрела из стрелкового оружия в направлении Старогнатовки, - ООС

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 5 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.