Украинский воин ранен в результате российского обстрела. За минувшие сутки враг 2 раза нарушил режим "тишины", - ООС
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За минувшие сутки, 4 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия. У Золотого-3 противник совершил обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали ответный огонь", - информируют штабе.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК уведомила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 5 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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Знову поранений військовий у важкому стані.
Просто вже зла більше нема на це все дивитися.
6 узгоджень треба, так, щоб дозвіл на відкриття вогню отримати ? І у штаб дзвонити ?
Одужуй, друже.
горіть у пеклі москалі (с).... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата