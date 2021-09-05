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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 1 379 новых случаев заражения, 407 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 1 379 новых случаев заражения, 407 человек выздоровели

За минувшие сутки, 4 сентября 2021 года, в Украине зафиксировано 1379 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 102 медработников - 28).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 899 человек;

◾ летальных случаев - 17;

◾ выздоровели - 407 человек.

Кроме этого, уточняется, что за сутки протестированы:

◾ методом ПЦР - 16146 человек,

◾ методом ИФА - 2788 человек,

◾ экспресс-тестами - 16011 человек.

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По данным МинздравазЗа все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 297 534 человека;

◾ выздоровели - 2 212 720 человек;

◾ летальных случаев - 53 983;

◾ проведено ПЦР-тестов - 12097306.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Харьковской (144), г. Киев (141), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях", - добавили в Минздраве.

Автор: Ірина Дашківська
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Люди, которые в период пандемии не носят маски, подобны женщинам легкого поведения - и сами заразу со всех собирают, и всем раздают.
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05.09.2021 08:32 Ответить
Вроде бы выборочно сделали анализ больных, которые лежат в больнице в Украине- почти все Дельта.
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05.09.2021 08:52 Ответить
вроде бы дельта в сто раз заразней чем "регулярный" микроб, так шо либо статистика похожа на Путина(настолько же жалкая), либо "шото одно из двух".
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05.09.2021 09:14 Ответить
30 августа

749 new cases and 18 new deaths in Ukraine [source]

3 сентября
2,693 new cases and 45 new deaths in Ukraine [source]

За пять дней рост более, чем в три раза.
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05.09.2021 09:36 Ответить
 
 