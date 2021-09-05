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Племянница Трампа: Дядя "не был впечатлен" ни Макроном, ни Меркель и большее значение придавал мнению Путина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Племянница Трампа: Дядя

Племянница бывшего президента США Дональда Трампа - Мэри Трамп поделилась с журналистами взглядами своего дяди на лидеров других стран. По ее словам, мнение президента РФ Владимира Путина было важным для экс-главы Белого дома.

Об этом пишет Business Insider, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, Трамп "не был впечатлен" ни президентом Франции Эммануелем Макроном, ни канцлером Германии Ангелой Меркель и большее значение придавал мнению российского лидера Владимира Путина. Также более важным для американского президента было мнение северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

Мэри Трамп добавила, что такое отношение к людям "типично для человека, которого она знала всю свою жизнь".

"Он превозносит любого, кто ставит его самого на пьедестал. Неважно, насколько это плохой человек", - сказала она.

По ее словам, у Трампа есть склонность заискивать перед деспотами. Например, он расхваливал талибов как "хороших борцов" и "великих переговорщиков". Мэри процитировала частое высказывание своего дяди: "По обе стороны есть хорошие люди".

Издание напомнило, как в апреле 2020 года Трамп высказывался о Путине и Ким Чен Ыне: "Я отлично поладил с президентом Путиным. Он мне понравился. Я ему понравился… (Ким Чен Ын) пишет мне письма. Он мне нравится. Я ему нравлюсь".

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Автор: Ірина Дашківська
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05.09.2021 08:37
+26
Хто-б дивувався?! Адже Трамп - як керівник корпорації, практикував саме авторитаризм І А від "авторитаризму" до "путінізму" - один крок : від авторитаризму в рамках корпорації до авторитаризму в рамках держави Саме його американці і не дали Трампу зробить…
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05.09.2021 08:38
+24
Просто у неё дядя-мудак.
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05.09.2021 08:43
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