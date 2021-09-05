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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Денисова (994) Крым (26014) оккупация (9497) омбудсмен (577) крымские татары (2689)

Свыше 50 крымских татар задержаны вчера в ходе протеста. Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу и допрашивают без адвокатов, - Денисова. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вчера более 50 крымских татар были задержаны в ходе протестов против незаконных обысков и задержаний в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Протестуя против незаконных обысков и задержаний, родственники и неравнодушные сограждане вышли к зданиям "Управление ФСБ по Республике Крым и г. Симферополь". Как следствие - более 50 крымских татар задержаны. Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различные отделения полиции во временно оккупированном Крыму, где их допрашивают без доступа адвокатов", - подчеркивает Денисова.

По ее информации, среди задержанных - двое журналистов Крымской солидарности Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов, председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля и член Меджлиса крымскотатарского народа Леммар Юнусов, бывший политзаключенный Казим Аметов.

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"Своими действиями так называемые "правоохранители" нарушили презумпцию невиновности, права на свободу, личную неприкосновенность и правовую помощь. Без согласованных действий Украины и международных партнеров - из задержанных граждан Украины в очередной раз сделают "преступников" по ​​сфабрикованным делам", - добавила омбудсмен.

Она также призвала международное сообщество применить все возможные рычаги влияния на страну-агрессора, чтобы прекратить репрессии в отношении коренного населения Крыма.

Как сообщалось, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

4 сентября в селе Первомайское Симферопольского района Крыма прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю. Протестуя против задержаний,  родственники и неравнодушные сограждане вышли к зданиям "Управление ФСБ по Республике Крым и г. Симферополь".

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
задерживайте в ответ тут, русских активистов, постящих в сетях, судите по статье сепаратизм, закрывайте каналы, у них куча недвижимости тут, "русские дома" и прочие матрешки..учить надо???
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05.09.2021 09:24
+2
Повторюється історія 1944 року. Їх витіснять/вивезуть звідти.
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05.09.2021 09:03
+2
русофашисти просто виконують свою повсякденну і мерзенну роботу.
може колись було інакше? змінювалися лише методи і форми геноциду, до слова - до свого народонаселення відношення майже таке саме.
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05.09.2021 09:33
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рф автоматично визнало все населення окупованого Криму громадянами рф, якщо людина протягом якось невеликого терміну (який вже сплив) не доведуть приналежність до громадянства іншої країни. До того ж не_громадянам рф в Криму складно влаштовуватись на роботу і є проблеми з отриманням пенсій
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05.09.2021 09:03 Ответить
Повторюється історія 1944 року. Їх витіснять/вивезуть звідти.
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05.09.2021 09:03 Ответить
Свыше 50 крымских татар задержаны вчера в ходе протеста. Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу и допрашивают без адвокатов, - Денисова - Цензор.НЕТ 7341 Свыше 50 крымских татар задержаны вчера в ходе протеста. Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу и допрашивают без адвокатов, - Денисова - Цензор.НЕТ 7285
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05.09.2021 09:13 Ответить
задерживайте в ответ тут, русских активистов, постящих в сетях, судите по статье сепаратизм, закрывайте каналы, у них куча недвижимости тут, "русские дома" и прочие матрешки..учить надо???
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05.09.2021 09:24 Ответить
охметов не давал разрешения кловану,
он его послал олией торговать
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05.09.2021 09:39 Ответить
у мисюски колонии строгого режима пустые стоят ! Понад 50 кримських татар затримані вчора під час протесту. Їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, і допитують без адвокатів, - Денісова - Цензор.НЕТ 9992
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05.09.2021 17:36 Ответить
русофашисти просто виконують свою повсякденну і мерзенну роботу.
може колись було інакше? змінювалися лише методи і форми геноциду, до слова - до свого народонаселення відношення майже таке саме.
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05.09.2021 09:33 Ответить
Це не твій родич відкрив джерело води?Понад 50 кримських татар затримані вчора під час протесту. Їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу і допитують без адвокатів, - Денісова - Цензор.НЕТ 3094
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05.09.2021 09:45 Ответить
Где их там много ? Их там 70 лет не было много .
Сталин их всех,пару миллионов вывез в вагонах . В 80- е годы их почти ноль было .Когда СССР распался в 1991 - татары стали возвращаться . За 30 лет вернулось всего 300 тысяч . А русских там миллионы в Крыму. И ты ещё кучти ,что к них нет возможности получить оружие .
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05.09.2021 11:43 Ответить
"Сильна рука" по хребту і ніякий законів. Хто там в "кацапский мир" рветься?
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05.09.2021 11:27 Ответить
Не дай бог опинитися під окупацією РуSSкава Міра. Там у людей нема ані прав, ані захисту. Доведено кацапами у Криму і на Донбасі.
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05.09.2021 15:54 Ответить
було депортовано 191 044 кримських татар, а за даними самоперепису, проведеного Національним рухом кримських татар, - 423 100 Понад 50 кримських татар затримані вчора під час протесту. Їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, і допитують без адвокатів, - Денісова - Цензор.НЕТ 5451. Під час виселення і в перші роки після нього загинуло від 27 %, згідно з офіційними даними НКВС, до 46,2 % депортованих або від третини до приблизно половини народу !!!!!!!Понад 50 кримських татар затримані вчора під час протесту. Їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, і допитують без адвокатів, - Денісова - Цензор.НЕТ 5451
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05.09.2021 17:41 Ответить
SVOBODA KRIMSKIM TATARAM! KRIM DONBASS - se UKRAINA. SLAVA UKRAINE SLAVA GEROYAM
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05.09.2021 17:54 Ответить
рашистські нацисти з гестапо.
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07.09.2021 15:05 Ответить
 
 