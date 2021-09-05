Кабмин намерен упростить условия работы предпринимателей. Группа по дерегуляции уже отменила 1636 документов, - Шмыгаль
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Кабинет Министров активизирует работу в сфере дерегуляции для упрощения условий работы предпринимателей.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Уже есть первые результаты работы межрегиональной группы по дерегуляции: просмотрено более 3,5 тысячи регуляторных актов, из которых было отменено почти половину - 1636 документов", - отметил глава правительства.
По его словам, это акты, связанные с региональной спецификой, которые обременяли предпринимателям работу.
Шмыгаль отметил, что на этой неделе создали межведомственную рабочую группу, которая до конца года должна показать аналогичный результат и убрать сотни искусственных барьеров для работы украинского бизнеса.
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