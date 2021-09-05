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Кабмин намерен упростить условия работы предпринимателей. Группа по дерегуляции уже отменила 1636 документов, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Кабмин намерен упростить условия работы предпринимателей. Группа по дерегуляции уже отменила 1636 документов, - Шмыгаль

Кабинет Министров активизирует работу в сфере дерегуляции для упрощения условий работы предпринимателей.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже есть первые результаты работы межрегиональной группы по дерегуляции: просмотрено более 3,5 тысячи регуляторных актов, из которых было отменено почти половину - 1636 документов", - отметил глава правительства.

По его словам, это акты, связанные с региональной спецификой, которые обременяли предпринимателям работу.

Шмыгаль отметил, что на этой неделе создали межведомственную рабочую группу, которая до конца года должна показать аналогичный результат и убрать сотни искусственных барьеров для работы украинского бизнеса.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Від зелені нічого доброго не чекай.
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05.09.2021 09:21
+7
По этому , кассовые аппараты с 1 января каждому предпринимателю, для удобства😀
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05.09.2021 09:28
+7
Вже 30 років спрощують і спрощують. Скоро працювати не буде кому.
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05.09.2021 09:58
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Найкоротший през обіцяв щось подібне на своїй інавгурації, коли навішував локшину на вуха про свою країну мрій.
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05.09.2021 09:07 Ответить
как раз наоборот. это чучело до выборов обещало, что всем нужно поставить рка, даже тем, кто торгует помидорами на рынке, но пока об этом нельзя говорить, а то за нас не проголосуют.
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05.09.2021 11:53 Ответить
FOP RIP
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05.09.2021 09:13 Ответить
Подозрительно
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05.09.2021 09:15 Ответить
Від зелені нічого доброго не чекай.
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05.09.2021 09:21 Ответить
Слова хорошие, но не верю больше.
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05.09.2021 09:25 Ответить
По этому , кассовые аппараты с 1 января каждому предпринимателю, для удобства😀
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05.09.2021 09:28 Ответить
Точно. Тварі. Ще й під час докдаунів.
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05.09.2021 09:59 Ответить
охметов с зеленским и без кассового аппарата управляются неплохо
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05.09.2021 10:23 Ответить
Да сколько ж можно? Упрощать.
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05.09.2021 09:29 Ответить
А теперь, Юрий Бенедиктович позаботится о предпринимателях Кабмин намерен упростить условия работы предпринимателей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5299
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05.09.2021 09:32 Ответить
Охметовская ПАДАЛЬ с Зеленским во главе уже упростила
торговлю олией
МРАЗИ ЗАСЕДАЮЩИЕ В КИЕВЕ
заботятся о том, как выгнать из Украины побольше лохов
чтобы спокойно дерибанить землю и ресурсы
СЛУГИНАРОДА - ОТБРОСЫ
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05.09.2021 09:44 Ответить
звиздят как дышат! малый и средний бизнес как всегда будет в пролете а алигархат будет еще больше рубить капусту!
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05.09.2021 09:46 Ответить
Вже 30 років спрощують і спрощують. Скоро працювати не буде кому.
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05.09.2021 09:58 Ответить
Всі підприємці напояглись. Коли ЗЕшмигалі годують про "покращення* в якійсь сфері - треба тікати.
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05.09.2021 09:58 Ответить
Группу они создали,зарплаты,премии,авто s класса,шоферы,охрана,секретутки,эти еще как упростят жизнь предпринимателям-налогоплательщикам.Нужно снижать налоги,увольнять всех проверяльщиков-взяточников,лишать их права внесудебной расправы с бизнесом,группа - это чисто блеф.
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05.09.2021 10:10 Ответить
Влада тільки грабує громадян, це факт, адже податки необгрунтовані віддачею та економічним ефектом, а виродки поліція кришує виродків можливо тому що то їх родичі
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05.09.2021 10:12 Ответить
 
 