За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 69 260 человек, всего - 5 569 051, - Минздрав

69 260 человек были вакцинированы от COVID-19 за минувшие сутки, 4 сентября 2021. Одну дозу получили 20 430 человек, полностью иммунизированы - 48 830 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также сообщается, что в течение минувших суток работали:

- 587 мобильных бригад,

- 1642 пункта прививки;

- 365 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании вакцинированы 5 569 051 человек, из них получили одну дозу - 5 569 049 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 178 665 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 9747714 прививок", - уточнили в Минздраве.

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