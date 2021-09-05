РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11237 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
1 309 80
вакцина (3815) карантин (16730) Минздрав (4827) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 69 260 человек, всего - 5 569 051, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 69 260 человек, всего - 5 569 051, - Минздрав

69 260 человек были вакцинированы от COVID-19 за минувшие сутки, 4 сентября 2021. Одну дозу получили 20 430 человек, полностью иммунизированы - 48 830 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. 

Также сообщается, что в течение минувших суток работали:

- 587 мобильных бригад,

- 1642 пункта прививки;

- 365 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании вакцинированы 5 569 051 человек, из них получили одну дозу - 5 569 049 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 178 665 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 9747714 прививок", - уточнили в Минздраве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 167 489 человек, всего - 5 548 621, - Минздрав

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+7
Самое смешное в этой новости...это фраза "полностью иммунизированы"...😀
показать весь комментарий
05.09.2021 10:07
+5
Да да...я уже читал от вас..
Вначале..."две прививки спасет вас от заражения"..
Потом .."ну не спасет...вы можете заболеть ..не не сильно"..
Теперь.." вы можете заболеть...и сильно..но есть шанс что вы не умрете"..😀 но главное мы победим вирус...но это не точно потому что коллективный иммунитет где то заблукал..
показать весь комментарий
05.09.2021 11:38
+3
По сравнению с непривитыми у дважды вакцинированных гораздо больше шансов избежать как самого заболевания ковидом, таки его последствий вплоть до летального исхода.
показать весь комментарий
05.09.2021 11:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Таки Зеля брехун.
показать весь комментарий
05.09.2021 09:34 Ответить
Пять с половиной миллионов дебилов это много или мало? Единственное, что радует, - возможно они уже не будут принимать участие в предстоящих выборах...
показать весь комментарий
05.09.2021 09:56 Ответить
И то правда... Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко та його дружина Марина закликали владу прискорити темпи вакцинації населення проти коронавірусу.
показать весь комментарий
05.09.2021 10:20 Ответить
И зачем ты меня о том, как это паршивое чувырло и его жена рекламируют коронабессие, информируешь? Сам что-ли не можешь вытащить язык из жопы Зеленского, или рамсы попутал?
показать весь комментарий
05.09.2021 15:48 Ответить
Та да.. Принял за порохобота а оказался просто тупой бык-антиваксер)
показать весь комментарий
05.09.2021 18:16 Ответить
Самое смешное в этой новости...это фраза "полностью иммунизированы"...😀
показать весь комментарий
05.09.2021 10:07 Ответить
По сравнению с непривитыми у дважды вакцинированных гораздо больше шансов избежать как самого заболевания ковидом, таки его последствий вплоть до летального исхода.
показать весь комментарий
05.09.2021 11:09 Ответить
Після третього протирання айфона спиртом він попросив сала з часником і житнього хліба, або, хоча-б, квашеного огірка…
показать весь комментарий
05.09.2021 11:10 Ответить
Чому б і не похохмити, коли за 7,5 місяців пандемії в 2020 від ковіду у ВСУ померло більше вояків, ніж від ворожого вогню? А за 7,5 місяців пандемії в 2020 померло більше українців ніж за весь час агресії Росії на Донбасі...
показать весь комментарий
05.09.2021 11:28 Ответить
А ти пропонуєш сісти і плакать? "Іспанка" забрала в 20-ті більше життів ніж загинуло у Першу світову війну! І що далі?!
показать весь комментарий
05.09.2021 11:34 Ответить
Треба пришвидшити темпи вакцинації.
показать весь комментарий
05.09.2021 12:02 Ответить
Як? Батогом?!
показать весь комментарий
05.09.2021 12:22 Ответить
В Ізраілі зробили роботу пунктів вакцинації цілодобовою, щоб працюючі могли без штовханини, черг та прогулів пройти вакцинацію.
показать весь комментарий
05.09.2021 16:00 Ответить
Я ходив на вакцинацію двічі - ні разу більше години не стояв На другу вакцинацію затримка була в тому що закінчилась вакцина для "першодозників" - вакцинували лише "повторників"
показать весь комментарий
05.09.2021 16:08 Ответить
Треба думати не тільки про себе. Наразі в Україні вакциновано близько 20% бажаючих.
Від самого початку кампанії вакцинації проти COVID-19 в Україні було чимало скептиків і противників щеплення проти коронавірусу. Антивакцинальні настрої панували всюди і від самого старту загальмували темпи вакцинації. За даними соціологічного опитування Центру Разумкова, ще в березні цього року лише 29 відсотків українців готові були щепитися проти COVID-19, але в квітні таких було вже 40 відсотків. Тепер у МОЗ стверджують, що бажаючих вакцинуватися проти коронавірусу різко побільшало. "Бачу, що є попит на вакцинацію. За нашими оцінками та опитуваннями, 60 відсотків українців, дорослого населення, готові зробити щеплення добровільно і безоплатно", - цитує міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка видання "РБК Україна".
показать весь комментарий
05.09.2021 16:20 Ответить
Що саме ти мені хочеш довести? Щоб медперсонал сидів цілу ніч як працівники супермаркету - в очікуванні одного клієнта на годину?
показать весь комментарий
05.09.2021 16:24 Ответить
Є електронний запис на певний час. Якщо є записані пацієнти, - то треба працювати, якщо їх мало - перенести час щеплення так, щоб за певний час пропрацювати та їти відпочивати. Надворі вже давно 21 сторіччя, використовуйте переваги прогресу не тільки для задоволень.
показать весь комментарий
05.09.2021 16:37 Ответить
йти відпочівати. За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ - Цензор.НЕТ 438
показать весь комментарий
05.09.2021 16:37 Ответить
Ага! І всі такі "суперпродвинуті" в електронних реєстрах - особливо люди, що "працюють руками і ногами"! А їх у нас - основна маса Ти наївний, як у свій час - Марія-Антуанетта:
- Чому робітники протестують?
- Мадам! У них нема хліба, щоб годувать власних дітей!
- Нема хліба? Хай їдять тістечка...
А ти не задумувався над тим що навіть не весь медперсонал підготовлений до надання медпослуг та ведення документації у електронному вигляді? Ми сиділи заповнювали бланки вручну а потім медпрацівник їх переносив при нас у комп"ютер ! Це все одно що віник прив"язать до штанги пилососа!
А переваги прогресу я вже давно використовую - наприклад, комунальні плачу, не виходячи з квартири!
показать весь комментарий
05.09.2021 16:59 Ответить
В Киеве нет проблем ни с вакцинами, ни с пунктами вакцинации, запись на конкретное время - не идут. Нет смысла вакцинировать ночью.
показать весь комментарий
05.09.2021 16:51 Ответить
Я когда записался в Дії ждал 4 месяца - безрезультатно. Если нет проблем, то почему так?
А врабочем коллективе нашел единомышленнико, подали заявку как рабочий коллектив и так получили прививку. Так что ситуацию в пунктах вакцинации я досконально не знаю. Жена, когда ходила в поликлиннику в середине августа, ждала в очереди 1,5 часа.
показать весь комментарий
05.09.2021 16:58 Ответить
В Киеве сейчас без всяких Дий заходишь на сайт https://helsi.me/lp/vaccination (там не только Киев есть), выбираешь ближайший к себе пункт вакцинации, вакцину, дату и время. Приходишь в назначенное время, заполняешь бумажки, получаешь вакцину - все. Занимает минут 5-10, если не будешь ждать реакции (а вообще предлагают полчасика посидеть). Так что сейчас проблем с вакцинацией нет, есть проблема с вакцинируемыми.
показать весь комментарий
05.09.2021 20:16 Ответить
До речі (щоб ти знав) - я вже давно провакцинований!
показать весь комментарий
05.09.2021 11:35 Ответить
Читати навчись і не перекручуй. Якшо написано "робітник ВСУ", це не означає військовий. Це може бути 80-річний кладовщик з букетом болячок. Краще своїх ментів померлих полічи., бо про них нічого не чути.
показать весь комментарий
05.09.2021 11:45 Ответить
И все эти заболевания связаны именно с этиологией COVID-19? Все остальные болячки, связанные с пневмонией и вызываемые десятком других вирусов и бактерий просто исчезли. Ну где вас таких делают? Или вы на содержании и при исполнении?
показать весь комментарий
05.09.2021 15:59 Ответить
Я дал ссылку на источник информации. А Ваш наброс на вентилятор не обоснован ничем. Вам напомнить, чья любимая песня "Ваши доказательства - не доказательства"? Таких в кацапии делают. Или вы на содержании и при исполнении?
показать весь комментарий
05.09.2021 16:05 Ответить
Доктор, что пишем в графе "Причина смерти"?
- Пиши "Коронавирус".
- Но доктор, у трупа 2 огнестрельных ранения и 4 ножевых?!
- ОК, пиши "Коронавирус на фоне сопутствующих заболеваний"
показать весь комментарий
05.09.2021 16:26 Ответить
Ти не помічаєш, що ти налаштував проти себе тут основну масу дописувачів - в тому числі і тих , хто розділяє твою точку зору на вакцинацію? Чи ти - як козлик з мультфільму: "Хочу бодаться!!!"? Тоді питання : "Яку мету ти тут переслідуєш оцим протиставлянням себе своїм прибічникам і "симпатикам"?"...
показать весь комментарий
05.09.2021 16:40 Ответить
По суті нема чого сказати?
Для мене люди, які гальмують або дискредитують побрехеньками боротьбу з ковідом з різних причин - або з бажання попетросянити про померлих від ковіду українців, або розпускати казочки про те, що померлі від ковіду у ЗСУ - то 80-річні робіники, це все - мої противники. Незважаючи навіть на той факт, що певна частина з них про свою дупу подбала і собі щеплення від ковіду зробили.
показать весь комментарий
05.09.2021 16:52 Ответить
Ясно! "Всі - ПДРСИ...! один я - д"Артаньян!" За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8062
показать весь комментарий
05.09.2021 17:01 Ответить
Не перебільшуйте. Не всі.
показать весь комментарий
05.09.2021 17:20 Ответить
Ну, назви мені людей на гілці, які не те що виступили проти вакцинації, але хоча-б висловили альтернативний погляд на твої "радикальні пропозиції, проти кого ти-б не "ошкірився" ... За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5040
показать весь комментарий
05.09.2021 17:32 Ответить
Будь ласка
Странник Виртуальный d2c4d836

Fizko Kyiv

Ольга Панченко
показать весь комментарий
05.09.2021 18:15 Ответить
А може брехать не будемо? Я не бачу на цій гілці САМЕ ЦИХ людей!!!
показать весь комментарий
05.09.2021 18:26 Ответить
Я не дуже зрозумів що Ви маєте на увазі під поняттям "гілка". Я за собою когорти фоловерів не тягаю.
Чому саме на цій гілці мають бути люди "які не те що виступили проти вакцинації, але хоча-б висловили альтернативний погляд"? Хто це по-Вашому?
показать весь комментарий
05.09.2021 18:41 Ответить
Ой які ми "непонятливі"! "Гілка" в даному випадку - це низка коментарів яка супроводжує дану статтю про яку тут ведеться "суперечка" Це - раз!
Суперечка тобою затіяна незрозуміло для чого - "на голому місці" Це -два!
Я не бачу тут людей хто-б напряму виступав проти вакцинації чи критикував її необхідність - люди незгодні лише з твоїм "радикалізмом" у вирішенні поточних питань пов"язаних з її проведенням Це- три!
Тоді навіщо "горщики бить"?
показать весь комментарий
05.09.2021 18:55 Ответить
Ну, Ви могли б просто спитати чому я не поставив лайки всім дописувачам на цій сторінці.
Хоча "непонятливі" тут саме Ви.
Це ж Ви пряглися виручати Гонту, коли він почав бездоказово ставити під сумнів статистику по смертям від ковіду у ЗСУ. Тобто і його і Вас влаштовує такаі втрати. Що мені тут лайки ставити?
показать весь комментарий
05.09.2021 19:36 Ответить
А він хіба неправий? Адже в статистиці не вказані особи ВСУ за категоріями! Є безпосередньо військовослужбовці Є - службовці ВСУ (наприклад лікарі госпіталів, інженери тилових об"єктів) Є працівники ВСУ (працівники на об"єктах ВСУ) З останніх двох категорій багато хто - колишні військовослужбовці (в запасі чи у відставці) Тобто з групи ризику - люди похилого віку з ослабленим хронічними захворюваннями станом здоров"я
Моя дружина півжиття пропрацювала у Збройних силах - спочатку в Радянській армії, а потім - у ВСУ Але вона не була військовослужбовцем! Саме про це і писав Гонта А ти на нього напосів, як на "ворога народу"!!!
То хто ж "срач" розвів?
показать весь комментарий
05.09.2021 19:53 Ответить
Ви читати вмієте? Ось що він писав
Гонта Київський

И все эти заболевания связаны именно с этиологией COVID-19? Все остальные болячки, связанные с пневмонией и вызываемые десятком других вирусов и бактерий просто исчезли. Ну где вас таких делают? Или вы на содержании и при исполнении?
05.09.2021 15:59
показать весь комментарий
05.09.2021 19:57 Ответить
Ну?! І що тут такого? Що у людини могла буть купа хронічних болячок, а вірус лише прискорив смерть від того ж діабету, чи гіпертонії, чи ще чогось? "В чужому оці пилинку бачу, в своєму - колоди не видно!" - так, чи що?
Мій товариш мав ослаблений організм після повернення з антарктичної експедиції - далося взнаки перебування в середовищі, де були відсутні хвороботворні мікроби і ослаб імунітет "Згорів" за тиждень Так от питання: "Хто в цьому винен? Ослаблений імунітет чи агресивний вірус? Крім того у нього була і гіпертонія Саме про це Гонта і написав А якщо хтось не зрозумів його епістолярного стилю, а сам "прямолінійний як удар сокири" , то в цьому оточуючі не винні!
показать весь комментарий
05.09.2021 20:10 Ответить
Я вважаю, що причини смерті встановлюють так
Примечание: лица с коронавирусной инфекцией COVID-19 могут умереть от других заболеваний или несчастных случаев; такие случаи не считаются смертями от COVID-19 и не должны быть учтены как таковые. В случае, если вы считаете, что COVID-19 усугубила последствия несчастного случая, вы можете записать COVID-19 в части 2 свидетельства. Пожалуйста, не забудьте указать род смерти и записать в части 1 точный вид несчастного случая или другой внешней причины.

А Ви вважаєте, що так%

Доктор, что пишем в графе "Причина смерти"?
- Пиши "Коронавирус".
- Но доктор, у трупа 2 огнестрельных ранения и 4 ножевых?!
- ОК, пиши "Коронавирус на фоне сопутствующих заболеваний"
То хто з нас з смертей українців робить балаган?
Ваше "Що у людини могла буть купа хронічних болячок" має бути підтверджено записами в медичній картці. І які підстави вважати, що так багато військових мають купу хронічних хвороб? На кавовій гущі нагадали?
показать весь комментарий
05.09.2021 21:31 Ответить
Як ти думаєш - юрист військового з"єднання "в курсі" рівня здоров"я військовослужбовців , якщо всі накази і діловодство з"єднання проходять через нього? ТА одного щорічного зведення , яке наччальники медслужб подають в кінці року "нагору" , через штаб , досить! Чи ти думаєш що я "вчорашній"? І не знаю як направляють військовослужбовців та працівників ЗСУ на лікування , в санаторії , та відпустки за станом здоров"я?!
Знаєш як твоя поведінка тут називається? ""Усеруся , но не покорюся!"
Закінчуй! Надоїло мені для тебе "лікбез" військово-медичний читать!
показать весь комментарий
05.09.2021 21:43 Ответить
Тобто ти знаєш, що в ЗСУ є військовослужбовці з негараздами зі здоров'ям, що шляхом вакцинайії можна запобігти смертям таких військовослужбовців, але тобі більш до вподоби петросянити та на жарти це все переносити? В ти хочеш, щоб я постам в такій манері вподобайки на форумі ставив? Не дочекаєтеся.
показать весь комментарий
05.09.2021 22:01 Ответить
Знаєш - у мене дома таких "занудами" називають і кажуть що коло них молоко скисає...
А твої "вподобайки" мені - "до сраки"!!! Я за ними не ганяюся
показать весь комментарий
05.09.2021 22:11 Ответить
Що кажуть у тебе дома - то твоя особиста справа. А от судячи по тому, що ти пишеш тут - ти людина невихована.
показать весь комментарий
06.09.2021 07:36 Ответить
А я що - зобов"язаний тобі в зад заглядать, коли ти "по-більшовицькі" заявляєш: "Хто не зі мною - той проти мене!"???... Чи не занадто ти високої думки про себе? "Спустись на землю!" Після тебе, як і після оточуючих , "в туалеті пахне не фіалками..."
А щодо "петросяновщини" - так в Європі найбільші карнавали проходили саме в період епідемій!!!
І ті , хто ходив зі "смурними мордами" (як ти), своєю долею нічим не відрізнялися від учасників карнавалу, що сміялися над хворобою... За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ - Цензор.НЕТ 342
показать весь комментарий
06.09.2021 07:56 Ответить
Я вважаю, що вклиноватись в розмову, де обговорюють смерті від коронавірусу в ЗСУ з постами типу
Яр Холодний

Доктор, что пишем в графе "Причина смерти"?
- Пиши "Коронавирус".
- Но доктор, у трупа 2 огнестрельных ранения и 4 ножевых?!
- ОК, пиши "Коронавирус на фоне сопутствующих заболеваний"
05.09.2021 16:26

Це, як мінімум, моветон. Щоб там не казали про це у Вас дома.
показать весь комментарий
06.09.2021 08:05 Ответить
Ятобі вже писав: так треба сісти і плакать?!
І що - це справі допоможе?
показать весь комментарий
06.09.2021 10:54 Ответить
Тобто у Вас лише два варіанти поведінки - або недоречно шуткувати або плакати? Це ненормально. Зверніться до фахівців.
показать весь комментарий
06.09.2021 12:22 Ответить
Ох ти ж і "занудний"!!! І це бачу на цій гілці не тільки я! Про це пишуть і інші! Чи потрібні мені якісь "фахівці"? Не думаю - у мене за плечима спецкурс психології (судової) Так що це я маю право ставить тобі "діагноз": з тебе вийшов-би непоганий "наставник з моралі" у якійсь католицькій єзуїтській школі За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9518
показать весь комментарий
06.09.2021 12:32 Ответить
Який спец, такий і "діагноз".
показать весь комментарий
06.09.2021 12:48 Ответить
Ну я ж саме спеціаліст не по "загальній психології", а по "судовій психіатрії" А це спецкурс по розпізнаванню "психопатологій"! От ти пробуєш жить по принципу:"Ви всі - ПДРСи... Один я - д"Артаньян!" А доказів того, що ти правий - НЕМА! Ти їх не наводиш! Ти лише "впевнений" в цьому ... А це - не що інше як хвороблива самовпевненість у тому, що лише твоя думка "правильна" і заслуговує на існування, а всі інші - "єресь"!!! Про що ти своїм опонентам і пишеш! От про цю психопатологію я й кажу!... Я таких у процесі роботи зустрічав За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1145
показать весь комментарий
06.09.2021 15:56 Ответить
Ваш "спецкурс" обмежується визначенням є обвинувачений осудним чи неосудним. А Ви тут з себе Зігмунда Фрейда зображаєте. У Вас явно гпертрофоване почуття власної важливості. За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1277 . Про Ваше петросянство з померлих від ковіду під постом про кількість померлих від ковіду в рядах ЗСУ - то вже огріхи виховання.
показать весь комментарий
06.09.2021 16:17 Ответить
"Осудна" людина чи "неосудна" - визначає суд на підставі висновку експерта з психіатрії А от помічать що з людиною "щось не так" - вчать спеціалістів -правознавців А це можуть буть і нотаріуси - а не тільки слідчі, судді та прокурори з адвокатами
А тобі (з урахуванням твоєї "упертості" ) до спеца варто звернуться "Заносить" тебе, я бачу серйозно!
показать весь комментарий
06.09.2021 16:37 Ответить
Один иксперд вже Антоненка за ходою ідентифіковував, другий по фото та відеоматеріалам психопортрет Дугарь визначав... А тут ще один знайшовся - діагнози по постам своїм опонентам виставляє. Не займайтеся шарлатанщиною.
показать весь комментарий
06.09.2021 16:57 Ответить
"Понеслась"!!! Запам"ятай на майбутнє: якщо психіатр має на руках письмову продукцію "об"єкту дослідження" - то це те саме, що і спілкування з самим об"єктом! Бо це сталі реакції об"єкту на зовнішні подразники - це ще Фрейд відмічав Психіатри, наприклад, практикують таке: пропонують "об"єктам" писать твори (у параноїків і шизофреніків характерною рисою є спроба "заявить про себе", пояснить оточуючим своє бачення світу) а потім вивчають їх "продукцію Їм часто притаманне "графоманство") ...
І по цих реакціях визначається не тільки його психологічний стан, але й інші дані для експертних досліджень! На цьому, наприклад, базуються літературознавчі експертні дослідження, які визначають належність твору тому чи іншому автору
Це загальноприйнята практика у експертів цієї направленості усього світу на протязі останнього століття...
показать весь комментарий
06.09.2021 17:41 Ответить
Їм часто притаманне "графоманство"... В дзеркало глянути не пробував? За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1501
показать весь комментарий
06.09.2021 17:46 Ответить
"Сонце моє" - ти-б хоч заглянув у "Словник іншомовних слів" та прочитав що таке "графоман"!

"Графома́ния (от греч. γράφω - писа́ть, чертить, изображать и греч. μανία - страсть, безумие, влечение) - патологическое стремление к многописательству, к сочинению произведений, претендующих на публикацию в литературных изданиях, псевдонаучных трактатов и т. п. Страдающий графоманией может сочинять «научные труды» в областях, в которых не разбирается, писать художественные произведения при полном отсутствии каких бы то ни было творческих способностей[1]. Написанное графоманами большей частью банально или даже бессмысленно по содержанию[2].
Одной из самых частых причин графомании некоторые исследователи называют гиперкомпенсацию комплекса неполноценности, а часть случаев - выражением бредовой или сверхценной идеи идентификации себя с выдающимся писателем[2].
Графомания встречается при некоторых формах шизофрении, паранойе, маниакальном и гипоманиакальном состояниях, и при других психических расстройствах[1]. При синдроме Кандинского - Клерамбо больные могут говорить, что их вынуждают много писа́ть некие внешние силы[2]. Графоманические тенденции нередки у сутяжных психопатов (при параноидном расстройстве личности)."
Саме це "сутяжництво" у твоїй писанині і проглядається - "вперся рогом" і довбеш одне й те саме і заспокоїться не можеш!
показать весь комментарий
06.09.2021 18:15 Ответить
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6367
показать весь комментарий
06.09.2021 18:39 Ответить
"Поіржи", "поіржи"! Для божевільного лише він правий і цілком нормальний ,а оточуючі - самі божевільні! Саме це ти тут і продемонстрував!
показать весь комментарий
06.09.2021 18:46 Ответить
У Вас явно гіпертрофоване почуття власної важливості.
показать весь комментарий
06.09.2021 16:18 Ответить
В дзеркало глянуть не пробував? Не треба переадресовувать власні "особливості психіки" на оточуючих!
показать весь комментарий
06.09.2021 16:40 Ответить
Бачу, ти не знаєш, шо таке ВСУ, і читати не вмієш.
показать весь комментарий
05.09.2021 18:21 Ответить
Це ти не знаєш. Українською це ЗСУ. За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ - Цензор.НЕТ 266
показать весь комментарий
05.09.2021 20:25 Ответить
Ага.
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6474
показать весь комментарий
05.09.2021 20:39 Ответить
Але ж я не вийожувався, як ти "ти не знаєш, шо таке ВСУ, і читати не вмієш." За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ - Цензор.НЕТ 944 Та і на цій сторінці я лише один раз таку описку зробив, а ти - тричі. За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7017
показать весь комментарий
05.09.2021 21:42 Ответить
І шо?
показать весь комментарий
05.09.2021 21:43 Ответить
Просто смішно, як ти пафосно надував щоки, а вийшов пшик. За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 69 260 осіб, усього - 5 569 051, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8720
показать весь комментарий
05.09.2021 21:52 Ответить
Він новини читає неуважно чи взагалі не читає. Можеш пошукати, як писали: помер робітник ВСУ. Скіки тих робітників, і хто це взагалі, він не в курсі, йому це не цікаво, бо він тут не для цього. Нехай надасть кількість померлих від ковідли саме вояків, як він каже.
показать весь комментарий
05.09.2021 18:35 Ответить
А що, цивільних робітників ЗСУ не шкода?
На, тримай.
Новина від 0/05/2021
19 у Києві та Київській області - цивільні працівники (14 вересня і 28 січня, 25-26 березня 2021 року, 28 березня, 29 березня, 31 березня, 13 квітня, 16 квітня, 18 квітня, 21 квітня, 26 квітня та 27 квітня, 5 травня) та державна службовиця (17 вересня), а також військовослужбовці (18 жовтня, 30 жовтня, 12 листопада, 10 грудня, 18 грудня);
12 у Львівській області - вісім цивільних працівників ЗСУ (16 квітня, 27 травня, 15 жовтня, 28 жовтня, 13 листопада, 15 грудня, 28 січня 2021 року, 28 березня), полковник медслужби Іван Гайда - начальник Львівського військового госпіталю, помер 18 червня); військовослужбовці, що померли 17 жовтня та 30 квітня, 4 травня 2021 року);
десять в Одеській області - цивільні працівники ЗСУ (31 жовтня, 11 листопада, 3 грудня 2020 року, 17 березня, 18 березня, 27 березня, 29 березня, 10 квітня, 2 травня, 5 травня 2021 року);
шість в Івано-Франківській області - чотири цивільні працівники (19 січня, 13 лютого, 29 березня, 8 квітня 2021 року), двоє військовослужбовців (16 вересня 2020 року і 22 лютого 2021-го);
п'ять у Харківській області - три військовослужбовці (17 листопада 2020 року, 9 квітня і 10 квітня) і два цивільні працівники (23 січня, 3 березня 2021 року);
п'ять у Хмельницькій області - три цивільних працівники (19 вересня, 6 листопада, 4 грудня 2020 року, 1 та 3 квітня 2021 року);
п'ять у Вінницькій області - цивільні працівники ЗСУ (9 грудня 2020 року, 4 березня і 6 березня, 22 березня, 18 квітня 2021 року);
чотири в Житомирській області - цивільні працівники (8 серпня 2020 року і 19 квітня 2021 року) і військовослужбовці (13 листопада та 9 травня);
два в Дніпропетровській області - цивільні працівники ЗСУ (4 листопада і 20 грудня);
три в Миколаївській області - військовослужбовець (17 листопада), цивільні працівники 9 квітня, 19 квітня та 30 квітня 2021 року);
два в Чернівецькій області - цивільний працівник (30 травня) та працівник ЗСУ (30 грудня);
два у Чернігівській області - цивільний працівник ЗСУ (4 грудня, 2 квітня 2021 року);
два в Херсонській області - два цивільні працівники ЗСУ (16 грудня та 24 січня 2021 року);
один у Закарпатській області - військовослужбовець (27 лютого);
один у Запорізькій області - цивільні працівники ЗСУ (6 жовтня);
один у Сумській області - військовослужбовець ЗСУ (24 грудня);
один миротворець зі складу місії ООН в ДР Конго (помер у Найробі, Кенія, 22 листопада);
один працівник ЗСУ у Полтавській області (10 березня 2021 року).
показать весь комментарий
05.09.2021 21:50 Ответить
Да да...я уже читал от вас..
Вначале..."две прививки спасет вас от заражения"..
Потом .."ну не спасет...вы можете заболеть ..не не сильно"..
Теперь.." вы можете заболеть...и сильно..но есть шанс что вы не умрете"..😀 но главное мы победим вирус...но это не точно потому что коллективный иммунитет где то заблукал..
показать весь комментарий
05.09.2021 11:38 Ответить
Или давай ссылку, где я такое писал, или прекращай свои фантазии приписівать оппонентам.
показать весь комментарий
05.09.2021 12:36 Ответить
О госпАди..."вы"...это в загали....вся толпа которая тут уже почти два года разгоняет истерию..а не персональное обращение к тебе...😀
показать весь комментарий
05.09.2021 12:42 Ответить
О госпАди...
Если Вы пишете для всех сторонников вакцинации или обо всех ее сторонниках, то так прямо и указывайте или пишите в общей ветке форума. Если Вы пишете в ответ на мой пост, то я, вполне логично воспринимаю это как обращение лично ко мне.
показать весь комментарий
05.09.2021 13:56 Ответить
Ще було про =повернення до нормального життя= і =скасування масок та решти заходів=.
показать весь комментарий
05.09.2021 20:13 Ответить
 
 