Формирование в ЕС независимых от США вооруженных сил не только ослабит НАТО, но и разделит Европу, - Столтенберг
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Формирование в Европе независимых от США вооруженных сил приведет к расколу среди союзников по НАТО.
Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я приветствую дополнительные усилия Европы в области обороны, но это никогда не сможет заменить НАТО, и мы должны быть уверены, что Европа и Северная Америка объединятся", - сказал он в интервью The Telegraph.
Столтенберг подчеркнул: "Любая попытка ослабить связь между Северной Америкой и Европой не только ослабит НАТО, но и разделит Европу".
Перед встречей в Любляне глав внешнеполитических и оборонных ведомств Евросоюза шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что события в Афганистане показали необходимость создания собственных независимых вооруженных сил.
Столтенберг заявил, что "все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно работать над тем, чтобы Афганистан не стал местом, где террористические группы могут свободно действовать и готовить, организовывать, планировать, финансировать нападения на наши страны".
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Свободен.
Мне кажется, что дело вовсе не в том, что кто-то чей-то холуй, а в том, что США проводят такую политику, которую считают нужной.
И если эта политика не нравится Украине или ещё кому-то, то США на это просто плюют.
И это правильно, потому что свои интересы - единственно правильные.
Им решать что им на пользу, что нет.
ГЛавное, чего я не наблюдаю, так это того, чтобы действия украинских политиков шли на пользу Украине, а не Кремлю.
Та пускай формируют, благо у них есть из кого. За последние 20-ть лет приняли столько потенциальных "воинов" с Востока и Африки, что теперь никакой враг не страшен.
"Животворящий" з понтом візитик забацав =налагоджувати зв*язки з європейськими союзниками=, які попсував Трамп, і порозвалював все, і понищив.
А вони, невдячні, після подій в Афганістані, коли головний союзничок їх просто кинув і не попередив про свої дії (про узгодження і мови нема), а потім і відповідати на телефонні дзвінки не хотів, тепер замислилися про свої збройні сили.
Крику зате скільки було про передбачуваного "козака".
Тепер Німеччина платитиме внески в нову організацію чи то тільки в НАТО так можна ?