Россия должна вывести свое оружие и силы из Украины и взять ответственность за прекращение конфликта на Донбассе, - посольство США
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В 7-ю годовщину подписания Минских соглашений в посольстве Соединенных Штатов Америки призвали Российскую Федерацию вывести свои силы из Украины, вернув украинскому государству полный контроль над всеми международно-признанными границами
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Соединенных Штатов Америки в Украине.
"В седьмую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои минские обязательства, в том числе позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе и освободить незаконно задержанных лиц", - следует из сообщения.
"Россия должна вывести свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого ею на востоке Украины",- добавили в посольстве США.
Напомним, что 5 сентября 2014 года в Минске, в здании "Президент-отеля", Украина, Россия и ОБСЕ подписали так называемый "Минский протокол" - соглашение о перемирии и урегулировании конфликта на Донбассе. Позже, в феврале, стороны подписали новый документ, который определял план выполнения договоренностей.
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никто не тронет Рашку.
еще и новичками и петровыми с бошировами могут играться - одна баночка же, писало - засрала почти целый город британцам - а у них этого новичка тонны же
Тогда "армия" ДРА была точно такой же! На учениях выходили на позиции, сжирали пайку и ложились спать. На "войнушке" просто растворялись, оставляя свободными участки. И безбожно сливали всю информацию духам. Если нашим нужно было вкинуть дезу, они просто приглашали на совещание афганских офицеров и доводили до них "сверхсекретные" сведения.
Технику даже не пытались ремонтировать - шурави еще пришлют.
совкам что ли? так какие это же "наши"?
Чи як таки США рішилися таки сказати своє слово , яке довго не говорили - віддавши слова Франції та Германії (Німетчині) - у яких "особливі відносини з РФ" ...
А ще би почути слова від Сполученого Королівства ..., які також підписали у Будапешті !
Головним підсумком нинішніх відвідин президентом України Володимиром Зеленським Сполучених Штатів Америки є відмова американського президента Джозефа Байдена та його команди від реалізації кремлівського сценарію з врегулювання ситуації на Донбасі на основі домовленостей, досягнутих у Мінську. Це повне фіаско політики Володимира Путіна на українському й загалом на західному напрямку.
*Дивіться щотижневу передачу "Студія Захід" на телеканалі "Еспресо ТВ" - основні теми дня очима Західної України. Ведучий програми Антон Борковський бере інтерв'ю у лідерів суспільної думки.
В школах уже появились новые классы для будущих сотрудников ФСИН, полиции, Росгвардии и ФСБ, пишет «ZNAK».
В Геленджике в школе № 6 открылся полицейский «3 Б» класс. В краевом управлении МВД сообщили, что ученики приняли присягу юного полицейского и дали клятву, что будут свято чтить кодекс чести и поддерживать порядок в учебном заведении. «В полицейском классе будут изучать законодательство, соблюдать его и помогать своим сверстникам не нарушать закон», - пояснили в ведомстве, отметив, что в этой школе уже есть подобный класс.
В Новосибирске школа № 67 набрала учащихся в профильный «10 Б» класс ГУФСИН. Образованием займутся специалисты уголовно-исправительной системы и сотрудники спецназа «Корсар», которые занимаются подавлением бунтов среди заключенных и борьбой с терроризмом. Также будут привлекаться ветераны ФСИН. На классном часе 1 сентября присутствовал замначальника областного управления ФСИН, рассказавший о «преимуществах службы в пенитенциарной системе России».Пішла підготовка "Павликів Морозових" на професійному рівні і в промисловому масштабі!!! Сталін з Берією від заздрощів у гробу перевертаються!!!
Точное название для ФСБшных ублюдков - те же бандюки, только еще и зарплату получают!
Це аналог ******** ЧВК
А пірати діяли на свій страх і ризик. Якщо пірата наймали, він просто става корсаром.
Зрозуміло, що ця градація досить умовна, але вона є.
РФ сразу сядет на ж...и выведет все свои войска из оккупированых территорий Украины и Грузии.
Ну это нужна политическая воля. А не балабольство....бла-бла-бла и озабоченостями уже сыты по горло.