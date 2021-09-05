Россия должна вывести свое оружие и силы из Украины и взять ответственность за прекращение конфликта на Донбассе, - посольство США

В 7-ю годовщину подписания Минских соглашений в посольстве Соединенных Штатов Америки призвали Российскую Федерацию вывести свои силы из Украины, вернув украинскому государству полный контроль над всеми международно-признанными границами

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Соединенных Штатов Америки в Украине.

"В седьмую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои минские обязательства, в том числе позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе и освободить незаконно задержанных лиц", - следует из сообщения.

"Россия должна вывести свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого ею на востоке Украины",- добавили в посольстве США.

Напомним, что 5 сентября 2014 года в Минске, в здании "Президент-отеля", Украина, Россия и ОБСЕ подписали так называемый "Минский протокол" - соглашение о перемирии и урегулировании конфликта на Донбассе. Позже, в феврале, стороны подписали новый документ, который определял план выполнения договоренностей.

Читайте также: Существует вероятность согласия России на присоединение США к переговорам по Донбассу: посмотрим, насколько Путин и Байден смогут договориться, - Тейлор