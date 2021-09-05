Посольство Украины благодарит Турцию за солидарность в отношении задержанных татар: Жестокие нарушения прав человека в Крыму недопустимы

В посольстве Украины в Турецкой Республике осуждают массовые задержания крымских татар в оккупированном Крыму и выражают благодарность Турции за солидарность с Украиной

Об этом сообщила пресс-служба украинского посольства в Турции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Жестокие нарушения прав человека в Крыму недопустимы. Мы осуждаем эти действия оккупантов против граждан Украины и благодарим нашего друга Турцию за ее солидарность", - сказано в заявлении.

Согласно тексту турецкого коммюнике, обнародованного в микроблоге Твиттер, в Турции наблюдают за развитием событий в Крыму и также желают четверым задержанным крымским татарам "как можно скорее вернуться в свои дома и семьи".

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Как сообщалось, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

4 сентября в селе Первомайское Симферопольского района Крыма прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю. Протестуя против задержаний, родственники и неравнодушные сограждане вышли к зданиям "Управление ФСБ по Республике Крым и г. Симферополь".