РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11041 посетитель онлайн
Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс Репрессии в оккупированном Крыму
1 227 9
задержание (6587) Крым (26014) Турция (3229) крымские татары (2689)

Посольство Украины благодарит Турцию за солидарность в отношении задержанных татар: Жестокие нарушения прав человека в Крыму недопустимы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посольство Украины благодарит Турцию за солидарность в отношении задержанных татар: Жестокие нарушения прав человека в Крыму недопустимы

В посольстве Украины в Турецкой Республике осуждают массовые задержания крымских татар в оккупированном Крыму и выражают благодарность Турции за солидарность с Украиной

Об этом сообщила пресс-служба украинского посольства в Турции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Жестокие нарушения прав человека в Крыму недопустимы. Мы осуждаем эти действия оккупантов против граждан Украины и благодарим нашего друга Турцию за ее солидарность", - сказано в заявлении.

Согласно тексту турецкого коммюнике, обнародованного в микроблоге Твиттер, в Турции наблюдают за развитием событий в Крыму и также желают четверым задержанным крымским татарам "как можно скорее вернуться в свои дома и семьи".

Читайте также: Свыше 50 крымских татар задержаны вчера в ходе протеста. Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу и допрашивают без адвокатов, - Денисова. ВИДЕО

Как сообщалось, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

4 сентября в селе Первомайское Симферопольского района Крыма прошел обыск у Наримана Джеляла, после чего его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. Позднее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в "Фейсбуке", что Нариман Джелял находится в здании ФСБ России по Крыму и Севастополю. Протестуя против задержаний, родственники и неравнодушные сограждане вышли к зданиям "Управление ФСБ по Республике Крым и г. Симферополь".

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нужно сближаться с турками. Это цивилизованная страна. Есть тому примеры. Ее интересы близки с интересами Украины. А татары это звено связи с ними. Должен быть подключен весь исламский мир к поддержке татар. Включая Чечню и талибан.
показать весь комментарий
05.09.2021 10:15 Ответить
Смешались кони, люди...
показать весь комментарий
05.09.2021 10:19 Ответить
Талібан своїх одновірців мочить в Афгані аж гай гуде.
показать весь комментарий
05.09.2021 10:19 Ответить
Здесь работает правило - мне можно.А чужим нельзя.
показать весь комментарий
05.09.2021 10:28 Ответить
Інтереси Туреччини десь в якихось питаннях перетинаються з нашими.Лише деякі.У них своя країна,свої інтереси і досить непроста геополітична ситуація.І дії Туреччини в першу чергу направлені на захист своєї країни.Чого і нам бажаю-Україна повинна бути понад усе.
Ердрган лавує в вирі складної міжнародної політики,віддаляється від Європи,перманентно співпрацює з пуйлом(коли їм це вигідно).Не буде Туреччина нахрапом за наших киримли на рожен лізти(а про всей мусульманський світ взагалі нема чого говорити),така правда життя.
показать весь комментарий
05.09.2021 11:10 Ответить
в посольстве Украины в Турции вроде наши работают ..Типа мы сами себе сочуствуем ..Где заявление самой Анкары а не нашего посольства .Тоже самое щас посольство Украины в россии скадет ..
показать весь комментарий
05.09.2021 10:33 Ответить
Свои "права" нужно было защищать с оружием в руках когда москали оккупировали Крым, сейчас уже несколько запоздало!
показать весь комментарий
05.09.2021 11:28 Ответить
Что нам откроет деоккупация части Донбасса, страшно даже подумать...
показать весь комментарий
05.09.2021 14:30 Ответить
 
 