США больше не будут покупать у России двигатели РД-180 для ракет Atlas V

США заявили, что больше не станут закупать у России двигатели РД-180 для ракет Atlas V.

Об этом The Verge сообщил исполнительный директор компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Дело в том, что ракету Atlas V полностью выведут из эксплуатации к середине 2020-х годов, перед этим ULA, альянс корпораций Boeing и Lockheed Martin, запланировал еще 29 запусков. Оставшиеся пуски будут проведены в интересах Минобороны США, NASA и Amazon и других неназванных коммерческих заказчиков.

Три или четыре двигателя РД-180 сейчас установлены на ракетах Atlas V для предстоящих миссий, еще часть находится на складе. "Мы заблаговременно закупили РД-180, так что я могу прекратить эти отношения (с Россией. -Ред.) и не зависеть (от нее. - Ред.), как просил нас конгресс", — пояснил Бруно.

Как отмечает издание, всего США купили 122 двигателя РД-180. Последние шесть двигателей американская сторона приобрела в апреле.

Вместо ракет с российскими двигателями ULA будет использовать для миссий Пентагона более дешевые Vulcan Centaur с двигателями BE-4, которые разрабатывает Blue Origin Джеффа Безоса. Он работает на кислороде и метане.

Последнее время Space X подорвала монополию ULA на государственные контракты на запуски. У компании Илона Маска есть многоразовая ракета Falcon 9, более дешевая, чем Atlas V. ULA снизила стоимость миссий Atlas V с примерно $187 млн до примерно $100 млн из-за усиления конкуренции, но так и не приблизилась к стартовой цене Falcon 9, составляющей около $62 млн. В прошлом году Космические силы США выделили ULA и SpaceX миллиарды долларов на запуск от 30 до 35 миссий для Пентагона в период с 2022 по 2027 год, причем ULA получает 60% рабочей нагрузки, а SpaceX — остальную долю.

Российские ракетные двигатели РД-180 собирали по заказу США на НПО "Энергомаш" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос"). В 2014 году РД-180 попали под санкции США — в апреле американский суд по федеральным искам запретил ULA производить какие-либо покупки или платежи с "Энергомашем". Однако в мае того же года Вашингтон отменил запрет. В сентябре 2017 года газета The Wall Street Journal сообщала, что из-за отсутствия аналогов Пентагон не сможет отказаться от импорта двигателей РД-180 как минимум до 2025 года.

Однако уже в октябре 2017 года компания Blue Origin провела первые огневые испытания двигателя BE-4. В сентябре 2018-го предприятие Безоса договорилось о поставке двигателя подрядчику NASA. По сообщению The Verge, поставки первых готовых к полетам двигателей ожидаются к концу 2021 года. Генерал Джейсон Котерн, заместитель командующего ракетным подразделением Космических сил, уточнил, что если поставки сорвутся, часть рабочей нагрузки Vulcan Пентагон может отдать SpaceX.