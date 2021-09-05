США больше не будут покупать у России двигатели РД-180 для ракет Atlas V
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
США заявили, что больше не станут закупать у России двигатели РД-180 для ракет Atlas V.
Об этом The Verge сообщил исполнительный директор компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
Дело в том, что ракету Atlas V полностью выведут из эксплуатации к середине 2020-х годов, перед этим ULA, альянс корпораций Boeing и Lockheed Martin, запланировал еще 29 запусков. Оставшиеся пуски будут проведены в интересах Минобороны США, NASA и Amazon и других неназванных коммерческих заказчиков.
Три или четыре двигателя РД-180 сейчас установлены на ракетах Atlas V для предстоящих миссий, еще часть находится на складе. "Мы заблаговременно закупили РД-180, так что я могу прекратить эти отношения (с Россией. -Ред.) и не зависеть (от нее. - Ред.), как просил нас конгресс", — пояснил Бруно.
Как отмечает издание, всего США купили 122 двигателя РД-180. Последние шесть двигателей американская сторона приобрела в апреле.
Вместо ракет с российскими двигателями ULA будет использовать для миссий Пентагона более дешевые Vulcan Centaur с двигателями BE-4, которые разрабатывает Blue Origin Джеффа Безоса. Он работает на кислороде и метане.
Последнее время Space X подорвала монополию ULA на государственные контракты на запуски. У компании Илона Маска есть многоразовая ракета Falcon 9, более дешевая, чем Atlas V. ULA снизила стоимость миссий Atlas V с примерно $187 млн до примерно $100 млн из-за усиления конкуренции, но так и не приблизилась к стартовой цене Falcon 9, составляющей около $62 млн. В прошлом году Космические силы США выделили ULA и SpaceX миллиарды долларов на запуск от 30 до 35 миссий для Пентагона в период с 2022 по 2027 год, причем ULA получает 60% рабочей нагрузки, а SpaceX — остальную долю.
Российские ракетные двигатели РД-180 собирали по заказу США на НПО "Энергомаш" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос"). В 2014 году РД-180 попали под санкции США — в апреле американский суд по федеральным искам запретил ULA производить какие-либо покупки или платежи с "Энергомашем". Однако в мае того же года Вашингтон отменил запрет. В сентябре 2017 года газета The Wall Street Journal сообщала, что из-за отсутствия аналогов Пентагон не сможет отказаться от импорта двигателей РД-180 как минимум до 2025 года.
Однако уже в октябре 2017 года компания Blue Origin провела первые огневые испытания двигателя BE-4. В сентябре 2018-го предприятие Безоса договорилось о поставке двигателя подрядчику NASA. По сообщению The Verge, поставки первых готовых к полетам двигателей ожидаются к концу 2021 года. Генерал Джейсон Котерн, заместитель командующего ракетным подразделением Космических сил, уточнил, что если поставки сорвутся, часть рабочей нагрузки Vulcan Пентагон может отдать SpaceX.
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без покупок НАСА - эти движки никому не нужны и их изготовление - невыгодно...
А значит сокращение персонала и распил производства.. рогозин должен успеть за год)
"... Как отмечает издание, всего США купили 122 двигателя РД-180. Последние шесть двигателей американская сторона приобрела в апреле. Источник: https://censor.net/ru/n3286415
Для заміни РД-180 розглядається новий двигун, на розробку якого Пентагоном виділено 160 млн доларів. Очікується, що він буде готовий до використання не раніше 2019 року[7]. Альтернативним варіантом є розгортання виробництва РД-180 за наявною у США ліцензії на заводі ULA в м. Декейтер[9].
есть вариант, а не само производство..
"....Летом 2020 года ULA получила первый тестовый двигатель BE-4 производства «Blue Origin»[27].
По состоянию на 08 апреля 2021 года (более 20 лет с момента первого пуска РН «Атлас» с РД-180) в США поставлено 116 двигателей, состоялось 92 пуска, все они признаны успешными[28][29].
16 апреля 2021 года Роскосмос сообщил об отправке в США последней партии из 6 двигателей РД-180.[30]
"... Российские ракетные двигатели РД-180 собирали по заказу США на НПО "Энергомаш" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос"). В 2014 году РД-180 попали под санкции США - в апреле американский суд по федеральным искам запретил ULA производить какие-либо покупки или платежи с "Энергомашем". Однако в мае того же года Вашингтон отменил запрет. В сентябре 2017 года газета The Wall Street Journal сообщала, что из-за отсутствия аналогов Пентагон не сможет отказаться от импорта двигателей РД-180 как минимум до 2025 года. Источник: https://censor.net/ru/n3286415
и в собранном виде доставляют в США, где проходят тестовые испытания и установку на Atlas V
И, видимо, под руководством робота Фёдора...((
Т.к. есть лучшая альтернатива - СпейсХ и ULA с ВЕ-4
а рогозин пусть на батуте скачет - в коЗмоЗ))
Нехило американская ракетная братва капусту рубила до прихода Маска
ну,большой мангал там,шашлык-машлык..