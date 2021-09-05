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США больше не будут покупать у России двигатели РД-180 для ракет Atlas V

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США больше не будут покупать у России двигатели РД-180 для ракет Atlas V

США заявили, что больше не станут закупать у России двигатели РД-180 для ракет Atlas V.

Об этом The Verge сообщил исполнительный директор компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели". 

Дело в том, что ракету Atlas V полностью выведут из эксплуатации к середине 2020-х годов, перед этим ULA, альянс корпораций Boeing и Lockheed Martin, запланировал еще 29 запусков. Оставшиеся пуски будут проведены в интересах Минобороны США, NASA и Amazon и других неназванных коммерческих заказчиков.

Три или четыре двигателя РД-180 сейчас установлены на ракетах Atlas V для предстоящих миссий, еще часть находится на складе. "Мы заблаговременно закупили РД-180, так что я могу прекратить эти отношения (с Россией. -Ред.) и не зависеть (от нее. - Ред.), как просил нас конгресс", — пояснил Бруно.

Как отмечает издание, всего США купили 122 двигателя РД-180. Последние шесть двигателей американская сторона приобрела в апреле.

Вместо ракет с российскими двигателями ULA будет использовать для миссий Пентагона более дешевые Vulcan Centaur с двигателями BE-4, которые разрабатывает Blue Origin Джеффа Безоса. Он работает на кислороде и метане.

Последнее время Space X подорвала монополию ULA на государственные контракты на запуски. У компании Илона Маска есть многоразовая ракета Falcon 9, более дешевая, чем Atlas V. ULA снизила стоимость миссий Atlas V с примерно $187 млн до примерно $100 млн из-за усиления конкуренции, но так и не приблизилась к стартовой цене Falcon 9, составляющей около $62 млн. В прошлом году Космические силы США выделили ULA и SpaceX миллиарды долларов на запуск от 30 до 35 миссий для Пентагона в период с 2022 по 2027 год, причем ULA получает 60% рабочей нагрузки, а SpaceX — остальную долю.

Российские ракетные двигатели РД-180 собирали по заказу США на НПО "Энергомаш" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос"). В 2014 году РД-180 попали под санкции США — в апреле американский суд по федеральным искам запретил ULA производить какие-либо покупки или платежи с "Энергомашем". Однако в мае того же года Вашингтон отменил запрет. В сентябре 2017 года газета The Wall Street Journal сообщала, что из-за отсутствия аналогов Пентагон не сможет отказаться от импорта двигателей РД-180 как минимум до 2025 года.

Однако уже в октябре 2017 года компания Blue Origin провела первые огневые испытания двигателя BE-4. В сентябре 2018-го предприятие Безоса договорилось о поставке двигателя подрядчику NASA. По сообщению The Verge, поставки первых готовых к полетам двигателей ожидаются к концу 2021 года. Генерал Джейсон Котерн, заместитель командующего ракетным подразделением Космических сил, уточнил, что если поставки сорвутся, часть рабочей нагрузки Vulcan Пентагон может отдать SpaceX.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+35
ёпта.. пестец батуту рогозина))
без покупок НАСА - эти движки никому не нужны и их изготовление - невыгодно...
А значит сокращение персонала и распил производства.. рогозин должен успеть за год)
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05.09.2021 11:32
+12
Чукча не читатель, а писатель?
"... Как отмечает издание, всего США купили 122 двигателя РД-180. Последние шесть двигателей американская сторона приобрела в апреле. Источник: https://censor.net/ru/n3286415
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05.09.2021 11:39
+10
Пушистый зверек подкрался незаметно - как всегда впрочем... США больше не будут покупать у России двигатели РД-180 для ракет Atlas V - Цензор.НЕТ 1524
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05.09.2021 11:34
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ёпта.. пестец батуту рогозина))
без покупок НАСА - эти движки никому не нужны и их изготовление - невыгодно...
А значит сокращение персонала и распил производства.. рогозин должен успеть за год)
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05.09.2021 11:32 Ответить
Чукча не читатель, а писатель?
"... Как отмечает издание, всего США купили 122 двигателя РД-180. Последние шесть двигателей американская сторона приобрела в апреле. Источник: https://censor.net/ru/n3286415
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05.09.2021 11:39 Ответить
читай внимательно:
Для заміни РД-180 розглядається новий двигун, на розробку якого Пентагоном виділено 160 млн доларів. Очікується, що він буде готовий до використання не раніше 2019 року[7]. Альтернативним варіантом є розгортання виробництва РД-180 за наявною у США ліцензії на заводі ULA в м. Декейтер[9].

есть вариант, а не само производство..
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05.09.2021 11:43 Ответить
Таки да.
"....Летом 2020 года ULA получила первый тестовый двигатель BE-4 производства «Blue Origin»[27].
По состоянию на 08 апреля 2021 года (более 20 лет с момента первого пуска РН «Атлас» с РД-180) в США поставлено 116 двигателей, состоялось 92 пуска, все они признаны успешными[28][29].
16 апреля 2021 года Роскосмос сообщил об отправке в США последней партии из 6 двигателей РД-180.[30]
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05.09.2021 11:46 Ответить
Я, как раз умею. В отличие от чукчи писателя.

"... Российские ракетные двигатели РД-180 собирали по заказу США на НПО "Энергомаш" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос"). В 2014 году РД-180 попали под санкции США - в апреле американский суд по федеральным искам запретил ULA производить какие-либо покупки или платежи с "Энергомашем". Однако в мае того же года Вашингтон отменил запрет. В сентябре 2017 года газета The Wall Street Journal сообщала, что из-за отсутствия аналогов Пентагон не сможет отказаться от импорта двигателей РД-180 как минимум до 2025 года. Источник: https://censor.net/ru/n3286415
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05.09.2021 11:43 Ответить
это как - нЁгров из США завезли в рашку и в Химках (именно там нахлдится НВО Енергомаш) собирали?
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05.09.2021 11:41 Ответить
читай внимательно: РД-180 разработан в середине 1990-х годов на основе мощнейшего советского двигателя РД-170[1], производится на территории России в «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко»


и в собранном виде доставляют в США, где проходят тестовые испытания и установку на Atlas V
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05.09.2021 11:48 Ответить
Глушко Валентин Петрович

США більше не купуватимуть у Росії двигуни РД-180 для ракет Atlas V - Цензор.НЕТ 7919 США більше не купуватимуть у Росії двигуни РД-180 для ракет Atlas V - Цензор.НЕТ 9432
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05.09.2021 17:52 Ответить
Меря! Тебя с твоими кураторами, видимо, тоже "собирали по лицензии" на Лахте?!
И, видимо, под руководством робота Фёдора...((
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05.09.2021 12:20 Ответить
дурню ніхто в штатах під це лайно цехи по збиранню не будував, лапті їх збирали із залишків запчастин, що від сисисири залишилсь, а що не було то криворукі кацапи намаались зробити, через що якість стала взагалі лайно, от і відмовились
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06.09.2021 07:13 Ответить
Это был чуть ли не последний вариант для получения коммерческой валюты в рашенскую космическую программу. Маск здорово батутных приземлил. По самое "нихочу".
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05.09.2021 11:41 Ответить
Не последний. Нужно ещё чтобы американцы от РД-181 отказались и британская OneWeb от запуска на "Союзах".
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05.09.2021 11:58 Ответить
OneWeb уже недолго осталось Они уже банкротились. Обанкротятся и еще раз. И РД-181М уже под запретом импорта в США.
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05.09.2021 12:06 Ответить
эти двигатели и так принадлежат США - только с их разрешения свиноцабаки могут их изготовлять...!!!
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05.09.2021 17:22 Ответить
Батут работает.
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05.09.2021 11:33 Ответить
От русофоби )
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05.09.2021 11:33 Ответить
Пушистый зверек подкрался незаметно - как всегда впрочем... США больше не будут покупать у России двигатели РД-180 для ракет Atlas V - Цензор.НЕТ 1524
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05.09.2021 11:34 Ответить
американский поток-2
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05.09.2021 11:35 Ответить
Надо ставить свечку за ***** и рагозина их опг развалит *********
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05.09.2021 11:35 Ответить
Не первый раз перестают покупать.
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05.09.2021 11:37 Ответить
не первый, но - окончательный.
Т.к. есть лучшая альтернатива - СпейсХ и ULA с ВЕ-4
а рогозин пусть на батуте скачет - в коЗмоЗ))
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05.09.2021 11:39 Ответить
Дай Бог в останній !!!)))
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05.09.2021 11:39 Ответить
Сейчас уже есть варианты. Все произошло как и с доставкой астронавтов чуть раньше
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05.09.2021 11:49 Ответить
более дешевые с двигателями BE-4, которые разрабатывает Blue Origin Джеффа Безоса. / В Украине есть свой Безос: Увеличив добычу газа, Украина может выйти на уровень энергонезависимости и даже экспортировать его за границу, - Витренко 26.06.21
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05.09.2021 11:41 Ответить
ULA снизила стоимость миссий Atlas V с примерно $187 млн до примерно $100 млн из-за усиления конкуренции Источник: https://censor.net/ru/n3286415

Нехило американская ракетная братва капусту рубила до прихода Маска США больше не будут покупать у России двигатели РД-180 для ракет Atlas V - Цензор.НЕТ 2333
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05.09.2021 11:54 Ответить
может,Талибан купит ?
ну,большой мангал там,шашлык-машлык..
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05.09.2021 12:09 Ответить
Вот как выглядят "батуты", Дафай досфидания роськосмос...
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05.09.2021 12:35 Ответить
З "батута" рогозіна&ко пересадили на бутилку
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05.09.2021 12:35 Ответить
Знову клята "русафобия")))
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05.09.2021 12:46 Ответить
Штати перестали купляти в Росіі ракетні двигуни,але переживають,що Росія все одно може послати їх Штатам разом з ракетами...
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05.09.2021 13:46 Ответить
ніт, знаючи рукожопість кацапів, треба переживати Воронєжу, а до Штатів не долетять, ніколи, тому кацапа бухай скломийку і сиди рівно, на бутилці
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06.09.2021 07:21 Ответить
 
 