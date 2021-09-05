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Защитники Панджшера в Афганистане заявили, что разгромили группировку талибов в тысячу человек

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Защитники Панджшера в Афганистане заявили, что разгромили группировку талибов в тысячу человек

Группировка боевиков "Талибан численностью в тысячу человек накануне вечером была блокирована в северо-восточной части Панджшера.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в социальных сетях пресс-секретарь Фронта сопротивления, афганский журналист Фахим Дашти.

"В течение ночи и сегодняшнего утра большая часть группировка была ликвидирована, взята в плен при бегстве и отступлении местным населением с помощью сил сопротивления", - утверждает Дашти.

Он добавил, что в других частях долины обстановка находится под полным контролем бойцов Фронта.

По сведениям Фронта национального сопротивления Афганистана, талибы мобилизовали против Панджшера с шести направлений более 20 тыс. боевиков.

Представители талибов пока не комментировали происходящее.

Движение "Талибан" на фоне вывода войск США и их партнеров из Афганистана, к середине августа захватило почти все провинции страны, в том числе 15 августа и столицу государства Кабул. Неподконтрольной талибам осталась лишь одна провинция - Панджшер, где был создан Фронт национального сопротивления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Талибы наступают на последний неподконтрольный им район Афганистана Панджшер, там обещают не сдаваться
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Топ комментарии
+29
Это Афган до того, как совок влез своими грязными сапогами

Захисники Панджшера в Афганістані заявили, що розгромили угруповання талібів із тисячі осіб - Цензор.НЕТ 1412
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05.09.2021 12:32
+24
этот Панджшер больше 40 лет кто только не штурмовал: и совки, и афганские войска режима Наджибуллы, и талибы 20-летней давности, но так никто ни хрена и не покорил эту провинцию.
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05.09.2021 11:48
+18
Кинули, ще й більше за американців, просто вам про це не розказують, звичайно не так як РСЧА в 1941 році, тисячі танків і гармат, але й немало.
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05.09.2021 12:14
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О а что так можно было??
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05.09.2021 11:46 Ответить
Добре що СРСР не звалив, все залишивши, всіх переміг.
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05.09.2021 12:08 Ответить
Кинули, ще й більше за американців, просто вам про це не розказують, звичайно не так як РСЧА в 1941 році, тисячі танків і гармат, але й немало.
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05.09.2021 12:14 Ответить
А на рахунок людей, більше всього шкода тих дівчат, що повірили СРСР і вели нормальний образ життя, 100 000 забитих камінням жінок на совісті СРСР.
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05.09.2021 12:16 Ответить
Это Афган до того, как совок влез своими грязными сапогами

Захисники Панджшера в Афганістані заявили, що розгромили угруповання талібів із тисячі осіб - Цензор.НЕТ 1412
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05.09.2021 12:32 Ответить
Захисники Панджшера в Афганістані заявили, що розгромили угруповання талібів із тисячі осіб - Цензор.НЕТ 5232
Захисники Панджшера в Афганістані заявили, що розгромили угруповання талібів із тисячі осіб - Цензор.НЕТ 2345
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05.09.2021 12:37 Ответить
Самая большая и современно вооруженная армия в 41 была как раз у совка. И солдаты, как и афганцы, в 41 просто отказались воевать.
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05.09.2021 12:28 Ответить
Танков и самолетов больше всего было у СССР и Франции.

И СССР, и Франция слились в течении полугода войны с Рейхом.
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05.09.2021 12:35 Ответить
Да. Пришлось издавать приказ 200. От огня загран-отрядов тогда погибла охрененная куча солдат.
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05.09.2021 12:43 Ответить
И у Фпанции не было Урала, за который можно было вывезти военпром.

Разница только в том, что Франция подписала капитуляцию, а Сталин только начал вести переговоры о ней, когда стало понятно, что Рейх до зимы взять Москву не успевает. Но уже был готов драпать в Куйбышев.
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05.09.2021 13:02 Ответить
Есть такое. Размер пространства спасал от тупости руководителей.
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05.09.2021 13:04 Ответить
Франция капитуляцию не подписывала, это банольная совковая пропаганда. Был заключён МИРНЫЙ договор между Рейхом и Францией, но так как война с Британией продолжалась, то север Франции был под оккупацией.
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05.09.2021 18:55 Ответить
Детали: Американские военные перед своим уходом привели в негодность самолеты, бронемашины и систему противоракетной обороны в кабульском аэропорту,
По словам генерала, там разоружены или приведены в негодность 73 самолета. Такая же участь постигла примерно 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожника Humvee.
"Эти самолеты более не полетят, никто не сможет управлять ими… Этими машинами никто более не сможет пользоваться", - сказал Маккензи.
Кроме того, военные США привели в негодность систему ПРО, артиллерию и минометы, которые использовались для защиты аэропорта. По словам Маккензи, "они также выведены из строя, и их нельзя будет использовать снова".

Талибы уже в ярости когда поняли, что получили кучу металлолома.
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05.09.2021 12:19 Ответить
А даже если бы целые оставили и летчики приняли идею талибан..то их надо обслуживать...Значит надо еще иметь специалистов аэродромной службы в количестве намного больше летунов...
Как может обеспечить выполнение полетов бородатая обезьяна заучившая суры из корана? Аллах все сделает или как?
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05.09.2021 13:27 Ответить
Таки да. Нужны спецы, техника и ЗИПы. Спецы практически все эмигрировали.
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05.09.2021 14:14 Ответить
Ну так-плювали вслід! А за що було чіплятися-вони "совка" надивилися вдосталь,нічого доброго не бачили!
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05.09.2021 12:36 Ответить
Если воевать с врагом а не заглядывая ему в глаза стоя на коленях то конечно можно так. Не так страшен враг как предатели которые пугают войной и предлогают сдаться
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05.09.2021 11:59 Ответить
Ну єто пока ни о чём. С северо-востока - отбились.
А по направлению основного удара с юго-запада провалились.
Военная сила тоталитарных режимов в том и состоит, что людей они не считают. А талибы точно не демократы.
Ну убили 1000 в засаде, значит надо послать 10000. А ресурс у них десятки миллионов рабов, которых к тому же нечем кормить. То есть половина точно лишние.
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05.09.2021 12:23 Ответить
не звізди.в талібів 50 тис армія...Їх там усіх зажмурять аби набоїв вистачило. І кінець талібанської імперії.
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05.09.2021 13:19 Ответить
і звідкіля впевненість що на боці Панджеру одні афганці воюють? Можливо під шумок там по талібах з В-52 регулярно насипають касетними з висоти в 10 км. Захисники Панджшера в Афганістані заявили, що розгромили угруповання талібів із тисячі осіб - Цензор.НЕТ 4613 Чи вночі з БПЛА ударних точково по техніці чи складах з БК
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05.09.2021 13:25 Ответить
Демонструєте повне нерозуміння тоталітарного режиму.
Це поки вони були повстанцями їх було по різним оцінкам 30-70 тис.
Зараз у них ресурс всього Афганістану. Якщо треба, то вони і мільйон виставлять без проблем. Вибір у афганців небагатий. Або йдеш в армію, щоб прогодувати сім'ю, або сдихаєш з голоду.
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05.09.2021 13:39 Ответить
этот Панджшер больше 40 лет кто только не штурмовал: и совки, и афганские войска режима Наджибуллы, и талибы 20-летней давности, но так никто ни хрена и не покорил эту провинцию.
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05.09.2021 11:48 Ответить
Тогда им Рэмбо помогал..
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05.09.2021 11:58 Ответить
Шикарное уточнение насчёт военно-технической помощи со стороны Рэмбо: в самом деле в фильме Рэмбо смотрелся просто эпически, как универсальный солдат Новой эпохи.
Респект за остроумие и лаконизм, ув. Дитрих. Ваша фаза всего лишь из 4-х слов звучит, как афоризм.
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06.09.2021 02:31 Ответить
Неправда. Як і про те, що ніхто не міг Афганістан здолати..
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05.09.2021 13:01 Ответить
а талибы заявляют ,что взяли под контроль военную базу Массуда , с кучей техники ..Цензор где пруффф ?
https://mobile.twitter.com/newkc14/status/1434247796375359488
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05.09.2021 11:50 Ответить
И что?Может и взяли. Победа в битве не значит победу в войне. Факт в том, что талиьы как обычно обкакались со своим блицкригом в Панджшере.
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05.09.2021 12:02 Ответить
Талибы воюют по-партизански: отрядами, группами, засадами, налётами: а группировку Ахмад Шаха можно победить только масштабной операцией, проводимой силами войсковой группировки численностью 30-40 тыс. военнослужащих, отлично обученных ведению боевых действий именно в горах. Такой группировки не имеет вообще ни одна армия мира. Так что, талибам придётся "брать" Панджшер лет этак 10, пока их снова не свергнут иранцы или китайцы.
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06.09.2021 02:40 Ответить
Важа арта, куди вона в горах, Масуд її просто залишив.
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05.09.2021 12:10 Ответить
Только зазря 17 людей во время "праздничного салюта" угробили дикари.
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05.09.2021 11:52 Ответить
Мало пітекантропів покрошили
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05.09.2021 11:56 Ответить
Нагадало Україну 2014-го.
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05.09.2021 11:59 Ответить
Ну конечно, советская армия взять 9 раз не смогла, а тут какие-то талибы. Ничего этим дикарям-террористам не светит. Ахмад Масуд - сын национального героя Афганистана Ахмад Шах Масуда,единственного адекватного лидера моджахедов. Панджшер н кому не покорился за 40 лет.
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05.09.2021 12:01 Ответить
Очередной рай для продавцов оружия...
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05.09.2021 12:02 Ответить
нужно было Талибам использовать дроны)
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05.09.2021 12:05 Ответить
Которые у них, оказывается, не летают и без систем управления. У них там несколько индийских вертолетов и один из пилотов -- цельный новый министр командующий воздушными силами. Пусть попробуют его использовать по назначению Захисники Панджшера в Афганістані заявили, що розгромили угруповання талібів із тисячі осіб - Цензор.НЕТ 5437
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05.09.2021 12:24 Ответить
сказки всё это про тысячу убиенных.... 20 лет отдельные группы не уничтожали такими количествами .а тут когда все талибы в куче сотнями тысяч и + оружие захваченное американское и их тут опа и раз....ба.. и за пару дней... вот это поворот.... пАбеда ...вопросс а что так не воевали 20 лет? уже бы и духа талибов бы не было ни живой души...как то так ..((
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05.09.2021 12:55 Ответить
На Копростані в копроновинах скавчать зворотнє. )))
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05.09.2021 13:43 Ответить
Пусть высшие силы берегут людей в борьбе с нечистью.
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05.09.2021 14:10 Ответить
События, предоставленные самим себе, имеют тенденцию развиваться от плохого к ещё худшему.
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05.09.2021 14:20 Ответить
Жодних ілюзій - це пуштуни що мають багато зброї і відповідний настрій. Дуже швидко прорвуть оборону і всіх перевішають.
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05.09.2021 18:25 Ответить
Это всё военная пропаганда. Масуда-старшего поддерживали США, Пакистан, Китай и куча арабских стран, помогали не только оружием и боеприпасами, но и продовольствием (Пандшер с трудом может себя прокормить), был там небольшой французский госпиталь. Кто сейчас поможет Масуду-младшему? Сейчас там сбор второго урожая (первый собрали в середине лета0, если его просто сорвать, то жителей ждёт банальный голодомор, а талибы туда никакие гуманитарные караваны не пустят
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05.09.2021 19:15 Ответить
А хоч хтось панджшерцям допомогу надасть ?
Чи всі вже настроїлися співпрацювати з талібами і, таким чином, не хочуть =псувати стосунки= з новою владою ?
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05.09.2021 19:20 Ответить
 
 