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Антитеррористическая операция (15889) Иловайск (465) Муженко (331) Колесник (22)

Муженко, это тебе за ложь о "хотелке неуправляемых добробатов", - экс-куратор "Кривбасса" Колесник обнародовал шифрограмму первого приказа на штурм Иловайска. ДОКУМЕНТ (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Обнародована шифрограмма о первом приказе штурма захваченного российскими наемниками Иловайска. Документ датирован 5 августа 2014 года.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник, информирует Цензор.НЕТ.

"Первый приказ на штурм Иловайска, в таком качестве еще никто не видел эту шифрограмму. Продолжение следует. Предупреждаю, обыски у меня дома ничего не дадут, документы дома не держу. Рассекречиваются согласно распоряжений ОГП и СБУ, быстрее ГШ. Муженко, держи подачу, это тебе за ложь о "хотелке неуправляемых добробатов", - прокомментировал шифрограмму Колесник. 

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Муженко, это тебе за ложь о хотелке неуправляемых добробатов, - экс-куратор Кривбасса Колесник обнародовал шифрограмму первого приказа на штурм Иловайска 01
Муженко, это тебе за ложь о хотелке неуправляемых добробатов, - экс-куратор Кривбасса Колесник обнародовал шифрограмму первого приказа на штурм Иловайска 02

Чуть  позже Колесник также обнародовал входящую кодограмму по данной операции. 

Муженко, это тебе за ложь о хотелке неуправляемых добробатов, - экс-куратор Кривбасса Колесник обнародовал шифрограмму первого приказа на штурм Иловайска 03
Муженко, это тебе за ложь о хотелке неуправляемых добробатов, - экс-куратор Кривбасса Колесник обнародовал шифрограмму первого приказа на штурм Иловайска 04

"Муженко, это наверно добробаты такую ​​переписку по штурму и освобождению Иловайска вели, пожалуй "Днепр-1" с "Донбассом" переписывались?", - прокомментировал он данный документ. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+72
Хто і коли оприлюднить стенограму наради за участі Корбана, Хомчака?
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05.09.2021 12:07
+65
более того, колесник спалил хомчака))
вверху - дата и откуда:
из ОК "Південь" о 12:30..
сразу после тусовки у коломойского - хомчак отдаёт приказ 40му бату..
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05.09.2021 12:24
+48
В то время сектором Б командовал Руслан Хомчак, похоже, это его распоряжение.
Совершенно не раскрыта тема каким боком тут Муженко.
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05.09.2021 12:12
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Страница 3 из 3
Муженко, це тобі за брехню про "хотілку некерованих добробатів", - екскуратор "Кривбасу" Колесник оприлюднив шифрограму першого наказу на штурм Іловайська - Цензор.НЕТ 2901 На жаль.
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05.09.2021 19:53 Ответить
По поводу Мельниченко. Писали Кучму на стационарную аппаратуру, вмонтированную в стену кабинета чекистами, еще во время Щербицкого. Команду на дискредитацию Кучмы дал Директор ФСБ Путин. Озвучку операции дискредитации, для срыва движения Украины в НАТО, провели Мельниченко, Юрий Луценко, Мороз, Медведчук и Григорий Суркис.
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05.09.2021 20:20 Ответить
Колесник не вылазит с 1+1, постоянно к этой жабе мосейчук заскакивает. Поинтересуйтесь им, кому интересно.
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05.09.2021 15:47 Ответить
Ещё, почему никто нЕ говорит о том, что виноват путин и его б.ядсАся расия,
а во всем всегда виновата прошлая властЬ и Порошенко?
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05.09.2021 15:59 Ответить
Бо його давно купили.
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05.09.2021 16:01 Ответить
І що ця стенограма доводить ?
Може щось і планувалось. Але ж то було за 20 днів.
Хто знає, якими були наступні вказівки.

Філоненко зазначив, що 5 серпня Корбан провів нараду, на якій, крім нього, були присутні комбат "Донбасу" Семен Семенченко, командир батальйону "Азов" Андрій Білецький і командувач сектору "Б" генерал Руслан Хомчак.
"Нараду було присвячено плануванню операції із зачищення й взяття Іловайська... Там всі завдання ставив Корбан... Командував там всім не Хомчак, на мою думку, командував там всім Корбан", - сказав комбат.
За словами Філоненка, розпорядження керівництва МВС про залучення батальйонів спецпризначення до операції не було, батальйони підкорялися безпосередньо генералові Хомчаку.
Комбат "Шахтарська" заявляє, що 7 серпня мав на руках агентурні дані про істотне збільшення кількості терористів в Іловайську.
Він стверджує, що надав ці дані Корбану, керівництву батальйонів "Азов" і "Дніпро-1".
Філоненко заявляє, що вони ці дані проігнорували й наполягали на малій кількості супротивника й можливості взяття міста силами батальйонів "Шахтарськ", "Азов" і "Дніпро-1".
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05.09.2021 16:05 Ответить
Нашему нарИду, нажаль, и доказывать ничего не нужно.
50% мозга занято - порох барыга, оставшаяся часть мозга помнит код от подъезда
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05.09.2021 16:30 Ответить
Доводит очередную ложь от Барыги, что добробаты не были контролируемы и делали, что хотели. Мол трагедия из за того, что не было приказов идти на штурм, сами туда полезли и поэтому попали в котел.
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05.09.2021 20:36 Ответить
Не бачу наказу йти на штурм.
До того ж це вказівки Хомчака.
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05.09.2021 20:42 Ответить
Не бачиш, то на почитай, рошеномізке

Справа щодо подій в Іловайську повністю розслідувана, але із 2016 року лежить без руху в ГПУ, - Бутусов. ДОКУМЕНТ
08:46 08.08.2018 100
https://amp.censor.net/ua/news/3080300/sprava_schodo_podiyi_v_ilovayisku_povnistyu_rozsliduvana_ale_iz_2016_roku_lejyt_bez_ruhu_v_gpu_butusov
Проміжний звіт ТСК з розслідування трагічних подій під Іловайськом. Повний текст
ПОНЕДІЛОК, 20 ЖОВТНЯ 2014, 17:48
http://www.pravda.com.ua/articles/2014/10/20/7041381/
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05.09.2021 22:25 Ответить
Плотніков Руслан - "Проміжний звіт ТСК з розслідування "
У проміжному звіті така хронологія цікава:

- 23 липня
- 13 серпня
- 21 серпня
- 24 серпня
А де загубилися 4-е серпня, 5-е серпня і т.д.?
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06.09.2021 00:46 Ответить
А що це за посада "куратор батальону "????
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05.09.2021 16:17 Ответить
Такие "документі" делают на каканале Г+Г оптом, да и колесник на зарплате там же
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05.09.2021 16:26 Ответить
Чому ж.Це давно відома секретна шифрограма,яку люб'язно надав Корбану.його друзяка Хамчяк.
Ще з 2015 року.Ось брехливе гівно,на чиїх лапах смерть бійців,демонструє їх Скрипіну:В мене є шифрограми наказів про наступ на Іловайськ і вони будуть публічно оприлюднені - Корбан
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05.09.2021 17:16 Ответить
Куратор Колесник на телеящике 1+1 прописался, темная лошадка .... кстати , ,,куратор,, что за должность такая ??
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05.09.2021 16:57 Ответить
Интересно, а как КОДОГРАММА, оказалась на руках, и в свободном доступе, а не в архивах??? 🤔🤔🤔🤔. И главное слив в сеть секретных документов-это не преступление??? Или при этой власти можно все??? Или с этой властью в одной упряжке??? 🤔🤔🤔 А скорее - это задание этой власти !!!
Как-то странно, что эти КОДОГРАММЫ, всплыли именно сейчас, спустя столько времени. Уж очень много вопросов, на которые вряд-ли будут даны ответы 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
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05.09.2021 17:18 Ответить
никто ничего не понял, но срач устроили зачетный. все как всегда.
зы захожу на "цензор" не новости читать, а на зоопарк под новостью полюбоваться
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05.09.2021 17:20 Ответить
Расследование ВСК ВР, обнародованные шифротелеграммы, заключение Генпрокуратуры (с проведением военно-тактической экспертизы) - "вы-всё-врети!!1!!"

Сказки пары продажных вы*лядков откосивших от мобилизации и за бабло вещающих "правду" - "всё так и было!"
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05.09.2021 19:01 Ответить
Не переконливо. На емоціях завжди так.
Вперше бачу слово =куратор= щодо добробатів.
На документах - дві дати, час - той самий.
Цікаво, чи ЮБ щось напише.

Скільки мулу та сміття. І як не просто знайти і побачити серед цього всього правду.
Звичайно, не неможливо. Але широкий загал (будь-де) розбиратися не хоче і не буде.
На те й розраховують.
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05.09.2021 20:01 Ответить
Найдите время и прочитайте этот документ до конца. Это ПРАВДА!!!
http://argumentua.com/stati/ilovaiskii-kotel-otchet-komissii-verkhovnoi-rady
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05.09.2021 20:36 Ответить
А чому російською говіркою ?
Вже сумніви виникають
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05.09.2021 20:45 Ответить
Я народився на Одещине, навчався у Підмосковьї, потім у військовому ВУЗі, де викладали виключно російською, потіс проходив службу у РСФСР, де також українська мова не використовувалась. Зазвичай використовую російську, я більш звичну, но можу і українською, но так довше пишу.
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05.09.2021 20:50 Ответить
Курвиметр! Ты на такой аргумент еще и отвечаешь.... Муженко, це тобі за брехню про "хотілку некерованих добробатів", - екскуратор "Кривбасу" Колесник оприлюднив шифрограму першого наказу на штурм Іловайська - Цензор.НЕТ 5425
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06.09.2021 10:13 Ответить
С тем чем ты столкнуля в теории это називается просто - ДЕМАГОГИЯ.
А теперь давай пошутим, ну по поводу демагогии. Вот например -
- Ну, что почему аспирант Петренко критикует доказательство, предложенной теоремы, а вот
заслуженный деятель искуств Украины профессор Поплавсий считает, что доказательство верно!!! Муженко, це тобі за брехню про "хотілку некерованих добробатів", - екскуратор "Кривбасу" Колесник оприлюднив шифрограму першого наказу на штурм Іловайська - Цензор.НЕТ 9055
Психологи знают где-то четверть сотни подобных приемов, вышеприведенный прием называется ссылкой на авторитеты. Им обучают профссиональных дипломатов, разведчиков ну и т.д. В общем, расслабся.... Муженко, це тобі за брехню про "хотілку некерованих добробатів", - екскуратор "Кривбасу" Колесник оприлюднив шифрограму першого наказу на штурм Іловайська - Цензор.НЕТ 9055
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06.09.2021 10:31 Ответить
Ой, да я прекрасно знаю ник Ксения - не первый год она тут пишет )))
Просто было время, было настроение и я ей ответил. Собственно мне было интересно, ЧТО она на это ответит ))))
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06.09.2021 11:33 Ответить
Може в вас виникають сумніви тому, що цей документ висвітлює деякого у неприглядному вигляді?

Да, в нас зараз вороги держави, які при владі, як раз і використовуют украінську мову, та знають її краще за мене. Так є мова ознакою того, ЗА, чі проти Украиїни конкретна людина?
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05.09.2021 20:53 Ответить
Особисто для вас - виводи ТСК ВР по Іловайську, українською мовою
https://glavcom.ua/publications/126829-ilovajska-tragedija.-povna-versija-zvitu-parlamentskoji-slidchoji-komisiji-dokument.html
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05.09.2021 20:55 Ответить
Слева тот самый Колесник....Муженко, це тобі за брехню про "хотілку некерованих добробатів", - екскуратор "Кривбасу" Колесник оприлюднив шифрограму першого наказу на штурм Іловайська - Цензор.НЕТ 7243
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05.09.2021 22:05 Ответить
Моральной щепетильностью Коля Тайсон не страдает. Интересно, за какой год эта фотка?
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06.09.2021 01:23 Ответить
ну ось і попадалово від куратора батальону. Шапка документа вказує, що основою наказу було попередє бойове розпрядження начальника сектору Б. Хомчак надіслав на затвердження до Муженка своє бойове розпорядження. А де в цьому розпорядженні мова йде по добробати Коломойського та Авакова, я не бачу, є згадка про координацію бригад ЗСУ, так що ініціатором був Хомчак, який діяв в парі з Геной Корбаном і це було 5 числа, а коли був обстріл "градами" ?.
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06.09.2021 08:37 Ответить
Але ж це попередні розпорядження. Я так розумію про підготовку до вказаних дій, а не про їх провдення. Що вони спростовують?
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06.09.2021 09:26 Ответить
Цікаво чому ДСК?
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06.09.2021 09:29 Ответить
Очередная попытка устроить глобальный срачь, и отвести внимание от кремлевских убийц.
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06.09.2021 10:25 Ответить
Меня здесь интересует одна деталь Муженко, це тобі за брехню про "хотілку некерованих добробатів", - екскуратор "Кривбасу" Колесник оприлюднив шифрограму першого наказу на штурм Іловайська - Цензор.НЕТ 5296Каким оразом, Хомчак со своим помоником легко вышли из лесополосы, а Ростик, оператор и раненные солдат ВСУ, переодетый ими в треники и по легенде выступавший водителем телеканала благополучно угодили в плен к Россиянам . Понятно, что военная прокуратура здесь не нужна....а другая.
В былые времена такой факт темным пятном ложился на биографию военнослужащего. Не?
Ах, да совсем забыл, у нас же декомунизация.... Муженко, це тобі за брехню про "хотілку некерованих добробатів", - екскуратор "Кривбасу" Колесник оприлюднив шифрограму першого наказу на штурм Іловайська - Цензор.НЕТ 5296
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06.09.2021 10:40 Ответить
Так, то скорше питання до Хомчака, але не Муженка ...
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06.09.2021 12:01 Ответить
Цікаво, чи були присутні угрупування Коломойського-Корбана на майдані.
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06.09.2021 12:38 Ответить
Що українці..в армії повний бардак був так? А на війні бардак завжди А в той час це цілком закономірне явище... Ні хто не признається що було ? Чесно яб і не шукав винних? Іловайск це типу показова страта вільних українців росіськими собаками. Все. Іловайску трагедію планували тільки сабаки росіяни .. Не нащі генералиі командири..
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06.09.2021 13:00 Ответить
росособаки просто хотіли зламати дух Українським захисникам...штовхнути Україну в сторону потрібну росособакам...І їм це в той час вдалося - підштовхнути на тупі домовленості..А дух Україні не зламати ні коли і ні кому
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06.09.2021 13:05 Ответить
А при чому тут Муженко?
Його підписів на шифровках немає. Натомість стоять підписи підлеглих Хомчака, що підтверджує всім відому версію про істинних ідеологів штурму Іловайска. Версії, яка спростовує маячню про "злиті Порошенком добробати"
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09.09.2021 11:13 Ответить
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