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Занимается "кривосудием", преследуя патриотов в интересах ОП, - родственники Героев Небесной Сотни требуют уволить скандальную судью Волкову

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Занимается

Родственники Героев Небесной Сотни требуют немедленно уволить с должности судью Печерского суда Киева Светлану Волкову, освободившую из-под стражи убийцу Героев Небесной Сотни - экс-командира "Беркута" Дмитрия Садовника, а сейчас отправившая за решетку боевого генерала Игоря Павловского и производственника Валерия Шандру.

Об этом говорится в заявлении ОО Семьи "Небесной Сотни" в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Судебный произвол судьи Печерского суда города Киева Светланы Волковой, которая отпустила убийцу Героев Небесной Сотни, а сейчас отправила за решетку боевого генерала Игоря Павловского и производственника Шандру, вызывает у нас, семей Героев Небесной Сотни, гнев и возмущение. Мы хорошо помним тот день, 19 сентября 2014 года, когда ее решением был выпущен на свободу убийца наших родных и близких - фигурант дела о расстреле 48 активистов Майдана, командир так называемой черной роты "Беркута" Дмитрий Садовник. Это дало ему возможность бежать в страну-агрессор - Российскую Федерацию, и тем самым избежать правосудия и существенно помешать привлечению к ответственности его соратников", - говорится в заявлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Судья Волкова, освободившая из-под стражи экс-командира "Беркута" Садовника, отстранена от должности на два месяца

Напомним, что судья Волкова в 2016 году была освобождена от должности, и в отношении нее было начато уголовное производство. Однако с приходом к власти Зеленского осенью 2019 года ее восстановили на работе.

"Сейчас она занимается "кривосудием", преследуя патриотов в интересах Офиса президента Украины и деятелей времен режима Януковича. И дело Павловского и Шандры - не единственное в ее "активе". В январе 2020 года Светлана Волкова приняла скандальное решение о том, что заместитель главы Администрации президента Януковиче, украинофоб Андрей Портнов, пять предыдущих лет жил в Украине - хотя в Украине его не было. "Кривосудие" Волковой мы ставим в один ряд с включением в списки обмена, передачи другим странам беркутовцев, подозреваемых в совершении преступлений во время Революции Достоинства, по которым не было вынесено судебных приговоров; возвращение в страну и популяризацию в медийном пространстве украинофобов Лукаш, Портнова и других; откровенное преследование правоохранительными органами волонтеров и общественных деятелей.

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Использование таких судей демонстрирует реальное отношение Зеленского и его "слуг народа" к ценностям и достижениям Революции Достоинства, ко всем тем, кто уже седьмой год противостоит вооруженной агрессии Российской Федерации на Востоке Украины.

Требуем предоставления правовой оценки действиям судьи Волковой и немедленного увольнения ее с должности, а также возобновления уголовного производства в отношении ее роли в спасении убийц майдановцев. Требуем отмены неправосудных, абсурдных решений по ветеранам войны с российским агрессором, волонтерам, производственникам, которые поддерживали нашу армию. Требуем привлечения к ответственности служителей режима Януковича, которые совершали преступления против протестующих на Майдане и покрывали эти преступления", - сказано в заявлении.

Также читайте: Судья Печерского суда Волкова, признавшая Портнова постоянно проживающим в Украине, может не иметь оснований осуществлять правосудие, - адвокат Титыч
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Топ комментарии
+21
как это уволить?! Именно такие и нужны зеленой говно-власти!
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05.09.2021 12:36
+21
Та в Україні 99,999% суддів гниди корумповані !!!)))
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05.09.2021 12:46
+12
Та там весь суд ,усім особовим складом на нари ,корумпований гнидник !!!)))
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05.09.2021 12:39
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Правила форума Совет форумчан
как это уволить?! Именно такие и нужны зеленой говно-власти!
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05.09.2021 12:36 Ответить
Та в Україні 99,999% суддів гниди корумповані !!!)))
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05.09.2021 12:46 Ответить
Той один десятичисячний відсоток, пресують.
"Суддя Сидоров - проти системи портнова-зеленського. Ви здивуєтеся!"
https://www.youtube.com/watch?v=fp5bxIwhPTM&t=34s
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05.09.2021 13:16 Ответить
Ты удивитшься, но я неплохо знаю двух известных судей и они честные и очень порядочные люди.
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05.09.2021 13:47 Ответить
китайці? там з корупціонерами не панькаються
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21.11.2021 20:41 Ответить
" Суддя Волкова - як ідеал судочинства. "

https://www.youtube.com/watch?v=BMIfyltEoqs
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05.09.2021 13:09 Ответить
Да и такую "власть", тоже разогнать к чёртовой матери, одни продажные шкуры...
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05.09.2021 14:54 Ответить
ЗЕбоби, чому при вашому недоумку такі судді сидять ще на своїх місцях? Весна прийшла, саджати не будемо?
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05.09.2021 12:38 Ответить
Не звезди! При Порохе ее отстранили.
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05.09.2021 13:41 Ответить
Та там весь суд ,усім особовим складом на нари ,корумпований гнидник !!!)))
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05.09.2021 12:39 Ответить
Хорошо бы, но как?
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05.09.2021 13:42 Ответить
Использование таких судей демонстрирует реальное отношение Зеленского и его "слуг народа" к ценностям и достижениям Революции Достоинства, ко всем тем, кто уже седьмой год противостоит вооруженной агрессии Российской Федерации на Востоке Украины.
Війна з ****** триває не сьомий, а восьмий рік. Занимается "кривосудием", преследуя патриотов в интересах ОП, - родственники Героев Небесной Сотни требуют уволить скандальную судью Волкову - Цензор.НЕТ 7222
Источник: https://censor.net/ru/n3286421
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05.09.2021 12:46 Ответить
В бан, кацап.
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05.09.2021 12:58 Ответить
Тю! Та ти сам ватний мусор!)
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05.09.2021 13:00 Ответить
плювати їм на весь цей базар без кінця і краю. якщо від найближчих родичів потерпівших від таких волкових і портнових не прилітає віддача кувалдою безпосередньо в позеленівше рило, то будуть ще зухваліше вчиняти беззаконня на користь окупанта
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05.09.2021 13:10 Ответить
суд Линча самый быстрый и справедливый в мире !
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05.09.2021 13:39 Ответить
Займається "кривосуддям", переслідуючи патріотів в інтересах ОП, - родичі Героїв Небесної Сотні вимагають звільнити скандальну суддю Волкову - Цензор.НЕТ 3633
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05.09.2021 13:15 Ответить
так повесьте ее и забудьте раз и навсегда.....
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05.09.2021 13:44 Ответить
Пора бы уже требовать отставки и привлечения к ответственности самого Зеленского.
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05.09.2021 13:44 Ответить
Я думав цю суддю на нари відправили за те що вона дала втекти Садовнику, а її повернули назад до суддівства. Займається "кривосуддям", переслідуючи патріотів в інтересах ОП, - родичі Героїв Небесної Сотні вимагають звільнити скандальну суддю Волкову - Цензор.НЕТ 2503 Що ви роботе дурні владні? Такі проросійські судді знищують державу з середини, це просто самогубство для України.
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05.09.2021 13:44 Ответить
дурни те, что считают врагов, уничтожающих Украину, просто дураками...
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05.09.2021 13:53 Ответить
Так эта зелень, специально и восстановил её, он специально таких собирает и бережёт их, как зеницу ока.
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05.09.2021 15:00 Ответить
Требовальщики, свои хотелки, засуньте себе в #опу!
Ваше время истекло - он вам ничего не должен! Займається "кривосуддям", переслідуючи патріотів в інтересах ОП, - родичі Героїв Небесної Сотні вимагають звільнити скандальну суддю Волкову - Цензор.НЕТ 691 Займається "кривосуддям", переслідуючи патріотів в інтересах ОП, - родичі Героїв Небесної Сотні вимагають звільнити скандальну суддю Волкову - Цензор.НЕТ 1679
Раньше думать не хотели, слишком устали "атвайны", хотели поржать?
Теперь - жриТЕ...... Займається "кривосуддям", переслідуючи патріотів в інтересах ОП, - родичі Героїв Небесної Сотні вимагають звільнити скандальну суддю Волкову - Цензор.НЕТ 5233
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05.09.2021 14:05 Ответить
А не пошёл бы ты умняга, кобыле в трещину???
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05.09.2021 15:03 Ответить
Она должна сесть...
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05.09.2021 14:38 Ответить
Она должна єсть..
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05.09.2021 15:01 Ответить
Надо кормить организм.
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05.09.2021 15:12 Ответить
Сосальник обколотый "уколами молодости", очки для умного вида - во всей красе.
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05.09.2021 15:07 Ответить
Просто нема в нас ні Бандери, ні Шухевича. Вони б по іншому судили цю потвору.
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05.09.2021 17:35 Ответить
Займається "кривосуддям", переслідуючи патріотів в інтересах ОП, - родичі Героїв Небесної Сотні вимагають звільнити скандальну суддю Волкову - Цензор.НЕТ 3010
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05.09.2021 22:53 Ответить
 
 