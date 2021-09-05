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Акции в поддержку СМИ и против закона об "иноагентах" состоялись в Москве и трех городах РФ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Акции в поддержку СМИ и против закона об

Около 100 человек собрались в Москве (РФ), чтобы выразить протест против закона об "иностранных агентах" и поддержать СМИ и журналистов, которым власти РФ присвоила этот статус. Пикеты состоялись также в Новосибирске, Калуге и Уфе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Акция проходила в субботу 4 сентября, и официально она имела формат встречи кандидатов в депутаты с избирателями, поскольку провести запланированный на этот день митинг не позволила мэрия Москвы.

Сначала организатором митинга выступил Независимый профсоюз журналистов, который пытался согласовать с властями Москвы акцию численностью до 500 человек на Пушкинской площади или Никитском бульваре. Получив отказ, организаторы митинга опротестовали его в трех московских судах и обратились к кандидатам в депутаты от нескольких партий с просьбой поддержать проведение акции.

Акции в поддержку СМИ и против закона об иноагентах состоялись в Москве и трех городах РФ 01

Во "встрече с избирателями" принимали участие кандидаты в депутаты Госдумы от "Яблока", в том числе правозащитница Марина Литвинович, бывший фигурант так называемого "болотного дела" Николай Кавказский, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин и кандидат в депутаты Госдумы от Партии Роста Эльвира Вихарева.

Политики пообещали присутствующим в случае своего избрания добиться принятия поправок в закон о "иноагентах". Некоторые из участников мероприятия держали в руках плакаты в поддержку признанного "иноагентом" телеканала "Дождь" и других СМИ и журналистов, которые получили от российских властей этот статус. Участники встречи принесли с собой картонную фигуру оппозиционного политика Юлии Галяминой, приговоренной в декабре 2020 года к двум годам условно за повторное нарушение правил участия в массовых мероприятиях.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+14
Аж 100! человек собрались в 15 миллионной Мацкве на поддержку свободы слова... Спасибо, дальше можно не продолжать, путин может крутить-вертеть этих баранов вечно Акции в поддержку СМИ и против закона об "иноагентах" состоялись в Москве и трех городах РФ - Цензор.НЕТ 1515
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05.09.2021 12:38
+6
Страна конченных терпил,что собственно ни для кого не новость
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05.09.2021 12:51
+5
в москве около 100 чел...это успех мышебратского народа!
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05.09.2021 12:41
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Аж 100! человек собрались в 15 миллионной Мацкве на поддержку свободы слова... Спасибо, дальше можно не продолжать, путин может крутить-вертеть этих баранов вечно Акции в поддержку СМИ и против закона об "иноагентах" состоялись в Москве и трех городах РФ - Цензор.НЕТ 1515
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05.09.2021 12:38 Ответить
Проти бандерівських агентів. Акции в поддержку СМИ и против закона об "иноагентах" состоялись в Москве и трех городах РФ - Цензор.НЕТ 3362
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05.09.2021 12:42 Ответить
Даешь чебурнет в каждую улусскую избу!
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05.09.2021 13:36 Ответить
и то в основном одни блогеры...
а блогеры - шин не запалят
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05.09.2021 13:57 Ответить
Акції на підтримку ЗМІ й проти закону про "іноземних агентів" відбулися у Москві й трьох містах РФ - Цензор.НЕТ 7817 крути - верти не давай терпилам - взрасти
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05.09.2021 14:15 Ответить
в москве около 100 чел...это успех мышебратского народа!
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05.09.2021 12:41 Ответить
А смысл выходить? В стране бояр и рабов, либо челобитную, либо вилы в руки /других вариантов не предусмотренно/!
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05.09.2021 12:45 Ответить
100 душ на мільйонне місто це навіть не розмір статистичної похибки. А те що їхній командир депутат Мітрохін, то це взагалі помножає на нуль цю статистичну похибку
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05.09.2021 12:48 Ответить
Страна конченных терпил,что собственно ни для кого не новость
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05.09.2021 12:51 Ответить
шо то их там много собралось, неравнодушных хорьков...
от кода 200 сoберется - режим рухнет!
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05.09.2021 12:53 Ответить
Вечір... Москва... Пушкінська площа... "Автозак"... В темноті голос:
- Я извиняюсь Ни у кого нет пустой бутылки? "Придавило"...
З іншого кутка:
- А пустого полиэтиленового пакета? ...
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05.09.2021 13:39 Ответить
а как Вы думаете нафига кацапам сапоги? - по 4 струи в каджый влезет )))
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05.09.2021 13:56 Ответить
Ти з арифметикою "не дружиш"! У солдатський чобіт влазить мінімум 4 літри рідини Сечовий міхур вміщає в середньому 250-300 мл Бери "кукулятор" і рахуй! Акції на підтримку ЗМІ й проти закону про "іноземних агентів" відбулися у Москві й трьох містах РФ - Цензор.НЕТ 2902
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05.09.2021 14:08 Ответить
Хватит пару автозаков шоб закидать кучку смелых москалей, и никаких вопросов.
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05.09.2021 13:18 Ответить
А там и автозаков не надо...ФСБ тут же направляет к ним колонну ЛГБТ и все нормальные люди бегут как от чумы
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05.09.2021 13:42 Ответить
Там тудя по фото пяток активистов а остальные это обступившие журналисты и фотографы.
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05.09.2021 13:27 Ответить
Похоже в постсовке устали от революций.
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05.09.2021 15:31 Ответить
всего сотня кацапов чем-то не довольна, значит ***** все делает правильно.
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05.09.2021 15:58 Ответить
 
 