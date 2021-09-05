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Красный Крест (400) Донбасс (26945) гуманитарная помощь (1202)

Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса более 53 тонн гуманитарной помощи

Новости Цензор.НЕТ Общество

Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса более 53 тонн гуманитарной помощи

В течение недели на оккупированную Россией территорию Донбасса проследовали три грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста общим весом 53,1 тонны.

Об єтом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ. 

"Через КПВВ "Новотроицкое" проехали 3 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Международного Комитета Красного Креста. Для населения временно оккупированной территории Украины доставили строительные материалы и медицинские средства", - сказано в сообщении.

Также читайте: США выделили Украине $45 млн долларов гуманитарной помощи

Общий вес гуманитарной помощи составил 53,1 тонны.
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Топ комментарии
+11
КК посібник сепарні.
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05.09.2021 12:59
+7
что то кормильцы не отказываются от жрачки от нахлебников с евросоюза ...
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05.09.2021 13:18
+6
Буде що дерібанити !!!)))
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05.09.2021 12:57
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Буде що дерібанити !!!)))
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05.09.2021 12:57 Ответить
КК посібник сепарні.
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05.09.2021 12:59 Ответить
а чем лучше "держава Украина", що пенсии падлюкам в ордло платит? Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу понад 53 тонн гуманітарної допомоги - Цензор.НЕТ 7704 Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу понад 53 тонн гуманітарної допомоги - Цензор.НЕТ 823
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05.09.2021 14:35 Ответить
интересно...что и сколько везти красному кресту кто-то из л/днр заказывет-просит-требует?
или везут наобум и когда захотят.. (и неужеле никто не понимает что ото шо притарили до кормильцев дойдет разве что с прилавка лотка-магазина...
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05.09.2021 13:04 Ответить
Значит опять в аптеках ОРДЛО будут говорить «есть украинские». Встречал даже объявление на дверях.
Год назад ничего украинского уже не было.
Наживаются мрази на гумпомощи. В больницах лекарств нет, принимают только со своими.
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05.09.2021 13:08 Ответить
"кармільці" України беручі халяву, знов іронично всміхаються дуракам, що попри все їх годують, щоб вони- мали змогу набратися сил та "мочити укропів", а їхня криша з кремля - жваво чавить санкціонку щодня ... Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса более 53 тонн гуманитарной помощи - Цензор.НЕТ 7193
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05.09.2021 13:10 Ответить
чисто подлечить бойцов маладойреспублики ?
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05.09.2021 13:12 Ответить
металлолом туда надо - спрос там на ету гуманитарку, желательно кусками а не стружкой...
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05.09.2021 13:14 Ответить
что то кормильцы не отказываются от жрачки от нахлебников с евросоюза ...
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05.09.2021 13:18 Ответить
отказываются - те им насильно в пасть пихают...
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05.09.2021 13:22 Ответить
капец....красный крест что взял их на довольствие?(( больные на голову завозят товар в сепарские супермаркеты .неужели не понимают что люди её почти не видят говорят.... да там в большем количестве даже и не люди уже давно.....(( потому что сепары и русские тамашние окупанты разве люди, изменники...??
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05.09.2021 13:20 Ответить
Зачем??? Отделились,пусть сами разгребают!
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05.09.2021 13:34 Ответить
Что разгребают? Они ведь САМИ все устроили, что имеют, а значит у них - все хорошо, как они и хотели. Какая еще помощь, в связи с чем??? Пусть живут и радуются своим достижениям.
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05.09.2021 13:58 Ответить
Вони нагребли в МЕТРІ стільки, шо вистачить на всю оставшуюся жість.Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса более 53 тонн гуманитарной помощи - Цензор.НЕТ 3919
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05.09.2021 13:47 Ответить
нормальные шахтеры не уголь снизу наверх мечут, а танки вниз, ну на всякий случай....
на бамбасе нормальные кармильцы оказались...
тетя дуся, разливальщица мыла на воде на бочке с пивом возле выхода из норы,
легко все подтвердит...
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05.09.2021 13:48 Ответить
Нормальные шахтеры просто работают.
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05.09.2021 14:17 Ответить
ето ненормальные работают, а нормальные танки закапывают...
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05.09.2021 14:22 Ответить
Значит я не нормальный,спасибо,хоть знать буду.
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05.09.2021 14:53 Ответить
не надо обижaться - ненормальных не так много осталось..
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05.09.2021 15:05 Ответить
Нет обиды,смысл в ней какой?
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05.09.2021 15:16 Ответить
рад шо вы поняли все именно так как и надо было...
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05.09.2021 15:31 Ответить
очень бы не хотелось однажды написать - "мы просрали страну."
но все стремительно к етому идeт почему то...
больше клованов! - больше праздника!
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05.09.2021 15:38 Ответить
Советский Союз я видел ,как просерали,качественно.
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05.09.2021 22:11 Ответить
Скоро ожидается пополнение в республиканских магазинах... Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу понад 53 тонн гуманітарної допомоги - Цензор.НЕТ 1992 Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу понад 53 тонн гуманітарної допомоги - Цензор.НЕТ 967
Смотря на то как действует запад в отношении современного агрессора, можно догадаться, что это только деньги и выгода.
Коррупция есть везде, правда не в таких масштабах как у нас.
Так что 100%, Красный Крест тоже хорошо подпушивается на этих "перевозках" и "поставках"... Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу понад 53 тонн гуманітарної допомоги - Цензор.НЕТ 2758 Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу понад 53 тонн гуманітарної допомоги - Цензор.НЕТ 4757
Другого объяснения просто не вижу.
,
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05.09.2021 13:59 Ответить
А "красный крест"не имеет желания поинтересоваться состоянием лугандонских узников, сидящих по подвалам и умирающих с голоду? Подкармливать армию агрессора - преступление."Красный крест" - пособник кремлёвских террористов.
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05.09.2021 14:01 Ответить
Не пойму зачем таврюкам предавшим Родину помощь??
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05.09.2021 15:15 Ответить
Цікаво б було, почитати звіти червоного хреста про адресатів допомоги. Кому вони її віддають?
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05.09.2021 16:11 Ответить
красный крест пособник террористов
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05.09.2021 17:14 Ответить
не в коня корм
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05.09.2021 18:04 Ответить
Гуманітарку від Європи має получати той,хто відверто скаже:"Слава Укра\ні !" Усі інші - у чергу за гумконвоєм з расєї...Хай патрони їдять...
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05.09.2021 18:11 Ответить
 
 