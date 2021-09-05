Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса более 53 тонн гуманитарной помощи
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В течение недели на оккупированную Россией территорию Донбасса проследовали три грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста общим весом 53,1 тонны.
Об єтом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
"Через КПВВ "Новотроицкое" проехали 3 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Международного Комитета Красного Креста. Для населения временно оккупированной территории Украины доставили строительные материалы и медицинские средства", - сказано в сообщении.
Общий вес гуманитарной помощи составил 53,1 тонны.
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или везут наобум и когда захотят.. (и неужеле никто не понимает что ото шо притарили до кормильцев дойдет разве что с прилавка лотка-магазина...
Год назад ничего украинского уже не было.
Наживаются мрази на гумпомощи. В больницах лекарств нет, принимают только со своими.
на бамбасе нормальные кармильцы оказались...
тетя дуся, разливальщица мыла на воде на бочке с пивом возле выхода из норы,
легко все подтвердит...
но все стремительно к етому идeт почему то...
больше клованов! - больше праздника!
Смотря на то как действует запад в отношении современного агрессора, можно догадаться, что это только деньги и выгода.
Коррупция есть везде, правда не в таких масштабах как у нас.
Так что 100%, Красный Крест тоже хорошо подпушивается на этих "перевозках" и "поставках"...
Другого объяснения просто не вижу.
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