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Луганщина (6241) Айдар (163) Ян Осока (1501) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (107)

7 лет назад состоялся кровавый бой вблизи с. Цветные Пески на Луганщине. Погибли или пропали без вести 42 воина батальона "Айдар" и 80-й ОАМБр. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

7 лет назад состоялся кровавый бой вблизи с. Цветные Пески на Луганщине. Погибли или пропали без вести 42 воина батальона

5 сентября 2014 года Украина потеряла 42 бойца батальона "Айдар" и 80-й ОАМБр, погибших или пропавших без вести во время боя вблизи с. Цветные Пески на Луганщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар".

"Айдар" также публикует поименный список погибших и пропавших без вести в данном бою. 

24-й батальон территориальной обороны "Айдар":

погибли:

1. старший сержант А. Скиба;

2. старший сержант В. Кумецкий;

3. старший солдат В. Шалатовский;

4. солдат А. Юркевич;

5. солдат О. Вишневский;

6. солдат А. Демьяненко;

7. солдат А. Богуш;

8. солдат Ф. Коломиец

9. солдат Ю. Король (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);

10. солдат Н. Якубовский (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);

11. солдат А. Стулов (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);

12. солдат С. Пархоменко (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);

13. солдат Д. Рожков (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);

14. солдат А. Белоус (идентифицирован по экспертизе ДНК);

15. солдат С. Грибков (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);

16. солдат В. Сльота (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен).

Считаются пропавшими без вести:

1. солдат В. Якимчук;

2. солдат Ю. Кондратюк;

3. солдат Д. Хомяк;

4. солдат В. Хомяк;

5. солдат Л. Еремин.

80-я отдельная аэромобильная бригада

погибли:

1. старший лейтенант Ю.Пилипчук (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);

2. прапорщик А. Гаврилюк;

3. сержант И. Лемещук;

4. сержант А. Ващук (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);

5. младший сержант И. Сова;

6. младший сержант С. Бродяк;

7. младший сержант В. Бражнюк (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);

8. старший солдат В. Соломчук (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);

9. солдат Р. Степула;

10. солдат М. Федус (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);

11. солдат И. Воробель (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен) ;

2. солдат С. Боднар (захоронение № 234);

Считаются пропавшими без вести:

1. лейтенант И. Петровский;

2. сержант Симпович Р.В;

3. младший сержант А. Гураль;

4. солдат С. Цикайло;

5. солдат Е. Слободян;

6. солдат С. Корнач;

7. солдат С. Ватаманюк;

8. солдат М. Турчин;

9. солдат М. Подгайный;

Кроме того, считаются находящимися в плену:

1. капитан В. Кондрацкий;

2. солдат М. Гринюк;

3. солдат А. Климьюк.

7 лет назад состоялся кровавый бой вблизи с. Цветные Пески на Луганщине. Погибли или пропали без вести 42 воина батальона Айдар и 80-й ОАМБр 01

(На фото - ряды гробов "айдаровцев", погибших под Цветными Песками в Старобельске)

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+26
Смерть русо-фашистским окупантам!
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05.09.2021 13:38
+19
7 лет назад состоялся кровавый бой вблизи с. Цветные Пески на Луганщине. Погибли или пропали без вести 42 воина батальона "Айдар" и 80-й ОАМБр - Цензор.НЕТ 2328
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05.09.2021 13:44
+16
Смерть ворогам України!
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05.09.2021 13:39
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Правила форума Совет форумчан
Смерть русо-фашистским окупантам!
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05.09.2021 13:38 Ответить
7 лет назад состоялся кровавый бой вблизи с. Цветные Пески на Луганщине. Погибли или пропали без вести 42 воина батальона "Айдар" и 80-й ОАМБр - Цензор.НЕТ 2434
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05.09.2021 13:38 Ответить
Смерть ворогам України!
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05.09.2021 13:39 Ответить
Вічна пам'ять Героям! Пекло- ворогам!
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05.09.2021 13:40 Ответить
что б не так печалиться залейте фото кладбища Рстова с нонеймами
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05.09.2021 13:40 Ответить
Оно то так, только не особо от этого легче, особенно родственникам наших погибших героев.
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05.09.2021 13:45 Ответить
Слава Героям !
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05.09.2021 13:41 Ответить
******ые "братья" .... будьте вы прокляты с вашыми выводками.....
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05.09.2021 13:42 Ответить
7 лет назад состоялся кровавый бой вблизи с. Цветные Пески на Луганщине. Погибли или пропали без вести 42 воина батальона "Айдар" и 80-й ОАМБр - Цензор.НЕТ 2328
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05.09.2021 13:44 Ответить
А що тут зробиш, абсолютна більшість українців вирішила що русофіл Зеленський це буде добрий президент і головнокомандувач. Тай його ще й на другий термін переоберуть. 7 лет назад состоялся кровавый бой вблизи с. Цветные Пески на Луганщине. Погибли или пропали без вести 42 воина батальона "Айдар" и 80-й ОАМБр - Цензор.НЕТ 5978
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05.09.2021 13:55 Ответить
Черговий раз...
І.Брюховецький заглядав в очі Московському цареві;
Грушевський з Вінниченком- Троцькому і леніну;
Кравчук і Кучма заглядали Єльцину;
Яник- ху#лу;
ЗЕленський- ху#лу і бульбофюреру;

Але 'мудра' більшість все ніяк не заспокоїться...
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05.09.2021 22:32 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям....

7 лет назад состоялся кровавый бой вблизи с. Цветные Пески на Луганщине. Погибли или пропали без вести 42 воина батальона "Айдар" и 80-й ОАМБр - Цензор.НЕТ 9618
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05.09.2021 13:48 Ответить
Зеля, вместо того, чтобы заглядывать в очко }{уйла в поисках там мира, загляни в глаза родственникам этих ребят.
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05.09.2021 13:49 Ответить
Не забывать и не прощать, никогда!
У таких преступлений нет срока давности - отыскивать, как МОССАД, до конца жизни. Загонять как бешенных собак полицаев из ДЫРЫ и свинособак.
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05.09.2021 13:54 Ответить
Героїне вмирають
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05.09.2021 13:56 Ответить
Хто дав наказ вивести наші війська з звільненого Луганська,відвести їх на Металіст по якому, оговтавшися московський ворог ,наніс артилерійський удар,що привело до значних втрат наших бійців? Це питання має бути розслідуване і винні покарані.
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05.09.2021 14:21 Ответить
Хто-хто, кінь в пальто. Мужеложенко і сиволапий гетьман.
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05.09.2021 14:34 Ответить
Макака узеленская, Блокпост в районі Цвітних Пісків контролював єдину трасу Н21 з Металіста на Щастя, і утримувався українськими підрозділами під командуванням офіцера 1-ї танкової бригади Грицькова. З невстановлених причин особовий склад блокпосту полишив його 4 вересня 2014 року.[вин 2]
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05.09.2021 14:41 Ответить
Да, это так. И именно после позорного оставления этого блок-поста его сразу же заняли сепары, и зная, что вскоре мимо него проедут грузовики с "Айдаром" - даже украинские флаги оставили, дабы айдаровцы ничего не заподозрили. А когда заехали на этот оставленный нашими блок-пост и на вопрос сепара ответили - "Мы "Айдар" - последовал неожиданный кровавый расстрел...В живых осталось лишь двое...
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06.09.2021 09:48 Ответить
Какого числа был освобожден Луганск? КЕМ?
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05.09.2021 16:29 Ответить
25.08.14 половина лоханска было освобождено до центрального рынка. 7 років тому відбувся кривавий бій поблизу с. Цвітні Піски на Луганщині. Загинули або зникли безвісти 42 воїни батальйону "Айдар" і 80-ї ОАМБр - Цензор.НЕТ 1879 7 років тому відбувся кривавий бій поблизу с. Цвітні Піски на Луганщині. Загинули або зникли безвісти 42 воїни батальйону "Айдар" і 80-ї ОАМБр - Цензор.НЕТ 3832 7 років тому відбувся кривавий бій поблизу с. Цвітні Піски на Луганщині. Загинули або зникли безвісти 42 воїни батальйону "Айдар" і 80-ї ОАМБр - Цензор.НЕТ 3832
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05.09.2021 22:00 Ответить
Больной? Какой арт удар? Какой освобожденный Луганск?
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05.09.2021 14:38 Ответить
Освобожденный Луганск?
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05.09.2021 16:27 Ответить
25.08.14 мардва на чумаданах сидела у лоханске, драпать собиралась. 7 років тому відбувся кривавий бій поблизу с. Цвітні Піски на Луганщині. Загинули або зникли безвісти 42 воїни батальйону "Айдар" і 80-ї ОАМБр - Цензор.НЕТ 2952 7 років тому відбувся кривавий бій поблизу с. Цвітні Піски на Луганщині. Загинули або зникли безвісти 42 воїни батальйону "Айдар" і 80-ї ОАМБр - Цензор.НЕТ 8777
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05.09.2021 22:03 Ответить
Сами придумали или кто рассказал? Днем раньше туда, во время артобстрела Новосветловки, зашла приличная колона рашкинской техники... Так кто куда драпать собирался?
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05.09.2021 23:02 Ответить
Сваими ухами, 7 років тому відбувся кривавий бій поблизу с. Цвітні Піски на Луганщині. Загинули або зникли безвісти 42 воїни батальйону "Айдар" і 80-ї ОАМБр - Цензор.НЕТ 111 7 років тому відбувся кривавий бій поблизу с. Цвітні Піски на Луганщині. Загинули або зникли безвісти 42 воїни батальйону "Айдар" і 80-ї ОАМБр - Цензор.НЕТ 9246 7 років тому відбувся кривавий бій поблизу с. Цвітні Піски на Луганщині. Загинули або зникли безвісти 42 воїни батальйону "Айдар" і 80-ї ОАМБр - Цензор.НЕТ 9246
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06.09.2021 18:10 Ответить
что ж это..за бой такой ..?? - кто конкретику знает - расскажите как гибнет рота....
такое не прощается ни врагу, ни командирам..................
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05.09.2021 14:27 Ответить
Да описано все. Отступление неорганизованное, бегство части солдат, отрытая линия обороны, засада, расстрел колонн.
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05.09.2021 14:48 Ответить
не так. там остался флаг (на оставленном блоке), колонна айдара спокойно шла на подкрепление с доп б\к......- а там уже мразь с желтым скотчем в упор....(((
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06.09.2021 00:59 Ответить
Ну так перед этим самовольно оставили этот блок.
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06.09.2021 09:41 Ответить
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8E_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%8E
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05.09.2021 14:54 Ответить
https://censor.net/ru/blogs/1102902/zasade_v_rayione_sela_tsvetnye_peski
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05.09.2021 15:05 Ответить
дякую....- вспомнил..= это была засада на металлисте колонну айдара подпустили твари с нашим флагом ... и в упор всех...- один только ушел оттуда...троих в плен раненых - никто не выжил - издевались по-животному...смотрел видео- туда рашатудей даже вызвали(((
всех гондотварей с того видео обнулить!!!)))))
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06.09.2021 00:52 Ответить
Про Словьянськ відомо, про Зеленопілля відомо, про Сухолучче, відомо, про Волноваху відомо, про Саур Могилу відомо, про Ізваріно, Луганський аеропорт, Іловайськ, Дебальцево... А про бій в Цветних Пісках невідомо.
Засідка під Веселою Горою
За невідомих причин блокпост українців залишив позиції. Внаслідок потрапили в засідку добровольці Айдару. Але через дві години в ту ж саму засідку потрапила 51-ша аеромобільна. Це 100% зрада керівництва військами.
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05.09.2021 15:07 Ответить
Ваня, если ты не интересовался, то тебе и не известно... И не 51-я, а 80-я... Это именно тот бой, в котором засветился нацист мильчаков...
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05.09.2021 17:43 Ответить
И да, это именно тот блокпост, на котором стояло одно из подразделений 1-й танковой... И да, это был тот день когда отдельные подразделения 1-й танковой ловили на границе АТО, а некоторые и в Харьковской области... Да, да, это та армия и тот народ, которые САМИ, без руководства остановили рашкинскую агрессию...
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05.09.2021 17:51 Ответить
петухи на канале роSSийских наймитов "grey zone" записали целое видео по этой трагедии. Не стал смотреть пид*расов, они мерзкие. Но для СБУ просмотр обязателен. Чтобы знать, кого искать и уничтожать.
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05.09.2021 18:42 Ответить
У ссавченки спрасси ана тибе расскажет. 7 років тому відбувся кривавий бій поблизу с. Цвітні Піски на Луганщині. Загинули або зникли безвісти 42 воїни батальйону "Айдар" і 80-ї ОАМБр - Цензор.НЕТ 6451 7 років тому відбувся кривавий бій поблизу с. Цвітні Піски на Луганщині. Загинули або зникли безвісти 42 воїни батальйону "Айдар" і 80-ї ОАМБр - Цензор.НЕТ 6395
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05.09.2021 22:01 Ответить
Почти как мифологический бой под Крутами. Одни вт1кли, а небольшой отряд отстал и их расстреляли. Через сто лет этот бой будет Круты-2.
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05.09.2021 19:27 Ответить
Убитые на войне, замученные в плену УКРАИНСКИЕ СОЛДАТЫ, убитые, замученные ГРАЖДАНСКИЕ ПАТРИОТЫ УКРАИНЫ, смотрят на нас всех живущих.
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов-автономий, ради погибших.
НЕТ особых статусов-автономий, ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ПАТРИОТАМ УКРАИНЫ
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05.09.2021 21:45 Ответить
 
 