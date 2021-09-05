7 лет назад состоялся кровавый бой вблизи с. Цветные Пески на Луганщине. Погибли или пропали без вести 42 воина батальона "Айдар" и 80-й ОАМБр. СПИСОК

5 сентября 2014 года Украина потеряла 42 бойца батальона "Айдар" и 80-й ОАМБр, погибших или пропавших без вести во время боя вблизи с. Цветные Пески на Луганщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар".

"Айдар" также публикует поименный список погибших и пропавших без вести в данном бою.

24-й батальон территориальной обороны "Айдар":

погибли:

1. старший сержант А. Скиба;

2. старший сержант В. Кумецкий;

3. старший солдат В. Шалатовский;

4. солдат А. Юркевич;

5. солдат О. Вишневский;

6. солдат А. Демьяненко;

7. солдат А. Богуш;

8. солдат Ф. Коломиец

9. солдат Ю. Король (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);

10. солдат Н. Якубовский (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);

11. солдат А. Стулов (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);

12. солдат С. Пархоменко (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);

13. солдат Д. Рожков (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);

14. солдат А. Белоус (идентифицирован по экспертизе ДНК);

15. солдат С. Грибков (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);

16. солдат В. Сльота (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен).

Считаются пропавшими без вести:

1. солдат В. Якимчук;

2. солдат Ю. Кондратюк;

3. солдат Д. Хомяк;

4. солдат В. Хомяк;

5. солдат Л. Еремин.

80-я отдельная аэромобильная бригада

погибли:

1. старший лейтенант Ю.Пилипчук (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);

2. прапорщик А. Гаврилюк;

3. сержант И. Лемещук;

4. сержант А. Ващук (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);

5. младший сержант И. Сова;

6. младший сержант С. Бродяк;

7. младший сержант В. Бражнюк (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);

8. старший солдат В. Соломчук (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);

9. солдат Р. Степула;

10. солдат М. Федус (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);

11. солдат И. Воробель (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен) ;

2. солдат С. Боднар (захоронение № 234);

Считаются пропавшими без вести:

1. лейтенант И. Петровский;

2. сержант Симпович Р.В;

3. младший сержант А. Гураль;

4. солдат С. Цикайло;

5. солдат Е. Слободян;

6. солдат С. Корнач;

7. солдат С. Ватаманюк;

8. солдат М. Турчин;

9. солдат М. Подгайный;

Кроме того, считаются находящимися в плену:

1. капитан В. Кондрацкий;

2. солдат М. Гринюк;

3. солдат А. Климьюк.

(На фото - ряды гробов "айдаровцев", погибших под Цветными Песками в Старобельске)