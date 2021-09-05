7 лет назад состоялся кровавый бой вблизи с. Цветные Пески на Луганщине. Погибли или пропали без вести 42 воина батальона "Айдар" и 80-й ОАМБр. СПИСОК
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5 сентября 2014 года Украина потеряла 42 бойца батальона "Айдар" и 80-й ОАМБр, погибших или пропавших без вести во время боя вблизи с. Цветные Пески на Луганщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар".
"Айдар" также публикует поименный список погибших и пропавших без вести в данном бою.
24-й батальон территориальной обороны "Айдар":
погибли:
1. старший сержант А. Скиба;
2. старший сержант В. Кумецкий;
3. старший солдат В. Шалатовский;
4. солдат А. Юркевич;
5. солдат О. Вишневский;
6. солдат А. Демьяненко;
7. солдат А. Богуш;
8. солдат Ф. Коломиец
9. солдат Ю. Король (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);
10. солдат Н. Якубовский (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);
11. солдат А. Стулов (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);
12. солдат С. Пархоменко (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);
13. солдат Д. Рожков (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);
14. солдат А. Белоус (идентифицирован по экспертизе ДНК);
15. солдат С. Грибков (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);
16. солдат В. Сльота (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен).
Считаются пропавшими без вести:
1. солдат В. Якимчук;
2. солдат Ю. Кондратюк;
3. солдат Д. Хомяк;
4. солдат В. Хомяк;
5. солдат Л. Еремин.
80-я отдельная аэромобильная бригада
погибли:
1. старший лейтенант Ю.Пилипчук (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);
2. прапорщик А. Гаврилюк;
3. сержант И. Лемещук;
4. сержант А. Ващук (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);
5. младший сержант И. Сова;
6. младший сержант С. Бродяк;
7. младший сержант В. Бражнюк (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);
8. старший солдат В. Соломчук (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);
9. солдат Р. Степула;
10. солдат М. Федус (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен);
11. солдат И. Воробель (идентифицирован по экспертизе ДНК, похоронен) ;
2. солдат С. Боднар (захоронение № 234);
Считаются пропавшими без вести:
1. лейтенант И. Петровский;
2. сержант Симпович Р.В;
3. младший сержант А. Гураль;
4. солдат С. Цикайло;
5. солдат Е. Слободян;
6. солдат С. Корнач;
7. солдат С. Ватаманюк;
8. солдат М. Турчин;
9. солдат М. Подгайный;
Кроме того, считаются находящимися в плену:
1. капитан В. Кондрацкий;
2. солдат М. Гринюк;
3. солдат А. Климьюк.
(На фото - ряды гробов "айдаровцев", погибших под Цветными Песками в Старобельске)
Пожалуйста, подождите...
І.Брюховецький заглядав в очі Московському цареві;
Грушевський з Вінниченком- Троцькому і леніну;
Кравчук і Кучма заглядали Єльцину;
Яник- ху#лу;
ЗЕленський- ху#лу і бульбофюреру;
Але 'мудра' більшість все ніяк не заспокоїться...
У таких преступлений нет срока давности - отыскивать, как МОССАД, до конца жизни. Загонять как бешенных собак полицаев из ДЫРЫ и свинособак.
такое не прощается ни врагу, ни командирам..................
всех гондотварей с того видео обнулить!!!)))))
Засідка під Веселою Горою
За невідомих причин блокпост українців залишив позиції. Внаслідок потрапили в засідку добровольці Айдару. Але через дві години в ту ж саму засідку потрапила 51-ша аеромобільна. Це 100% зрада керівництва військами.
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов-автономий, ради погибших.
НЕТ особых статусов-автономий, ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ПАТРИОТАМ УКРАИНЫ