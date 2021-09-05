За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек, выявлен 141 новый случай, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлен 141 больной коронавирусом. Один человек умер.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"141 подтвержденный случай заболевания коронавирусом в сутки в столице. Один человек умер. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 225 602", - сообщил Кличко.

Заболели 74 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, 57 мужчин в возрасте от 21 до 88 лет. А также 4 девочки от 3 до 12 лет и 6 мальчиков от 1 до 15 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 30 больных коронавирусом. А также 36 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 52 человека. В целом коронавирус преодолели 216 952 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 28, в Деснянском, Оболонском и Святошинском - по 20, и в Днепровском районе - 18 случаев", - отметил Кличко.

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