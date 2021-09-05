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За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек, выявлен 141 новый случай, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек, выявлен 141 новый случай, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлен 141 больной коронавирусом. Один человек умер.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"141 подтвержденный случай заболевания коронавирусом в сутки в столице. Один человек умер. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 225 602", - сообщил Кличко.

Заболели 74 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, 57 мужчин в возрасте от 21 до 88 лет. А также 4 девочки от 3 до 12 лет и 6 мальчиков от 1 до 15 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 30 больных коронавирусом. А также 36 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 52 человека. В целом коронавирус преодолели 216 952 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 28, в Деснянском, Оболонском и Святошинском - по 20, и в Днепровском районе - 18 случаев", - отметил Кличко.

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Да избирите меня в ВР Украины да еще и сотню таких как я а не уродов.Думаю что в стране что-то и наладится.
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05.09.2021 14:08 Ответить
Всем носить маски..Достаточно одной прививки.. Нужна 2-я, 3-я, 4-я прививка...В оконцовке - ВСЕМ носить маски !!! .... хм..Матрица дала сбой !!! За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек, выявлен 141 новый случай, - Кличко - Цензор.НЕТ 4965
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05.09.2021 14:29 Ответить
Почему я принял решение вакцинироваться? Все просто. Я очень тяжело переболел короной в ноябре - декабре прошлого года. И написал подробную статью о ходе болезни, статья в архивах ЛО. Две недели меня кололи по три укола в день, моя задница была синяя и опухшая. Я не хочу больше так болеть. Для меня лучше получить два малюсеньких укола вакцины, чем потом литры антибиотиков и горы таблеток.А по поводу поведения людей в период пандемии, независимо от наличия или отсутствия вакцины, можно предложить старое и проверенное правило - твоя свобода заканчивается там, где начинает мешать моей свободе. Как аналогию, можно рассмотреть такой пример. Уверен, что все знакомы с агрессивно - хамским поведением владельцев бойцовских собак, выгуливающих своих питомцев без поводка и намордника. Причем за городом, где меньше полиции и больше простора, эта проблема может стоять еще острее. Но когда эти агрессивно - хамоватые личности видят в руках идущего навстречу человека ствол, вся их спесь мгновенно слетает и собака мигом оказывается на поводке. А если не успел взять на поводок, и собака ринулась на человека, то достаточно выстрела - двух в воздух. Ошалевшая собака улетает в противоположном направлении, а за ней улетает побледневший хозяин.Точно так же надо учить дебилов, не выполняющих элементарные правила поведения в общественных местах. Бить в табло очень даже помогает. Но выглядит не эстетично и грубо. А вот баллончик с перцовым гелем - самое то. Тем более что перцовый гель - прекрасное профилактическое и лечебное средство против коронавируса. За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявлено 141 новий випадок, - Кличко - Цензор.НЕТ 9219 После того, как этим гелем заполнить рот и нос дебила, тот даже дома будет маску носить.Ваш Готельєр - бандерівецьhttps://defence-line.org/2021/09/pro-pandemiyu-i-povedenie-lyudej/
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05.09.2021 14:55 Ответить
К 15 сентября киевляне, умершие от COVID-19, начнут возвращаться к жизни. Нет локДАУНу!!!
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05.09.2021 14:45 Ответить


К 15 сентября киевляне, умершие от COVID-19, начнут возвращаться к жизни.
..і не лише кияни..
підтвердить За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявлено 141 новий випадок, - Кличко - Цензор.НЕТ 7161 Остап Стахів
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05.09.2021 14:58 Ответить
Їхіву маршрутці. З 10х пасажирів один я та же одна жіночка були у масці. В міському краще - там 59%без масок . Всі багаті та здорові .
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05.09.2021 15:04 Ответить
50%
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05.09.2021 15:05 Ответить
 
 